Після вибухів у Криму рашисти переміщують свою авіацію вглиб півострова та на аеродроми РФ, - ГУР
Окупанти проводять заходи щодо часткового переміщення авіаційної техніки з аеродромів передового базування в Криму на запасні аеродроми та аеродроми постійного базування на території РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі Головне управління розвідки МО України.
"Така активність відзначена після серії вибухів на об’єктах військової інфраструктури тимчасово окупованого півострова Крим, у тому числі на території аеродромів Саки (9 серпня) та Гвардійське (16 серпня)", - ідеться в повідомленні.
Зокрема, в межах зазначеного відмічено переліт не менше 24 літаків та 14 вертольотів.
11 серпня до аеродрому Гвардійське було перекинуто:
- 5 літаків Су-27/30 зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек);
- 5 літаків СУ-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ).
17 серпня відмічено переліт вертольотів:
- 3 вертольоти КА-27 зі складу 318 окремого змішаного авіаційного полку (Кача) морської авіації ЧФ в Херсонес;
- 3 вертольоти КА-27 зі складу 318 ОЗмАП в Севастополь;
- 8 вертольотів в Краснодар.
17 серпня з аеродрому Бельбек на аеродроми, що розміщені на території РФ, відмічено переліт літаків:
- 3 літаки Су-35С зі складу 23 винищувального авіаційного полку (Дземгі) 303 змішаної авіаційної дивізії (ЗмАД) 11 армії ВПС і ППО східного ВО в Приморсько-Ахтарськ;
- 3 літаки Су-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ) 1 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО в Приморсько-Ахтарськ;
- 5 літаків CУ-27/З0СМ зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек) 27 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО в Кримськ;
- літак, ймовірно МіГ-31 в Геленджик;
- 2 літаки, ймовірно МіГ-31 в Кущевська;
Зазначається, що під час перельоту у одного з літаків МІГ-31 на борту сталась пожежа, ймовірно, головної силової установки та навігаційного обладнання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бо ускорітєля невиділи...
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не путин и не шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крым наш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"
Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть".
Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
Да и собственные бандиты,
Раздражительные весьма,
Будут очень на вас сердиты.
После - голод, зима, чума...
Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крым наш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
Заслужил - что купил, то жуй! -
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести,
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, уж как повезет.
2018 (Ю. Нестеренко)
Побільше їм там "бавовни"!