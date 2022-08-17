Після вибухів у Криму рашисти переміщують свою авіацію вглиб півострова та на аеродроми РФ, - ГУР

Окупанти проводять заходи щодо часткового переміщення авіаційної техніки з аеродромів передового базування в Криму на запасні аеродроми та аеродроми постійного базування на території РФ.

"Така активність відзначена після серії вибухів на об’єктах військової інфраструктури тимчасово окупованого півострова Крим, у тому числі на території аеродромів Саки (9 серпня) та Гвардійське (16 серпня)", - ідеться в повідомленні.

Зокрема, в межах зазначеного відмічено переліт не менше 24 літаків та 14 вертольотів.

11 серпня до аеродрому Гвардійське було перекинуто:

- 5 літаків Су-27/30 зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек);

- 5 літаків СУ-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ).

17 серпня відмічено переліт вертольотів:

- 3 вертольоти КА-27 зі складу 318 окремого змішаного авіаційного полку (Кача) морської авіації ЧФ в Херсонес;

- 3 вертольоти КА-27 зі складу 318 ОЗмАП в Севастополь;

- 8 вертольотів в Краснодар.

17 серпня з аеродрому Бельбек на аеродроми, що розміщені на території РФ, відмічено переліт літаків:

- 3 літаки Су-35С зі складу 23 винищувального авіаційного полку (Дземгі) 303 змішаної авіаційної дивізії (ЗмАД) 11 армії ВПС і ППО східного ВО в Приморсько-Ахтарськ;

- 3 літаки Су-34 зі складу 559 бомбардувального авіаційного полку (Морозовськ) 1 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО в Приморсько-Ахтарськ;

- 5 літаків CУ-27/З0СМ зі складу 38 винищувального авіаційного полку (Бельбек) 27 ЗмАД 4 армії ВПС і ППО в Кримськ;

- літак, ймовірно МіГ-31 в Геленджик;

- 2 літаки, ймовірно МіГ-31 в Кущевська;

Зазначається, що під час перельоту у одного з літаків МІГ-31 на борту сталась пожежа, ймовірно, головної силової установки та навігаційного обладнання.