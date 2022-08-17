Посилення можливостей української армії, - Резніков провів "продуктивну дискусію" із данським колегою Бедсковом
Міністр оборони України Олексій Резніков у середу провів розмову з міністром оборони Данії Мортеном Бедсковом, під час якого сторони обговорили питання військової співпраці між Києвом та Копенгагеном.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Резнікова.
"Дуже продуктивна дискусія сьогодні з моїм колегою та великим другом України, міністром оборони Данії Мортеном Бедсковом: результати конференції у Копенгагені, співпраця між Данією та Україною, посилення можливостей української армії", - написав Резніков.
Він також подякував данському народу за підтримку України у війні проти РФ.
«За шкалою від 0 до 10 ефективність Збройних сил України дорівнюватиме 12, просто виходячи з того, наскільки вражаючими вони були для нас у всьому. Вони знайшли способи робити те, що нам здавалося неможливим», - заявив один із чиновників відомства. СЛАВА ЗСУ!
Арестович -2-3 неділі Буданов-до кінця 2022р. ЗСУ вийдуть на межі 2014 року Представник Пентагону: Перелом-перша половина вересня, звільнення правобережної Херсонщини і частина Приазов"я -січень 2023.Повне закінчення гарячої фази - осінь 2023!