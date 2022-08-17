Посилення можливостей української армії, - Резніков провів "продуктивну дискусію" із данським колегою Бедсковом

Міністр оборони України Олексій Резніков у середу провів розмову з міністром оборони Данії Мортеном Бедсковом, під час якого сторони обговорили питання військової співпраці між Києвом та Копенгагеном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Резнікова.

"Дуже продуктивна дискусія сьогодні з моїм колегою та великим другом України, міністром оборони Данії Мортеном Бедсковом: результати конференції у Копенгагені, співпраця між Данією та Україною, посилення можливостей української армії", - написав Резніков.

Він також подякував данському народу за підтримку України у війні проти РФ.

