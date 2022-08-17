УКР
Посилення можливостей української армії, - Резніков провів "продуктивну дискусію" із данським колегою Бедсковом

Міністр оборони України Олексій Резніков у середу провів розмову з міністром оборони Данії Мортеном Бедсковом, під час якого сторони обговорили питання військової співпраці між Києвом та Копенгагеном.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у твіттері Резнікова. 

"Дуже продуктивна дискусія сьогодні з моїм колегою та великим другом України, міністром оборони Данії Мортеном Бедсковом: результати конференції у Копенгагені, співпраця між Данією та Україною, посилення можливостей української армії", - написав Резніков.

Він також подякував данському народу за підтримку України у війні проти РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данія підтримує заборону на видачу віз росіянам, - міністр імміграції

Данія (838) Резніков Олексій (1452)
ПЕНТАГОН ОЦІНЮЄ ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗСУ У 12 з 10 ЗА ШКАЛОЮ ВІД 0 ДО 10. У Пентагоні вражені захисниками України.
«За шкалою від 0 до 10 ефективність Збройних сил України дорівнюватиме 12, просто виходячи з того, наскільки вражаючими вони були для нас у всьому. Вони знайшли способи робити те, що нам здавалося неможливим», - заявив один із чиновників відомства. СЛАВА ЗСУ!
Усі зараз вчаться в українців воювати
Це все слова. Що могли українці показати під керівництвом Зелі ?
чому вчаться? ******* колонни русні.так це Пентагон показував ще у Сирії коли це ще не було мейнстримом.
а можна фамілію у заголовку і матеріалі писати однаково?
на троцького подібний,напевно його родич,а куда поділась Українська еліта?
Это утром новость была от этого Черта.Не заморозка,а охлаждение конфликта.Это уже совпадает от нелоха посредине.
Как бы этот чмошный дедушка еще чего не сдал бы до зимних квартир.
Дискутуй не дискутуй- а мантра "мало зброї" буде до весни.
Доки зеля не звільнить Єрмака, або сам звільниться.
Леся Українка

@LesyaUA7Evropa

·

https://twitter.com/LesyaUA7Evropa/status/1559920093894742018 2 ч

Арестович -2-3 неділі Буданов-до кінця 2022р. ЗСУ вийдуть на межі 2014 року Представник Пентагону: Перелом-перша половина вересня, звільнення правобережної Херсонщини і частина Приазов"я -січень 2023.Повне закінчення гарячої фази - осінь 2023!
Поки нам дають по 4 артсистеми в місяць кацапи зтягують по тисячі, такими темпами зимою знову полізуть з усіх боків.
