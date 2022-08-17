Після вибухів в окупованому Криму стали цікавитися бомбосховищами, продажем квартир й аварійними валізками

У Криму після вибухів люди цікавляться, де найближче бомбосховище і що таке аварійна валізка.

"Навіть абсолютно підконтрольні агресорові "кримські медіа" почали іронічно повідомляти, що "головні питання, які зараз усіх турбують: де бомбосховище; як швидко продати квартиру; що таке аварійна валізка", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що в окупованому Севастополі шахраї вже робити на мобільні телефони розсилку з пропозиціями вказати адреси бомбосховищ, що працюють за "невелику плату".