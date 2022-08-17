7 051 30
Після вибухів в окупованому Криму стали цікавитися бомбосховищами, продажем квартир й аварійними валізками
У Криму після вибухів люди цікавляться, де найближче бомбосховище і що таке аварійна валізка.
Про це повідомляє сайт Асоціації реінтеграції Криму, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Навіть абсолютно підконтрольні агресорові "кримські медіа" почали іронічно повідомляти, що "головні питання, які зараз усіх турбують: де бомбосховище; як швидко продати квартиру; що таке аварійна валізка", - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що в окупованому Севастополі шахраї вже робити на мобільні телефони розсилку з пропозиціями вказати адреси бомбосховищ, що працюють за "невелику плату".
Топ коментарі
+7 Прощай немытая раССея
показати весь коментар17.08.2022 19:36 Відповісти Посилання
+6 Прощай немытая раССея
показати весь коментар17.08.2022 19:18 Відповісти Посилання
+6 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар17.08.2022 19:24 Відповісти Посилання
дітей там вже настругали, Сибір викорчовують під поля, а деревину продають до Китаю
ученья грядут ?
ню, ню....
Отче наш, іже єси на небеси, та ЗСУ на землі святої України !!!!
В это мгновение дверь в комнату широко распахнулась, и в комнату вошли четыре кролика, чёрные, как чернила. На плечах они несли маленький гробик.
- Чего вы от меня хотите?! - вскричал Пиноккио и от страха подскочил на кровати.
- Мы пришли за тобой, - ответил самый рослый кролик.
- За мной?.. Но ведь я совсем не мёртвый!
- Ещё не мёртвый. Но ты будешь мёртв через несколько минут, потому что не хочешь выпить лекарство, которое излечит тебя от лихорадки.