Після вибухів в окупованому Криму стали цікавитися бомбосховищами, продажем квартир й аварійними валізками

крим

У Криму після вибухів люди цікавляться, де найближче бомбосховище і що таке аварійна валізка.

Про це повідомляє сайт Асоціації реінтеграції Криму, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Навіть абсолютно підконтрольні агресорові "кримські медіа" почали іронічно повідомляти, що "головні питання, які зараз усіх турбують: де бомбосховище; як швидко продати квартиру; що таке аварійна валізка", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після вибухів у Криму рашисти переміщують свою авіацію вглиб півострова та на аеродроми РФ, - ГУР

При цьому зазначається, що в окупованому Севастополі шахраї вже робити на мобільні телефони розсилку з пропозиціями вказати адреси бомбосховищ, що працюють за "невелику плату".

+7
показати весь коментар
17.08.2022 19:36
+6
показати весь коментар
17.08.2022 19:18
+6
показати весь коментар
17.08.2022 19:24
показати весь коментар
17.08.2022 19:18
показати весь коментар
17.08.2022 19:24
Лапти,самое лучшее бомбоубежище в сибирской тайге!
показати весь коментар
17.08.2022 19:25
ні..вони половину спалили, а іншу половину китайці анексували))
показати весь коментар
17.08.2022 19:32
А з Байкалу китайці воду смокчуть аж гай гуде
показати весь коментар
17.08.2022 19:36
да читала десь..баби на раїсі у захваті..не бухають, багато не жеруть (пару чашок рису на день), працелюбні, рукасті...

дітей там вже настругали, Сибір викорчовують під поля, а деревину продають до Китаю
показати весь коментар
17.08.2022 19:51
Так то оно так что с Байкала. А вот как смокчут с Днепра реки забываем! С марта смокчут и радуются крепко.
показати весь коментар
17.08.2022 20:33
там лишилися тільтки китайці
показати весь коментар
17.08.2022 19:49
в Крыму приезжим московитам в бомбоубежище, а украинцам в укрытие!))
показати весь коментар
17.08.2022 19:35
а город что думал?

ученья грядут ?

ню, ню....
показати весь коментар
17.08.2022 19:47
показати весь коментар
17.08.2022 19:36
Віримо !

Отче наш, іже єси на небеси, та ЗСУ на землі святої України !!!!
показати весь коментар
17.08.2022 19:58
на небесе́х
показати весь коментар
18.08.2022 06:53
Аварийные чемоданчики у них заменят гробики на колёсиках
показати весь коментар
17.08.2022 19:36
доречі про гробіки

В это мгновение дверь в комнату широко распахнулась, и в комнату вошли четыре кролика, чёрные, как чернила. На плечах они несли маленький гробик.
- Чего вы от меня хотите?! - вскричал Пиноккио и от страха подскочил на кровати.
- Мы пришли за тобой, - ответил самый рослый кролик.
- За мной?.. Но ведь я совсем не мёртвый!
- Ещё не мёртвый. Но ты будешь мёртв через несколько минут, потому что не хочешь выпить лекарство, которое излечит тебя от лихорадки.
показати весь коментар
17.08.2022 20:00
а вот і чорні кролики

показати весь коментар
17.08.2022 20:02
ну больше всех шансов максимально "подняться" получили продавцы памперсов.
показати весь коментар
17.08.2022 19:39
Хай тікають швидше, бо так кортить по мосту влупити. Хочби по залізничному
показати весь коментар
17.08.2022 19:45
Эй, стойте-стойте! К вам еще не все камни с неба прилетели, будет еще много того, что вы любите.
показати весь коментар
17.08.2022 19:46
Крим з такими темпами, почне відчалювати і змиватися з родной гавані..міст самі підірвуть))
показати весь коментар
17.08.2022 19:56
аварийные - 100 грамм. а чемоданчик он тревожный!))))
показати весь коментар
17.08.2022 20:07
Потрівбно постійно посилювати військовий тиск в Криму. "Понаєхам" і колаборантам потрібно дуже доступно "пояснити", і вони мають це відчути!, що шансів залишитися в Криму і стати в перспективі громадянином Євросоюзу ми їм не дамо. Дикунам ********** мокшанські ***** і мухосранські клоаки!
показати весь коментар
17.08.2022 20:19
А тури в Магадан і Камчатку на ПМЖ їх не цікавлять?
показати весь коментар
17.08.2022 20:23
Побыстрее нужно освобождать Крым, бо китайцы начинают экспансию на еврокацапов. Вон, ближайшие военные учения в драныкоедии будут проходить совместно с таукитайцами.
показати весь коментар
17.08.2022 21:13
клейте паспорта и учите "паляниця"
показати весь коментар
17.08.2022 22:27
Квартири продають одні москалі іншим?
показати весь коментар
17.08.2022 23:42
 
 