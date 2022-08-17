Можливість оформлення паспортів громадянина України проходить погодження ще у 7 країнах ЄС, - МВС

У Міністерстві внутрішніх справ працюють над можливістю оформлення паспортних документів українцям, окрім Польщі, ще у 7 країнах Євросоюзу.

Про це поінформувала у фейсбуці заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, українці, які змушені були тікати від війни до ЄС, вже можуть оформити паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, а також скористатися послугою з оформлення обох документів одночасно.

"Така послуга доступна у Республіці Польща. Водночас погоджується можливість аналогічної роботи ДП "Документ" ще щонайменше у 7 країнах ЄС", - уточнила Акопян.

Вона нагадала, що раніше було також розширено можливості для українських водіїв. Нині українським посвідченням водія можна користуватися у ЄС без необхідності його обміну протягом всього періоду перебування під захистом, а не лише впродовж 6 місяців.

Також, за інформацією заступниці міністра, користуватися українським посвідченням водія у ЄС можна у разі закінчення терміну його дії, що є актуальним для посвідчень виданих уперше з терміном дії 2 роки.

Також це стосується посвідчень старого зразка, які оформлені лише кирилицею і не мають терміну дії, - ними можна користуватися без додатково завіреного перекладу або міжнародного посвідчення водія.

"Нові правила передбачають також отримання тимчасового посвідчення водія зразка ЄС у разі втрати чи викрадення українського посвідчення водія без складання іспитів", - заявила чиновниця.

Нагадаємо, з 30 червня представництво держпідприємства "Документ" розпочало оформлення паспортних документів українцям у Варшаві.

Згодом у МВС повідомили, що в серпні у Варшаві відкривається стаціонарний офіс, де можна буде оформити як закордонний, так і внутрішній ID-паспорт громадянина України. А мобільні комплекси вирушать в інші регіони Польщі, а також до Чехії, Словаччини, Болгарії - після досягнення відповідних домовленостей з цими країнами.