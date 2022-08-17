УКР
Підозрюваний у підтримці РФ черкаський депутат ОПЗЖ Замирайло вдруге вийшов під заставу, - прокуратура

Депутат Черкаської міськради від фракції ОПЗЖ Олександр Замирайло, якого підозрюють у колабораціонізмі, в понеділок, 16 серпня, вніс заставу у розмірі 1 млн 1 тис. гривень і перебуває на волі.

Про це Укрінформу повідомила речниця Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик, передає Цензор.НЕТ.

"Підозрюваний у колабораціонізмі депутат Олександр Замирайло зібрав суму застави й перебуває на волі", - сказала Кулик.

На початку серпня депутату повідомили про підозру за колабораціонізм. За даними СБУ, Замирайло планував очолити область у разі її окупації. Під час судового засідання слідством були надані докази у вигляді задокументованих розмов Замирайла, де він бажає смерті українським воїнам, а також перемоги Путіну.

Спочатку суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в сумі 208 тис. грн. Наступного дня за нього внесли заставу, він вийшов із СІЗО.

Прокуратура внесла апеляційну скаргу щодо збільшення мінімальної суми застави до 1,01 млн грн. Її задовольнили в повному обсязі. Через кілька днів депутат сплатив і цю суму.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Черкаські активісти біля СІЗО облили зеленкою депутата ОПЗЖ Замирайла, підозрюваного в підтримці РФ. ВIДЕО+ФОТО

Якщо він не виконуватиме обов’язки, покладені на нього рішенням суду про застосування запобіжного заходу, прокурори ініціюватимуть питання про повернення застави в дохід держави та обрання йому безальтернативного тримання під вартою.

Як повідомлялося, 8 серпня під час виходу з СІЗО активісти облили зеленкою депутата Черкаської міськради Олександра Замирайла, якого підозрюють у підтримці країни-агресора.

депутат (1807) застава (710) Черкаси (586) колабораціонізм (1200) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (498)
+45
яка краса- ермак та татаров своїх не кидають-
17.08.2022 19:41 Відповісти
+23
как *******
17.08.2022 19:42 Відповісти
+21
что в Черкассах некому ему хавальник развалить ?
17.08.2022 19:46 Відповісти
яка краса- ермак та татаров своїх не кидають-
17.08.2022 19:41 Відповісти
Гнида 🤢👹 втирает , что была -бы паника ,если бы граждане узнали , но военных он мог подготовить и хоть не разминироватьЧонгар и контролировать СБУ ,которым был НАУМОВЫМ ,бакановым приказ САМОРАСПУСТИТЬСЯ В ХЕРСОНЕ И МЕЛИТОПОЛЕ ………
17.08.2022 20:19 Відповісти
Слава Украине!
17.08.2022 21:01 Відповісти
как *******
17.08.2022 19:42 Відповісти
ПиZZдато...
17.08.2022 20:04 Відповісти
Своїх не садять...
17.08.2022 19:44 Відповісти
немає патріота з дубцем аби оте завмирайло завмерло навіки ?!!!
17.08.2022 19:44 Відповісти
хорошо ребятки "работали". не у каждого вот так - бах - и лям в кармане. а сколько их таких ещё?
17.08.2022 19:44 Відповісти
ОПЗЖСН
17.08.2022 19:45 Відповісти
они просто смеются над всеми вместе с "правосудием"
17.08.2022 19:46 Відповісти
- Подсудимый! Вам предоставляется последнее слово!
- Двести пятьдесят тысяч…
- Суд удаляется на совещание!
- Подсудимый! Вы признаете свою вину?
- Нет!
- Ну на нет и суда нет!
17.08.2022 19:46 Відповісти
А в нього є відповідно до його декларації про доходи 1 млн грн, законно зароблених? 🤔
17.08.2022 19:46 Відповісти
что в Черкассах некому ему хавальник развалить ?
17.08.2022 19:46 Відповісти
Я с Черкасс, вроде как и более-менее в городе, но тварей дохрена..Це вже не гагьба, це- Ганьбище..
17.08.2022 20:20 Відповісти
Пан Кольтенко має роботи в місті
17.08.2022 20:43 Відповісти
Там ще суддям того суду піздюлей треба накидати...
17.08.2022 22:10 Відповісти
Да здравствует зе-суд! Самий справедлівий для прокацапов суд в міре!
17.08.2022 19:46 Відповісти
А чоловіка за кидання молотова в офіс аерещук посадили на 5 років
17.08.2022 19:47 Відповісти
Какая мєрзская атвратітєльная опзжопная рожа...
17.08.2022 19:47 Відповісти
Социально близкий.
17.08.2022 19:47 Відповісти
"враг народа" = "слуга народа"

... уроди !
17.08.2022 20:34 Відповісти
Та пристрельте його вже хтось!
17.08.2022 19:47 Відповісти
Живуть же люди!
17.08.2022 19:48 Відповісти
ахаха )) что, свинособака, без впн жизни нет? ямки - ну, как тебе сказать - обычно такое как ты - просто собаки растягивают. кто погуманнее - тот зарывает такое как ты. чтоб не воняло ))) вонючие вы, кислобздеи.
17.08.2022 20:04 Відповісти
Самий гуманний.. Ніі самий продажний суд в світі! Браво!
17.08.2022 19:49 Відповісти
Посадить його знову та знову вимагайте 1 мільйон під заставу. Так хоч бюджет наповнимо.
17.08.2022 19:49 Відповісти
Нічого нового. Суд та прокуратура очікувано відпустили депутата-зрадника від ОПЗЖ. Дивного тут тільки те, що СБУ надала докази суду, а не загубила їх як завжди
17.08.2022 19:50 Відповісти
Що це нах#й за Закони, що це с¥к@ за суди!!!
17.08.2022 19:51 Відповісти
Бо треба не тільки контролювати, з ким і про що влада договорються у всіляких Оманах, а ще й контролювати закони, які видає наша офігенна Рада. Вони ж там приймають все, що їх захищає, а потім тільки рипнешся --- ось тобі дуля, у нас закон! І не лінуватися виходити на мітінги і протести. Бо полінуємось там, тут, і країну упустемо. Зараз, наприклад, під час війни, вони накладають свої лапи на майно профспілок. Потім ні санаторіїв не буде, ні лікувальних закладів. І так у всьому.
17.08.2022 21:56 Відповісти
******** фамілія - ******** вирок
17.08.2022 19:52 Відповісти
Може хтось знає, чому ми досі не в ЄС та НАТО?
17.08.2022 19:54 Відповісти
пора судэйка прэмийюваты..
17.08.2022 19:57 Відповісти
українські суди після війни повинні пійти в минуле
17.08.2022 19:58 Відповісти
Чому не відмінили заставу для колаборантів?Буквально день тому в ВР внесли правку в закон для корегувальників з відміною застави,чого не вписали туди й колаборантів?Чи рука не піднялася на "колег"
17.08.2022 19:59 Відповісти
*********...
17.08.2022 20:10 Відповісти
****** просто можно от ******* судов и конченных судей...................................................
17.08.2022 20:11 Відповісти
Чи то зрада якась не та, чи то суд якийсь не такий, чи то країна якась ненормальна.
17.08.2022 20:14 Відповісти
Всього потроху дофіга..
17.08.2022 20:24 Відповісти
чи то ті, хто керує державою, невідомо на чийому боці?!
17.08.2022 20:29 Відповісти
Відомо. На своєму. У межах свого розуміння.
17.08.2022 21:57 Відповісти
Може колобарантів просто взривать на хер
17.08.2022 20:21 Відповісти
Проти того, що готель "Мир" віддали.., це ще і не "дуже злочин"..
17.08.2022 20:22 Відповісти
шок
17.08.2022 20:22 Відповісти
супер! одною рукою воюємо, створюємо патріотичні відосики, закликаємо, закликаємо увесь світ на боротьбу з рашастаном, а іншою - зелене світло колаборантам??? то на яку чи на чию перемогу ми маємо сподіватись? і хто відповість?
17.08.2022 20:28 Відповісти
Громадяны---ну хоть кто нибудь скажет вслух, что цена среднего корейского внедорожника, не может быть залогом даже для алиментщика в суде?! Дело не в зажопнике!!! А в судье! Распнуть в зале суда на гербе! Верх ногами! И суды будут работать как часы по Гринвичу! Не спать хуторские!
17.08.2022 20:28 Відповісти
С таким раскладом победа над оккупантом становится все отдалённее
17.08.2022 20:37 Відповісти
Під час війни зрадників знищують, а не випускають на волю.
17.08.2022 20:46 Відповісти
опзж - це гордість і світло української нації, вони втілюють волю народу у творах ВРУ
17.08.2022 20:47 Відповісти
а чому тільки ВРУ? Бувші регіонали сьогодні найголовнішгі в Україні, вони всі в ОП і фактично керують державою -єлдак, татаров, смірнов, демченко тіа інші. Вся сепаратистська і корупційна кухня яеуковича сьогодні готуж страви(політику) партіх "слуг" і президенту.
17.08.2022 21:13 Відповісти
Україна - країна для українофобів.
17.08.2022 21:04 Відповісти
Для зрадників у владі! Чого ви соромитися цього слова ?
17.08.2022 21:49 Відповісти
Там що патріотів на має чи охорона дуже потужна?
17.08.2022 21:15 Відповісти
Слизьке падло, вила потрібні.
17.08.2022 21:39 Відповісти
Ні, оце таке буває ''замирайло'', упісалась, як страдальці 50 років з реклам марафону
17.08.2022 21:43 Відповісти
Треба судді дати більше років ніж оцьому зраднику!
17.08.2022 21:44 Відповісти
це як в параше, за вбійство 2 рокі, за засудження війні - 7, ціх мародерів від судійства треба вішати на кожному стовпу.
17.08.2022 22:35 Відповісти
бладьские судьи
17.08.2022 22:37 Відповісти
Що там Данілов казав про зрадників?

Хай но закінчиться війна.

Отоді всі питання неначасі відразу, оптом так би мовити, стануть на часі!

І буде, нарешті кому ті кляті питання задати!

І таки домогтися відповіді.
17.08.2022 22:58 Відповісти
може Ермак йому ще посаду в ОП піджене, він туди всіх проросійський тварей підбирає.
17.08.2022 23:12 Відповісти
Суди, звичайно, в нас "найсправедливіші". Але ж це в Законі є можливість відпускати під заставу. До того ж, прокуратура хотіла 1,01 млн. і суд задоаольнив. Які закони, такий і вердикт суду, у нашому випадку. Треба міняти Закони
18.08.2022 07:46 Відповісти
 
 