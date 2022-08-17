Підозрюваний у підтримці РФ черкаський депутат ОПЗЖ Замирайло вдруге вийшов під заставу, - прокуратура
Депутат Черкаської міськради від фракції ОПЗЖ Олександр Замирайло, якого підозрюють у колабораціонізмі, в понеділок, 16 серпня, вніс заставу у розмірі 1 млн 1 тис. гривень і перебуває на волі.
Про це Укрінформу повідомила речниця Черкаської обласної прокуратури Богдана Кулик, передає Цензор.НЕТ.
"Підозрюваний у колабораціонізмі депутат Олександр Замирайло зібрав суму застави й перебуває на волі", - сказала Кулик.
На початку серпня депутату повідомили про підозру за колабораціонізм. За даними СБУ, Замирайло планував очолити область у разі її окупації. Під час судового засідання слідством були надані докази у вигляді задокументованих розмов Замирайла, де він бажає смерті українським воїнам, а також перемоги Путіну.
Спочатку суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави в сумі 208 тис. грн. Наступного дня за нього внесли заставу, він вийшов із СІЗО.
Прокуратура внесла апеляційну скаргу щодо збільшення мінімальної суми застави до 1,01 млн грн. Її задовольнили в повному обсязі. Через кілька днів депутат сплатив і цю суму.
Якщо він не виконуватиме обов’язки, покладені на нього рішенням суду про застосування запобіжного заходу, прокурори ініціюватимуть питання про повернення застави в дохід держави та обрання йому безальтернативного тримання під вартою.
Як повідомлялося, 8 серпня під час виходу з СІЗО активісти облили зеленкою депутата Черкаської міськради Олександра Замирайла, якого підозрюють у підтримці країни-агресора.
