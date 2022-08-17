УКР
До жінок, які до 1 жовтня не стануть на військовий облік, жорсткі санкції одразу не застосовуватимуться, - "слуга народу" Веніславський

До жінок, які мають стати до 1 жовтня на військовий облік і не зроблять цього, жорсткі санкції одразу не застосовуватимуться.

Про це заявив народний депутат, член Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський ("СН"), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За офіційним роз’ясненням Генштабу, жінки (спеціальності яких підпадають під військовий облік – ред.) до 1 жовтня мають стати на військовий облік. Але якщо вони не стануть, то ніяких жорстких негативних наслідків щодо них не буде застосовуватись одразу. Хоча за це передбачена ... адміністративна відповідальність. І я думаю, що у майбутньому у разі ухилення від постановлення на військовий облік можуть бути застосовані, в тому числі, примусові заходи відповідальності, а саме до тих, хто буде системно ухилятись від виконання даних нормативно-правових актів", - сказав парламентарій.

Він зауважив, що це стосується жінок, які мають спеціальності медичні, пов’язані зі сферами харчування, засобами зв’язку, інформаційними технологіями, хімічні тощо.

Веніславський нагадав, що ще до початку повномасштабної війни вийшов наказ про розширення переліку спеціальностей, за якими на військовий облік мали взяти жінок, і "зараз мова про те, що доводиться до певного логічного завершення ця процедура".

За словами депутата, спеціальність жінок визначається дипломом. "Тобто це не ті, які працюють не за спеціальністю, а ті які мають відповідний документ, якій підтверджує їхній рівень кваліфікації", - пояснив парламентарій.

Як повідомлялося, Генштаб ЗСУ опрацював пропозиції щодо внесення змін до Переліку спеціальностей та професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінок беруть на військовий облік, затвердженого наказом міністра оборони від 11.10.2021 №313.

Наказ передбачає, що з 1 жовтня 2022 року жінки, які мають спеціальності та професії, визначені в додатку 1 до наказу, братимуться на військовий облік військовозобов’язаних.

Головне управління персоналу Генштабу опрацювало пропозиції щодо взяття жінок на військовий облік лише за їхньою згодою. Також пропонується розпочати проведення заходів із включення жінок до військового обліку не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі.

+26
Їй на інший облік не завадило б стати-в психушку.
показати весь коментар
17.08.2022 20:18 Відповісти
+20
кароче дубинскому с бужанским ниц нэ загрожуйе...
показати весь коментар
17.08.2022 20:05 Відповісти
+18
А Верещукча стала на облік?
показати весь коментар
17.08.2022 20:18 Відповісти
кароче дубинскому с бужанским ниц нэ загрожуйе...
показати весь коментар
17.08.2022 20:05 Відповісти
нах
показати весь коментар
17.08.2022 20:07 Відповісти
это тот провидец-вениславский,который заверял,что войны с кацапами не будет ? чем вы там занимаетесь в комитете нацбезопасности и разведки ? Бабло с бакановым делили или давали зеленый коридор, с мешками денег,заместителю баканова ?
показати весь коментар
17.08.2022 21:44 Відповісти
Вище є новина, де воно прогнозує до кінця року війну закінчити.
показати весь коментар
18.08.2022 08:00 Відповісти
Спирали...
показати весь коментар
17.08.2022 20:09 Відповісти
А что это за пидо рок раскукарекался!!!
показати весь коментар
17.08.2022 20:09 Відповісти
Спирали...
показати весь коментар
17.08.2022 20:10 Відповісти
А де Ленка скумбрія?
показати весь коментар
17.08.2022 20:11 Відповісти
А Безумна вже стала на облік?
показати весь коментар
17.08.2022 20:16 Відповісти
Їй на інший облік не завадило б стати-в психушку.
показати весь коментар
17.08.2022 20:18 Відповісти
таки да..вона картинки ******** - там би їй цілий альбом подарували з картинками Роршаха..вона б посідником для студентів стала))
показати весь коментар
17.08.2022 20:22 Відповісти
А Верещукча стала на облік?
показати весь коментар
17.08.2022 20:18 Відповісти
З неповноцінною трет'яковою та іншими пліснявими жабами.
показати весь коментар
17.08.2022 20:43 Відповісти
ВНС - ПНХ!
показати весь коментар
17.08.2022 20:19 Відповісти
Дебіли б..ть
показати весь коментар
17.08.2022 20:22 Відповісти
"Тобто це не ті, які працюють не за спеціальністю, а ті які мають відповідний документ, якій підтверджує їхній рівень кваліфікації"

Якщо жінка отримала диплом за однією спеціальністю, а життя в неї склалося так, що вона вже -надцять років працює за іншою? Яка з неї користь за дипломною кваліфікацією? Уявіть "спеціалістку" з ІТ зі знаннями 20-річної давнини
показати весь коментар
17.08.2022 20:24 Відповісти
аха..саме так, в мене КПІ ФІВТ, а діплом був - спутнікові системи наведення

мене тільки в тил закидувати, надавати шкідливі поради
показати весь коментар
17.08.2022 20:30 Відповісти
Все, пані, будете шкідливими порадами професійно збивати з пантелику супутникові системи противника
(якщо що, я то жартома та з усією повагою)
показати весь коментар
17.08.2022 20:38 Відповісти
Ви кожне слово будете виправляти? ми не в школі - Ви не вчитель. З мовою роблем немає, є проблеми з техобслуговуванням техніки під час війни
показати весь коментар
17.08.2022 20:42 Відповісти
Аналогічне питання, я маю бухгалтерський диплом, але за спеціальністю працювала десь біля року відразу після універу, а потім все життя в абсолютно не пов'язаній сфері.

Там в обліку, в податковому кодексі і купі інших речей змінилось 90%, як я можу йти в армію і брати відповідальність вести якийсь там облік чи якісно виконувати якісь повязані обовязки.

Жінки в армії - це мабть неминуче з такими сусідами і аля як в ізраїлі, але як на мене, то хай би реєстрували по поточній роботі - я там хоч впевнена в собі і не зроблю якесь непрофесійне гімно для армії.
показати весь коментар
19.08.2022 09:08 Відповісти
Чекаємо коли лєнка скумбрія стане на військовий облік.
показати весь коментар
17.08.2022 20:25 Відповісти
Лєнка-скумбрія швидше камбалою стане, ніж стане на військовий облік.
показати весь коментар
17.08.2022 21:17 Відповісти
А хто такий Веніславский, це можуть коментувати військові а не дивано бункерний ослойоб
показати весь коментар
17.08.2022 20:25 Відповісти
Подивилися, що тупін українців вбиває, вбиває їх ще багато залишилося. Тепер за жінок взялися а там і юнармія зеленого клоуна на підході.
показати весь коментар
17.08.2022 21:04 Відповісти
Що потім,?дітей до 16 років мобілізують,чи домашніх тварин...
показати весь коментар
17.08.2022 20:27 Відповісти
сранославский найшов крайніз-- свою зелену шмарклю призови
показати весь коментар
17.08.2022 20:28 Відповісти
А в цього слуги хтось з родичів,воює,чи служить у війську?
показати весь коментар
17.08.2022 20:43 Відповісти
звичайно ні
показати весь коментар
17.08.2022 21:08 Відповісти
******
більше слів нема
показати весь коментар
17.08.2022 20:44 Відповісти
шо за фігня? то каже жінок не будуть брати а тут вже раптом санкції
показати весь коментар
17.08.2022 20:46 Відповісти
Сюпруга і сини бенЯславського стали?
показати весь коментар
17.08.2022 20:47 Відповісти
Ну спробуйте застосуйте "жорсткі санкції". У народу зброї на руках і не тільки дуже багато. Думаєте хтось боїться цуценят із військкомату з антоматом? Чи ваш смердючий тил мусора прикриватимуть? Тож зараз мусора вигрібають добре за незаконні наїзди!
показати весь коментар
17.08.2022 20:49 Відповісти
Жіночки,хрін вже будете кататися по Європах.
показати весь коментар
17.08.2022 20:52 Відповісти
Тупі клоуни, в Україні майже третина жінок працюють не за дипломною освітою
показати весь коментар
17.08.2022 20:56 Відповісти
ВОС завжди рахувалась по диплому
показати весь коментар
17.08.2022 21:15 Відповісти
Ржака, соціальні сходи - від шабашніка до юриста від Підраhyя. Має звання сержанта, але на фронт добровольцем не поспішає. Робота така - інших туди посилати.

"Кар'єра. 1986 року трудову діяльність розпочав у селищі Олика робітником будівельної бригади колгоспу.

У 1997 р. закінчив аспірантуру і був направлений на роботу асистентом кафедри конституційного права України Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого."
показати весь коментар
17.08.2022 20:58 Відповісти
що дивного? - заробив добре на шабашці, купив диплом, купив захист і хай лохи гризуть граніт науки.
показати весь коментар
18.08.2022 00:05 Відповісти
Дякую гасударь-надьожа.
показати весь коментар
17.08.2022 20:59 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2022 21:02 Відповісти
Лише не в ту сторону))
показати весь коментар
17.08.2022 21:09 Відповісти
Китаєць, блдь.
показати весь коментар
31.08.2022 21:20 Відповісти
оце так ****** завершив війну, мінські домовленності йому не подобались, тепер пів країни в руїнах, десятки тисяч вбитих на покаліченних, мільйони скалічених життів і кінця краю цьому немає, постійні обстріли, комендантська година, навіть за жінок уже взялись, оце так накерували по пріколу. Ви хоть наржались *****? Так саме цікаве, що вони всі по сей день топлять за свого зеленого і по сей день у них "аби не сивий". Ця країна напевно заслуговую на такі страждання... погано тільки, що за чужі помилки відповідаємо ми всі, кровью!
показати весь коментар
17.08.2022 21:07 Відповісти
Згоден з кожним словом. На жаль так воно і є.
показати весь коментар
18.08.2022 08:09 Відповісти
Якщо ЗА ЗГОДОЮ. то яка може бути ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. які САНКЦІЇ ?!! Ви вже визначіться якось. бо кожен день всякий " великий" спец. з генштабу\ чийсь радник чи нардеп чи хрін знає хто. коментує цей недолугий закон. як циган сонцем ! А причина -підбурювати суспільство та відволікати від справжніх проблем. про які навмисне замовчує влада.
показати весь коментар
17.08.2022 21:11 Відповісти
це гімно шось задофіга насебе взяло. його жінка на облік стане, чи виявиться що її профісії нема в списку ?!
показати весь коментар
17.08.2022 21:13 Відповісти
нуууу..вона будівельник за фахом

але ні будувати ні проектувати споруди да укріплення я б їй не довірила...
готувати теж - бо потравить..
показати весь коментар
17.08.2022 21:39 Відповісти
Безуглую.Василевскую-Смугляк,Третьякову,Верещук и других ты уже поставил на воинский учет зелень косоголовая? Законотворец херов.
показати весь коментар
17.08.2022 21:14 Відповісти
цю зондер команду треба використовувати у терористичних заходах в тилу ворога
показати весь коментар
17.08.2022 21:53 Відповісти
Безугла навчалася на медика, а Верещук має військову освіту. Тож ці дві й так на обліку
показати весь коментар
17.08.2022 23:38 Відповісти
А як же. Он Безумна навіть на фронт їздила, армією командувала. Боневтік їй скоро медальку дасть.
показати весь коментар
18.08.2022 08:14 Відповісти
А ти **** став?
показати весь коментар
17.08.2022 21:55 Відповісти
шо вони роблять, придурки? вже і так застрашили чоловіків які без потреби не маячать по вулицям, а тут ше на жінок будите облави робити?
та повтічуть. вже і так багато траха*єть*я за кордоном (і не трбеа перебуватив ілюзіях, я вас прощу), а тут ше такі новини.
в мене нема слів. чесно.це звертаюсь не тільки до ЗЕбидла при владі, з ним все зрозуміло, а до військового командування.
показати весь коментар
17.08.2022 22:23 Відповісти
Шуфрича ******* й не раз,коли вже почнуть їбашити зелених?(
показати весь коментар
17.08.2022 23:31 Відповісти
Цікаво, а наша перша ЗБ-побединя, дружина нашого Верховного "боневтіка" (у просторіччі Олена Зеленська) вже встала на військовий облік чи тільки встає ?
показати весь коментар
17.08.2022 23:34 Відповісти
Да, давайте всех в окопы, баб, детей. Половина знакомых баб и так увидев военного с калашом, шугаются. Получат повестки вообще сердечный приступ схватят.
показати весь коментар
18.08.2022 00:13 Відповісти
А может для начала стоит этому Лысому POHUY операцию по смене пола провести? И диплом нужный купить ему в подарок?
По приколу, шмаркли? Давай хоть поржем? Зробимо його разом?
Нет? Тогда не *******, а во главе с избранным себе и, к сожалению и нам, Верховным вперед !
показати весь коментар
18.08.2022 00:27 Відповісти
Довбойоби, є підприємства з відділами кадрів. Нахера розводити кіпіш. У 2015 році всі підприємства здали документи в військкомати.
показати весь коментар
18.08.2022 00:50 Відповісти
 
 