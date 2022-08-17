До жінок, які до 1 жовтня не стануть на військовий облік, жорсткі санкції одразу не застосовуватимуться, - "слуга народу" Веніславський

До жінок, які мають стати до 1 жовтня на військовий облік і не зроблять цього, жорсткі санкції одразу не застосовуватимуться.

Про це заявив народний депутат, член Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський ("СН"), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За офіційним роз’ясненням Генштабу, жінки (спеціальності яких підпадають під військовий облік – ред.) до 1 жовтня мають стати на військовий облік. Але якщо вони не стануть, то ніяких жорстких негативних наслідків щодо них не буде застосовуватись одразу. Хоча за це передбачена ... адміністративна відповідальність. І я думаю, що у майбутньому у разі ухилення від постановлення на військовий облік можуть бути застосовані, в тому числі, примусові заходи відповідальності, а саме до тих, хто буде системно ухилятись від виконання даних нормативно-правових актів", - сказав парламентарій.

Він зауважив, що це стосується жінок, які мають спеціальності медичні, пов’язані зі сферами харчування, засобами зв’язку, інформаційними технологіями, хімічні тощо.

Веніславський нагадав, що ще до початку повномасштабної війни вийшов наказ про розширення переліку спеціальностей, за якими на військовий облік мали взяти жінок, і "зараз мова про те, що доводиться до певного логічного завершення ця процедура".

За словами депутата, спеціальність жінок визначається дипломом. "Тобто це не ті, які працюють не за спеціальністю, а ті які мають відповідний документ, якій підтверджує їхній рівень кваліфікації", - пояснив парламентарій.

Як повідомлялося, Генштаб ЗСУ опрацював пропозиції щодо внесення змін до Переліку спеціальностей та професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінок беруть на військовий облік, затвердженого наказом міністра оборони від 11.10.2021 №313.

Наказ передбачає, що з 1 жовтня 2022 року жінки, які мають спеціальності та професії, визначені в додатку 1 до наказу, братимуться на військовий облік військовозобов’язаних.

Головне управління персоналу Генштабу опрацювало пропозиції щодо взяття жінок на військовий облік лише за їхньою згодою. Також пропонується розпочати проведення заходів із включення жінок до військового обліку не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі.