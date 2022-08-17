Шмигаль доручив керівниками областей створити необхідний резерв матеріалів, обладнання та палива до опалювального сезону

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів селекторну нараду з керівниками областей щодо опалювального сезону, за підсумками якої доручив створити резервні запаси матеріалів, обладнання та палива.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Урядовий портал,

Як зазначається, глава уряду зауважив, що Україна, як і Європа, готується до найскладнішого опалювального сезону. Він нагадав, що у Європейському Союзі було узгоджено добровільне зменшення споживання енергоресурсів на 15%.

"Європа реагує на енергетичні виклики, на складність проходження опалювального сезону у зв’язку з війною в Україні та кризою, яку спричиняє російська федерація. Україна має запропонувати свою відповідь на виклики, з якими ми стикнемося протягом осінньо-зимового періоду", — відзначив Шмигаль.

У свою чергу міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов поінформував про реалізацію заходів, спрямованих на зменшення споживання енергоресурсів в Україні. Зокрема, переведення теплогенеруючих підприємств на альтернативні види енергії, побутову термомодернізацію, реалізацію програм Фонду енергоефективності.

За інформацією Мінрегіону, підготовка до опалювального сезону йде згідно з планом, а стан готовності об’єктів житлового фонду вже становить 72%, теплових мереж — 74%. Триває активне відновлення пошкодженої інфраструктури.

