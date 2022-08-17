УКР
Шмигаль доручив керівниками областей створити необхідний резерв матеріалів, обладнання та палива до опалювального сезону

шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль провів селекторну нараду з керівниками областей щодо опалювального сезону, за підсумками якої доручив створити резервні запаси матеріалів, обладнання та палива.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Урядовий портал,

Як зазначається, глава уряду зауважив, що Україна, як і Європа, готується до найскладнішого опалювального сезону. Він нагадав, що у Європейському Союзі було узгоджено добровільне зменшення споживання енергоресурсів на 15%.

"Європа реагує на енергетичні виклики, на складність проходження опалювального сезону у зв’язку з війною в Україні та кризою, яку спричиняє російська федерація. Україна має запропонувати свою відповідь на виклики, з якими ми стикнемося протягом осінньо-зимового періоду", — відзначив Шмигаль.

У свою чергу міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов поінформував про реалізацію заходів, спрямованих на зменшення споживання енергоресурсів в Україні. Зокрема, переведення теплогенеруючих підприємств на альтернативні види енергії, побутову термомодернізацію, реалізацію програм Фонду енергоефективності.

За інформацією Мінрегіону, підготовка до опалювального сезону йде згідно з планом, а стан готовності об’єктів житлового фонду вже становить 72%, теплових мереж — 74%. Триває активне відновлення пошкодженої інфраструктури.

Совок, або кацапізм, пліснявого мозку.
показати весь коментар
17.08.2022 20:49 Відповісти
Так Витренку уже "доручали" - газу накачать! Он качал, качал бабло, а газу так и не накачал!
показати весь коментар
17.08.2022 21:10 Відповісти
Початок владної діареї...
показати весь коментар
17.08.2022 21:12 Відповісти
Звідки вони висосуть отой резерв, хіба що з хєра в себе🤔🧐🤨 Де матеріальні запаси з Держрезерву... снова абъядь ********... От же ж Боженька дав Україні владу, хоча що заслужили те і маємо, як кажуть кацапи:"Нєчєго на зєркало пєнять, колі рожа крівая"
показати весь коментар
17.08.2022 21:19 Відповісти
Якось зарано доручив. потрібно було ще місяць-другий почекати до жовтня. А там і весна не за горами
показати весь коментар
17.08.2022 21:32 Відповісти
Доручонок
показати весь коментар
17.08.2022 21:41 Відповісти
Шмигаль зобов'язаний був, разом із РНБОУ та ОПУ, виконати норми Закону про Мобілізацію, але ж, за тупу бездіяльність з цього питання, поки нікого слідчі не запитують….
Кругова безвідповідальність, Гончарук, Таран з Хомчаком, баканофтому приклад…
показати весь коментар
18.08.2022 00:55 Відповісти
 
 