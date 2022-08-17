Смертність від COVID-19 у світі збільшилася на 35% за останній місяць, - ВООЗ

COVID-19 за останній тиждень забрав життя 15 тисяч людей. Кількість смертей від хвороби за чотири тижні в усьому світі збільшилася на 35%.

Про це 17 серпня повідомив на брифінгу очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Це абсолютно неприйнятно, коли у нас є всі інструменти для запобігання інфекцій і порятунку життів. Багато говорять про те, щоб навчитися жити з вірусом COVID-19. Але ми не можемо жити з 15 тисяч смертей на тиждень", - сказав глава ВООЗ.

Він додав, що в найближчі місяці ризик більш інтенсивного поширення інфекції і госпіталізацій тільки посилиться - цьому сприятиме більш холодна погода в північній півкулі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість нових випадків COVID-19 в Україні за минулий тиждень зросла на 40%, - Ляшко

"Ми всі втомилися від цього вірусу і втомилися від пандемії, але вірус не втомився від нас", - підкреслив Гебреєсус.

Станом на 17 серпня до ВООЗ надійшли дані про понад 597 мільйонів випадків зараження COVID-19 з початку пандемії та про понад 6 мільйонів летальних випадків.