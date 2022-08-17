УКР
Новини Боротьба з коронавірусом
Смертність від COVID-19 у світі збільшилася на 35% за останній місяць, - ВООЗ

коронавирус

COVID-19 за останній тиждень забрав життя 15 тисяч людей. Кількість смертей від хвороби за чотири тижні в усьому світі збільшилася на 35%.

Про це 17 серпня повідомив на брифінгу очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Це абсолютно неприйнятно, коли у нас є всі інструменти для запобігання інфекцій і порятунку життів. Багато говорять про те, щоб навчитися жити з вірусом COVID-19. Але ми не можемо жити з 15 тисяч смертей на тиждень", - сказав глава ВООЗ.

Він додав, що в найближчі місяці ризик більш інтенсивного поширення інфекції і госпіталізацій тільки посилиться - цьому сприятиме більш холодна погода в північній півкулі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість нових випадків COVID-19 в Україні за минулий тиждень зросла на 40%, - Ляшко

"Ми всі втомилися від цього вірусу і втомилися від пандемії, але вірус не втомився від нас", - підкреслив Гебреєсус.

Станом на 17 серпня до ВООЗ надійшли дані про понад 597 мільйонів випадків зараження COVID-19 з початку пандемії та про понад 6 мільйонів летальних випадків.

ВООЗ (775) смерть (6828) Гебреєсус Тедроса Адханом (167) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+15
весь континент воюет, один ВООЗ - в сторонке и денюжек нет. а давайте снова на лоха про вирус? мож прокатит.
17.08.2022 20:17 Відповісти
+13
Вже кишені порожніють у ефіопа, давай знову вірус розкручувати
17.08.2022 20:30 Відповісти
+9
Він забув сказати, що скажена кількість хворих саме серед вакцинованих. Ось тільки минулого тижня моя знайома (США) потрапила до лікарні із порушенням сердечного ритму. Вона і чоловік привиті та мають бустер (Пфайзер). Чоловік захворів та мав позитивний тест. Вона двічі була негативна, але лікар приписав їй протиковідні ліки Pfizer's Paxlovid від яких вона з першого ж дня почувалась дуже пагано. На третій день прийому ліки було відмінено, а ще через два дні вона потрапила до госпіталю, де тест став позитивним. Це все, що треба знати про так звані вакцини та ліки від ковіду
17.08.2022 20:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
весь континент воюет, один ВООЗ - в сторонке и денюжек нет. а давайте снова на лоха про вирус? мож прокатит.
17.08.2022 20:17 Відповісти
Згоден,втомили з цією маячньою.Ну перехворіла моя родина,включаючи доньку,пневмонією у січні,в один час( з жінкою здійснили щеплення рік тому),але до чого тут КОВІД?Втомили вже цією херньою...КОВІДА немає,є пнемонійка!!!!
17.08.2022 20:29 Відповісти
Безпредел
17.08.2022 23:23 Відповісти
Дебили б..дь
17.08.2022 20:19 Відповісти
Вже кишені порожніють у ефіопа, давай знову вірус розкручувати
17.08.2022 20:30 Відповісти
Ей вооз, пішли ви всі нах..й
17.08.2022 20:31 Відповісти
Як таке може бути,є ж чудо вакцини? Вже і по кілька бустерів вкололи і знову смертність? Обіцяли,що вакцини покінчать з ковідом.Спочатку казали.вистачить одного уколу,потім два,потім три і тд.

Чому цього ефіопа не цікавить здоров'я ефіопців?
17.08.2022 20:38 Відповісти
він у свій час їх вже достатньо обікрав. сонсори вооз подивилися -свій чувак, совість відсутня, робитиме, що скажемо.
Справедливі зауваженя читачів: щепленняроходили успішно і неодноразово. Звідки тоді погіршення ситуації. І в чому воно проявляється? 15 тисяч смертей на тиждень тих хто вже давно збирається померти? що він хотів при семи мільярдах населення. А в нас скільки гине за тиждень? А в москалів? але ефіопа те не хвилює. Явний расист, ксенофоб, антиславяніт, і взагалі андрофаг (все може бути).
17.08.2022 23:35 Відповісти
Молдова страна маленькая, а потому наш pro tv взялся с начала пандемии публиковать ежедневно списки умерших от ковида и их прижизненные болезни.. Я их очень внимательно читал. Подавляющее большинство умерших - люди от 75. очень мало моложе 60. Но вне зависимости от возраста у каждого умершего были при жизни серьезные проблемы со здоровьем - диабет, почки, проблемы с сердцем и т.д. Несколько раз встретил в списках людей моложе 40. Помню женщину наркоманку со СПИДом. Мужчина был наркоман. Один ребенок, родился с сильными проблемами, уродством, что то там ещё с дефектами внутренних органов. В общем не жилец был ребенок на этом свете по любому
показати весь коментар
Вже гроші закінчились.Лохи купляли масочки по 20 доларів,а технологічні і по 100-200 доларів продавали.Це ж клондайк.
показати весь коментар
а це як з ковідом заберуть і свободу)) https://www.youtube.com/watch?v=QBQuLxSZlK0&t=2s
показати весь коментар
Глобалісти прямо кажуть,що ковід-це привід для введення Нового Мирового Порядку.
Якщо забити в Гугл "Австралія новий світовий порядок" можна багато цікавого дізнатися.
18.08.2022 01:35 Відповісти
Якось похєр на той вірус. Кордони все одно закриті.
17.08.2022 20:46 Відповісти
Він забув сказати, що скажена кількість хворих саме серед вакцинованих. Ось тільки минулого тижня моя знайома (США) потрапила до лікарні із порушенням сердечного ритму. Вона і чоловік привиті та мають бустер (Пфайзер). Чоловік захворів та мав позитивний тест. Вона двічі була негативна, але лікар приписав їй протиковідні ліки Pfizer's Paxlovid від яких вона з першого ж дня почувалась дуже пагано. На третій день прийому ліки було відмінено, а ще через два дні вона потрапила до госпіталю, де тест став позитивним. Це все, що треба знати про так звані вакцини та ліки від ковіду
17.08.2022 20:47 Відповісти
це все, що треба знати про лікарів. Що діють бездумно згідно протоколу. А професор Голубовська ще рік тому говорила: якщо титр антитіл високий - щепитись не потрібно. категорично.
А мій сімейний взагалі більшість лікувала амбулаторно дихальними вправами і вітамінами. А хто вже дуже хотів капатися чи кисню надихатися, тому показувала у напрямі стаціонару. А в стаціонарі панькаться не будуть - маску на мордяку і лежи-дихай киснем. тобі погано і ти знімаєш маску? - привяжуть до кроваті.
І ще одне: ковід не залежить зовсім від похолодання. якщо збільшується кількість хворих, то скоріше всього грві. чи грип. чи ще яка простуда.
17.08.2022 23:44 Відповісти
Зимой когда похолодает будет пздц
показати весь коментар
К зиме надо готовится,10 доз вакцины,чтоб нверняка.У нас война,корона отменяется,или еще есть люди иного мнения?
показати весь коментар
Это тянет на новый мем: гендиректор Pfizer Альберт Бурла заразился коронавирусом после четырёх вакцинаций.



Directed by Robert B. Weide...



17.08.2022 21:35 Відповісти
аплодуємо стоячи
показати весь коментар
В Украине люди тысячами гибнут от обстрелов и бомбежек а этот клоун о ковиде трещит.
показати весь коментар
Приперлись до нас кацапи. 43000 з гаком здохло. Причина смерті - коронавірус.
показати весь коментар
а все тому, що тут їм не встигли бустер ввести. А ввели шось друге
показати весь коментар
Из всего моего круга знакомых, включая шапочных, за всю эту пандурию заболел только один. Как на грех, он оказался привитым ибо диабет, группа риска и т.д. Привился и через пару месяцев заболел, лежал на ИВЛ. Все не привитые как плевали на тот ковид, так и плюют дальше в прекрасном здравии.
показати весь коментар
