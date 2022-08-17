Смертність від COVID-19 у світі збільшилася на 35% за останній місяць, - ВООЗ
COVID-19 за останній тиждень забрав життя 15 тисяч людей. Кількість смертей від хвороби за чотири тижні в усьому світі збільшилася на 35%.
Про це 17 серпня повідомив на брифінгу очільник Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
"Це абсолютно неприйнятно, коли у нас є всі інструменти для запобігання інфекцій і порятунку життів. Багато говорять про те, щоб навчитися жити з вірусом COVID-19. Але ми не можемо жити з 15 тисяч смертей на тиждень", - сказав глава ВООЗ.
Він додав, що в найближчі місяці ризик більш інтенсивного поширення інфекції і госпіталізацій тільки посилиться - цьому сприятиме більш холодна погода в північній півкулі.
"Ми всі втомилися від цього вірусу і втомилися від пандемії, але вірус не втомився від нас", - підкреслив Гебреєсус.
Станом на 17 серпня до ВООЗ надійшли дані про понад 597 мільйонів випадків зараження COVID-19 з початку пандемії та про понад 6 мільйонів летальних випадків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чому цього ефіопа не цікавить здоров'я ефіопців?
Справедливі зауваженя читачів: щепленняроходили успішно і неодноразово. Звідки тоді погіршення ситуації. І в чому воно проявляється? 15 тисяч смертей на тиждень тих хто вже давно збирається померти? що він хотів при семи мільярдах населення. А в нас скільки гине за тиждень? А в москалів? але ефіопа те не хвилює. Явний расист, ксенофоб, антиславяніт, і взагалі андрофаг (все може бути).
Якщо забити в Гугл "Австралія новий світовий порядок" можна багато цікавого дізнатися.
А мій сімейний взагалі більшість лікувала амбулаторно дихальними вправами і вітамінами. А хто вже дуже хотів капатися чи кисню надихатися, тому показувала у напрямі стаціонару. А в стаціонарі панькаться не будуть - маску на мордяку і лежи-дихай киснем. тобі погано і ти знімаєш маску? - привяжуть до кроваті.
І ще одне: ковід не залежить зовсім від похолодання. якщо збільшується кількість хворих, то скоріше всього грві. чи грип. чи ще яка простуда.
Directed by Robert B. Weide...