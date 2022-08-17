УКР
Новини Санкції проти Росії
Загальноєвропейська заборона на шенгенські візи для громадян Росії можлива, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

Візові обмеження для громадян Росії, запроваджені окремими країнами Євросоюзу, це кроки до цілком можливої загальноєвропейської заборони віз для росіян.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Безумовно, нашим головним бажанням є досягнення загальноєвропейської угоди про закриття в'їзду громадян Росії до Європейського союзу. Ми працюємо над тим, щоби знайти точки дотику з країнами, які мають сухопутний кордон із Росією", – сказав Рейнсалу.

Естонія закриває кордони для громадян РФ із шенгенськими візами, але будуть винятки, - МЗС

Міністр зазначив, що закони Євросоюзу дозволяють блокувати в'їзд до країн ЄС за візами, виданими іншими учасниками шенгенської угоди, і навів закриття внутрішніх кордонів ЄС під час пандемії коронавірусу.

"Ми добре пам'ятаємо, що під час коронакризи країни закрили не лише зовнішні кордони Євросоюзу, а й внутрішні. Договором Євросоюзу передбачені винятки, які можуть бути зроблені на користь громадського порядку, безпеки, які і стали причиною постановки нашого питання", – сказав Рейнсалу.

Він наголосив, що до Європейського союзу з Росії на кінець першого тижня серпня в'їхали вже 850 000 осіб, і що Європа має бути готова "вжити заходів, щоби підтримати перемогу України".

віза (746) росія (67862) санкції (12746) Естонія (1714) візовий режим (362) Євросоюз (14162)
Кацапье должно сидеть в будке на цепи!
17.08.2022 20:52 Відповісти
17.08.2022 20:36 Відповісти
Ні. Не пускають. Тільки на похорон. Здохнути в Україні вони приїздять "безвізом".
17.08.2022 20:37 Відповісти
саме розумне рішення- касабьку чуму не пускати в світ!
17.08.2022 20:27 Відповісти
а у нас кацапов пускают в Украину?
показати весь коментар
Ні. Не пускають. Тільки на похорон. Здохнути в Україні вони приїздять "безвізом".
17.08.2022 20:37 Відповісти
Це було би дійсно круто!
17.08.2022 20:33 Відповісти
17.08.2022 20:36 Відповісти
Крім цього арешт всіх коштів олігархів виродків які втекли.
17.08.2022 20:43 Відповісти
Не думаю, бо шольц рятує харошіх рускіх
17.08.2022 20:49 Відповісти
На хороших українців їм наплювати.
Лише за коцапів піклується, козліна.
18.08.2022 11:43 Відповісти
щольц-внучек чмеркельши
17.08.2022 20:52 Відповісти
Кацапье должно сидеть в будке на цепи!
17.08.2022 20:52 Відповісти
якби це зробили у 14-тому, то і війни б не було.
17.08.2022 20:53 Відповісти
А для чого громадянам Росії їхати в ЕС? Вони там будуть працювати ? Ні . Кацапи можуть працюва тільки на керуючих посадах але не робітниками як українці їдуть до Польщі працювати на заводи та фабрики . Кацапи такі роботи виконувати не будуть. І взагалі для чого їм їхати в ЕС коли вони ненавидять Европу ? Для того щоб і там зіпсувати життя европейцям.
17.08.2022 20:58 Відповісти
Словаччіна не видае визи студентам із раши - сьогодні такий візг в новинах підняли прокацапські люди. Скачала виїзжали із-за віз і тількі потім стали розповідати про войну в Україні , обстрели .

НЕ ДАВАТИ ВІЗИ КАЦАПСЬКИМ СТУДЕНТАМ - нехай вчаться в мухомрансках
17.08.2022 21:04 Відповісти
Это хороший шаг!
18.08.2022 08:32 Відповісти
Все правильно, але ще треба щось робити з сотнями тисяч "руско-єзичних" в країнах Балтії, які часто ще більші ватнікі ніж росіяни, з промитими рус-тб мізками.
18.08.2022 08:56 Відповісти
Забороніть ще їх поштові служби. Всі пам*ятають отой СДЕК, яким мародери з бульбостану відправляли награбоване. Антоніна обіцяла ще 5 квітня вжити всі свої зв*язки, щоб СДЕК підпав під санкції.
І що ? Квітне і пахне, організували не тільки доставку з купи торгівельних майданчиків у рашку і бульбостан, але ще допомагають кацапам заробляти у ненависних пендосів(С) і виводити гроші.
У бульбостані служба доставки Голубая Бєлка(це не жарт) - партнери у Польщі їм також допомагають обходити санкції . І всі це замовчують. Писали американцям, що СДЕК має склади у США, туди доставка від 20$ безкоштовно(казкові умови) , а далі зі складу у рашку. Нема порушень, ага. До кого вже звертатись, хз.
18.08.2022 11:40 Відповісти
 
 