Загальноєвропейська заборона на шенгенські візи для громадян Росії можлива, - глава МЗС Естонії Рейнсалу
Візові обмеження для громадян Росії, запроваджені окремими країнами Євросоюзу, це кроки до цілком можливої загальноєвропейської заборони віз для росіян.
Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Безумовно, нашим головним бажанням є досягнення загальноєвропейської угоди про закриття в'їзду громадян Росії до Європейського союзу. Ми працюємо над тим, щоби знайти точки дотику з країнами, які мають сухопутний кордон із Росією", – сказав Рейнсалу.
Міністр зазначив, що закони Євросоюзу дозволяють блокувати в'їзд до країн ЄС за візами, виданими іншими учасниками шенгенської угоди, і навів закриття внутрішніх кордонів ЄС під час пандемії коронавірусу.
"Ми добре пам'ятаємо, що під час коронакризи країни закрили не лише зовнішні кордони Євросоюзу, а й внутрішні. Договором Євросоюзу передбачені винятки, які можуть бути зроблені на користь громадського порядку, безпеки, які і стали причиною постановки нашого питання", – сказав Рейнсалу.
Він наголосив, що до Європейського союзу з Росії на кінець першого тижня серпня в'їхали вже 850 000 осіб, і що Європа має бути готова "вжити заходів, щоби підтримати перемогу України".
Лише за коцапів піклується, козліна.
НЕ ДАВАТИ ВІЗИ КАЦАПСЬКИМ СТУДЕНТАМ - нехай вчаться в мухомрансках
І що ? Квітне і пахне, організували не тільки доставку з купи торгівельних майданчиків у рашку і бульбостан, але ще допомагають кацапам заробляти у ненависних пендосів(С) і виводити гроші.
У бульбостані служба доставки Голубая Бєлка(це не жарт) - партнери у Польщі їм також допомагають обходити санкції . І всі це замовчують. Писали американцям, що СДЕК має склади у США, туди доставка від 20$ безкоштовно(казкові умови) , а далі зі складу у рашку. Нема порушень, ага. До кого вже звертатись, хз.