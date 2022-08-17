УКР
На базі "Енергоатома" створено кризовий штаб із реагування на можливу надзвичайну ситуацію на Запорізькій АЕС

Міністри енергетики та внутрішніх справ України Герман Галущенко та Денис Монастирський разом із президентом державного підприємства "НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним, керівниками Дніпропетровської та Запорізької обладміністрацій та ДСНС проінспектували у Запоріжжі роботу всіх служб, сил та засобів, що відповідають за радіо та ядерний контроль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграмі "Енергоатом".

До цього спонукало загострення ситуації на захопленій росіянами Запорізькій атомній електростанції в м.Енергодар Запорізької області та загроза ядерної катастрофи, що зростає, через безпрецедентний ядерний тероризм РФ.

Галущенко повідомив про створення на базі "Енергоатома" великого кризового штабу, який має бути максимально ефективним у разі виникнення на ЗАЕС будь-якої надзвичайної ситуації. "До нього залучено широке коло міністерств, відомств, установ, там йде повна координація. Він працює 24/7, і в режимі онлайн ми моніторимо ситуацію навколо ЗАЕС", – сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запорізька АЕС потужно мілітаризується окупантами, - Монастирський

Монастирський зазначив, що доки станція перебуватиме під контролем російських військ, існуватиме небезпека в навколишніх районах. За його словами, вся відповідальність за те, що відбувається на станції за будь-який сценарій, що розгортається, зараз лежить на РФ, "а ми повинні готуватися до різних сценаріїв, які можливі у зв'язку з цим".

Котін констатував, що ситуація на Запорізькій АЕС залишається небезпечною і продовжує погіршуватися. "В останні три тижні все більше стало спроб російських загарбників пошкодити обладнання станції. Для цього вони обстрілюють і саму ЗАЕС, і лінії, якими вона з'єднується з об'єднаною енергосистемою України. Це дуже небезпечно!", - наголосив президент "Енергоатома".

"Росіяни хочуть від'єднати Запорізьку АЕС від нашої енергосистеми, після чого намагатимуться підключити її до Криму. Але коли атомна станція не матиме зв'язку з ОЕС, вона перейде в режим блекаута", - додав Котін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ядерний тероризм Росії на Запорізькій АЕС - загроза для всього світу, - Галущенко

Енергоатом (1657) Галущенко Герман (548) Котін Петро (113) Запорізька АЕС (1454)
+4
Що ви там робитимете, в тому штабі?
Поки територія захоплена ордою - можете хіба що водити хороводи навкруг макету станції.
Хіба не зрозуміло навіщо терористи захопили станцію?
Чи потрібно зробити вид.
17.08.2022 21:01 Відповісти
+3
створювати штаби- це ваше ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17.08.2022 20:50 Відповісти
+3
дирекция Єнергоатома просрала все что можно своим "єффективнім менеджментом". как и все зеленые. а теперь штаб создали для создания видимости деятельности
бездари.
о. кстати. еще одно что ОБЯЗАН был сделать Бубочка перед войной - это усилить охрану АЭС! вдесятеро!!
17.08.2022 20:57 Відповісти
створювати штаби- це ваше ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17.08.2022 20:50 Відповісти
Штаб- это теплое местечко для штабных крыс.
18.08.2022 00:17 Відповісти
дирекция Єнергоатома просрала все что можно своим "єффективнім менеджментом". как и все зеленые. а теперь штаб создали для создания видимости деятельности
бездари.
о. кстати. еще одно что ОБЯЗАН был сделать Бубочка перед войной - это усилить охрану АЭС! вдесятеро!!
17.08.2022 20:57 Відповісти
17.08.2022 21:12 Відповісти
А какая в этом штабе зарплата?
17.08.2022 21:01 Відповісти
Що ви там робитимете, в тому штабі?
Поки територія захоплена ордою - можете хіба що водити хороводи навкруг макету станції.
Хіба не зрозуміло навіщо терористи захопили станцію?
Чи потрібно зробити вид.
17.08.2022 21:01 Відповісти
І так видно всі атомні станції охоронялись, ніхто навіть не думав, що станції треба посилено охороняти чи думали що ця орда омине і не зайде.
17.08.2022 21:05 Відповісти
Вы вообще головой пользуетесь? Как вы представляете эту усиленную охрану, которая защитит от танков, ураганов и точек???
17.08.2022 21:39 Відповісти
А ты уверен,что кацапы стали бы обстреливать с Ураганов станцию?Они дебилы,но не самоубийцы.
17.08.2022 22:51 Відповісти
Знайшли ще трішки бабла для своїх прикоритників.
Це те збільшення витрат на оборону на 30% до $32,5 млрд, за рахунок внутрішніх позик, коли военні облігації вже усьо?
17.08.2022 21:05 Відповісти
аес замінована
який кризовий штаб допоможе своїм реагуванням?
щось горить ми реагуємо...
коли теща сидить нікуя не робить, спитайте що вона робить
відповідь буде чітка.
переживаю.....
17.08.2022 21:10 Відповісти
Оперативно відреагували, прошло тільки півроку... можно ж було ще почекати і якусь платформу започаткувати найвеличнейшу мільонів за 100 з першою лядью і голівудськими зірками, наприклад, першими в світі ...
17.08.2022 21:55 Відповісти
Ну и какие полномочия и возможности у этого штаба,кроме выступлений по ТВ и снятия видосиков бурной деятельности.
17.08.2022 22:46 Відповісти
18.08.2022 01:27 Відповісти
 
 