Данія планує обмежити в’їзд росіян, навіть якщо ЄС не вводитиме заборону на видачу шенгенських віз, - глава МЗС Кофод

Уряд Данії розгляне питання запровадження обмежень на видачу туристичних віз для громадян Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ королівства Єппе Кофод, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Посадовець пояснив, що у разі, якщо ЄС не погодить питання обмежень на видачу віз росіянам, Данія може переглянути відповідні правила на національному рівні.

"Якщо не вдасться досягти цього спільним рішенням, з данської сторони ми розглянемо можливість запровадження обмежень, які ще більше скоротять кількість російських туристичних віз", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данія підтримує заборону на видачу віз росіянам, - міністр імміграції

Кофод наголосив, що вважає неприйнятним саме існування можливості для росіян спокійно жити на території Європи в той час, як армія РФ нищить українські міста.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас та прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін запропонували припинити видавати громадянам РФ шенгенські візи. Президент України Володимир Зеленський закликає запровадити заборону для росіян на в'їзд до країн ЄС.

Заборона видавати шенгенські візи громадянам РФ може увійти до нового пакету санкцій.

Міністр закордонних справ головуючої в Раді Європейського союзу Чехії Ян Ліпавський підтримав цілковиту заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії.

Також читайте: Загальноєвропейська заборона на шенгенські візи для громадян Росії можлива, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

+6
показати весь коментар
17.08.2022 21:17 Відповісти
+5
Щиро дякуємо!
показати весь коментар
17.08.2022 21:14 Відповісти
+5
Красавчики, рюсьге свиней за поребрик в *********
показати весь коментар
17.08.2022 21:14 Відповісти
Щиро дякуємо!
показати весь коментар
17.08.2022 21:14 Відповісти
Красавчики, рюсьге свиней за поребрик в *********
показати весь коментар
17.08.2022 21:14 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2022 21:17 Відповісти
Данія не пускатиме росіян за те що напали на Україну
Українські суди випускають під заставу вже заарештованих СБУ чи поліцією навідників, колабарантів та відвертих прихильників руского міра
ЦЕ ЯК, ВАШУ МАТЬ????
показати весь коментар
17.08.2022 21:20 Відповісти
Данцям-респект за позицію...
показати весь коментар
17.08.2022 21:21 Відповісти
Маленька країна, але дуже розумна
показати весь коментар
17.08.2022 21:22 Відповісти
русофобы, одним словом...
показати весь коментар
17.08.2022 21:27 Відповісти
дания молодци
показати весь коментар
17.08.2022 21:28 Відповісти

показати весь коментар
17.08.2022 21:28 Відповісти
Цей кацап жив в Україну з 15 року, якщо за. 7 років він навіть не вивчив українську то правильно зробили прикордонники
показати весь коментар
17.08.2022 21:30 Відповісти
А в нас зелупа після того як стала прещидентом відмінила заборону в'їзду кацапам і із-за цього до повномаштабної війни в Україну приїхало купа цапських шпигунів
показати весь коментар
17.08.2022 21:28 Відповісти
Словаччіна не видае визи студентам із раши - сьогодні такий візг в новинах підняли прокацапські люди. Скачала виїзжали із-за віз і тількі потім стали розповідати про войну в Україні , обстрели .

НЕ ДАВАТИ ВІЗИ КАЦАПСЬКИМ СТУДЕНТАМ - нехай вчаться в мухомрансках
показати весь коментар
17.08.2022 21:28 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2022 21:38 Відповісти
Порядочно! Дания - молодец! Єппе Кофоду - уважение от Украины!
показати весь коментар
17.08.2022 21:53 Відповісти
 
 