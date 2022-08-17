Данія планує обмежити в’їзд росіян, навіть якщо ЄС не вводитиме заборону на видачу шенгенських віз, - глава МЗС Кофод

Уряд Данії розгляне питання запровадження обмежень на видачу туристичних віз для громадян Росії.

Про це заявив міністр закордонних справ королівства Єппе Кофод, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Посадовець пояснив, що у разі, якщо ЄС не погодить питання обмежень на видачу віз росіянам, Данія може переглянути відповідні правила на національному рівні.

"Якщо не вдасться досягти цього спільним рішенням, з данської сторони ми розглянемо можливість запровадження обмежень, які ще більше скоротять кількість російських туристичних віз", - зазначив він.

Кофод наголосив, що вважає неприйнятним саме існування можливості для росіян спокійно жити на території Європи в той час, як армія РФ нищить українські міста.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас та прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін запропонували припинити видавати громадянам РФ шенгенські візи. Президент України Володимир Зеленський закликає запровадити заборону для росіян на в'їзд до країн ЄС.

Заборона видавати шенгенські візи громадянам РФ може увійти до нового пакету санкцій.

Міністр закордонних справ головуючої в Раді Європейського союзу Чехії Ян Ліпавський підтримав цілковиту заборону на видачу шенгенських віз для громадян Росії.

