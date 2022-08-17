УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7129 відвідувачів онлайн
Новини Газова війна Допомога Україні
1 168 10

Україна отримає від Канади 450 млн допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону, - Шмигаль

газ,транзит,импорт

Україна отримає від Канади допомогу на закупівлю газу до опалювального сезону.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Черговий крок солідарності від Канади. Україна отримає 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону", - написав Шмигаль у твіттері.

Прем'єр України подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо та віцепрем'єр-міністру фінансів цієї країни Христі Фріланд та всьому народу Канади за непохитну підтримку України у боротьбі за демократію та свободу.

Читайте: Накопичити 19 млрд куб. м газу до зими, як звелів Кабмін, малореально, - Вітренко

Україна отримає від Канади 450 млн допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону, - Шмигаль 01

Автор: 

газ (10645) Канада (2266) Шмигаль Денис (4819)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Нас очікує тяжка зима. Хоч би ці гроші пішли за призначенням.
показати весь коментар
17.08.2022 21:45 Відповісти
+3
Девка готовая принимать отовсюду!!!! Кажется так главарь говорил???
показати весь коментар
17.08.2022 21:52 Відповісти
+1
а купувати у кого будемо?
показати весь коментар
17.08.2022 21:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нас очікує тяжка зима. Хоч би ці гроші пішли за призначенням.
показати весь коментар
17.08.2022 21:45 Відповісти
а купувати у кого будемо?
показати весь коментар
17.08.2022 21:48 Відповісти
Девка готовая принимать отовсюду!!!! Кажется так главарь говорил???
показати весь коментар
17.08.2022 21:52 Відповісти
а прем,єру ніхто ще не сказав що в Україні газу та нафти більше чим в Еміратах???
що в Дрогобичі нафта тече сама річкою
що газом можна торгувати ще років 100
показати весь коментар
17.08.2022 21:54 Відповісти
А прем'єр у нас нелох, на@бує не тільки нас, а лей світову спільноту, окрім ізраєлю, звичайно, там нелохі
показати весь коментар
17.08.2022 21:57 Відповісти
Такі знайшли лохів, чи подельніков
показати весь коментар
17.08.2022 21:54 Відповісти
Вот где - ни вопросов, ни сомнений. Ты всегда знаешь, что Канада подставит крепкое плечо. Это вам не шольцы макронистые в обосранных стрингах.
показати весь коментар
17.08.2022 21:56 Відповісти
Активувались тут російські тролі . Як газова чи нафтова тема вони вже біжать коментувати
показати весь коментар
17.08.2022 22:16 Відповісти
Ветренке деньги не давайте,половина уйдет на премии!
показати весь коментар
17.08.2022 22:20 Відповісти
Шмаргаль, де український газ!!?? Видобуток газу в Україні у 2021 році становив Видобуток газу в Україні знизився на 2% - до 19,8 млрд куб м.
Фактичне споживання природного газу в Україні у 2021 році склало 26,8 млрд кубометрів - це на 6,6% менше, ніж у 2020 році.

При цьому, на потреби населення надійшло майже на 5% більше, ніж у 2020 році, - 8,6 млрд куб. м газу (31,9% від загального спожитого обсягу).

Водночас виробники тепла спожили 6,3 млрд куб. м (-24%) або 23,5% від загального спожитого обсягу.



1. Чому менше на 4% ????????????
2. Для опалення потрібно 6,3 млрд куб.м. Хліб військовим та населенню спекти , ще трохи потрібно. А Хвірташ ТаБеня можливо перетопчуться якось ???
3. Ти для кого горбатого ліпиш, Шмаргаль?
показати весь коментар
17.08.2022 23:16 Відповісти
 
 