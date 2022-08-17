1 168 10
Україна отримає від Канади 450 млн допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону, - Шмигаль
Україна отримає від Канади допомогу на закупівлю газу до опалювального сезону.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Черговий крок солідарності від Канади. Україна отримає 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону", - написав Шмигаль у твіттері.
Прем'єр України подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо та віцепрем'єр-міністру фінансів цієї країни Христі Фріланд та всьому народу Канади за непохитну підтримку України у боротьбі за демократію та свободу.
що в Дрогобичі нафта тече сама річкою
що газом можна торгувати ще років 100
Фактичне споживання природного газу в Україні у 2021 році склало 26,8 млрд кубометрів - це на 6,6% менше, ніж у 2020 році.
При цьому, на потреби населення надійшло майже на 5% більше, ніж у 2020 році, - 8,6 млрд куб. м газу (31,9% від загального спожитого обсягу).
Водночас виробники тепла спожили 6,3 млрд куб. м (-24%) або 23,5% від загального спожитого обсягу.
1. Чому менше на 4% ????????????
2. Для опалення потрібно 6,3 млрд куб.м. Хліб військовим та населенню спекти , ще трохи потрібно. А Хвірташ ТаБеня можливо перетопчуться якось ???
3. Ти для кого горбатого ліпиш, Шмаргаль?