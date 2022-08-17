Україна отримає від Канади 450 млн допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону, - Шмигаль

Україна отримає від Канади допомогу на закупівлю газу до опалювального сезону.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Черговий крок солідарності від Канади. Україна отримає 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону", - написав Шмигаль у твіттері.

Прем'єр України подякував прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо та віцепрем'єр-міністру фінансів цієї країни Христі Фріланд та всьому народу Канади за непохитну підтримку України у боротьбі за демократію та свободу.

