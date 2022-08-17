УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7129 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 946 25

Гутерріш в Україні обговорюватиме експорт зерна, ситуацію на ЗАЕС і трагедію в Оленівці

зеленський,гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на зустрічі з президентами Володимиром Зеленським і Реджепом Таїпом Ердоганом 18 серпня обговорить питання, пов’язані з транспортуванням зерна морським шляхом, ситуацію на Запорізькій АЕС, а також розслідування трагедії в Оленівській в’язниці.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав журналістам заступник речника Генсека ООН Фарган Гак.

За словами Гака, в Україні Гутерріш "займатиметься різними питаннями, включаючи рух суден, переміщення продовольчого зерна, занепокоєння з приводу Запорізької атомної електростанції, заклопотаність з приводу встановлення фактів щодо Оленівської в'язниці".

Він додав, що генсек ООН докладає всіх зусиль, взаємодіючи "з різними владами, щоб знизити температуру, наскільки це можливо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган планує обговорити з Зеленським і Гутеррішем припинення війни з РФ "дипломатичними засобами"

Щодо запланованої поїздки Гутерріша в Одесу, то, за словами Гака, її "логістика все ще визначається".

"Але сенс поїздки полягає в тому, щоб побачити роботу Одеського порту й подивитися, як надалі курсуватимуть кораблі в рамках дій щодо угоди, яку він ініціював з Україною та росією", - додав заступник речника.

Нагадаємо, 17 серпня до Львова прибув генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Наступного дня він візьме участь у тристоронній зустрічі з президентами Володимиром Зеленським і Реджепом Таїпом Ердоганом. 19 серпня генеральний секретар ООН відбуде до Одеси.

Згодом Гутерріш перебуватиме в Стамбулі, де відвідає спільний координаційний центр, створений для реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції.

Також читайте: ООН готова підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС за згодою України та Росії

Автор: 

військовополонені (1065) зерно (3190) експорт (4641) Гутерріш Антоніу (411) воєнні злочини (1935) Запорізька АЕС (1454)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Може цього старого козла виправити :
1. ТРАГЕДІЯ В ОЛЕНІВЦІ
2. сітуацію на АЕС
3. зерно

лідери партій ,чого мовчите ?
показати весь коментар
17.08.2022 21:41 Відповісти
+10
показати весь коментар
17.08.2022 21:54 Відповісти
+9
Тобто продовжить бла бла бла бла...
показати весь коментар
17.08.2022 21:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тобто продовжить бла бла бла бла...
показати весь коментар
17.08.2022 21:41 Відповісти
та і слава Богу. Ще й Реджеп теж по блаблабла, шось про завод, тудима сюдима і скаже хутіну "бач, я старався, вони не хочуть, але Сірію вже не віддам"
показати весь коментар
17.08.2022 21:49 Відповісти
Обидва на підтанцівці у ху#ла. А третій (зе) на гастролях з ними ж. Весь день клоун буде на арені.
показати весь коментар
18.08.2022 00:02 Відповісти
і НЕ більше !
показати весь коментар
17.08.2022 21:41 Відповісти
Може цього старого козла виправити :
1. ТРАГЕДІЯ В ОЛЕНІВЦІ
2. сітуацію на АЕС
3. зерно

лідери партій ,чого мовчите ?
показати весь коментар
17.08.2022 21:41 Відповісти
та шо ж ви до нашого зерна присікались???

продамо вам по 30 коп, а купувати його ж будемо по 30 грн??
показати весь коментар
17.08.2022 21:41 Відповісти
Чого ви вирішили, шо воно ваше? Якби воно було ваше, зелена шобла і пальцем об палець би не вдарила, аби його вивозити. Воно належить тим чувасікам, які чілять у монако. У них кінчаються бабки, бо в Європах все дорого, тож треба наповнить кишеньки зелененьким друзяшкам. От заради цього все і робиться. А ви можете піти пооблизувати плінтуса, треба буде друзяшкам - платитимете і по 900 за буханку при зп в 2000, а зелені покидьки будуть з усмішкою на їбалах, що не влазять в екрани тв, розказувать про здобутки економіки і покращення в розмірі підвищення середніх зп на 31 грн.
показати весь коментар
17.08.2022 21:46 Відповісти
Зерно мало би продаватися тільки в одному випадку,якщо би москалі повністю припинили війну в Україні.
показати весь коментар
17.08.2022 21:44 Відповісти
А по закінченню перемовин висловить ЧЕРГОВЕ занепокоєння.Нікчемна,бюрократична організація,яка готова вибачати тих,хто платить взноси в іі бюджет.Нічого спільного з міжнарождними справами не має.
показати весь коментар
17.08.2022 21:46 Відповісти
Аби він не надірвався від прикладених зусиль!
показати весь коментар
17.08.2022 21:46 Відповісти
Если бы этот генсек привёз с собой контингент миротворцев ООН из западных стран для вытеснения орков и охраны ЗАЭС, то было бы видно, что дядька серьёзный, представляющий солидную международную организацию. А так, сводите его на Высокий замок и пусть едет обратно и не мешает
показати весь коментар
17.08.2022 21:48 Відповісти
... і скиньте звідти.
показати весь коментар
18.08.2022 00:03 Відповісти
1обговорили вивоз зерна,
2 на АЕС якась "ситуація" Замінована вона, млять і обстрілюється.
і тільки третім пунктом йде вбивство 50ти полонених та спроба вбивства ще 70ти 130ти полонених
то що їх більше турбує???
показати весь коментар
17.08.2022 21:49 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2022 21:54 Відповісти
Зелений гівнюк думає лише про бабло і рейтинг другого після Черчілля.
показати весь коментар
17.08.2022 21:54 Відповісти
ППР. Знав ці три літери ще з офіцерської учебки при совдєпії, як був курсантом. Така була одна із дисциплін, називалася "партійно-політична робота". А хлопці наші кмітливі простіше перекладали: Посиділи, Попіз...іли. Розійшлися. Мабуть, так воно й нині буде на т.зв. історичній зустрічі, де чимало пі...имуть, проте йтиметься ні про що. На превеликий жаль, звісно. Ота вже оця є ПєПєєР...
показати весь коментар
17.08.2022 21:58 Відповісти
Что может обсуждать этот кореш-гутеёреш в Украине, если у него в спине торчит лубянский нож в виде небздензи.
показати весь коментар
17.08.2022 22:03 Відповісти
не в спине, и не нож
показати весь коментар
17.08.2022 22:28 Відповісти
Не "трагедію в Оленівці", а вбивство кацапськими терористами наших військовополонених, яких наша влада разом з червоним хрестом і з ООН здали в полон під "гарантії".
показати весь коментар
17.08.2022 22:04 Відповісти
это официальная повестка дна... а подковерная??? за закрытыми ставнями??? что там намечается? почему не пригласили больше никого из тех, кто мог бы протистоять хитрости этих старых крученных хитрованов, которым не Украины болит, а геморрой... с этими сопротивляющимися и не сдавшимися за 3 дня непонятными ни технологам ни экспертам простыми обычными людьми
показати весь коментар
17.08.2022 22:14 Відповісти
Гешефт во время войны и вместо войны - Зеля знает в этом толк. Миллиарды баксов. что может быть важнее?
показати весь коментар
17.08.2022 23:08 Відповісти
...тю, тады нада была просто его Портрет привезти ... лиганацевиц импотентный
показати весь коментар
18.08.2022 06:26 Відповісти
Величайшая историческая ошибка Украины это создание теробороны. Эти абсолютно небоеспособные формирования под названием тероборона И С ГОРОХОПЛЮВА не пульнули что б остановить орков на ЮЖНОМ направлении. Просто тупо слились и орки захватили АЭС.Украине не нужна тероборона Украине нужны ЗСУ

.Только ЗСУ может остановить орков а не то стадо баранов недееспособных под названием тероборона
показати весь коментар
19.08.2022 19:01 Відповісти
 
 