Гутерріш в Україні обговорюватиме експорт зерна, ситуацію на ЗАЕС і трагедію в Оленівці
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на зустрічі з президентами Володимиром Зеленським і Реджепом Таїпом Ердоганом 18 серпня обговорить питання, пов’язані з транспортуванням зерна морським шляхом, ситуацію на Запорізькій АЕС, а також розслідування трагедії в Оленівській в’язниці.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав журналістам заступник речника Генсека ООН Фарган Гак.
За словами Гака, в Україні Гутерріш "займатиметься різними питаннями, включаючи рух суден, переміщення продовольчого зерна, занепокоєння з приводу Запорізької атомної електростанції, заклопотаність з приводу встановлення фактів щодо Оленівської в'язниці".
Він додав, що генсек ООН докладає всіх зусиль, взаємодіючи "з різними владами, щоб знизити температуру, наскільки це можливо".
Щодо запланованої поїздки Гутерріша в Одесу, то, за словами Гака, її "логістика все ще визначається".
"Але сенс поїздки полягає в тому, щоб побачити роботу Одеського порту й подивитися, як надалі курсуватимуть кораблі в рамках дій щодо угоди, яку він ініціював з Україною та росією", - додав заступник речника.
Нагадаємо, 17 серпня до Львова прибув генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Наступного дня він візьме участь у тристоронній зустрічі з президентами Володимиром Зеленським і Реджепом Таїпом Ердоганом. 19 серпня генеральний секретар ООН відбуде до Одеси.
Згодом Гутерріш перебуватиме в Стамбулі, де відвідає спільний координаційний центр, створений для реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції.
1. ТРАГЕДІЯ В ОЛЕНІВЦІ
2. сітуацію на АЕС
3. зерно
лідери партій ,чого мовчите ?
продамо вам по 30 коп, а купувати його ж будемо по 30 грн??
2 на АЕС якась "ситуація" Замінована вона, млять і обстрілюється.
і тільки третім пунктом йде вбивство 50ти полонених та спроба вбивства ще 70ти 130ти полонених
то що їх більше турбує???
.Только ЗСУ может остановить орков а не то стадо баранов недееспособных под названием тероборона