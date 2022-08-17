Гутерріш в Україні обговорюватиме експорт зерна, ситуацію на ЗАЕС і трагедію в Оленівці

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на зустрічі з президентами Володимиром Зеленським і Реджепом Таїпом Ердоганом 18 серпня обговорить питання, пов’язані з транспортуванням зерна морським шляхом, ситуацію на Запорізькій АЕС, а також розслідування трагедії в Оленівській в’язниці.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сказав журналістам заступник речника Генсека ООН Фарган Гак.

За словами Гака, в Україні Гутерріш "займатиметься різними питаннями, включаючи рух суден, переміщення продовольчого зерна, занепокоєння з приводу Запорізької атомної електростанції, заклопотаність з приводу встановлення фактів щодо Оленівської в'язниці".

Він додав, що генсек ООН докладає всіх зусиль, взаємодіючи "з різними владами, щоб знизити температуру, наскільки це можливо".

Щодо запланованої поїздки Гутерріша в Одесу, то, за словами Гака, її "логістика все ще визначається".

"Але сенс поїздки полягає в тому, щоб побачити роботу Одеського порту й подивитися, як надалі курсуватимуть кораблі в рамках дій щодо угоди, яку він ініціював з Україною та росією", - додав заступник речника.

Нагадаємо, 17 серпня до Львова прибув генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Наступного дня він візьме участь у тристоронній зустрічі з президентами Володимиром Зеленським і Реджепом Таїпом Ердоганом. 19 серпня генеральний секретар ООН відбуде до Одеси.

Згодом Гутерріш перебуватиме в Стамбулі, де відвідає спільний координаційний центр, створений для реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції.

