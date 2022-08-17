Росія поширює фейк про міфічний конфлікт між військовим і політичним керівництвом України, щоб розсварити українців, - Маляр

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр спростувала фейки про конфлікт між вищими органами військово-політичного керівництва України.

За інформацією Маляр, в інформаційному просторі Росії та України знову розповсюджується наратив, який деструктивно впливає на наступальний потенціал українського суспільства. Так, ідеться про вигаданий ворожими підрозділами інформаційно-психологічних операцій міфічний конфлікт між вищими органами військово-політичного керівництва, а саме протистояння Генерального штабу Збройних сил України з Офісом Президента та Міністерством оборони.

"Як правило, цей наратив розповсюджується в telegram-каналах та ЗМІ, втім, не лише російських. Цей наратив підхоплюють і деякі українські ресурси та спікери", - зауважила представниця Міноборони.

За її словами, тактичною метою цієї інформаційної операції ворога є максимальне розповсюдження потрібної йому ідеї, виклик емоційної реакції на неї і, як наслідок, маніпуляція сприйняттям подій загалом.

Оперативна мета - створити конфлікт усередині військово-політичного керівництва України та всередині суспільства. Стратегічна мета - ослабити центр прийняття державних рішень, а також оборонний і наступальний потенціал українського суспільства.

"Простими словами: якщо ми всі між собою пересваримось - нас легше зламати і завоювати. Цього ворог і добивається", - пояснила Маляр.

Характерною рисою таких повідомлень є також невизначеність і неоднозначність їх джерела: на кшталт "неназвана особа з Офісу Президента" або "наше джерело в Міністерстві оборони".

