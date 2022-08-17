Росія попросила США видати Лаврову візу, щоб він зміг поїхати на Генасамблею ООН
Російський посол у Вашингтоні Анатолій Антонов заявив, що Росія вимагає від американської сторони видати візу міністру зовнішніх справ Росії Сергію Лаврову, щоб той зміг взяти участь в Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.
Про це повідомляєросійський "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.
"Можна з упевненістю сказати, що ми хотіли б бачити Сергія Вікторовича Лаврова на Генеральній асамблеї ООН.
США в останні роки не раз створювали нам складнощі з робочими поїздками, в тому числі, і по оонівській лінії. Посольство вже звернулося до Білого дому, Держдепартамент із вимогою виконати зобов'язання країни, на території якої базується штаб-квартира ООН, та негайно видати візи міністру та всім членам російської делегації", - заявив він.
"Ми і надалі наполягатимемо на забезпеченні безперешкодного в'їзду всіх представників Росії, які беруть участь у заходах 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН", - додав Антонов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Лежащий в дерьме,
На помойке,
Раскинувши руки,
Знай, тебя приебали хохлы,
Ну, а Байден,
Нассал тебе в брюки! "
Хай цей "пасол" відсмокче кожній коняці шо є в США, а потім уже американці подумають, чи пускати сюди ще одну...
Бегите крысы...бегите...
Тому ********** армянському коню нікотину 1кг замість візи
Попрошайки))))
що толку з коняки, буде патякати свою пропаганду і все,
нуль результату в будь яких зустрічах з парашею