13 902 66

Росія попросила США видати Лаврову візу, щоб він зміг поїхати на Генасамблею ООН

лавров

Російський посол у Вашингтоні Анатолій Антонов заявив, що Росія вимагає від американської сторони видати візу міністру зовнішніх справ Росії Сергію Лаврову, щоб той зміг взяти участь в Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Про це повідомляєросійський "Интерфакс", передає Цензор.НЕТ.

"Можна з упевненістю сказати, що ми хотіли б бачити Сергія Вікторовича Лаврова на Генеральній асамблеї ООН.

США в останні роки не раз створювали нам складнощі з робочими поїздками, в тому числі, і по оонівській лінії. Посольство вже звернулося до Білого дому, Держдепартамент із вимогою виконати зобов'язання країни, на території якої базується штаб-квартира ООН, та негайно видати візи міністру та всім членам російської делегації", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Блінкен розповів про підсумки першої з лютого розмови з Лавровим, - Кулеба

"Ми і надалі наполягатимемо на забезпеченні безперешкодного в'їзду всіх представників Росії, які беруть участь у заходах 77-ї сесії Генеральної асамблеї ООН", - додав Антонов.

віза (746) Лавров Сергій (1651) ООН (3440) росія (67862) санкції (12746) США (24353)
+36
17.08.2022 22:13 Відповісти
+33
Пошліть коняку на йух.
17.08.2022 22:09 Відповісти
+30
Так рашка "попросила" (як у заголовку) чи "вимагає" (за словами рашкопосла)?
17.08.2022 22:13 Відповісти
Нашо коню їхати, сам дійде.
17.08.2022 22:08 Відповісти
Виведіть усі війська з території України на кордон 1991 року.
17.08.2022 22:21 Відповісти
Нехай кацапія тепер зустрічається з дипломатами ДНР, ЛНР, Сирії, Північної Кореї - це рівень Лаврова і кацапстану.
17.08.2022 22:40 Відповісти
за 1й женой заскучился и дочкой, рни же в штатах живут
17.08.2022 22:44 Відповісти
Доскаче, болівар
17.08.2022 23:47 Відповісти
Калигула привел коня в сенат ...
17.08.2022 23:56 Відповісти
нехай видають..він вже в такому віці, що може подохнути при перельоті
17.08.2022 22:08 Відповісти
А в Гаагу ему визу не выдать? Чтобы сразу..
17.08.2022 22:33 Відповісти
/.й Сергею Викторовичу на всю морду, а не визу.
17.08.2022 22:08 Відповісти
Пошліть коняку на йух.
17.08.2022 22:09 Відповісти
лошадиное позорище даже у собчак такого не тбыло...
17.08.2022 22:11 Відповісти
Тільки в догонку рускага ваєннага *******🖕
17.08.2022 22:12 Відповісти
Так рашка "попросила" (як у заголовку) чи "вимагає" (за словами рашкопосла)?
17.08.2022 22:13 Відповісти
Я також звернула на це увагу.
17.08.2022 22:19 Відповісти
17.08.2022 22:13 Відповісти
Закидать убийц красной краской - всю делегацию орков
17.08.2022 22:14 Відповісти
капець, як ім лячно..
17.08.2022 22:18 Відповісти
" Старый мерин,
Лежащий в дерьме,
На помойке,
Раскинувши руки,
Знай, тебя приебали хохлы,
Ну, а Байден,
Нассал тебе в брюки! "
17.08.2022 22:16 Відповісти
Х@й на комірець,а не візу.
17.08.2022 22:17 Відповісти
Ніх*я собі - "вимагаємо"...
Хай цей "пасол" відсмокче кожній коняці шо є в США, а потім уже американці подумають, чи пускати сюди ще одну...
17.08.2022 22:17 Відповісти
З горбка на колінах
17.08.2022 22:18 Відповісти
А прививки лошадь все получила?
17.08.2022 22:19 Відповісти
Попросила чи вимагає?
17.08.2022 22:19 Відповісти
власне вимагає! чому пишуть "попросила"? Вони вже давно не просять,а вимагають.
17.08.2022 22:32 Відповісти
***** просит ...опушеное чмо застрелись
17.08.2022 22:20 Відповісти
Чтобы он мог поехать и высраться и обплевать всех? И вообще, после того как кремль убил военнопленных под патронатом ООН в Еленовке, о каких посещениях заседания ООН вообще может идти речь. Наши политики должны поднять етот вопрос.
17.08.2022 22:20 Відповісти
Божечко, дай нам хоч одного політика, а не ...
17.08.2022 23:50 Відповісти
Хай його рагозін на анало гавнєтной ракєтє скине.
17.08.2022 22:20 Відповісти
Хм... вони вимагають! На колінах просять вимагатєлі.
17.08.2022 22:21 Відповісти
А чого кацапському кентавру робити в цивілізованому світі?
17.08.2022 22:21 Відповісти
за один отсос.....
17.08.2022 22:23 Відповісти
"Бєлий дом" візи не видає...а щодо коняки - нехай ліпше звертаються до служби ветеринарного контролю може там поталанить
17.08.2022 22:24 Відповісти
А навіщо кінь в ООН, щоб знгеважати міжнародне право і навалити на столі перед трибуною велику купу? Хай сидить на своїх болотах. Йому краще поїхати в КНДР.
17.08.2022 22:25 Відповісти
Крысы путлера бегут из Крыма...Крымский мост перекрыт...вывозят чинуш офицером и прочих опричников путлера ...остальные Шариковы ждут автобусы из Кубани...ж/д выезжать опасно...сказал Гоблин Аксенов...
Бегите крысы...бегите...
17.08.2022 22:26 Відповісти
В Алупку!
17.08.2022 22:26 Відповісти
А якої воно породи те лавров ? Багато порід коней знаю, навіть Пржевальського (такі милі), а от лавровської породи не чув. То москалі нову породу вивели ?
17.08.2022 22:27 Відповісти
Коні, вони такі мордаті, зубаті, жопаті, копитаті,ну їх
17.08.2022 23:54 Відповісти
В ООН збираються люди, а не коні.
17.08.2022 22:28 Відповісти
Загнанных коней пристреливают, не так ли?
17.08.2022 22:29 Відповісти
вимагає? вязанку мушлів і в зімбабве
17.08.2022 22:30 Відповісти
Білому дому треба послати кацапського посла за кацапським кораблем.Так буде справедливо
17.08.2022 22:33 Відповісти
Обійдеться Генасамблея без рашистського козла.
17.08.2022 22:33 Відповісти
А вот конская мразь , держи .
17.08.2022 22:38 Відповісти
Да ему прямой путь в Зимбабве или в Эритрею. В цивилизованный мир этих козломордых лаптеногих идиотов пускать нельзя
17.08.2022 22:41 Відповісти
Видайти Лаврову ВЬОСЛА
17.08.2022 22:42 Відповісти
вот что ему надо выдать

17.08.2022 22:55 Відповісти
17.08.2022 22:59 Відповісти
Визу на концерт к кабздону !!!
17.08.2022 23:09 Відповісти
Дайте ему визу в конюшню.
17.08.2022 23:15 Відповісти
Вуздечка його віза

Тому ********** армянському коню нікотину 1кг замість візи
17.08.2022 23:22 Відповісти
Що там воно вимагає - то таке. Мені цікаво, що йому відповіли!
17.08.2022 23:23 Відповісти
Ему надо билет в Гаагу - в одно направление.
17.08.2022 23:25 Відповісти
Попросили візу та торбинку вівса!
17.08.2022 23:26 Відповісти
Американцы готовы выдать ветеринарный сертификат на парнокопытных 🐴, а лаптеногие о визе бредят!
17.08.2022 23:30 Відповісти
Не видавайте йому нічого! ))))
Попрошайки))))
17.08.2022 23:40 Відповісти
Видадуть. Бо бояться "зіпсувати стосунки" з мордором. Особливо бізнес.
17.08.2022 23:46 Відповісти
Ну что, кто теперь ДИБИЛ ?
17.08.2022 23:55 Відповісти
Дивилась з сином ''суиашедшего макса'', ну він попросив, ну там і бізнес і реноме, і все оце все Ви довипендрюютесь
18.08.2022 00:00 Відповісти
підкови йому а не візу,
що толку з коняки, буде патякати свою пропаганду і все,

нуль результату в будь яких зустрічах з парашею
18.08.2022 00:15 Відповісти
Видадуть, як же без меріна в ООН?
18.08.2022 00:19 Відповісти
представник народу вбивців та гвалтівників, візу лише до суду у Гаазі можно видати
18.08.2022 02:17 Відповісти
твари мацковии должны сидеть на болотах мацковии,в клетке в Гаагский Трибунал ...
18.08.2022 07:10 Відповісти
А нахіба йому віза, нехай звернеться в конюшню до головного zконюха
18.08.2022 08:10 Відповісти
Нехай віддадуть тіла закатованих в Оленівці,та допустять слідчих до цієї установи,а потім ця коняка хай їде в ООН!
18.08.2022 08:28 Відповісти
Зачем давать визу Лаврову в ООН. Что он может сделать полезного для цивилизации. Опять будет нести фашистские идеи, опять будет нести всякую лошадиную хрень. Лучше дайте ему визу на какую ни будь конюшню, там его выслушают.
18.08.2022 08:42 Відповісти
Ехай Ара в свой Карабабах , ехай нахой!
18.08.2022 09:12 Відповісти
 
 