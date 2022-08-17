У російській Томській області набирають новий "іменний" батальйон "Тоян" для відправки в Україну

Уже кілька місяців у російських регіонах формуються так звані іменні батальйони - військові підрозділи, названі на честь міст та історичних особистостей. Відомо більш ніж про 40 таких "підрозділів" у 20 регіонах.

У Томській області йде набір до нового "іменного" батальйону "Тоян" - на честь князя невеликого татарського племені еушта, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Медуза".

Агітуючи вступати в підрозділ, військові комісари їздять підприємствами регіону і виступають перед працівниками, обіцяючи їм більше мільйона рублів за півроку служби. Особливо військкоми наголошують на добровільному характері служби.

"Завдання цього батальйону - тилове забезпечення життєдіяльності військової частини, матеріально-технічне забезпечення. Набираємо туди кухарів, зварювальників, електромеханіків, водіїв, персонал банно-прального обслуговування тощо. Посад насправді багато, всі вони ставляться до матеріально-технічного забезпечення. Ось такий батальйон нам дістався", - пояснює військком на записі, переданому виданню.

Батальйон продовжив військком, як повноцінна військова частина братиме участь у бойових діях в Україні: "Але, ще раз повторюся, як ми вже сказали, він матеріально-технічного забезпечення".

Після закінчення терміну контракту "добровольці" нібито отримають статус учасників бойових дій і всі належні за законом пільги, наприклад, довічну пенсію, щорічне санаторно-курортне лікування як для самого добровольця, так і для його сім'ї, а також позаконкурсне зарахування дітей на бюджетні місця у вишах.

У батальйон можуть вступити чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають медичних протипоказань до служби за контрактом, мешканці Томська та області.

Відслуживши пів року та повернувшись додому, "добровольці" нібито будуть одразу прийняті назад на свою поточну роботу. Але за бажання службу можна продовжити.

Військком закликав визначатися швидше, бо "стрімко йде набір".