УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7255 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 431 51

У російській Томській області набирають новий "іменний" батальйон "Тоян" для відправки в Україну

рф,армія,найманці

Уже кілька місяців у російських регіонах формуються так звані іменні батальйони - військові підрозділи, названі на честь міст та історичних особистостей. Відомо більш ніж про 40 таких "підрозділів" у 20 регіонах.

У Томській області йде набір до нового "іменного" батальйону "Тоян" - на честь князя невеликого татарського племені еушта, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Медуза".

Агітуючи вступати в підрозділ, військові комісари їздять підприємствами регіону і виступають перед працівниками, обіцяючи їм більше мільйона рублів за півроку служби. Особливо військкоми наголошують на добровільному характері служби.

"Завдання цього батальйону - тилове забезпечення життєдіяльності військової частини, матеріально-технічне забезпечення. Набираємо туди кухарів, зварювальників, електромеханіків, водіїв, персонал банно-прального обслуговування тощо. Посад насправді багато, всі вони ставляться до матеріально-технічного забезпечення. Ось такий батальйон нам дістався", - пояснює військком на записі, переданому виданню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія планує мобілізувати мешканців Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану, у Чечні триває формування 4 батальйонів, - ГУР

Батальйон продовжив військком, як повноцінна військова частина братиме участь у бойових діях в Україні: "Але, ще раз повторюся, як ми вже сказали, він матеріально-технічного забезпечення".

Після закінчення терміну контракту "добровольці" нібито отримають статус учасників бойових дій і всі належні за законом пільги, наприклад, довічну пенсію, щорічне санаторно-курортне лікування як для самого добровольця, так і для його сім'ї, а також позаконкурсне зарахування дітей на бюджетні місця у вишах.

У батальйон можуть вступити чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають медичних протипоказань до служби за контрактом, мешканці Томська та області.

Відслуживши пів року та повернувшись додому, "добровольці" нібито будуть одразу прийняті назад на свою поточну роботу. Але за бажання службу можна продовжити.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міськрада Маріуполя про приховану мобілізацію: містянам пропонують вакансії у "державній воєнізованій рятувальній службі". ФОТО

Військком закликав визначатися швидше, бо "стрімко йде набір".

Автор: 

армія рф (18766) росія (67862) мобілізація (3226)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
именной батальон "Фарш".....
показати весь коментар
17.08.2022 22:51 Відповісти
+10
Звісно що інша, у нас 30 БТГ в Польщі і Британії готуються, і не банно-пральні.
показати весь коментар
17.08.2022 23:04 Відповісти
+10
Лучше "Толян" (в честь Толяна)...
показати весь коментар
17.08.2022 23:06 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
именной батальон "Фарш".....
показати весь коментар
17.08.2022 22:51 Відповісти
****
показати весь коментар
17.08.2022 23:34 Відповісти
То хто?
показати весь коментар
17.08.2022 22:51 Відповісти
"Тоян" - на честь князя невеликого татарського племені еушта - цитата
показати весь коментар
17.08.2022 22:55 Відповісти
Ойц.
показати весь коментар
17.08.2022 23:00 Відповісти
Певне "банно-пральний" князь був.
показати весь коментар
17.08.2022 23:03 Відповісти
Лучше "Толян" (в честь Толяна)...
показати весь коментар
17.08.2022 23:06 Відповісти
Опередил! 👍
показати весь коментар
17.08.2022 23:25 Відповісти
Меня тоже.
показати весь коментар
18.08.2022 04:44 Відповісти
Робимо ставки: що буде швидше - комплектування підрозділу чи переведення його у розряд "хароших рускіх"?
показати весь коментар
17.08.2022 22:51 Відповісти
Не потрібно лукавити. Таких батальйонів створюється дуже багато по всій росії. Як послухати наші новини то там всі алкоголіки і воювати ніхто не хоче. Але реальність трохи інша.
показати весь коментар
17.08.2022 22:55 Відповісти
Звісно що інша, у нас 30 БТГ в Польщі і Британії готуються, і не банно-пральні.
показати весь коментар
17.08.2022 23:04 Відповісти
Реальність така - у кого ленд-ліз той і переможе. Доведено у Другій Світовій.
показати весь коментар
17.08.2022 23:32 Відповісти
кацапи свій лєнд-льоз запустять)шойгу всіх назвав союзників московії включаючи чад і бурунді
показати весь коментар
18.08.2022 07:42 Відповісти
Дуже нехарактерно було би, якби так відразу вони б відмовилися воювати. Подивіться ту ж в'єтнамську війну - 15 років. Афганістан - 10 років СРСР, 20 років США.
І кожного разу перші місяці, а то і пару років - воєнна ейфорія. Потім - "перезавантаження", спроба оптимізації вторгнення. І лише потім поступове зменшення активності і вивід військ.
Звісно, у нашій ситуації є свій нюанс - набагато більша інтенсивність бойових дій, ніж у тих конфліктах, а тому саме озброєння Росії - це перше, що в неї має вичерпатись, а не охочі воювати чи воля держави до війни.
показати весь коментар
17.08.2022 23:43 Відповісти
Еушти-мусульмани, тобто спиртне не вживають.
показати весь коментар
18.08.2022 10:35 Відповісти
Смердюче м'ясо.
показати весь коментар
17.08.2022 22:53 Відповісти
А коли буде батапьони з москви або пітера.
показати весь коментар
17.08.2022 22:55 Відповісти
"ненецкий унитаз, пластиковый пакет, дембельское путешествие на радимое кладбище и белую ладу. тяте."
показати весь коментар
17.08.2022 22:55 Відповісти
У російській Томській області набирають новий "іменний" батальйон "Тоян"
==============
буде іменний жмурян.
показати весь коментар
17.08.2022 22:58 Відповісти
Тожигули. Прошу прощения, но что-то мне подсказывает, что автоваз не справится с заказом.
показати весь коментар
17.08.2022 22:59 Відповісти
я так и знал, что это племя, какой-то переходной этап между неандертальцами и кроманьонцами, но не знал, что эушта. А то все говорят - "руские, руские..."
показати весь коментар
17.08.2022 22:59 Відповісти
а рускіє-єто какіє? монголо-татарскіє?
показати весь коментар
17.08.2022 23:03 Відповісти
не смійтеся над ними - їх сам єрмак завойовував. А тепер вони мусять йому відомстити. Той клятий єрмак стільки племен повоював. Може його кудись діти, щоб урал і сибір не дратувати? мені не те, щоб їх дуже жалко. просто й наші люди можуть загинути. чим менше раша набере бажаючих, тим швидше в неї запал закінчиться.
показати весь коментар
17.08.2022 23:09 Відповісти
ну, не знаю... может вам и смешно, но эти эушта как-то у меня смеха ни разу не вызывают. Даже не знаю, как это точнее выразить. Вот вы, когда стоите в зоопарке перед вольером с крокодилами - вам же не смешно?
показати весь коментар
17.08.2022 23:25 Відповісти
Тут сміяться треба з іншого приводу - уяви картину: приїжджає цей "куховарсько-банно-пральний батальйон" в Україну а їм кажуть: "Жрать варить и обстирывать некому и некого - всех перебили! Берите автоматы и в бой!"
показати весь коментар
18.08.2022 08:12 Відповісти
I тут ти прокинувся)))
показати весь коментар
18.08.2022 10:36 Відповісти
Томічі-калачі!
показати весь коментар
17.08.2022 23:02 Відповісти
сказал бы прямо: "набираем пушечное мясо для удобрения украинских чернозёмов", а то кухари, банщики, сварщики...
показати весь коментар
17.08.2022 23:05 Відповісти
Тоян? Почему не Путян?
показати весь коментар
17.08.2022 23:09 Відповісти
просто эти эушта букву "л" не выговаривают.
показати весь коментар
17.08.2022 23:27 Відповісти
батальон боярка дивизия ватная голова
показати весь коментар
17.08.2022 23:10 Відповісти
Поедут домой в именных мусорных пакетах
показати весь коментар
17.08.2022 23:10 Відповісти
Дивлюся кацаповікі, хто той тоян, а там -

"В конце XVI века русские казаки под руководством Ермака, разгромив войско Кучума, овладели Сибирским ханством".

Довелося двічі прочитати дату і кучму кучума, і решту
показати весь коментар
17.08.2022 23:15 Відповісти
вот все радуются очередному мясному набору оттуда, ... а ведь они едут убивать украинцев или поддерживать убийства другими. И благодаря таким наборам война будет продолжаться дальше и дальше ... оплачивать эти "батальоны" будут из нефтегазовых денег, долго, очень долго ... просто пистец
показати весь коментар
17.08.2022 23:19 Відповісти
Вже до кігця 23 платити буде нічим..
показати весь коментар
17.08.2022 23:37 Відповісти
Перетрубиця хробаками - гівно буде...
показати весь коментар
17.08.2022 23:34 Відповісти
пилаты калибского моля
показати весь коментар
17.08.2022 23:35 Відповісти
Їхні батькі будуть раді новій "Калині".
показати весь коментар
17.08.2022 23:44 Відповісти
Кинуть лохів на бабло як на Чеченській війні.
показати весь коментар
18.08.2022 00:40 Відповісти
Аллё, это прачечная ?
показати весь коментар
17.08.2022 23:53 Відповісти
нет, это батальон "..уян"
показати весь коментар
18.08.2022 01:06 Відповісти
На куя козе "Тоян" ?
показати весь коментар
18.08.2022 09:58 Відповісти
По-перше не можна називати їх добровольцями. Всіх їх треба класифікувати як найманці та вимагати вищу міру.

По-друге треба щось з цим робити. Відбити у них якось бажання йти найманцями. Наприклад оголосити що якась там антитерористична міжнародна організація до якої Україна "немає відношення" винесе вирок сім'ям тих хто поїде "добровольцем" від рф та почне на них полювання. А ми в свою чергу оголосимо що самих найманців ми міняти не будемо, а тільки публічно страчувати так як вони свідомо їдуть найманцями в армію робити злочини. Це до речі дасть обмінний фонд для азовців. Інакше ось побачите росіяни їх вб'ють бо їм пох і ніхто їх не покарає.
показати весь коментар
18.08.2022 02:27 Відповісти
Смерть быдлонасекомышам с болот мацковии
показати весь коментар
18.08.2022 07:07 Відповісти
значить в томській області з часом побільшає бєлих жігулєй
показати весь коментар
18.08.2022 07:39 Відповісти
У них доріг нема - навіщо їм"Жигулі"?
показати весь коментар
18.08.2022 08:08 Відповісти
Джавелинам и HIMARSам все равно кто попадет на мушку ..или зэк повара Пригожина...или спецназовец путлера типа Вымпел...
показати весь коментар
18.08.2022 08:14 Відповісти
Чтоб было понятно, из википедии: "Именно эуштинский князь Тоян отправился с челобитной в Москву с просьбой о приёме его народа в русское подданство."
показати весь коментар
18.08.2022 09:20 Відповісти
Пора в Украіні відкрити брокєрську контору,вот поставив ставку на скільки проживе цєй фаршовий батальон,а виграшні гроші на підтримку ВСУ. Патент вільний.
показати весь коментар
18.08.2022 17:00 Відповісти
 
 