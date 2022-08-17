У російській Томській області набирають новий "іменний" батальйон "Тоян" для відправки в Україну
Уже кілька місяців у російських регіонах формуються так звані іменні батальйони - військові підрозділи, названі на честь міст та історичних особистостей. Відомо більш ніж про 40 таких "підрозділів" у 20 регіонах.
У Томській області йде набір до нового "іменного" батальйону "Тоян" - на честь князя невеликого татарського племені еушта, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Медуза".
Агітуючи вступати в підрозділ, військові комісари їздять підприємствами регіону і виступають перед працівниками, обіцяючи їм більше мільйона рублів за півроку служби. Особливо військкоми наголошують на добровільному характері служби.
"Завдання цього батальйону - тилове забезпечення життєдіяльності військової частини, матеріально-технічне забезпечення. Набираємо туди кухарів, зварювальників, електромеханіків, водіїв, персонал банно-прального обслуговування тощо. Посад насправді багато, всі вони ставляться до матеріально-технічного забезпечення. Ось такий батальйон нам дістався", - пояснює військком на записі, переданому виданню.
Батальйон продовжив військком, як повноцінна військова частина братиме участь у бойових діях в Україні: "Але, ще раз повторюся, як ми вже сказали, він матеріально-технічного забезпечення".
Після закінчення терміну контракту "добровольці" нібито отримають статус учасників бойових дій і всі належні за законом пільги, наприклад, довічну пенсію, щорічне санаторно-курортне лікування як для самого добровольця, так і для його сім'ї, а також позаконкурсне зарахування дітей на бюджетні місця у вишах.
У батальйон можуть вступити чоловіки віком від 18 до 60 років, які не мають медичних протипоказань до служби за контрактом, мешканці Томська та області.
Відслуживши пів року та повернувшись додому, "добровольці" нібито будуть одразу прийняті назад на свою поточну роботу. Але за бажання службу можна продовжити.
Військком закликав визначатися швидше, бо "стрімко йде набір".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І кожного разу перші місяці, а то і пару років - воєнна ейфорія. Потім - "перезавантаження", спроба оптимізації вторгнення. І лише потім поступове зменшення активності і вивід військ.
Звісно, у нашій ситуації є свій нюанс - набагато більша інтенсивність бойових дій, ніж у тих конфліктах, а тому саме озброєння Росії - це перше, що в неї має вичерпатись, а не охочі воювати чи воля держави до війни.
==============
буде іменний жмурян.
"В конце XVI века русские казаки под руководством Ермака, разгромив войско Кучума, овладели Сибирским ханством".
Довелося двічі прочитати дату і
кучмукучума, і решту
По-друге треба щось з цим робити. Відбити у них якось бажання йти найманцями. Наприклад оголосити що якась там антитерористична міжнародна організація до якої Україна "немає відношення" винесе вирок сім'ям тих хто поїде "добровольцем" від рф та почне на них полювання. А ми в свою чергу оголосимо що самих найманців ми міняти не будемо, а тільки публічно страчувати так як вони свідомо їдуть найманцями в армію робити злочини. Це до речі дасть обмінний фонд для азовців. Інакше ось побачите росіяни їх вб'ють бо їм пох і ніхто їх не покарає.