Кількість загиблих унаслідок вечірнього обстрілу Салтівського району Харкова зросла до 6 осіб, 16 людей поранено, - ОВА
Унаслідок обстрілу житлового масиву Салтівка в Харкові, вчиненого російськими окупаційними військами в середу ввечері, загинуло 6 осіб.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, кількість загиблих та поранених унаслідок обстрілу Салтівки зросла: 6 людей загинули, 16 отримали поранення", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.
Раніше міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок вечірнього обстрілу 3 мирних жителів загинуло, 10 поранено.
Одужання порагеним.
Ненавиджу кацапських вбивць,нехай на їх голови впаде сторицею те,що переживають українці