4 513 29

Кількість загиблих унаслідок вечірнього обстрілу Салтівського району Харкова зросла до 6 осіб, 16 людей поранено, - ОВА

обстріл,харків,салтівка

Унаслідок обстрілу житлового масиву Салтівка в Харкові, вчиненого російськими окупаційними військами в середу ввечері, загинуло 6 осіб.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, кількість загиблих та поранених унаслідок обстрілу Салтівки зросла: 6 людей загинули, 16 отримали поранення", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок вечірнього обстрілу 3 мирних жителів загинуло, 10 поранено.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Внаслідок ракетного удару окупантів по Салтівці повністю зруйновано будівлю гуртожитку, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (30965) Харків (5874) жертви (1900)
Топ коментарі
+8
почему не наносится огневое поражение по белгороду где стоят с 300 которые каждый день разрушают и убивают Харьков и харьковчан чи ще не на часі
17.08.2022 23:18 Відповісти
+8
и безнаказанно наводчиков выпускают. даже не понятно что хуже.
17.08.2022 23:38 Відповісти
+7
Сильний,мужній,незламний стражденний Харків.Скільки горя людського в ньому.Господи,захисти і збережи людей цього міста-мученика.
Ненавиджу кацапських вбивць,нехай на їх голови впаде сторицею те,що переживають українці
17.08.2022 23:27 Відповісти
почему не наносится огневое поражение по белгороду где стоят с 300 которые каждый день разрушают и убивают Харьков и харьковчан чи ще не на часі
17.08.2022 23:18 Відповісти
запрещают, так и ставят условие, не наносить удар по рассейской стороне, иначе оружие давать не будем
17.08.2022 23:23 Відповісти
Кроме президента никто не запрещает,США и др. запрещает своими видами вооружениями ,но никак не украинскими.
17.08.2022 23:28 Відповісти
Харьков отдали на растерзание,его медленно убивают
17.08.2022 23:30 Відповісти
Харьков голосовал за Зе -предаеля и его Зе слуг ? - получите он же падло никому ничего не должен
18.08.2022 00:38 Відповісти
95% Украины за него голосовало. Ты теперь всех людей за это настолько ненавидишь, что желаешь им смерти, подонок?
18.08.2022 02:53 Відповісти
Пізно ситуація з вітчизняним ВПК вже не зміниться
18.08.2022 00:07 Відповісти
не трынди кацапа нет такого запрета - просто зеленский ссцыкло продажное
18.08.2022 00:36 Відповісти
Царство Гебесне загиблим...
Одужання порагеним.
17.08.2022 23:19 Відповісти
Президент у своїх вечірніх звітах тільки констатує, що у нас знову трагедія, а може вже потрібно наносити навгдогін туди звідки летить чи і далі одні зітхання влади.
17.08.2022 23:22 Відповісти
б'ють безкарно з Бєлгорода, АЛЕ це РФ - на це малорос піти не може. Комплекс меншевартості
17.08.2022 23:27 Відповісти
и безнаказанно наводчиков выпускают. даже не понятно что хуже.
17.08.2022 23:38 Відповісти
нет кацап - зеленый буратино просто ссцыкло и предатель Украинского народа
18.08.2022 00:39 Відповісти
значит нужно правильно договариваться или вообще не команде президента.
17.08.2022 23:25 Відповісти
договариваться с теми кто дает оружие
17.08.2022 23:26 Відповісти
Сильний,мужній,незламний стражденний Харків.Скільки горя людського в ньому.Господи,захисти і збережи людей цього міста-мученика.
Ненавиджу кацапських вбивць,нехай на їх голови впаде сторицею те,що переживають українці
17.08.2022 23:27 Відповісти
читая новости из укрнет, то наводчиков в Харькове ловят. а вот суды их почему то отпускают или 2 года условно максимум. зачем наша власть так поступает? или нас ещё не достаточно бомбят по их мнению. как по команде всех наводчиков и пособников выпускают.
17.08.2022 23:30 Відповісти
Якби стріляли у навідників на місці, то й судів не було
18.08.2022 00:11 Відповісти
харьковчане выбирают власть которая их убивает, харьковчане наводят на свой город бомбы - что не так с этим народом ? у них мозгов хоть чуть есть?
18.08.2022 00:41 Відповісти
І довго цей треш буде с Харковом?Ну генштаб ну скільки можна ?Ну включайте ви голову вам хаймерси нафіга дали?
17.08.2022 23:39 Відповісти
Це реально вже зае.... Кожен день нищать Харків і інші міста.ну вашу дівізію,та бийте ви по Белгороду нищіть ворога !Біля Харкова стоїть 9-10 тис орків і наших військ в 3 раза більше та шо за херня ми шо не можемо їх на кордон вибити.Топчемось вже який місяць і одні балачки.Реально вже зла нехватає.
17.08.2022 23:43 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.

17.08.2022 23:47 Відповісти
твои тупые молитвы ни фига не помогают
18.08.2022 00:43 Відповісти
І бєлгород близько, але видно є заборона нашого керівництва.
17.08.2022 23:52 Відповісти
це Ху"ло так стимулює равтрашні перемовини Зе-ГУ-гана
18.08.2022 00:28 Відповісти
Наводчики конкретно сообщают в рашку где и что. Надо самим разбираться с этими тварями.
18.08.2022 05:05 Відповісти
ФАШИСТИ
18.08.2022 07:44 Відповісти
Схоже нашій "владі", а преЗЕрвавтиву особливо, просто П О Х У Й те що кацапів не можуть відтіснити від Харкова. Київ звільнили і зашибісь.
18.08.2022 11:40 Відповісти
 
 