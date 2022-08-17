"Озбройте Україну, доки не пізно. Через надмірну обережність ми уступаємо ініціативу Путіну": дипломати, експерти і військові закликали Байдена діяти рішучіше
Низка авторитетних американських експертів, військових та дипломатів закликали США рішучіше допомагати Україні зброєю, зауважуючи, що у війні РФ проти України настає вирішальний момент, і на кону у тому числі - життєво важливі інтереси Сполучених Штатів.
Про це йдеться у їхній спільній колонці, опублікованій у The Hill, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Співавтори колонки - колишні головнокомандувачі об'єднаних сил НАТО у Європі генерали Філіп Брідлав та Веслі Кларк; колишня посадовиця Держдепу і Пентагону Дібра Кейган; колишній посол у Фінляндії і Туреччині Ерік Едельман, доктор Евелін Фаркас - екс-заступниця міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії; посол Деніел Фрід - колишній заступник держсекретаря з питань Європи; колишній посол США в Україні Джон Гербст; екскомандувач армії США у Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес; колишній посол у Німеччині Джон Корнблум; колишній заступник держсекретаря Девід Крамер; колишній перший заступник міністра оборони Єн Лодал; колишній помічник генпрокурора Роберт МакКонелл; експосол з особливих доручень щодо колишнього СРСР Стефен Сестанович; колишній співробітник розвідки США, безпековий експерт Джон Сайфер; колишні посли в Україні Вільям Тейлор та Марі Йованович; колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер; колишній заступник генсека НАТО й помічник глави Пентагону, експосол США в Росії і НАТО Александр Вершбоу.
Підписанти зауважують, що хоча адміністрації Байдена вдалося успішно об’єднати союзників США для того, щоб надати Україні значні обсяги військової допомоги, досі не вдалося оформити достатній стратегічний наратив для того, щоби уряди зберегли суспільну підтримку участі країн НАТО у цьому процесі у довгостроковій перспективі.
"Надаючи допомогу достатню для того, щоб зупининити лінію фронту, але не відбити території, які захопила Росія, адміністрація Байдена може незумисно "вирвати поразку з пащі перемоги". Через надмірну обережність з метою не спровокувати ескалацію з боку РФ (конвенційну чи ядерну) ми, насправді, уступаємо ініціативу президенту РФ Владіміру Путіну і зменшуємо тиск на Москву, який має змусити її припинити агресію і серйозно хотіти переговорів", - зазначають підписанти.
Імперіалістична війна Кремля, вказують вони, є не тільки неприйнятною з моральної точки зору, оскільки йдеться про геноцид, дії, спрямовані на те, щоб знищити українців як політичну націю, але вона також є явною загрозою безпеці й добробуту Сполучених Штатів. На їхню думку, американські принципи та інтереси вимагають якнайрішучішої реакції - достатньої для того, щоб примусити росіян відступити якнайближче до меж станом на лютий і зробити ціну за війну достатньо "дорогою", щоб стримати РФ від третього вторгнення. І саме зараз, коли сили РФ намагаються перегрупуватися на сході й запобігти спробі України відвоювати Херсон на півдні, союзники мають надати Україні ту зброю, яка забезпечить їй перевагу.
"Якщо дати конфлікту далі тягнутися через так звані стратегічні паузи лише дозволить Путіну провести перегрупування, відновити сили і завдати ще більшої шкоди Україні і не лише", - наголошують експерти.
На їхню думку, досі ані адміністрація Байдена, ані європейські союзники не змогли чітко окреслити в публічних меседжах, чому для США і Заходу настільки важливо підтримувати Україну.
Передусім, пишують експерти, це важливо через те, що Путін провадить ревізіоністську зовнішню політику і хоче підірвати засновану на правилах систему безпеки, яка забезпечувала стабільність у США та світі й уможливлювала умовний добробут після Другої світової війни.
"Як не раз дали зрозуміти російські посадовці, якщо Росія доб’ється свого в Україні - під загрозою опиняються наші союзники у Балтії та інші країни регіону. Обережна політика зараз має визначати можливі ризики у майбутньому і шукати правильний час і місце працювати з ними. Для США і НАТО цей час вже настав, а це місце - Україна, велика країна, населення якої усвідомлює, що має вибір або завдати поразки Путіну, або втратити незалежність та взагалі можливість існувати як окрема, орієнтована на Захід нація. З необхідною зброєю та економічною підтримкою Україна здатна завдати поразки Росії. А якщо це станеться - менша ймовірність, що нашим військовим доведеться ризикувати своїми життями, захищаючи союзників під гарантіями США, яким теж погрожує Росія", - аргументують вони.
Поразкою Путіна, на думку підписантів, можна вважати сценарій, коли Україна вистояла як незалежна й економічно життєздатна країна.
"Це означає - Україна з обороненими кордонами, які включають Одесу, значну частину узбережжя Чорного моря, наявність у неї сильної, добре озброєної армії і реальне припинення бойових дій. У найкращому варіанті - щоб Україна повернула усі території, захоплені з 24 лютого, та землі, які Росія відхопила у неї в 2014 році, включно з Кримом. Такий мир можливий лише тоді, коли Путін усвідомить, що зазнав явної поразки і більше не може досягти своїх цілей - силою взяти під контроль Україну чи будь-яку іншу державу", - вважають підписанти.
Поразкою України - і США - на їхню думку, можна вважати сценарій, якщо Захід, у спокусі якнайшвидше покласти край гарячій фазі війни, підштовхне Україну до відмови від певних територій в обмін на припинення вогню, внаслідок чого повториться ситуація, як після 2008 року у Грузії - коли Захід фактично "проковтнув" російську агресію, і при цьому РФ неможливо буде примусити реально дотримуватися перемир’я та не зазіхати на нові території. Так, нагадують вони, після "Мінська" у бойових діях низької інтенсивності загинули понад 10 тисяч українських військових і щоденно фіксувалися десятки, а то й сотні обстрілів з боку РФ.
"Перемир’я не покладе край агресії РФ чи окупації українських територій - це просто дасть Кремлю перепочинок, щоб закріпити свої здобутки і знов поновити наступ... Цей сценарій також прирікає мільйони українців жити під владою режиму, який скоїв численні воєнні злочини, чиї посадовці й медіа закликають "деукраїнізувати" Україну, який вже вдається до насильницької русифікації, включно з протиправною примусовою депортацією близько 400 тисяч українських дітей до Росії для всиновлення. Ці дії спонукають все більшу кількість науковців описувати таку політику РФ як геноцид", - пишуть підписанти.
Вони наголошують, що Росія зараз прагне захопити якомога більше території, організувати на них псевдореферендуми як підґрунтя для анексії, а також намагається розколоти єдність Заходу у питанні підтримки України, використовуючи газовий шантаж перед наближенням зими та створюючи загрози для глобальної продовольчої стабільності, що теж може вдарити по країнах Заходу.
"Для всього цього Росії треба час… Адміністрація Байдена має діяти швидше й більш стратегічно у реагуванні на запити України на певні види озброєння. І коли приймається рішення надати більш складні системи - як HIMARS - їх треба давати у більшій кількості, щоб досягти якнайбільшого результату на полі бою. Україні треба далекобійні системи, щоб зривати російський наступ, зокрема логістику, постачання палива та боєприпасів. А це означає, що США мають надати ракети ATACMS з дальністю 300 км, які дозволять бити по російських військових цілях будь-де на території України, включно з Кримом", - зазначають експерти.
Крім того, додають вони, потрібно подбати про стабільне поновлення українських запасів боєприпасів і деталей для артилерійських систем, враховуючи і різноманіття модифікацій систем, наданих різними країнами. На додачу, ЗСУ і далі потребують протиповітряну зброю близької і середньої дальності, зокрема з урахуванням того, що РФ нарощує кількість безпілотників і намагається отримати додаткові від Ірану.
Підписанти не погоджуються з побоюваннями адміністрації Байдена щодо того, що певні дії можуть надто спровокувати Путіна і що, як сказав радник з нацбезпеки Джейк Салліван, у Білому домі хочуть "уникнути Третьої світової".
На їхню думку, хоча Росія неодноразово вдавалася до ядерних погроз, варто пам’ятати, що США також ядерна держава, і було би стратегічною помилкою вважати, що ядерне стримування більше не працює.
"Путіну вигідно погрожувати ядерною війною, але не ініціювати її. І ми бачили, що Кремль вже вдавався до ядерних погроз, які нічим не закінчились - як у зв’язку із вступом до НАТО Фінляндії та Швеції. Якщо дозволити Путіну залякувати нас від допомоги Україні зброєю, щоб спинити російський ревізіонізм, то що станеться, коли вони знову почнуть розмахувати ядерною боєголовкою вже щодо країн Балтії? Чому в адміністрації думають, що Путін не наважиться зробити так щодо Естонії чи Польщі, якщо тактика спрацює в Україні?
Ставки для нас, наших союзників та України дуже зрозумілі. Не треба дурити себе. Можна думати, що ми з кожним днем, коли відкладаємо надання Україні необхідної для перемоги зброї, уникаємо конфронтації з Кремлем. Але ми, навпаки, збільшуємо ймовірність того, що знову зіткнемося з цією небезпекою у ще менш вигідних умовах. Розумний і завбачливий підхід - зупинити агресивні наміри Путіна щодо України, і зробити це зараз, коли це дійсно може змінити ситуацію", - підсумовують вони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ТО ДОПОМОГИ НЕ БУДЕ, ЧИ БУДЕ НАДХОДИТИ ПОВІЛЬНО.
В цьому випадку народу України краще позбутися недопрезидента Щеневтіка з
його секретаршою Андріаною. Питання в законості цього кроку і як це зробити
у Воєний Стан так щоб це не було заколотом.
бідена, який на наступний день після вибухів в Криму виправдовувався, що сша не давали Україні зброю для таких 'хлАпКів'?
бідена, який точно знав, що москалі нападуть, ще РІК НАЗАД і зробив АБСОЛЮТНИЙ НУЛЬ, щоб запобігти нападу? і тупо переклав всю відповідальність на зеленського і пукіна...
добре, що хоч трохи джавелінів, м777 і хімарсів дали.... це звісно ж не ядерні ракети і не стратегічні бомбардувальники, які Україна здала москалям і америкосам, ну але що ж....
Треба було різних дебілів акторів з Кривого Рогу не вибирати президентом
України, залишився б Порох президентом і хрєн би путін рипнувся на Україну.
також, якщо біден нічого Україні не винен (і сша загалом), то Україна має повне право почати процес відновлення ядерного статусу і ракет з дальністю на тисячі кілометрів!!!
Я так розумію, що ти за республіканців і Трампа. Ну ок.
9.08.2019 Трамп: https://radiosvoboda.org/a/news-tramp-zelenskyj-putin/30101999.html "Зеленський може укласти угоду з Путіним і дуже скоро приїде у Вашингтон"
15.07.2020 Джон Болтон: https://youtu.be/TNqqo1rMXgQ Почему Трамп завидовал Путину и считал его крутым парнем
20.04.2021 https://youtu.be/FHr8KCSnE7w?t=536 Трамп оценил свои взаимоотношения с Путиным: "Я отлично ладил с президентом Путиным. Он нравился мне, а я нравился ему"
23.02.2022 (за день до війни): https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/02/23/7134484 Трамп назвав "геніальним" рішення Путіна визнати ОРДЛО
16-е серпня цього року це дата останнього візиту, а не реєстрації!
ТОМУ НУЛЬ В ДАНОМУ ВИПАДКУ - ЦЕ ТИ!
А навіщо? Щоби підсилити паРашу, ще й витративши на це мільярди доларів американських платників податків? Платників, переважна більшість яких підтримує Україну.
Таню, ти сповна розуму?
Ну а ти, бачу, краще за Байдена розумієшся на тому, що має робити американець на посаді президента США. Мабуть, у 2020-му за Трампа голосувала?
тому тобі туди За кацапським кораблем ‼️
Офицерский состав в Крыму удирает быстрее кобылы Будулая ..также из Крыма Удрал. Гоблин Аксенов и его дружбан Константинов...
Слава ЗСУ💙💪💛
В Украине все политики коррумпированы, к сожалению. Но ни один политик после 2014 года не имел шансов стать президентом объявив Россию стратегическим партнером и свернуть демократию. Поэтому все наши родимая "политическая говно-элита" натянула на себя маски украинских националистов и вышиванки поверх ермолок и косовороток.
Насчет помощи. Американцы не могут сменить Зеленского. Он все-таки президент. Но главный враг сейчас - это его администрация, которая разлагает все изнутри, ослабляет волю к победе и даже помогает врагу. Она народом не выбиралась и может и должна быть заменена патриотами, или даже чисто военными. Зеленский без Ермака и его камарильи - ноль! И вреда от него - ноль! Поэтому Зеленский должен не орать на весь мир "пормогите", а начать сражаться с русскими. И начать со своего офиса.
Иначе судьбы Керенского не миновать и придеться переодеваться, как и тому в 1917 году.
Для опытного Байдена очевидно, что если Севастопольская военная база будет уничтожена, база подводных лодок разрушена, черноморский флот и аэродромы уничтожены, керченский мост обвален, то путину такой Крым
быстро надоест.
Да, Запад в поставках оружия Украине излишне сдержан.
Они надеятся, что Россия остановится у р.Днепр.
А тем временем Россия настраивается оставить Украине Днепропетровскую и Кировоградскую область. И всё!!!
Но хуже всего то, что даже в планах на поставки оружия реально не рассматривается его такое количество, которое позволит отодвинуть Россию к довоенным границам. Дополнительно об этом говорят непрекращающиеся экономические отношения с Россией.
Надо создавать условия, когда она будет уходить сама.
Но Запад этого не делает, продолжая накачивать Россию валютой.
Зачем бросать их в атаку, если голодные рашисты без топлива и снарядов
сами уйдут, не дожидаясь морозов ?
отодвинуть или сами отойдут - это игра слов.
Результат-то один и тот же будет.
Но для этого ничего Западом не делается. Все их действия направлены исключительно на сдерживание России, но никак не на победу Украины
Многие десятки самолётов, сотни единиц бронетехники, плюс топливо,
и вся сопутствующая поддержка.
Зачем платить больше ?
Но сути это не меняет - ничего не делается ни чтобы отодвинуть, ни чтобы отошли.
Оружия Украине дают мало и продолжают торговать с Россией.
Как бы горько это не звучало - они точно готовы к сдаче части украинской территории.
Чувствуете сюр? Одна страна напала на другую. Полгода ведёт захватническую войну, нацеленную на уничтожение государственности и народа, но вы только в ответ по ней не стреляйте.
А то Путин расстроится.
А нам еще с ним бизнес вести. Да и вообще - зачем усугублять? *****.
А мы скажем, что Украина, украинская армия и украинские спецслужбы имеет полное моральное и юридическое право проводить демилитаризацию и денацификацию России в любой её точке. Хоть в Белгороде, хоть в Екатеринбурге, хоть во Владивостоке. И так же проводить любые мероприятия по дестабилизации внутренней обстановки страны-террориста.
На этой войне будет только один победитель. И победу он одержит только на поле боя. Силой. Спустя 6 месяцев этой бойни западным мыслителям пора бы это понять. Пока же для понимания этой простой истины у западных коллег все еще наблюдается ярко выраженный дефицит совести.
https://t.me/kolokol_21 КОЛОКОЛ XXI
США начали помогать оружием Украине еще до начала войны, и особенн после ее начала, так как увидели сопротивление Украины (сопротивление Украины действительно героическое).
Политика Байдена с первого дня в офисе - максимальная и полная поддержка главного союзника Немного статистики от Олега Пономаря - вот разбивка пакетов от Байдена.
До начала войны УЖЕ было выделено деньгами и оружием почти 660 млн долларов. И 350 млн оружием во второй день войны. То есть, миллиард долларов - на 25.02. 2022.
Первая половина 2021: $400 млн;
Авг 27, 2021: $60 млн;
Декабрь, 2021: $200 млн;
Фев 25, 2022: $350 млн;
Март 12: $200 млн;
Март 16: $800 млн;
Апр 1: $300 млн;
Апр 5: $100 млн;
Апр 13: $800 млн;
Апр 21: 800 млн;
Апр 24: $322 млн;
Май 6: $100 млн;
Май 19: $100 млн;
Май 31: $700 млн;
Июнь 15: $1 млрд;
Июнь 23: $450 млн;
Июль 1: $820 млн;
Июль 8: $400 млн;
Июль 22: $270 млн;
Август 1: $550 млн;
Август 8: $1 млрд.
Таким образом, сумма военной помощи Украине от Администрации Байдена уже перевалила за 10 млрд долларов и это далеко не конец. https://www.ponomaroleg.com/zhdem-10-milliardov/ Подробнее о всей помощи США. Переможемо разом.