"Озбройте Україну, доки не пізно. Через надмірну обережність ми уступаємо ініціативу Путіну": дипломати, експерти і військові закликали Байдена діяти рішучіше

Низка авторитетних американських експертів, військових та дипломатів закликали США рішучіше допомагати Україні зброєю, зауважуючи, що у війні РФ проти України настає вирішальний момент, і на кону у тому числі - життєво важливі інтереси Сполучених Штатів.

Про це йдеться у їхній спільній колонці, опублікованій у The Hill, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Співавтори колонки - колишні головнокомандувачі об'єднаних сил НАТО у Європі генерали Філіп Брідлав та Веслі Кларк; колишня посадовиця Держдепу і Пентагону Дібра Кейган; колишній посол у Фінляндії і Туреччині Ерік Едельман, доктор Евелін Фаркас - екс-заступниця міністра оборони США з питань Росії, України та Євразії; посол Деніел Фрід - колишній заступник держсекретаря з питань Європи; колишній посол США в Україні Джон Гербст; екскомандувач армії США у Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес; колишній посол у Німеччині Джон Корнблум; колишній заступник держсекретаря Девід Крамер; колишній перший заступник міністра оборони Єн Лодал; колишній помічник генпрокурора Роберт МакКонелл; експосол з особливих доручень щодо колишнього СРСР Стефен Сестанович; колишній співробітник розвідки США, безпековий експерт Джон Сайфер; колишні посли в Україні Вільям Тейлор та Марі Йованович; колишній спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер; колишній заступник генсека НАТО й помічник глави Пентагону, експосол США в Росії і НАТО Александр Вершбоу.

Підписанти зауважують, що хоча адміністрації Байдена вдалося успішно об’єднати союзників США для того, щоб надати Україні значні обсяги військової допомоги, досі не вдалося оформити достатній стратегічний наратив для того, щоби уряди зберегли суспільну підтримку участі країн НАТО у цьому процесі у довгостроковій перспективі.

"Надаючи допомогу достатню для того, щоб зупининити лінію фронту, але не відбити території, які захопила Росія, адміністрація Байдена може незумисно "вирвати поразку з пащі перемоги". Через надмірну обережність з метою не спровокувати ескалацію з боку РФ (конвенційну чи ядерну) ми, насправді, уступаємо ініціативу президенту РФ Владіміру Путіну і зменшуємо тиск на Москву, який має змусити її припинити агресію і серйозно хотіти переговорів", - зазначають підписанти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кулеба і Блінкен скоординували подальше постачання Україні західного озброєння

Імперіалістична війна Кремля, вказують вони, є не тільки неприйнятною з моральної точки зору, оскільки йдеться про геноцид, дії, спрямовані на те, щоб знищити українців як політичну націю, але вона також є явною загрозою безпеці й добробуту Сполучених Штатів. На їхню думку, американські принципи та інтереси вимагають якнайрішучішої реакції - достатньої для того, щоб примусити росіян відступити якнайближче до меж станом на лютий і зробити ціну за війну достатньо "дорогою", щоб стримати РФ від третього вторгнення. І саме зараз, коли сили РФ намагаються перегрупуватися на сході й запобігти спробі України відвоювати Херсон на півдні, союзники мають надати Україні ту зброю, яка забезпечить їй перевагу.

"Якщо дати конфлікту далі тягнутися через так звані стратегічні паузи лише дозволить Путіну провести перегрупування, відновити сили і завдати ще більшої шкоди Україні і не лише", - наголошують експерти.

На їхню думку, досі ані адміністрація Байдена, ані європейські союзники не змогли чітко окреслити в публічних меседжах, чому для США і Заходу настільки важливо підтримувати Україну.

Передусім, пишують експерти, це важливо через те, що Путін провадить ревізіоністську зовнішню політику і хоче підірвати засновану на правилах систему безпеки, яка забезпечувала стабільність у США та світі й уможливлювала умовний добробут після Другої світової війни.

"Як не раз дали зрозуміти російські посадовці, якщо Росія доб’ється свого в Україні - під загрозою опиняються наші союзники у Балтії та інші країни регіону. Обережна політика зараз має визначати можливі ризики у майбутньому і шукати правильний час і місце працювати з ними. Для США і НАТО цей час вже настав, а це місце - Україна, велика країна, населення якої усвідомлює, що має вибір або завдати поразки Путіну, або втратити незалежність та взагалі можливість існувати як окрема, орієнтована на Захід нація. З необхідною зброєю та економічною підтримкою Україна здатна завдати поразки Росії. А якщо це станеться - менша ймовірність, що нашим військовим доведеться ризикувати своїми життями, захищаючи союзників під гарантіями США, яким теж погрожує Росія", - аргументують вони.

Поразкою Путіна, на думку підписантів, можна вважати сценарій, коли Україна вистояла як незалежна й економічно життєздатна країна.

"Це означає - Україна з обороненими кордонами, які включають Одесу, значну частину узбережжя Чорного моря, наявність у неї сильної, добре озброєної армії і реальне припинення бойових дій. У найкращому варіанті - щоб Україна повернула усі території, захоплені з 24 лютого, та землі, які Росія відхопила у неї в 2014 році, включно з Кримом. Такий мир можливий лише тоді, коли Путін усвідомить, що зазнав явної поразки і більше не може досягти своїх цілей - силою взяти під контроль Україну чи будь-яку іншу державу", - вважають підписанти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обмежень щодо ударів по військах РФ в окупованому Криму немає, - Резніков

Поразкою України - і США - на їхню думку, можна вважати сценарій, якщо Захід, у спокусі якнайшвидше покласти край гарячій фазі війни, підштовхне Україну до відмови від певних територій в обмін на припинення вогню, внаслідок чого повториться ситуація, як після 2008 року у Грузії - коли Захід фактично "проковтнув" російську агресію, і при цьому РФ неможливо буде примусити реально дотримуватися перемир’я та не зазіхати на нові території. Так, нагадують вони, після "Мінська" у бойових діях низької інтенсивності загинули понад 10 тисяч українських військових і щоденно фіксувалися десятки, а то й сотні обстрілів з боку РФ.

"Перемир’я не покладе край агресії РФ чи окупації українських територій - це просто дасть Кремлю перепочинок, щоб закріпити свої здобутки і знов поновити наступ... Цей сценарій також прирікає мільйони українців жити під владою режиму, який скоїв численні воєнні злочини, чиї посадовці й медіа закликають "деукраїнізувати" Україну, який вже вдається до насильницької русифікації, включно з протиправною примусовою депортацією близько 400 тисяч українських дітей до Росії для всиновлення. Ці дії спонукають все більшу кількість науковців описувати таку політику РФ як геноцид", - пишуть підписанти.

Вони наголошують, що Росія зараз прагне захопити якомога більше території, організувати на них псевдореферендуми як підґрунтя для анексії, а також намагається розколоти єдність Заходу у питанні підтримки України, використовуючи газовий шантаж перед наближенням зими та створюючи загрози для глобальної продовольчої стабільності, що теж може вдарити по країнах Заходу.

"Для всього цього Росії треба час… Адміністрація Байдена має діяти швидше й більш стратегічно у реагуванні на запити України на певні види озброєння. І коли приймається рішення надати більш складні системи - як HIMARS - їх треба давати у більшій кількості, щоб досягти якнайбільшого результату на полі бою. Україні треба далекобійні системи, щоб зривати російський наступ, зокрема логістику, постачання палива та боєприпасів. А це означає, що США мають надати ракети ATACMS з дальністю 300 км, які дозволять бити по російських військових цілях будь-де на території України, включно з Кримом", - зазначають експерти.

Крім того, додають вони, потрібно подбати про стабільне поновлення українських запасів боєприпасів і деталей для артилерійських систем, враховуючи і різноманіття модифікацій систем, наданих різними країнами. На додачу, ЗСУ і далі потребують протиповітряну зброю близької і середньої дальності, зокрема з урахуванням того, що РФ нарощує кількість безпілотників і намагається отримати додаткові від Ірану.

Підписанти не погоджуються з побоюваннями адміністрації Байдена щодо того, що певні дії можуть надто спровокувати Путіна і що, як сказав радник з нацбезпеки Джейк Салліван, у Білому домі хочуть "уникнути Третьої світової".

На їхню думку, хоча Росія неодноразово вдавалася до ядерних погроз, варто пам’ятати, що США також ядерна держава, і було би стратегічною помилкою вважати, що ядерне стримування більше не працює.

"Путіну вигідно погрожувати ядерною війною, але не ініціювати її. І ми бачили, що Кремль вже вдавався до ядерних погроз, які нічим не закінчились - як у зв’язку із вступом до НАТО Фінляндії та Швеції. Якщо дозволити Путіну залякувати нас від допомоги Україні зброєю, щоб спинити російський ревізіонізм, то що станеться, коли вони знову почнуть розмахувати ядерною боєголовкою вже щодо країн Балтії? Чому в адміністрації думають, що Путін не наважиться зробити так щодо Естонії чи Польщі, якщо тактика спрацює в Україні?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кожен долар такої допомоги – це крок до перемоги над агресором, - Зеленський подякував Байдену та США за допомогу

Ставки для нас, наших союзників та України дуже зрозумілі. Не треба дурити себе. Можна думати, що ми з кожним днем, коли відкладаємо надання Україні необхідної для перемоги зброї, уникаємо конфронтації з Кремлем. Але ми, навпаки, збільшуємо ймовірність того, що знову зіткнемося з цією небезпекою у ще менш вигідних умовах. Розумний і завбачливий підхід - зупинити агресивні наміри Путіна щодо України, і зробити це зараз, коли це дійсно може змінити ситуацію", - підсумовують вони.

Топ коментарі
+49
уберите дерьмака и всю шайку его подопечных парашних кротов и марионеток, надмірна обережність щезне и Україну озброять.
показати весь коментар
17.08.2022 23:34 Відповісти
+37
В Україні народ бореться - по барабану, кого вибирають. Армія має підтримку всього народу, та армія потребує озброєння.
показати весь коментар
17.08.2022 23:47 Відповісти
+24
А может не надо клована выбирать с комплексом наполеона?
показати весь коментар
17.08.2022 23:36 Відповісти
Нам по території москалів не дозволять зі своєї зброї стріляти.То як мають нищитись там аеродроми,склади *********** і тд? Це все одно,що у футболі вам дозволено тільки на своїй половині полі грати,а противнику на всьому.
показати весь коментар
18.08.2022 00:19 Відповісти
США не вистачає такого, як Джонсон
показати весь коментар
18.08.2022 00:22 Відповісти
Скільки вже можна казати,путін,та й путін? Він що якась надлюдина? Він правитель відсталої країни,хоч і має ядерну зброю.Совок в 10 разів більше її мав,то ніхто з американського керівництва,не боявся москалів і не казав,що буде ескалація.Навпаки,колись Рейган пожартував,про бомбардування і всі в совці обкакались.
показати весь коментар
18.08.2022 00:23 Відповісти
и я об этом же. Если бы с самого начала США и НАТО сказали - нападете, и мы в игре, кацапы б обкакались и не напали. А эти только и талдычили, Украина не в НАТО, мы не причем, мы не впишемся, дипломатия, обеспокоенность и т.п.
показати весь коментар
18.08.2022 01:02 Відповісти
А ще казали,що за 72 години захоплять Київ.Це все москалям надало впевненості.
показати весь коментар
18.08.2022 01:22 Відповісти
А еще дед Бидон очень жидко обкакался в прошлом году в Афганистане, ровно год назад, и сразу после этого параша начала свои "учения"
показати весь коментар
18.08.2022 16:10 Відповісти
Савпадєніє ?
показати весь коментар
18.08.2022 16:12 Відповісти
Коли почалася широкомасштабна війна, то виявилося, що Україні останні 3.5 роки був потрібен не асфальт, а власна високотехнологічна зброя, бо асфальтом дуже важко влучати по танкам та літакам москальні., а щитами з написом "Велике крадівництво під патронатом преЗЕдента" не закриєш небо від бомбардувань наших міст.
показати весь коментар
18.08.2022 00:23 Відповісти
Чого ж, є Зе зброя

показати весь коментар
18.08.2022 00:28 Відповісти
Тянуть кота за яйця все черепахами везуть .Задовбали вже.Дайте Україні зброю і ми закриємо це питання .Ми не просимо ми вимагаємо по праву.
показати весь коментар
18.08.2022 00:25 Відповісти
ЗЕ КЛОУНУ ДАЛИ ЗРОЗУМІТИ - ЯК ЩО ВІН БУДЕ ДАВИТИ ОПОЗИЦІЮ І ПОРОХА,
ТО ДОПОМОГИ НЕ БУДЕ, ЧИ БУДЕ НАДХОДИТИ ПОВІЛЬНО.
В цьому випадку народу України краще позбутися недопрезидента Щеневтіка з
його секретаршою Андріаною. Питання в законості цього кроку і як це зробити
у Воєний Стан так щоб це не було заколотом.
показати весь коментар
18.08.2022 00:26 Відповісти
США шоколадный заец до одного места.
показати весь коментар
18.08.2022 00:45 Відповісти
кого вони просять?
бідена, який на наступний день після вибухів в Криму виправдовувався, що сша не давали Україні зброю для таких 'хлАпКів'?
бідена, який точно знав, що москалі нападуть, ще РІК НАЗАД і зробив АБСОЛЮТНИЙ НУЛЬ, щоб запобігти нападу? і тупо переклав всю відповідальність на зеленського і пукіна...

добре, що хоч трохи джавелінів, м777 і хімарсів дали.... це звісно ж не ядерні ракети і не стратегічні бомбардувальники, які Україна здала москалям і америкосам, ну але що ж....
показати весь коментар
18.08.2022 00:27 Відповісти
І за це спасибі скажи - Байден не президент України і Україні він нічого не винен.
Треба було різних дебілів акторів з Кривого Рогу не вибирати президентом
України, залишився б Порох президентом і хрєн би путін рипнувся на Україну.
показати весь коментар
18.08.2022 00:31 Відповісти
если бы у бабушки был член, то это был бы дедушка.
показати весь коментар
18.08.2022 00:43 Відповісти
Ви повелись на провокацію.
показати весь коментар
18.08.2022 00:44 Відповісти
і щоб не повторювати помилок і не довіряти такий важливий вибір тупій більшості, Порошенко має бути довічний гетьман. У країні має бути одна партія - патріотів, з яких і формуватиметься політична еліта. одна мова. Не проукраїнськи налаштовані мають позбавлятися громадянства, а у важких випадках інтернуватися. І головне не забувати, ***** - це у кацапів.
показати весь коментар
18.08.2022 00:57 Відповісти
Порошенко має бути довічний гетьман Порошенко має сидіти у сусідній камері з гундосим.
показати весь коментар
18.08.2022 01:03 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2022 01:38 Відповісти
якщо ти не в курсі, то доводжу до твого відома, що зеленського просували і рекламували в тому числі і американці, так само, як і москалі.... в Україні взагалі президентом може стати тільки той, хто влаштовує всіх 'партнерів'.

також, якщо біден нічого Україні не винен (і сша загалом), то Україна має повне право почати процес відновлення ядерного статусу і ракет з дальністю на тисячі кілометрів!!!
показати весь коментар
18.08.2022 02:01 Відповісти
можна погодитись, що Трамп (і його адміністрація) підіграв своєму куратору з Луб'янки з їх бажанням "кто угодно, только не Порошенко"
показати весь коментар
18.08.2022 10:32 Відповісти
Чи вам пороблено? Чому ви уперто не розрізняєте слова та дії? Вам Байден пообіцяв закінчити війну, а ви повірили. І досі вірите? При Трампі куратор із Лубянки сидів та не рипався. І зброя стала надходити при ньому, і гинуло значно меньше ніж при Обама, не кажучи вже про Байде
показати весь коментар
18.08.2022 16:08 Відповісти
Просто продублюю тут свій (написаний для іншого трампофіла):

Я так розумію, що ти за республіканців і Трампа. Ну ок.

9.08.2019 Трамп: https://radiosvoboda.org/a/news-tramp-zelenskyj-putin/30101999.html "Зеленський може укласти угоду з Путіним і дуже скоро приїде у Вашингтон"
15.07.2020 Джон Болтон: https://youtu.be/TNqqo1rMXgQ Почему Трамп завидовал Путину и считал его крутым парнем
20.04.2021 https://youtu.be/FHr8KCSnE7w?t=536 Трамп оценил свои взаимоотношения с Путиным: "Я отлично ладил с президентом Путиным. Он нравился мне, а я нравился ему"
23.02.2022 (за день до війни): https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/02/23/7134484 Трамп назвав "геніальним" рішення Путіна визнати ОРДЛО

показати весь коментар
18.08.2022 21:13 Відповісти
Дякую, що дозволили мені бути за Трампа. 1) Це він не про себе, а про Зеленського. Якщо ви розумієте, сьогодні Трамп не може нікого запросити до Білого Дому. 2)Ви пропонуєте відео із рашкостану? Дякую, не знадобиться 3)Не будьте примітивним. Переслухали все від початку до кінця? Послухайте іще і цю розумну людину https://www.youtube.com/watch?v=dO5WPFnECk8
показати весь коментар
19.08.2022 08:23 Відповісти
Байден винен. США взяли на себе зобов'язання наглядати за світовим порядком, і до 2020 із цим справлялис
показати весь коментар
18.08.2022 09:11 Відповісти
До 2020 справлялись? Як саме? Допомогли ***** майже повністю побудувати Північний потік-2? Довідка: за час каденції рудого ************* (2016-2020) почали будувати і завершили на 95%.
показати весь коментар
18.08.2022 21:18 Відповісти
Дозволив,а в 2019 наклав санкції . https://www.bbc.com/news/world-europe-50875935 Прийшов ваш коханий Байден і ті санкціі зняв, бо » це в інткресах США https://www.reuters.com/business/energy/us-waive-sanctions-firm-ceo-behind-russias-nord-stream-2-pipeline-source-2021-05-19/
показати весь коментар
20.08.2022 15:56 Відповісти
Мордорська нулівка, зареєстрована 16 серпня 2022 р.
показати весь коментар
18.08.2022 00:42 Відповісти
що? це тобі цензор таке написав? пошукай мої коментарі тут з НАБАГАТО старішою датою....
показати весь коментар
18.08.2022 01:58 Відповісти
а якщо ти ліниве створіння, то просто наведи курсор на моє ім'я і ти чорним по білому побачиш дату реєстрації '22 січня 2021-ого року'.
16-е серпня цього року це дата останнього візиту, а не реєстрації!

ТОМУ НУЛЬ В ДАНОМУ ВИПАДКУ - ЦЕ ТИ!
показати весь коментар
18.08.2022 02:13 Відповісти
Це не про тебе , а про Таню
показати весь коментар
18.08.2022 18:09 Відповісти
какими же яркими, жесткими и решительными становятся бывшие генералы и экс-чиновники...
показати весь коментар
18.08.2022 00:29 Відповісти
голуби обосрали ястребов ? Или нет ?
показати весь коментар
18.08.2022 00:42 Відповісти
Питання тут одне: хто створив такий імидж Україні що до нас стали ставитися з обережністю? Відповідь очевидна. Тепер поржем?
показати весь коментар
18.08.2022 01:23 Відповісти
...робить все для того, щоб Україна НЕ перемогла...
А навіщо? Щоби підсилити паРашу, ще й витративши на це мільярди доларів американських платників податків? Платників, переважна більшість яких підтримує Україну.
Таню, ти сповна розуму?
показати весь коментар
18.08.2022 09:57 Відповісти
Платники податків згодні платити за перемогу. Аби хотів перемоги, то витрати булиб у рази більше. А навіщо? То Байдена запитайте, коли він до тями прийде.
показати весь коментар
18.08.2022 16:15 Відповісти
Таню, не робити все необхідне (на нашу думку) для того, щоб Україна перемогла, та робити ВСЕ для того, щоб Україна НЕ перемогла - то є різні речі.
Ну а ти, бачу, краще за Байдена розумієшся на тому, що має робити американець на посаді президента США. Мабуть, у 2020-му за Трампа голосувала?
показати весь коментар
18.08.2022 18:00 Відповісти
Звичайно, іще буду, а також за республіканців і тільки за республіканців. Вам здаля не видлно, а Байден успішно запихає країну у глибоку с*аку. А коли США остаточно опиняться там, то Україна знаєте де буде?
показати весь коментар
19.08.2022 08:26 Відповісти
Таню , або ту@па курка , або рашинський бот , скоріш з а все друге,
тому тобі туди За кацапським кораблем ‼️
показати весь коментар
18.08.2022 18:06 Відповісти
А ти дурень без варіантів
показати весь коментар
19.08.2022 16:23 Відповісти
..именно так,кремлевия должна быть унчтожена под корень
показати весь коментар
18.08.2022 07:06 Відповісти
Зеля після перемовин з Путлером ще відвезе зброю НАТО до московії щоб отримати медальку від Путлера.
показати весь коментар
18.08.2022 07:35 Відповісти
Не надо себя обманывать. Никто не заинтересован в полной победе Украины. Помощь будет только для поддержания паритета сил для долговременного и максимального изматывания РФ силами ВСУ.
показати весь коментар
18.08.2022 08:12 Відповісти
Джавелин Байрактарович HIMARS мочит крыс путлера в Крыму...аж Гай шумить...
Офицерский состав в Крыму удирает быстрее кобылы Будулая ..также из Крыма Удрал. Гоблин Аксенов и его дружбан Константинов...
Слава ЗСУ💙💪💛
показати весь коментар
18.08.2022 08:18 Відповісти
Война в Украину - это не конфликт коррумпированной украинской олигархии и Путина! Зеленские вместе со всеми предыдущими не представляли для Кремля никакой опасности, так как неспособны на обрьбу с Кремлем, а только боролись за сохранение любой ценой своего хлебного места. А вот народ Украины, который в 2014 году дал понять и всем своим арендаторам-президентам и Путину, что он видит свое будущее в демократической и свободной стране стал опасен для Путина и его империи. Поэтому и Порошенко, и Зеленский, были просто червяками в яблоке - цель была яблоко.
В Украине все политики коррумпированы, к сожалению. Но ни один политик после 2014 года не имел шансов стать президентом объявив Россию стратегическим партнером и свернуть демократию. Поэтому все наши родимая "политическая говно-элита" натянула на себя маски украинских националистов и вышиванки поверх ермолок и косовороток.
Насчет помощи. Американцы не могут сменить Зеленского. Он все-таки президент. Но главный враг сейчас - это его администрация, которая разлагает все изнутри, ослабляет волю к победе и даже помогает врагу. Она народом не выбиралась и может и должна быть заменена патриотами, или даже чисто военными. Зеленский без Ермака и его камарильи - ноль! И вреда от него - ноль! Поэтому Зеленский должен не орать на весь мир "пормогите", а начать сражаться с русскими. И начать со своего офиса.
Иначе судьбы Керенского не миновать и придеться переодеваться, как и тому в 1917 году.
показати весь коментар
18.08.2022 08:35 Відповісти
Хватит фантазировать на тему сЦАРЬ ХОРОШИЙ! Зеленский такой же завербованный крот и работает на свой офшор , как и ВСЕ ЕГО ОКРУЖЕНИЕ НАЗНАЧЕННОЕ ЛИЧНО Z
показати весь коментар
18.08.2022 08:47 Відповісти
"Как же далекі оні от народа", - сказав один кацапський виродок, так це про вас. Зеленський не обирався народом? Ви серйозно?.. Пройдіться по українським містечкам і селам: 95% - за зєлю! Не тіште себе надією, наш нарід підстрибуючи побіжіть знову його обирати, бо хавають телемарафон, а там - тільки зєля і його оточення! Нікого більше не допускають. Влада узурпована, і нарід цілком задоволений!
показати весь коментар
18.08.2022 09:13 Відповісти
Да все правы - дипломаты, и Байден.
Для опытного Байдена очевидно, что если Севастопольская военная база будет уничтожена, база подводных лодок разрушена, черноморский флот и аэродромы уничтожены, керченский мост обвален, то путину такой Крым
быстро надоест.
показати весь коментар
18.08.2022 08:45 Відповісти
Наконец-то об этом открыто написали.
Да, Запад в поставках оружия Украине излишне сдержан.
Они надеятся, что Россия остановится у р.Днепр.
А тем временем Россия настраивается оставить Украине Днепропетровскую и Кировоградскую область. И всё!!!

Но хуже всего то, что даже в планах на поставки оружия реально не рассматривается его такое количество, которое позволит отодвинуть Россию к довоенным границам. Дополнительно об этом говорят непрекращающиеся экономические отношения с Россией.
показати весь коментар
18.08.2022 09:10 Відповісти
Россию не надо специально "отодвигать".
Надо создавать условия, когда она будет уходить сама.
показати весь коментар
18.08.2022 09:29 Відповісти
Это семантика - смысл один.
Но Запад этого не делает, продолжая накачивать Россию валютой.
показати весь коментар
18.08.2022 09:41 Відповісти
Это не "семантика", а сохранение жизней наших ребят.
Зачем бросать их в атаку, если голодные рашисты без топлива и снарядов
сами уйдут, не дожидаясь морозов ?
показати весь коментар
18.08.2022 09:48 Відповісти
Да Вы меня не поняли

отодвинуть или сами отойдут - это игра слов.
Результат-то один и тот же будет.
Но для этого ничего Западом не делается. Все их действия направлены исключительно на сдерживание России, но никак не на победу Украины
показати весь коментар
18.08.2022 10:25 Відповісти
Отодвинуть - это бросить на уничтожение десятки тысяч наших людей.
Многие десятки самолётов, сотни единиц бронетехники, плюс топливо,
и вся сопутствующая поддержка.
Зачем платить больше ?
показати весь коментар
18.08.2022 11:57 Відповісти
Да Вы правы на 100%
Но сути это не меняет - ничего не делается ни чтобы отодвинуть, ни чтобы отошли.
Оружия Украине дают мало и продолжают торговать с Россией.
Как бы горько это не звучало - они точно готовы к сдаче части украинской территории.
показати весь коментар
18.08.2022 19:40 Відповісти
Ночью обстреляли Харьков. Естественно, целились в гражданскую инфраструктуру. 9 человек убили. Стреляли из Белгорода. В это же самое время Запад даёт Украине по чуть-чуть дальнобойное вооружение под обещания, что Украина не будет наносить удары по территории России.

Чувствуете сюр? Одна страна напала на другую. Полгода ведёт захватническую войну, нацеленную на уничтожение государственности и народа, но вы только в ответ по ней не стреляйте.

А то Путин расстроится.

А нам еще с ним бизнес вести. Да и вообще - зачем усугублять? *****.

А мы скажем, что Украина, украинская армия и украинские спецслужбы имеет полное моральное и юридическое право проводить демилитаризацию и денацификацию России в любой её точке. Хоть в Белгороде, хоть в Екатеринбурге, хоть во Владивостоке. И так же проводить любые мероприятия по дестабилизации внутренней обстановки страны-террориста.

На этой войне будет только один победитель. И победу он одержит только на поле боя. Силой. Спустя 6 месяцев этой бойни западным мыслителям пора бы это понять. Пока же для понимания этой простой истины у западных коллег все еще наблюдается ярко выраженный дефицит совести.

https://t.me/kolokol_21 КОЛОКОЛ XXI
показати весь коментар
18.08.2022 10:20 Відповісти
Западные "коллеги", несмотря на свои заявления ртом, всё еще сильно сомневаются, кто будет победителем в этой войне. И поэтому вполне логично не хотят отдавать нам последнее оружие, дорогое и высокотехнологичное, не будучи уверенными, что не получится как в Афганистане. А теперь, внимание, вопрос: а почему они до сих пор сомневаются ? (ответ сидит в ОПе)
показати весь коментар
18.08.2022 17:52 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/vse-pakety-pomoshhi-ukraine-ot-bajdena/ Олег Пономарь :
США начали помогать оружием Украине еще до начала войны, и особенн после ее начала, так как увидели сопротивление Украины (сопротивление Украины действительно героическое).
Политика Байдена с первого дня в офисе - максимальная и полная поддержка главного союзника Немного статистики от Олега Пономаря - вот разбивка пакетов от Байдена.
До начала войны УЖЕ было выделено деньгами и оружием почти 660 млн долларов. И 350 млн оружием во второй день войны. То есть, миллиард долларов - на 25.02. 2022.
Первая половина 2021: $400 млн;
Авг 27, 2021: $60 млн;
Декабрь, 2021: $200 млн;
Фев 25, 2022: $350 млн;
Март 12: $200 млн;
Март 16: $800 млн;
Апр 1: $300 млн;
Апр 5: $100 млн;
Апр 13: $800 млн;
Апр 21: 800 млн;
Апр 24: $322 млн;
Май 6: $100 млн;
Май 19: $100 млн;
Май 31: $700 млн;
Июнь 15: $1 млрд;
Июнь 23: $450 млн;
Июль 1: $820 млн;
Июль 8: $400 млн;
Июль 22: $270 млн;
Август 1: $550 млн;
Август 8: $1 млрд.
Таким образом, сумма военной помощи Украине от Администрации Байдена уже перевалила за 10 млрд долларов и это далеко не конец. https://www.ponomaroleg.com/zhdem-10-milliardov/ Подробнее о всей помощи США. Переможемо разом.
показати весь коментар
19.08.2022 17:03 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 