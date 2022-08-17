УКР
У гуртожитку, який атакували російські окупанти в Харкові, були люди з вадами слуху, - облрада

Російські окупанти нанесли удар по гуртожитку в Харкові, де знаходилися люди з вадами слуху. Вони не могли чути сигнал повітряної тривоги. Також ці люди можуть знаходитися під завалами і не чути рятувальників.

Як інформує Цензор.НЕТ про це радниця голови Харківської облради Наталія Попова написала у фейсбуці.  

Вона зазначила: "Росіяни, ви горітимете у пеклі. Бити по житловому будинку це пи#дець. Але серед постраждалих були глухонімі (приношу свої вибачення. це люди з обмеженими можливостями. на емоціях написала простою мовою. На жаль, є люди які не могли чути/говорити. Попередньо були вони серед тих, кому надали допомогу на місці. Чекаємо інформацію з лікарень) .

Молимося.  Вони навіть не могли почути тривогу. Вони ж не можуть озватись під час оголошення тиші рятувальникам".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих унаслідок вечірнього обстрілу Салтівського району Харкова зросла до 6 осіб, 16 людей поранено, - ОВА

+10
За останні 5 днів по Харкову почалися масові прильоти.Щось робиться щоб цього не було?!Хоч один хаймерс вдарив по окупантах за останій місяць під харковом?Купа військ на даному участку фронту проти кучки орків плюс хаймерси ми не можемо продавити ділянку фронту в 60-70 км.Зато балочок про Херсон і звільненя хоч завались там 30 тис орків а під харковом на невеликій ділянці меньше 10 тис.Ну далі що?Харків зрівняють?По Белгороду і іншій території жодного пострілу звідки бьють окупанти та вони там наверху в своєму розумі люди в нас гинуть !!! Та гатіть ви по цим тварюкам !
18.08.2022 00:08 Відповісти
+6
Не повинно бути ніякого політичного рішення після таких обстрілів це війна !І ворога треба знищуавти ! Вся прикордонна територія рашки повинна бути зрівняня с землею на всіх напрямках
18.08.2022 00:23 Відповісти
+3
И где же Бог? Почему молча наблюдает что творит кремлевский Дьявол на етой Земле? Будь в етом мире справедливость, на месте Москвы уже была бы большая воронка глубиной в километр
18.08.2022 00:04 Відповісти
Войну непросто пережить даже здоровому и физически подготовленному человеку, не говоря уже о людях с инвалидностью. В Харькове в общежитии, принадлежащем Украинскому обществу слепых, до начала российской агрессии проживали 60 слабовидящих. Многие сейчас бежали за границу, но в учреждении остались 18 инвалидов по зрению, не захотевшие или не имевшие возможности покинуть город. Публикуем фоторепортаж агентства Reuters об оставшихся в Харькове слабовидящих с их рассказами о том, что такое слышать войну, но не видеть ее.
https://news.zerkalo.io/world/20163.html?c
18.08.2022 00:02 Відповісти
чи тре' нагадувати, що така публікація може бути наводкою?..
18.08.2022 00:04 Відповісти

а тепер уявіть себе на місці сліпих людей - тривога, а ти один і нічого не бачиш
18.08.2022 00:05 Відповісти
І глухих уявіть, тиша і ти в раю, або в страшних муках під завалами, адміністрації чи не слід було особливо подбати про цих співгромадян?
18.08.2022 11:21 Відповісти
18.08.2022 00:04 Відповісти
Він подивився на дебілів які обрали в 19 році проект фсб і вирішив не втручатися в їх вірішену долю. Тільки шкода що страждають і нормальні люди з мізками в голові.
18.08.2022 00:09 Відповісти
А в 14 году на кого он смотрел?
18.08.2022 00:31 Відповісти
в 14 м году и близко такого не было -так что не гони херни
18.08.2022 00:45 Відповісти
Ага,Бога нет потому что Он несправедлив...Такие как ты и выбрали Зеленского....
18.08.2022 05:30 Відповісти
Я вже писала, не таскаєте бога,як проплаченого свідка по судам. Він позайнятий: з гундяєвим облаштовують лавру святогорську
18.08.2022 11:16 Відповісти
18.08.2022 00:08 Відповісти
Для ударов по военным объектам в Белгороде нужно политическое решение.
18.08.2022 00:18 Відповісти
18.08.2022 00:23 Відповісти
ты идиот напиши трусу зеленскому в видосик или дЕрмаку в оппу - **** ты тут ноешь типа тут кто-то принимает решение
18.08.2022 00:47 Відповісти
На удари у відповідь по "запорєбріку" має давати наказ Генштаб, який на "подтанцовке" у Єлдака та компанії.
18.08.2022 01:12 Відповісти
Kaşap е kaşap їм все одно глухонімі чи діти.
18.08.2022 07:58 Відповісти
 
 