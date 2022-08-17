У гуртожитку, який атакували російські окупанти в Харкові, були люди з вадами слуху, - облрада
Російські окупанти нанесли удар по гуртожитку в Харкові, де знаходилися люди з вадами слуху. Вони не могли чути сигнал повітряної тривоги. Також ці люди можуть знаходитися під завалами і не чути рятувальників.
Як інформує Цензор.НЕТ про це радниця голови Харківської облради Наталія Попова написала у фейсбуці.
Вона зазначила: "Росіяни, ви горітимете у пеклі. Бити по житловому будинку це пи#дець. Але серед постраждалих були глухонімі (приношу свої вибачення. це люди з обмеженими можливостями. на емоціях написала простою мовою. На жаль, є люди які не могли чути/говорити. Попередньо були вони серед тих, кому надали допомогу на місці. Чекаємо інформацію з лікарень) .
Молимося. Вони навіть не могли почути тривогу. Вони ж не можуть озватись під час оголошення тиші рятувальникам".
а тепер уявіть себе на місці сліпих людей - тривога, а ти один і нічого не бачиш