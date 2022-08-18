Російський паспорт погодилися отримати менше 1% населення окупованих Херсонської та Запорізької областей, - Мінреінтеграції
Отримати російський паспорт погодилися менш ніж один відсоток дорослого населення тимчасово захоплених російськими загарбниками територій Херсонської та Запорізької областей.
Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що жителі тимчасово захоплених росією територій не сприймають ані російську паспортизацію, ані ідею проведення гібридного референдуму.
Так, опитування показало, що брати участь у псевдореферендумах, організованих загарбницькою владою, українці відмовляються.
"Рішення окупантів провести референдум на тичасово окупованих територіях є абсолютно провальним, як і спроба паспортизувати місцеве населення. Попри всі силкування загарбників примусити мешканців цих регіонів взяти російський паспорт наважилось на це лише кілька тисяч громадян з окупованих Херсонської та Запорізької областей, тобто менше одного відсотка всього дорослого населення", – наголосили в Мінреінтеграції.
Як зауважили у відомстві, люди усвідомлюють, що втрат від цього псевдодокумента значно більше, ніж користі.
"Багато хто з громадян саме через насильницьку паспортизацію ухвалює рішення виїхати з ТОТ. І це найбільш правильно. Не береш до рук токсичний "документ" країни-агресора та їдеш на контрольовану урядом територію – рятуєш себе й Україну", – додали в міністерстві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Розкажу випадки:
є багато студентів які працювали жили. Прийшла русня повіджимала підприємства і працівники які немають паспорта лишаються роботи, грошей. А ціни космос.
Зараз війна
Люди виїхати не можуть. Машину на кпп можуть обстріляти русняві.
Тому не судіть людей якщо ви не там.
Це не схід, захотів- виїхав не маєш паспорта сепарського.
Тут вже ціна людського життя, ціна цивільного
Тому якби мій друг брав там паспорт руснявий. бо на кону його життя. Я б його зрозумів. І хочу щоб мої співвітчизники, це розуміли. І не судили людей не будучи там. в мене все