Російський паспорт погодилися отримати менше 1% населення окупованих Херсонської та Запорізької областей, - Мінреінтеграції

Отримати російський паспорт погодилися менш ніж один відсоток дорослого населення тимчасово захоплених російськими загарбниками територій Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що жителі тимчасово захоплених росією територій не сприймають ані російську паспортизацію, ані ідею проведення гібридного референдуму.

Так, опитування показало, що брати участь у псевдореферендумах, організованих загарбницькою владою, українці відмовляються.

"Рішення окупантів провести референдум на тичасово окупованих територіях є абсолютно провальним, як і спроба паспортизувати місцеве населення. Попри всі силкування загарбників примусити мешканців цих регіонів взяти російський паспорт наважилось на це лише кілька тисяч громадян з окупованих Херсонської та Запорізької областей, тобто менше одного відсотка всього дорослого населення", – наголосили в Мінреінтеграції.

Як зауважили у відомстві, люди усвідомлюють, що втрат від цього псевдодокумента значно більше, ніж користі.

"Багато хто з громадян саме через насильницьку паспортизацію ухвалює рішення виїхати з ТОТ. І це найбільш правильно. Не береш до рук токсичний "документ" країни-агресора та їдеш на контрольовану урядом територію – рятуєш себе й Україну", – додали в міністерстві.