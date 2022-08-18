УКР
Російський паспорт погодилися отримати менше 1% населення окупованих Херсонської та Запорізької областей, - Мінреінтеграції

Отримати російський паспорт погодилися менш ніж один відсоток дорослого населення тимчасово захоплених російськими загарбниками територій Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що жителі тимчасово захоплених росією територій не сприймають ані російську паспортизацію, ані ідею проведення гібридного референдуму.

Так, опитування показало, що брати участь у псевдореферендумах, організованих загарбницькою владою, українці відмовляються.

"Рішення окупантів провести референдум на тичасово окупованих територіях є абсолютно провальним, як і спроба паспортизувати місцеве населення. Попри всі силкування загарбників примусити мешканців цих регіонів взяти російський паспорт наважилось на це лише кілька тисяч громадян з окупованих Херсонської та Запорізької областей, тобто менше одного відсотка всього дорослого населення", – наголосили в Мінреінтеграції.

Як зауважили у відомстві, люди усвідомлюють, що втрат від цього псевдодокумента значно більше, ніж користі.

"Багато хто з громадян саме через насильницьку паспортизацію ухвалює рішення виїхати з ТОТ. І це найбільш правильно. Не береш до рук токсичний "документ" країни-агресора та їдеш на контрольовану урядом територію – рятуєш себе й Україну", – додали в міністерстві.

хто погодився отримати кацапський паспорт, - за порєбрік, нах ..., щоб казламордімі і нє смєрдєло ...
18.08.2022 00:24 Відповісти
Русский паспорт - это уже не паспорт, это как справка про епонутость человека....
18.08.2022 00:36 Відповісти
Так и про Крым 8 лет назад говорили слово в слово. А сейчас он есть у всех. Хочешь ты его получать или нет - это совершенно для них не важно, орки создадут такие условия, что получать его прийдется: пенсия по кацапским паспортам, трудоустройство - тоже, ведение бизнесса - обязательно он, и т.д. и т.п. Освобождать надо, а не проценты какие-то там считать нахрен никому не нужные.
18.08.2022 00:58 Відповісти
Петух двохглавий
18.08.2022 00:16 Відповісти
18.08.2022 00:24 Відповісти
18.08.2022 00:36 Відповісти
Так происходит из за того, что бумага в их паспортах слишком жесткая...
18.08.2022 00:43 Відповісти
18.08.2022 00:58 Відповісти
І все таки один процент бидлоти в нашій краіні Є, хоча це дуже мало 😕
18.08.2022 01:51 Відповісти
73%
18.08.2022 03:19 Відповісти
Погоджуються сепари. любітелі руского міра. але але
Розкажу випадки:
є багато студентів які працювали жили. Прийшла русня повіджимала підприємства і працівники які немають паспорта лишаються роботи, грошей. А ціни космос.
Зараз війна
Люди виїхати не можуть. Машину на кпп можуть обстріляти русняві.
Тому не судіть людей якщо ви не там.
Це не схід, захотів- виїхав не маєш паспорта сепарського.
Тут вже ціна людського життя, ціна цивільного
Тому якби мій друг брав там паспорт руснявий. бо на кону його життя. Я б його зрозумів. І хочу щоб мої співвітчизники, це розуміли. І не судили людей не будучи там. в мене все
18.08.2022 02:03 Відповісти
Так а шо вы хотите. Чем дольше тянут с освобождением, тем больше людей будут брать паспорт с куркой. Людям надо как-то жить и на шото есть
18.08.2022 04:32 Відповісти
Всіх хто отримав паспорт курки мутанта двоголової, автоматично позбавляти українського громадянства!
18.08.2022 07:24 Відповісти
 
 