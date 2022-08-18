Литва підтримує загальноєвропейську заборону на видачу віз громадянам Росії, - глава МЗС Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви підтримав заборону туристичних віз для громадян Росії.

"В ідеалі це має бути рішення на європейському рівні, яке б просто скасувало дійсність цих віз, і всі припинили б їх видавати", – заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, чия країна межує з російським Калінінградом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Литва вже значною мірою призупинила видачу віз і посвідок на проживання росіянам у відповідь на вторгнення в Україну. Але Ландсбергіс сумнівається в ефективності окремих заходів, заявивши, що громадянам Росії все одно буде дозволено в’їжджати в країни за візами, виданими іншими країнами ЄС.

"Громадянин Росії сьогодні може отримати візу в консульстві Німеччини в будь-якому російському місті, де є консульство, і поїхати через Фінляндію, Естонію, Латвію, Литву чи Польщу туди, куди він хоче поїхати на відпочинок", – сказав він. Саме тому потрібне загальноєвропейське рішення, додав він.