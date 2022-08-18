УКР
Литва підтримує загальноєвропейську заборону на видачу віз громадянам Росії, - глава МЗС Ландсбергіс

росія

Міністр закордонних справ Литви підтримав заборону туристичних віз для громадян Росії.

"В ідеалі це має бути рішення на європейському рівні, яке б просто скасувало дійсність цих віз, і всі припинили б їх видавати", – заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, чия країна межує з російським Калінінградом, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Литва вже значною мірою призупинила видачу віз і посвідок на проживання росіянам у відповідь на вторгнення в Україну. Але Ландсбергіс сумнівається в ефективності окремих заходів, заявивши, що громадянам Росії все одно буде дозволено в’їжджати в країни за візами, виданими іншими країнами ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Зміни відбуваються всередині": глава МЗС Литви Ландсбергіс пояснив, чому важливо заборонити видачу віз росіянам

"Громадянин Росії сьогодні може отримати візу в консульстві Німеччини в будь-якому російському місті, де є консульство, і поїхати через Фінляндію, Естонію, Латвію, Литву чи Польщу туди, куди він хоче поїхати на відпочинок", – сказав він. Саме тому потрібне загальноєвропейське рішення, додав він.

Коментувати
Цим потворам болотним може бути лише одна віза - до пекла із казанами та смолою киплячою.
18.08.2022 00:30 Відповісти
Та не має там громадян, бо і громади немає! То все народонасерение, або члени ОПГ
18.08.2022 00:31 Відповісти
takije vizi kacapam nado davat
18.08.2022 00:53 Відповісти
18.08.2022 10:17 Відповісти
Россияне имеют полное историческое право свободно путешествовать только по этапу в Сибирь.
18.08.2022 06:59 Відповісти
В Литві ми не сумніваємося.
18.08.2022 09:20 Відповісти
 
 