Пожежа на місці ракетного удару по гуртожитку в Харкові локалізована, загинуло 7 осіб, постраждало 13 людей, - ДСНС

У Харкові триває рятувальна операція та гасіння пожежі у триповерховому житловому будинку, до якого у середу ввечері потрапила російська ракета.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пвідомляє ДСНС в телеграмі.

"О 23.38 пожежу локалізовано. Триває гасіння вогнищ пожеж та порятунок людей з-під завалів. Загинули 7 та постраждали 13 осіб (з них підрозділами ДСНС врятовано 4 особи). Від ДСНС залучено 80 осіб та 18 од. техніки", - йддеться у повідомленні.

Як інформував Цензор.НЕТ раніше, ввечері 17 серпня міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок вечірнього обстрілу 3 мирних жителів загинуло, 10 поранено.

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих унаслідок вечірнього обстрілу Салтівського району Харкова зросла до 6 осіб, 16 людей поранено