УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7318 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 972 11

Пожежа на місці ракетного удару по гуртожитку в Харкові локалізована, загинуло 7 осіб, постраждало 13 людей, - ДСНС

обстріл,харків,салтівка

У Харкові триває рятувальна операція та гасіння пожежі у триповерховому житловому будинку, до якого у середу ввечері потрапила російська ракета.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пвідомляє ДСНС в телеграмі. 

"О 23.38 пожежу локалізовано. Триває гасіння вогнищ пожеж та порятунок людей з-під завалів. Загинули 7 та постраждали 13 осіб (з них підрозділами ДСНС врятовано 4 особи). Від ДСНС залучено 80 осіб та 18 од. техніки", -  йддеться у повідомленні.

Як інформував Цензор.НЕТ раніше, ввечері 17 серпня  міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок вечірнього обстрілу 3 мирних жителів загинуло, 10 поранено.

Пізніше стало відомо, що кількість загиблих унаслідок вечірнього обстрілу Салтівського району Харкова зросла до 6 осіб, 16 людей поранено

Автор: 

обстріл (30965) Харків (5874) ДСНС (5286)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Кацапи здохніть.
показати весь коментар
18.08.2022 00:23 Відповісти
+5
это русня устроила перед переговорами которые пройдут завтра во Львове . Зелегнского будут крутить на МИНСК-3. может начаться "тыша" Украине тогда ******
показати весь коментар
18.08.2022 00:39 Відповісти
+4
Влада хоче віддати Україну кацапам. ЗСУ (а саме, хлопці на передовій, але ніяк не геморойні генерали з Генштабу) та українці, з Україною в серці, Зеленому ********* дуже заважають. Доки зелена срань керуватиме Україною, руйнування міст, здавання територій, смерті людей триватимуть. Заходу ми "до фєні". Якби в нього, у Заходу, була б реальна мета - Перемога України, то військова підтримка у нас була б як у Другу світову для совка. На мою думку, обіцяний лендліз, це як "бусы папуасам", на кшталт вірте, дядечко Сем про вас пам'ятає і допоможе. І думаю до кінця року нам підсунуть чергове перемир'я в Мінську, Омані чи ще якомусь Мюнхені. Кацапам треба зализати рани, зібрати ще більше стадо орків і знову, наприклад 24 лютого 2023 року повторити все те, що було раніше. Я дуже хочу помилитись.
показати весь коментар
18.08.2022 00:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапи здохніть.
показати весь коментар
18.08.2022 00:23 Відповісти
Велотрек мабуть теж того це я так не звертайте уваги не набожна з деяких пір зеля ****
показати весь коментар
18.08.2022 00:25 Відповісти
это русня устроила перед переговорами которые пройдут завтра во Львове . Зелегнского будут крутить на МИНСК-3. может начаться "тыша" Украине тогда ******
показати весь коментар
18.08.2022 00:39 Відповісти
Влада хоче віддати Україну кацапам. ЗСУ (а саме, хлопці на передовій, але ніяк не геморойні генерали з Генштабу) та українці, з Україною в серці, Зеленому ********* дуже заважають. Доки зелена срань керуватиме Україною, руйнування міст, здавання територій, смерті людей триватимуть. Заходу ми "до фєні". Якби в нього, у Заходу, була б реальна мета - Перемога України, то військова підтримка у нас була б як у Другу світову для совка. На мою думку, обіцяний лендліз, це як "бусы папуасам", на кшталт вірте, дядечко Сем про вас пам'ятає і допоможе. І думаю до кінця року нам підсунуть чергове перемир'я в Мінську, Омані чи ще якомусь Мюнхені. Кацапам треба зализати рани, зібрати ще більше стадо орків і знову, наприклад 24 лютого 2023 року повторити все те, що було раніше. Я дуже хочу помилитись.
показати весь коментар
18.08.2022 00:47 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUAjoSBgdKbpeU4FwzmBHnacdCzrkPREfQhYuVJXdptLyhA6ksVd886feoqUkhzmhDnqqlcp4x4MO2-************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUAjoSBgdKbpeU4FwzmBHnacdCzrkPREfQhYuVJXdptLyhA6ksVd886feoqUkhzmhDnqqlcp4x4MO2-************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid0mH5JTfBw4GtWeRakRPeKnTPtnbtW7gZy6QP6jn7KdccZKKCAQHn9rdZNBYQxMkpLl?__cft__[0]=AZUAjoSBgdKbpeU4FwzmBHnacdCzrkPREfQhYuVJXdptLyhA6ksVd886feoqUkhzmhDnqqlcp4x4MO2-************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 42 мин. ·

Харьков, Николаев, города Донецкой и Луганской областей, города Днепропетровской и Запорожской областей.

Они платят кровавую цену за то, что не хотят «русского мира» с Путлером и считают себя украинцами.

Поэтому, политики и прочие озабоченные товарищи, засуньте свои языковые параметры, как признаки «истинных украинцев», в одно известное место.

Нация давно уже сформировалась. А сейчас мы просто это все увидели…
показати весь коментар
18.08.2022 00:53 Відповісти
Кацапы подлые твари...Бомбят и уничтожают те города, которые до 2014 были за партию регионов, а главное за дружбу с Россией.....

Воистину....ХУЖЕ ВОЙНЫ З КОЗЛОМОРДАСАМИ, МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ДРУЖБА С КОЗЛОмордасами...
показати весь коментар
18.08.2022 01:00 Відповісти
Вони ******** ті міста населення яких з найменшим шансом піде в помсту робити джихад. ******** тих за кого точно впевнені що у них багато родичів в рф, а тому вони не підуть вбивати рабів влади рф. І звичайно вони переконані що до них владу тримаючих в рф точно ніхто не дістане.
показати весь коментар
18.08.2022 02:08 Відповісти
Обстріли Українських міст з території росії триватимуть доти, доки не буде знищений останній кацапський завод, що виготовляє ракети!
Іскандери, якщо комусь цікаво, виготовляють у місті Воткінськ (удмуртів). Так що дійдемо ми туди не скоро
показати весь коментар
18.08.2022 06:34 Відповісти
Если не отвечать на обстрелы с территории параши и беларуси то это никогда не закончится. А Байдену пора уволить идиота Салливана. А зимой они начут бить ещё и по тэцам и тд.
показати весь коментар
18.08.2022 09:09 Відповісти
 
 