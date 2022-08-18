Пожежа на місці ракетного удару по гуртожитку в Харкові локалізована, загинуло 7 осіб, постраждало 13 людей, - ДСНС
У Харкові триває рятувальна операція та гасіння пожежі у триповерховому житловому будинку, до якого у середу ввечері потрапила російська ракета.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пвідомляє ДСНС в телеграмі.
"О 23.38 пожежу локалізовано. Триває гасіння вогнищ пожеж та порятунок людей з-під завалів. Загинули 7 та постраждали 13 осіб (з них підрозділами ДСНС врятовано 4 особи). Від ДСНС залучено 80 осіб та 18 од. техніки", - йддеться у повідомленні.
Як інформував Цензор.НЕТ раніше, ввечері 17 серпня міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок вечірнього обстрілу 3 мирних жителів загинуло, 10 поранено.
Пізніше стало відомо, що кількість загиблих унаслідок вечірнього обстрілу Салтівського району Харкова зросла до 6 осіб, 16 людей поранено
Харьков, Николаев, города Донецкой и Луганской областей, города Днепропетровской и Запорожской областей.
Они платят кровавую цену за то, что не хотят «русского мира» с Путлером и считают себя украинцами.
Поэтому, политики и прочие озабоченные товарищи, засуньте свои языковые параметры, как признаки «истинных украинцев», в одно известное место.
Нация давно уже сформировалась. А сейчас мы просто это все увидели…
Воистину....ХУЖЕ ВОЙНЫ З КОЗЛОМОРДАСАМИ, МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ДРУЖБА С КОЗЛОмордасами...
Іскандери, якщо комусь цікаво, виготовляють у місті Воткінськ (удмуртів). Так що дійдемо ми туди не скоро