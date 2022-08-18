МЗС Польщі розкритикувало Шольца за позицію щодо заборони видачі віз громадянам РФ: "Це спроба розділити, що є хороші росіяни та поганий цар"

Заступник міністра закордонних справ Марцін Пшидач розкритикував позицію канцлера Німеччини Олафа Шольца, який не підтримав заборону на видачу шенгенських віз громадянам РФ, і назвав її спробою "відбілити росіян".

За словами польського чиновника, Щольц не хоче бачити, що більшість росіян підтримують агресію проти України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"До нього не дійшли або він не читав усіх тих повідомлень про величезну підтримку політики Путіна серед простих росіян. Може, він не бачив усі відео, на яких люди збираються у букву "Z". Можна так жити і не бачити цього, але варто засвоїти це знання, щоб по-справжньому приймати необхідні політичні рішення", — сказав Пшидач.

Він додав, що прихильників політики Путіна багато і в Берліні, і в цілій Німеччині.

"Це, звичайно, спроба в якомусь сенсі відбілити або розділити, що є хороші росіяни та поганий цар", — сказав заступник міністра.

Пшидач також наголосив, що "російське суспільство, яке останні десятиліття підживлюється пропагандою, сотні років, живе в імперіалістичній мрії, в якій його становище залежало б від того, скільки територій воно захопить, скільки країн завоює".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не поділяє ідею повністю припинити видачу віз для громадян Росії, оскільки агресія РФ проти України — "це війна Путіна".