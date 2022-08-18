УКР
МЗС Польщі розкритикувало Шольца за позицію щодо заборони видачі віз громадянам РФ: "Це спроба розділити, що є хороші росіяни та поганий цар"

росія

Заступник міністра закордонних справ Марцін Пшидач розкритикував позицію канцлера Німеччини Олафа Шольца, який не підтримав заборону на видачу шенгенських віз громадянам РФ, і назвав її спробою "відбілити росіян".

За словами польського чиновника, Щольц не хоче бачити, що більшість росіян підтримують агресію проти України, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"До нього не дійшли або він не читав усіх тих повідомлень про величезну підтримку політики Путіна серед простих росіян. Може, він не бачив усі відео, на яких люди збираються у букву "Z". Можна так жити і не бачити цього, але варто засвоїти це знання, щоб по-справжньому приймати необхідні політичні рішення", — сказав Пшидач.

Він додав, що прихильників політики Путіна багато і в Берліні, і в цілій Німеччині.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц про заборону шенгенських віз для громадян РФ: Ми не повинні ускладнювати втечу від російської диктатури

"Це, звичайно, спроба в якомусь сенсі відбілити або розділити, що є хороші росіяни та поганий цар", — сказав заступник міністра.

Пшидач також наголосив, що "російське суспільство, яке останні десятиліття підживлюється пропагандою, сотні років, живе в імперіалістичній мрії, в якій його становище залежало б від того, скільки територій воно захопить, скільки країн завоює".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не поділяє ідею повністю припинити видачу віз для громадян Росії, оскільки агресія РФ проти України — "це війна Путіна".

Автор: 

+24
Поляки показывают себя настоящими лидерами ЕС
18.08.2022 00:35 Відповісти
+14
Красені. Пишаюсь поляками.
18.08.2022 00:36 Відповісти
+14
Да. Ни Франция, ни Германия, ни Италия, а Польша, Англия и прибалты. Те, кто сталкивались с русскими свиньями непосредственно и знают чем может обернуться молчаливое наблюдение за создавшейся ситуацией
18.08.2022 00:39 Відповісти
Не руське, а кацапське, москальське, мордорське і т.п. чи хоч би російське.

В українській мові, по відношенню до кацапні, пишеться росіяни, а не руські. Бо ті хто писав правила української граматики добре розуміли, що Русь це тільки Україна.
Тому не треба засмічувати українську мову і допомагати кацапні коверкати історію.
Вчіть українську мову й історію.

Кацапське присвоєння історії України це масштабне шахрайство. І не треба йому допомагати.
18.08.2022 02:50 Відповісти
стопудово
кацап то бридке смердюче створіння
18.08.2022 07:33 Відповісти
...точніше кацапському фашисту
18.08.2022 07:34 Відповісти
Да. Ни Франция, ни Германия, ни Италия, а Польша, Англия и прибалты. Те, кто сталкивались с русскими свиньями непосредственно и знают чем может обернуться молчаливое наблюдение за создавшейся ситуацией
18.08.2022 00:39 Відповісти
Так Британія ж звалила з ЄС
18.08.2022 00:41 Відповісти
Мабуть , таки звалила з ЄС крім іншого , щоб не бути з інфантилами Німцями , Италії та Франції.
18.08.2022 00:56 Відповісти
и правильно сделала
18.08.2022 01:05 Відповісти
Вони то звалили не просто так. ЄС деграднуло в гедонізм що ппц.

Єдиний шанс йому оговтатись це прийняти в себе Україну що змінить баланс та дасть шанс. А ще Британії дуже великий досвід взаємодії із росіянами. Як за часів совка так і за часів імперії. Якщо почитати щоденники їх мандрівників чи підприємців що пробували вести бізнес на московії то можна жахнутись нормами, поведінці та способу мислення росіян. І після прочитання цих джерел буде дуже важко засумніватись у твердженні про те що росіяни це гобліни, інша гілка еволюції...
18.08.2022 02:18 Відповісти
які рассєянє???то брудні і смердючі кацапи
18.08.2022 07:32 Відповісти
В німчаками давно розібрався - вони москофіли, москолизи, тому німецьких товарів не купую, краще американські чи інших країн ЄС. Ніякого Хенкелю, Мерсів і Фольсфагенів, хай німчаки
йдуть у дупу зі своєю паРашею.
18.08.2022 00:36 Відповісти
Не варто забувати, що половина Німеччини 50 років прожила в совку. Мабуть там теж дехто сумує за пломбіром по 19 коп.
18.08.2022 00:44 Відповісти
Всегда было, что....маленькие страны ЕС вставляли палки и бойкотировали решения больших Германии и Франции...

Сейчас наоборот... гегемон Германия вставляет палки Эстонии, Литве, Латвии, Польше, Финляндии
18.08.2022 00:44 Відповісти
Не вопрос кто кому сунет палки. Суть в том что народы Средней и Восточной Европы, которых оккупировал и анкетировала Российская Империя и СССР, по сути европейской культуры, менталитета и склада ума и всегда были связаны с остальной Европой одной религией, торговлей, событиями итд. После освобождения от совка они пришли в ЕС, желая вернутся к тому порядку вещей, из которого их после 1945 вырвали орки Сталина и по возможности огородится от Мордора. Оказалось, что в Западной Европе всем всё уже надоело и те вовсю дружит с теми самими орками и занимается вещами, которые нормальные люди обходит стороной. В этом жители Германии и Франции в первом ряду. В начале 2010е Германия и Франция задумали превратить ЕС в новую империю (федеративную, но вы меня поняли). Не удивлён что Англия оттуда свалила. Теперешние события похоже эту дурь из ихних голов выбила. Но рецидивы иногда всплывает. Нужна дополнительная помощь чтобы не дать Западной Европе чохнутся ещё раз. Тут я надеюсь на Украину, где ещё не всем всё надоело и где знает, что такое Мордор.
18.08.2022 10:56 Відповісти
А потрібна всього лише демонстрація з огидними гаслами перед посольством Німеччині в Варшаві. Шольц тільки таку мову розуміє. Таке саме вже було, коли німці останніми супротивлялись відключенню рашки від СВІФТу. На 15:00 була назначена демонстрація, зʼїхалися репортери зі всієї Польші та Європи. До протестувальників вийшов посол та сказав, що Німеччина півгодини, як погодилася...
18.08.2022 01:19 Відповісти
я б дуже хотів щоб )(уйло напав ордою на Німеччину і подивися на тих йоаних шольців..скільки б протримались..чи зразу--hande hoch!
18.08.2022 02:13 Відповісти
хороші німці-це ті що кричали хайль а погані-гестапо і фашисти
18.08.2022 03:03 Відповісти
Вчера поляки уже ссаживали с автобусов россиян на белорусско-польской границе с шенгенскими визами.
18.08.2022 05:51 Відповісти
А сегодня уже и Эстония не пускает!
18.08.2022 09:11 Відповісти
кацапи то смердюча погань і взагала є:
1)погані кацапи
2)дуже погані кацапи
3)утилізовані кацапи
18.08.2022 07:29 Відповісти
Ще є трохи "світлих кацапів" - це ті, що вночі світяться після копання окопів в Рудому Лісі.
18.08.2022 07:50 Відповісти
Шольц хоче більше кацапських Z-маршів всією Європою. Бо він толерантний демократ.
18.08.2022 07:47 Відповісти
Нужен один кацапский марш через всю Европу. В кандалах по этапу из Западной Европы до России.
18.08.2022 11:00 Відповісти
Шольц-просто путинская подстилка.Европейская шлюха,купленная ****** за дорого.Благо деньги есть,ибо обворовывает всю рашку более 20-ти лет.
18.08.2022 08:54 Відповісти
Україні треба негайно кооперуватися з Польщею особливо у військовій, оборонній, освітній і науковій сферах. Домовлятися з урядом Полщі і переносити виробництва, в першу чергу оборонні, на територію Польщі. Так як в Ураїні освітній процес у ВНЗ відсутній (є тільки його імітація), тут інтеграція теж життєво важлива, якщо не вирішальна. А щоб прискорити ці процеси, ввести в школах обов'язкове вивчення польської мови на рівні з англійською.
18.08.2022 11:48 Відповісти
При этом о своей мове не забудьте. Я серьёзно.
18.08.2022 12:03 Відповісти
Уния? Речь Посполитая IV?
18.08.2022 13:00 Відповісти
 
 