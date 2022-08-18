Ми все ще маємо можливість завершити війну до зими, - "слуга народу" Веніславський
Народний депутат від фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента у Конституційному Суді України Федір Вениславський вважає, що Україна все ще має можливість завершити війну до кінця року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Ми все ще маємо можливість завершити війну до зими. Це залежить від того, як будуть найближчі тижні, до кінця вересня, складатимуться події, як ми отримаємо зброю і як цю зброю використовуватимемо. Тому виключати, що до кінця цього року ми можемо завершити гарячу фазу війни на території, окупованій з 24 лютого, не можу", – пояснив парламентар.
За його прогнозами, це найоптимістичніший варіант розвитку подій. Веніславський також вважає, що найпізніші терміни завершення війни – 2024 рік.
Так яким чином ми можемо закінчити війну до зими?
З під Київа, Чернігова, Житомира, Сум вигнали орків - в виженуть й з їньших міст України!
Такі швидкі усі з дивану про атаку волати.... треба навчити особовий склад, треба дочекатися й накопичити зброї. Й хто сказав що рашистів меньше? Їх як тарганів, лізуть та лізуть.
Озброєння,яке буде точково знищувати командні пункти,склади,скупчення техніки ворога...
Нормальний гешефт і шашликі на Новий Год.
ЗАРАЗ БУДЕ СКАВУЧАТИ ЩО США ПОГАНО ДОПОМАГАЮТЬ І
МОВЧАТИ ПРО ТЕ ЩО США ДОПОМОГАЄ В ОБМІН НА НОРМАЛЬНЕ
СТАВЛЕННЯ ДО ОПОЗИЦІЇ І ПОРОХА 😬
Просто настільки 1+1промив мозги що ніхто не аналізує і не думає
Ось як треба: "Україна виграє війну з москалями "через 2-3 тижні (с)"
Враховуючи, що нещодавно кацапські військові заводи перевели в режим роботи 24/7, війна триватиме ще довгі роки
Руки вверх поднять можно и выйти из окопа можно в любую минуту. И похоже эти бывшые комсомольцы-товароведы из самодеятельности знают только такой способ окончания войны.