Ми все ще маємо можливість завершити війну до зими, - "слуга народу" Веніславський

Народний депутат від фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента у Конституційному Суді України Федір Вениславський вважає, що Україна все ще має можливість завершити війну до кінця року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Ми все ще маємо можливість завершити війну до зими. Це залежить від того, як будуть найближчі тижні, до кінця вересня, складатимуться події, як ми отримаємо зброю і як цю зброю використовуватимемо. Тому виключати, що до кінця цього року ми можемо завершити гарячу фазу війни на території, окупованій з 24 лютого, не можу", – пояснив парламентар.

За його прогнозами, це найоптимістичніший варіант розвитку подій. Веніславський також вважає, що найпізніші терміни завершення війни – 2024 рік.

