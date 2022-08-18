УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7318 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 255 60

Ми все ще маємо можливість завершити війну до зими, - "слуга народу" Веніславський

війна

Народний депутат від фракції "Слуга народу", член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, представник президента у Конституційному Суді України Федір Вениславський вважає, що Україна все ще має можливість завершити війну до кінця року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Ми все ще маємо можливість завершити війну до зими. Це залежить від того, як будуть найближчі тижні, до кінця вересня, складатимуться події, як ми отримаємо зброю і як цю зброю використовуватимемо. Тому виключати, що до кінця цього року ми можемо завершити гарячу фазу війни на території, окупованій з 24 лютого, не можу", – пояснив парламентар.

За його прогнозами, це найоптимістичніший варіант розвитку подій. Веніславський також вважає, що найпізніші терміни завершення війни – 2024 рік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До жінок, які до 1 жовтня не стануть на військовий облік, жорсткі санкції одразу не застосовуватимуться, - "слуга народу" Веніславський

Автор: 

Веніславський Федір (302)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+44
Идиот - закончить войну? ты хоть не сдаваться там надумал зеленые балаболы !
показати весь коментар
18.08.2022 01:03 Відповісти
+41
Яким чином можна закінчити війну сидячі постійно в обороні?Яким чином можна закінчити війну якщо ми не можемо на будь якій ділянці фронту продавити хоча б 30-40 км группу військ орків?Я не кажу наразі про всю лінію фронту.Це нереально я кажу про окрему любу ділянку.Приклад Харкова де ми не можемо 3 місяць продавити 10 бтг орків на лінії в 50-60 км .Де в нас в військ в тричі більше і не працюють хаймерси.Не кажучи що зараз під Бахмутом Піски Соледар де хлопці чим є відбивають орків.Про сумщину де кожен день по 100-150 прильотів а ми тільки на папері фіксуємо.
Так яким чином ми можемо закінчити війну до зими?
показати весь коментар
18.08.2022 01:11 Відповісти
+31
Закінчити війну легко. Перемогти у війні важко. Але найлегше бути бункерним зеленим дєпутатом і нести хєрню.
показати весь коментар
18.08.2022 01:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Идиот - закончить войну? ты хоть не сдаваться там надумал зеленые балаболы !
показати весь коментар
18.08.2022 01:03 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2022 01:06 Відповісти
ця ваша фоточка неактуальна! Чи ви пропонуєте здаватись????
показати весь коментар
18.08.2022 05:13 Відповісти
Яким чином можна закінчити війну сидячі постійно в обороні?Яким чином можна закінчити війну якщо ми не можемо на будь якій ділянці фронту продавити хоча б 30-40 км группу військ орків?Я не кажу наразі про всю лінію фронту.Це нереально я кажу про окрему любу ділянку.Приклад Харкова де ми не можемо 3 місяць продавити 10 бтг орків на лінії в 50-60 км .Де в нас в військ в тричі більше і не працюють хаймерси.Не кажучи що зараз під Бахмутом Піски Соледар де хлопці чим є відбивають орків.Про сумщину де кожен день по 100-150 прильотів а ми тільки на папері фіксуємо.
Так яким чином ми можемо закінчити війну до зими?
показати весь коментар
18.08.2022 01:11 Відповісти
В 2019 році мало кого цікавило ЯК і зелені думають що зараз так само
показати весь коментар
18.08.2022 01:54 Відповісти
Не ний! Допомогай ЗСУ!
З під Київа, Чернігова, Житомира, Сум вигнали орків - в виженуть й з їньших міст України!
Такі швидкі усі з дивану про атаку волати.... треба навчити особовий склад, треба дочекатися й накопичити зброї. Й хто сказав що рашистів меньше? Їх як тарганів, лізуть та лізуть.
показати весь коментар
18.08.2022 02:35 Відповісти
Мабуть, бо в них колаборантів не було, а тут кожен 20й то позиції здає, до закордон за фальшивими документами відправляє, то вже орками головою адміністрації призначений. Плюс влада, за яку мовчу
показати весь коментар
18.08.2022 08:16 Відповісти
Треба не кількість,а якість...
Озброєння,яке буде точково знищувати командні пункти,склади,скупчення техніки ворога...
показати весь коментар
18.08.2022 06:53 Відповісти
А орки просто так зараз массово батальйони створюють? Невдовзі ті свіжонабрані попруть в наступ...
показати весь коментар
18.08.2022 01:11 Відповісти
На хрін вони попруть ті батальони бдлоти і бомжів не варті навіть уваги.Перші такі батальони вже засвітилися в Україні при першому вистрелі розбіжалися як таракани при другому 90% померли с переляку.
показати весь коментар
18.08.2022 01:20 Відповісти
фігня повна
показати весь коментар
18.08.2022 01:55 Відповісти
Арестович, розлогінся!
показати весь коментар
18.08.2022 09:10 Відповісти
все таки сработали методички, прочитал это депутат
показати весь коментар
18.08.2022 01:11 Відповісти
Книгу написав єзуїт при дворі китайського імператора, японським чи китайським військополководцем там і не пахне.
показати весь коментар
18.08.2022 01:26 Відповісти
Сумнівне твердження. Практики, що викладені, базуються на ранній китайській політології, з якою не могли бути знайомі досконально представники ордену Ієсуса, які жили на тисячоліття пізніше.
показати весь коментар
18.08.2022 02:30 Відповісти
єзуїт до н.е.?
показати весь коментар
18.08.2022 02:37 Відповісти
п#$добол. с этого ze-кагала95 толку не будет. я так думаю.
показати весь коментар
18.08.2022 01:20 Відповісти
Такі єсть шанс договоріцца по ценє до зіми.
Нормальний гешефт і шашликі на Новий Год.
показати весь коментар
18.08.2022 01:22 Відповісти
Ну звичайно,з 1жовтня Веніславський жінок призове до війська і зразу переможемо.
показати весь коментар
18.08.2022 01:24 Відповісти
представник президента у Конституційному Суді України Федір Вениславський вважає, що Україна все ще має можливість завершити війну до кінця року. Джерело:
ЗАРАЗ БУДЕ СКАВУЧАТИ ЩО США ПОГАНО ДОПОМАГАЮТЬ І
МОВЧАТИ ПРО ТЕ ЩО США ДОПОМОГАЄ В ОБМІН НА НОРМАЛЬНЕ
СТАВЛЕННЯ ДО ОПОЗИЦІЇ І ПОРОХА 😬
показати весь коментар
18.08.2022 01:24 Відповісти
Зелупа дуже хоче до зими здати Україну та стати губернатором малоросії... в Ростов пора Вовочке
показати весь коментар
18.08.2022 01:26 Відповісти
Найдурніша помилка коли в 14-15 роках фактично віддали рашистам окуповане не збираючись його повертати, нічого для цього не роблячи. Не можна відмовлятись від світом визнаних міжнародних кордонів. Повертати любою ціною - через дипломатію, військові дії, якщо ні через ядерку випаливши ворога до останнього сантиметра власної території. Не просирайте час як просрали попередні 8 років муфлони - він дається українцям дорогою ціною..
показати весь коментар
18.08.2022 01:31 Відповісти
Любою ціною - це поклавши тисячі життів. Вони дорожчі за тимчасово втрачені території.
показати весь коментар
18.08.2022 02:18 Відповісти
А це так ******* зразу вертатися до 2014 ніхтотсобі і досі не згадає питання чим????? І що тоді ні один европейский стат не хотів в це вмішуватися ....

Просто настільки 1+1промив мозги що ніхто не аналізує і не думає
показати весь коментар
18.08.2022 09:16 Відповісти
Закінчити війну легко. Перемогти у війні важко. Але найлегше бути бункерним зеленим дєпутатом і нести хєрню.
показати весь коментар
18.08.2022 01:33 Відповісти
Лякає, що вони реально зберуться "закінчити" війну (типу ми ж зробили все, що могли) і звалять зі своїми статками...
показати весь коментар
18.08.2022 10:02 Відповісти
беня-слав-ський, не так треба писати!

Ось як треба: "Україна виграє війну з москалями "через 2-3 тижні (с)"
показати весь коментар
18.08.2022 01:48 Відповісти
Мы? То есть он тоже воюет? вот это новость.
показати весь коментар
18.08.2022 02:06 Відповісти
хєнєралісімус Вениславський сам на полі бою...Арєстовіч теж по щєлчку пальців Херсон вже звільнив
показати весь коментар
18.08.2022 02:07 Відповісти
Два-три тижні максимум!
показати весь коментар
18.08.2022 02:38 Відповісти
Ну да, нелох решил где-то по средине договориться?
показати весь коментар
18.08.2022 05:07 Відповісти
У нього в Київі війна майже закінчилась з підвалу повилазили Як під Київом бої були жодного з цих борцунів ротом чутно не було
показати весь коментар
18.08.2022 05:16 Відповісти
Так Арестович с гранатометом по Банковой бегал!
показати весь коментар
18.08.2022 09:19 Відповісти
Шо будут вводить резервный батальон с Монако . Они всех орков порвут , там люди пятый месяц тренируется, проходят боевое взаимодействие
показати весь коментар
18.08.2022 05:52 Відповісти
космонавт
показати весь коментар
18.08.2022 06:21 Відповісти
Завершити війну неможливо війну можно тільки або виграти, або програти.

Враховуючи, що нещодавно кацапські військові заводи перевели в режим роботи 24/7, війна триватиме ще довгі роки
показати весь коментар
18.08.2022 06:39 Відповісти
Фєдька візьме берданку і на фронт ? )
показати весь коментар
18.08.2022 06:43 Відповісти
в складі батальйону "Квартал - 95", комбат Лисий, замзеполіт Юзік?
показати весь коментар
18.08.2022 08:01 Відповісти
Скоро батальйон квартал95 підтянеться на фронт і вони точно знищать ворога і він вимушений буде бігти з країни.
показати весь коментар
18.08.2022 06:43 Відповісти
Як і все що кажуть і роблять зільоні рукавадітєлі - дурне і недолуге!
показати весь коментар
18.08.2022 06:50 Відповісти
стратег мля, бла-бла-бла. язиком трясти це одне а воювати це зовсім інше
показати весь коментар
18.08.2022 07:05 Відповісти
"Зелена" наволоч війну в своїх головах закінчила ще у 2019 році. Вам всім до псіхіатра, бо до цієї пори в ваших головах лунає теза про закінчення війни. Скоро буде найбільше свято вільної, незалежної України - День незалежності і на фоні чого і кого Боневтік буде знімати свої відоси? Правильно, в гущі військових ЗСУ, на фоні військової техніки, а це кощунство, бо він нищив армію, йому краще зібрати на парад асфалтоукладчики, катки, бітумовозки, грейдери, самоскиди, бульдозери і на фоні їх знімати свої відоси, бо всі гроші в цій техніці. Якби у 2019 році нарід вибрав президентом "баригу", то активної фази війни не було б, ми навпаки крок за кроком визволили окупований Донбас і використовуючи санкції та дипломатію, звільнили Крим. Бо за ці три роки, коли почалася відкрита агресія, в нас були "Сапсан-Грім 2", "Нептуни", "Вільхм М", "Верба", "Буревій", "Стугна", "Корсар", САУ "Богдана" і купра нових розробок. Тоді поруч із "Нептунами" на березі морів Азовського і Чорного, стояли би наші новітні ППО, чорноморський флот московії стояв би у своїх бухтах, не сміючи виходити навіть у відкрите море, а так ми маємо на базах відпрочинку Азовського і Чорноморського побережжя кацапів, їх техніку і ракетні установки, які обстрілюють наші міста. Ми маємо купу вбитих серед військових і цивільних. Зніміть військові футболки і повдягайте робу дорожної служби. Воно вам "зелені" личить.
показати весь коментар
18.08.2022 07:06 Відповісти
То їдь на фронт шкура!!
показати весь коментар
18.08.2022 07:24 Відповісти
Йому напевно видно краще з кабінету в Києві де не стріляють уже довгий час як закінчити і у яких межах фронту завершити війну.
показати весь коментар
18.08.2022 07:31 Відповісти
А скільки військових заводів побудувала Зе-влада за 6 місяців в горах Карпатах? Нуль, напевно! А винними роблять НАТО, при повній власній бездіяльності!
показати весь коментар
18.08.2022 07:39 Відповісти
Ви знаєте, як не прикро, але вони і далі продовжують "Велике крадівництво", тільки вже звичайно, не в таких темпах і обсягах, але продовжують. Я не відкрию великою таємниці, але в Україні є всіе для того, щоб будувати заводи під землею в центральній частині України, де колись були радянські військові заводи і залишили під землею величезні цехи, де можна їх дооборудувати і виготовляти та зберігати ракети. Але цим потрібно займатися, а навіщо, коли воно як балуване дитя, відкриє свій хавальнік і закричить - "амьоріканці, де зброя? Нас вбивають. Дайте нам зброю", а сам преться до кінокамер щоб скоріше відзняти відос і показати всьому світу, який він молодець, що стомлений, нелогений, військовий, ну просто супермен, а винні Байден, Шольц, Макрон, Порошенко. Так 73%? Чи ви вже політикою не цікавитеся і на вибори не підете?
показати весь коментар
18.08.2022 07:54 Відповісти
Бедная Украина - к домашней зеленой чумке еще и сосед-насильник...
Руки вверх поднять можно и выйти из окопа можно в любую минуту. И похоже эти бывшые комсомольцы-товароведы из самодеятельности знают только такой способ окончания войны.
показати весь коментар
18.08.2022 07:54 Відповісти
Кінчати буде в кабінеті перед дермаком на килим
показати весь коментар
18.08.2022 07:59 Відповісти
Як вже ви задовбали підари зелені.
показати весь коментар
18.08.2022 08:05 Відповісти
та готові бл*ді були закінчити за три дні та українці не дали
показати весь коментар
18.08.2022 08:16 Відповісти
Так зеледент вже давно заявляв що всі війни закінчуються за столом переговорів,от вони й продовжують готувати населення до підписання мирної угоди(КАПІТУЛЯЦІЇ).Наприклад звільнять Херсон від орків, і на фоні цієї перемоги СПРОБУЮТЬ підписати "мирну угоду".
показати весь коментар
18.08.2022 08:33 Відповісти
Натякає що в 2024 році нова патріотична влада (якщо не будуть "граблі" 2019 року) приведе країну до перемоги а не до перемовин?
показати весь коментар
18.08.2022 09:10 Відповісти
З цією владою 2024 року Україні вже не буде.
показати весь коментар
18.08.2022 10:51 Відповісти
Навпаки, цієї влади може не бути.
показати весь коментар
18.08.2022 12:07 Відповісти
Війну закінчують або перемогою,або капітуляцією."зе шобла" пропонує "посередине"але із десятками тисяч смертей українського народу,багатомільйонними біженцями,розбитою і знищеною економікою.Це втілення рашистського плану по знищенні України .
показати весь коментар
18.08.2022 09:14 Відповісти
За вісім років два міста не звільнили, скільки треба тепер ,,довбати'' щоб 30%території зачистити? Як можна перемогти, якщо місцева влада сперших днів обісралась і кричала: ,,ми мирні люди ні з ким воювати не збираємся, ми житимо при будь-якій владі . А ви якщо хочете в ,,войнушку'' погратись- забирайтесь з населеного пункту. І таким чином ворожа техніка впродовж майже трьох тижнів їхали в бік Києва. Так яка перемога коли з перших днів все здано.....................?
показати весь коментар
18.08.2022 09:35 Відповісти
Ты расскажи нам гражданин Вениславский,чем ваша зелень помогла нашей армии? Одним вашим пиз...жем ? Вы,зеленая саранча даже во время войны продолжаете "прибарахляться", и не вам зеленым продажным выродкам давать советы когда и как заканчивать войну.
показати весь коментар
18.08.2022 09:46 Відповісти
Складаэться враження, судячи з доступної інформації, що на фронті використовується дуже маленька частка з тої кількості ракет для Хаймерсів, яку нам передають. Так, єфективні точкові удари, але це ніби для показу чи для звіту. От бачите зброя не заникана. Продемонстрували раз на тиждень і досить. Ну і зелена шобла очевидно дійсно хоче не перемоги, а закінчення війни до зими, бо чим далі тим ***** стає важче перекривати виїзд з Криму. А знаєте скільки уряд замовив теплого обмундирування?, я недавно натрапив на інфу від виробників. Аж 60 тисяч ! 60000 для мільйонної армії. Прихований САБОТАЖ, Виробникі шоковані. Так що, народе, не розслабляйтесь, якщо на броніки і шоломи ажіотаж стих, збиайте гроші на бушлати, термобілизну і теплі берци для наших воїнів зарання. Надіятись на урядовців, як ви розумієте, безперспективно і смертельно небезпечно, можна дочекатись удару в спину.
показати весь коментар
18.08.2022 12:07 Відповісти
 
 