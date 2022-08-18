УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7318 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 213 9

7 людей загинули. 16 поранені - наслідок влучання "Іскандером" по Салтівці, - Синєгубов

харків,салтівка

У триповерховий житловий будинок на Салтівці у Харкові окупанти влучили ракетою, попередньо - "Іскандером".

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"7 людей загинули. 16 - поранені, серед них - 11-річна дитина. Один чоловік перебуває у тяжкому стані, інші госпіталізовані - в середньому стані. Рятувальники продовжують пошукові роботи", - повідомив Синєгубов.

Чиновник спростував фейк російських "ЗМІ" про влучання по "військовому об‘єкті".

"Жодного військово об’єкту. Виключно цивільні - серед яких пенсіонери та діти. Це справжній тероризм, на який здатні лише нелюди!", - наголосив Синєгубов.

Також дивіться: Внаслідок ракетного удару окупантів по Салтівці повністю зруйновано будівлю гуртожитку, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

обстріл (30965) Харків (5874) Синєгубов Олег (862)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Усі суки - і рашисти, які стріляють, і західни політики. Один бажає розмовляти з пуйлом та роздавати турістичні візи рашистам. А інший не може сміливості знайти наголосити рашку країною-терористом та вводити вторичні санкції на тих, хто торгує з нею.
показати весь коментар
18.08.2022 01:50 Відповісти
Во время 2-ой мировой население Европы сами отлавливали своих предателей и наводчиков, а у нас полно колаборантов и народ их знает и молчит. Понятно же, что среди охранников, дворников прочих жителей Харькова полно наводчиков. Полиция не справляется.
показати весь коментар
18.08.2022 05:12 Відповісти
Судя по попаданию в общежитие с 0 военньіх в нем, наводчиками у кацапов работают наркоманьі, которьіе за дозу каждьій день придумьівают такие цели.
показати весь коментар
18.08.2022 06:24 Відповісти
Коли буде адекватна відповідь по російській території ? Доки будуть масовано розстрілювати Харків. Миколаів. Сумщину ? До бєлгорода рукою подати. можна і своєю зброєю накривати. без дозволу партнерів.
показати весь коментар
18.08.2022 02:01 Відповісти
На Харківщині з обстрілами останні два тижні взагалі повне пекло.
показати весь коментар
18.08.2022 07:06 Відповісти
Кацапи , будете горіти в пеклі і заздрити мертвим , якщо не перестанете
вбивати громадян Украіни - це ми вам обіцяємо 😡‼️
показати весь коментар
18.08.2022 02:02 Відповісти
Нажаль, ніде горіти вони не будуть, бо Україна тільки обіцяє. Ось зараз Харків отримав чергові вісім ракет. Бажаю Zеленему виродку таке щоранку на його хату!
показати весь коментар
18.08.2022 05:08 Відповісти
Московські гниди,кажуть про теракт в Криму.
Україна кров'ю залита від ваших ракет...гинуть ні в чому невинні діти...
Коли ми зможемо відповісти ворогу?
Власної зброї немає,а захід поставляє повільно....Чим наші бійці мають наступати?
показати весь коментар
18.08.2022 07:15 Відповісти
Схоже нашій "владі", а преЗЕрвавтиву особливо, просто П О Х У Й те що кацапів не можуть відтіснити від Харкова. Київ звільнили і зашибісь.
показати весь коментар
18.08.2022 11:41 Відповісти
 
 