7 людей загинули. 16 поранені - наслідок влучання "Іскандером" по Салтівці, - Синєгубов
У триповерховий житловий будинок на Салтівці у Харкові окупанти влучили ракетою, попередньо - "Іскандером".
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"7 людей загинули. 16 - поранені, серед них - 11-річна дитина. Один чоловік перебуває у тяжкому стані, інші госпіталізовані - в середньому стані. Рятувальники продовжують пошукові роботи", - повідомив Синєгубов.
Чиновник спростував фейк російських "ЗМІ" про влучання по "військовому об‘єкті".
"Жодного військово об’єкту. Виключно цивільні - серед яких пенсіонери та діти. Це справжній тероризм, на який здатні лише нелюди!", - наголосив Синєгубов.
вбивати громадян Украіни - це ми вам обіцяємо 😡‼️
Україна кров'ю залита від ваших ракет...гинуть ні в чому невинні діти...
Коли ми зможемо відповісти ворогу?
Власної зброї немає,а захід поставляє повільно....Чим наші бійці мають наступати?