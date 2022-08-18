НАТО готове збільшити сили в Косово в разі зростання напруженості між Приштиною і Белградом, - Столтенберг

НАТО збільшить свої миротворчі сили в Косово, у випадку зростання напруженості з сусідньою Сербією. Про це заявив голова альянсу у середу, 17 серпня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

"Хоча ситуація на місцях покращилася, це відповідальність усіх сторін, зокрема офіційних осіб Белграда та Приштини, запобігти повторній ескалації. Якщо буде потрібно, ми перекинемо сили, розгорнемо їх там, де потрібно, і збільшимо нашу присутність. Ми вже збільшили присутність на півночі. Ми готові робити більше", - сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Президент Сербії Александар Вучич сказав, що переговори з прем'єр-міністром Косова Альбіном Курті, які відбуватимуться за сприяння ЄС, будуть важкими, тому що обидві сторони майже не згодні. Курті, який пізніше зустрівся зі Столтенбергом, підкреслив рішучість Косова стати членом НАТО.

"Загрози, ризики та виклики, з якими НАТО стикається в нинішньому середовищі безпеки, відчуває і наша країна", – сказав він журналістам, пов’язавши проблеми з впливом Росії.

Нагадаємо, 31 липня косовські серби у прикордонних із Сербією муніципалітетах спорудили барикади на дорогах та обстріляли поліцейських. Протести почалися у зв'язку з черговою спробою Косова зобов'язати користуватися лише косовськими документами та автономерами державного зразка, а не сербськими чи нейтральними, якими воліють користуватися на півночі Косова – території, населеній етнічними сербами.

Сербія привела свою армію до стану бойової готовності, погрожуючи силою захистити косовських сербів. При цьому Вучич заявляв, що сподівається на продовження мирного діалогу.

Місія НАТО KFOR повідомляла, що готова втрутитися в ситуацію.

В ніч на 1 серпня косовський уряд після зустрічі з послом США Джеффрі Говенієром відтермінував дію нових правил до 1 вересня. Після цього косовські серби розібрали барикади.