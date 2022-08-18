УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7318 відвідувачів онлайн
Новини
1 444 11

НАТО готове збільшити сили в Косово в разі зростання напруженості між Приштиною і Белградом, - Столтенберг

столтенберг

НАТО збільшить свої миротворчі сили в Косово, у випадку зростання напруженості з сусідньою Сербією. Про це заявив голова альянсу у середу, 17 серпня

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

"Хоча ситуація на місцях покращилася, це відповідальність усіх сторін, зокрема офіційних осіб Белграда та Приштини, запобігти повторній ескалації. Якщо буде потрібно, ми перекинемо сили, розгорнемо їх там, де потрібно, і збільшимо нашу присутність. Ми вже збільшили присутність на півночі. Ми готові робити більше", - сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін - людина війни, він причетний до загострення на кордоні з Сербією, - прем’єр Косова Курті

Президент Сербії Александар Вучич сказав, що переговори з прем'єр-міністром Косова Альбіном Курті, які відбуватимуться за сприяння ЄС, будуть важкими, тому що обидві сторони майже не згодні. Курті, який пізніше зустрівся зі Столтенбергом, підкреслив рішучість Косова стати членом НАТО.

"Загрози, ризики та виклики, з якими НАТО стикається в нинішньому середовищі безпеки, відчуває і наша країна", – сказав він журналістам, пов’язавши проблеми з впливом Росії.

Також читайте: Затриману російську пропагандистку Асламову оголосили в Косові персоною нон грата

Нагадаємо, 31 липня косовські серби у прикордонних із Сербією муніципалітетах спорудили барикади на дорогах та обстріляли поліцейських. Протести почалися у зв'язку з черговою спробою Косова зобов'язати користуватися лише косовськими документами та автономерами державного зразка, а не сербськими чи нейтральними, якими воліють користуватися на півночі Косова – території, населеній етнічними сербами.

Сербія привела свою армію до стану бойової готовності, погрожуючи силою захистити косовських сербів. При цьому Вучич заявляв, що сподівається на продовження мирного діалогу.

Місія НАТО KFOR повідомляла, що готова втрутитися в ситуацію.

В ніч на 1 серпня косовський уряд після зустрічі з послом США Джеффрі Говенієром відтермінував дію нових правил до 1 вересня. Після цього косовські серби розібрали барикади.

Автор: 

Косово (93) НАТО (6793) Сербія (390) Столтенберг Єнс (1596)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Вы.....бете уже этих кнчных сербов,а то эти любители лизать московскую задницу,забыли как стоять раком перед НАТО
показати весь коментар
18.08.2022 02:34 Відповісти
+2
Во временно оккупированной Амвросиевке Донецкой области огромные взрывы на скадах БК
показати весь коментар
18.08.2022 04:17 Відповісти
+2
моральний урод цей столтенберг

ані сербія ані косово не є членами НАТО

а тут ще й війна в Україні
показати весь коментар
18.08.2022 07:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вы.....бете уже этих кнчных сербов,а то эти любители лизать московскую задницу,забыли как стоять раком перед НАТО
показати весь коментар
18.08.2022 02:34 Відповісти
не там нато де нам надо.. каламбур
показати весь коментар
18.08.2022 03:02 Відповісти
Молодець проти овець, а проти баранця й сам як вівця.
показати весь коментар
18.08.2022 03:14 Відповісти
Во временно оккупированной Амвросиевке Донецкой области огромные взрывы на скадах БК
показати весь коментар
18.08.2022 04:17 Відповісти
Гарна новина. Хай більше довбають ці склади.
показати весь коментар
18.08.2022 04:32 Відповісти
Косово-Сербія . Саме то, для нато, щоб не обісраться.
показати весь коментар
18.08.2022 06:09 Відповісти
Сербія забула про літаки США в повітрі,потрібно їм нагадати і того Вучича в Гаагу відправити.
показати весь коментар
18.08.2022 06:33 Відповісти
моральний урод цей столтенберг

ані сербія ані косово не є членами НАТО

а тут ще й війна в Україні
показати весь коментар
18.08.2022 07:54 Відповісти
Столтенфельд выступил решшительно.
Столтенман отрабатывает свою чепушильную роль сполна.
показати весь коментар
18.08.2022 08:37 Відповісти
АтчАянньіє рєбята, АтчАянньіє! І як тільки вони на це рішилися!
показати весь коментар
18.08.2022 09:22 Відповісти
От і вся суть НАТО ні косово ні сербія не в нато,але стокеленберг буде помагати буде сили підтягувати,буде щось там розгортати.Там взагалі нема з ким воювати,от там нато буде вмішуватись а в Україні ні ні бо це світова війна.І саме стратегічно все вирішується в Україні а не в косово чи сербії.Щераз повторюю для туповатого стокеленберга,не буде раші зникнуть 90 конфліктів на землі в один день!
показати весь коментар
18.08.2022 09:53 Відповісти
 
 