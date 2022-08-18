УКР
Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову, є влучання у гуртожиток у Слобідському районі, 18 поранених, 1 людина загинула, - Синєгубов (оновлено)

РФ ще раз завдала удару по Харкову за попередньою інформацією, двоє людей постраждали, спалахнули кілька пожеж.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову. Унаслідок влучань є кілька пожеж, наразі відомо про 2 постраждалих, серед них є дитина. Усі профільні служби працюють на місцях", - йдеться в повідомленні.

Синєгубов просить не ігнорувати сигнали тривоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 7 людей загинули. 16 поранені - наслідок влучання "Іскандером" по Салтівці, - Синєгубов

Пізніше Синєгубов повідомив про 5 постраждалих: "За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, після ракетного удару в Слобідському районі Харкова зазнали поранень 5 осіб. Як інформував раніше, серед них - одна дитина".

Згодом Синєгубов написав: "Російські окупанти зранку влучили у приміщення гуртожитку, що в Слобідському районі Харкова. Станом на зараз 18 поранених, 2 з них - дитини. 1 людина загинула. Тероризм росіян не має меж!"

Я в молодості багато часу провів в спілкуванні з кацапами, і служба в армії, і по роботі.
Одне скажу, поки ми не будемо **@шити по бєлгороду - толку не буде...
18.08.2022 08:30 Відповісти
и только так, 2-3 удара, и Харьков задышит спокойно
18.08.2022 09:56 Відповісти
У нас в Украине полно колаборантов и народ их знает и молчит. Понятно же, что среди охранников, дворников прочих жителей Харькова полно наводчиков. Полиция не справляется.
18.08.2022 10:13 Відповісти
 
 