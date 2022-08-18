РФ намагається виставити удари по Криму терактами, щоб відволікти від своїх воєнних злочинів, - ISW

Росіяни намагаються виставити удари по російських військових об’єктах у Криму як теракти, щоб відвернути увагу від своїх порушень міжнародного права і підірвати заклик оголосити Росію державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські офіційні особи, найімовірніше, дедалі частіше пов'язуватимуть напади українських партизанів на окуповані території з операціями, які проводять пов'язані з ісламістським екстремізмом організації, у спробі віддалити український партизанський рух від міжнародного співтовариства і підірвати заклики України офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Зазначається, що напади на законні російські військові об'єкти цілком підпадають під законне застосування сили і не є терористичними актами, і немає жодних доказів того, що ці напади скоєно екстремістами.

