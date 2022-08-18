УКР
РФ намагається виставити удари по Криму терактами, щоб відволікти від своїх воєнних злочинів, - ISW

крим

Росіяни намагаються виставити удари по російських військових об’єктах у Криму як теракти, щоб відвернути увагу від своїх порушень міжнародного права і підірвати заклик оголосити Росію державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські офіційні особи, найімовірніше, дедалі частіше пов'язуватимуть напади українських партизанів на окуповані території з операціями, які проводять пов'язані з ісламістським екстремізмом організації, у спробі віддалити український партизанський рух від міжнародного співтовариства і підірвати заклики України офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму.

Зазначається, що напади на законні російські військові об'єкти цілком підпадають під законне застосування сили і не є терористичними актами, і немає жодних доказів того, що ці напади скоєно екстремістами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За серією вибухів в окупованому Криму стоїть Україна, - CNN

Брехливішої істоти немає на планеті Земля, як потвора московит, який вкравши нашу історію Руси у 1721 році назвав себе росіянином. Воно навіть буде тонути в лайні, але навіть в останні долі секунди, задихаючись, буде себе звеличати, брехати, брехати і ще раз брехати.
18.08.2022 06:45 Відповісти
А через 60 лет после этого вышел приказ Катерины ,перестать называть себя Московитами или будут за это бить палками.
Они всё еще не знали,что срациянами стали.
03.09.2022 08:18 Відповісти
Это не теракты а как раз предотвращение терактов. Ведь все что взорвалось в Крыму должно было убивать людей в Украине!
18.08.2022 06:47 Відповісти
ruzke kurwy
18.08.2022 08:05 Відповісти
Які ще теракти? Звичайно собі спецоперація по зачистці Криму від окупантів і його демілітаризвції (підготовчий етап))).
18.08.2022 08:22 Відповісти
18.08.2022 08:28 Відповісти
Зверніть увагу на кольори на фото. Темно-синій дим та жовто-помаранчеві промені сонця... Символічно...
18.08.2022 13:04 Відповісти
Теракты на территории Украины в Крыму,могут интересовать только Украину или Межд.нар.организации.
А какое отношение имеет Гафностан к Крыму?
03.09.2022 08:15 Відповісти
 
 