Кулеба закликав надати Україні максимальну військову допомогу та запровадити жорсткіші санкції проти РФ
У МЗС закликали світ надати Україні максимальну військову допомогу та запровадити набагато жорсткіші санкції проти Росії після удару РФ по Харкову.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter голови МЗС Дмитра Кулеби.
"Росіяни завдали удару по житловому району Харкова, вбивши щонайменше 6 і поранивши не менше 16 людей.
Росія продовжує вбивати людей у центрі Європи. Єдиний спосіб зупинити Путіна — надати Україні максимальну військову допомогу та запровадити набагато жорсткіші санкції проти Росії".
Анатолий К
Анатолий К
DmitrySviridon
1 забрати майно у рос олігархів. (частково реалізовано)
2 забрати майно держави рф по всьому світу. (частково реалізовано)
3 заборонити рос чиновникам виїзджати на захід. (реалізовано)
4 вигнати дітей рос чиновників з заходу з конфіскацією майна. (частково реалізовано)
5 заборонити росіянам в'їзджати в країни заходу (не реалізовано)
6 перестати купувати у росії нафту (буде діяти з нового року)
7 перестати купувати у росії газ (не реалізовано)
8 перестати купувати в росії метал, міндобрива, хімречовини. (не реалізовано)
Структура рос експорту:
нафта, нафтопродукти, газ 54%
метал 10%
товари хімпромисловості (міндобриво та хімречовини: етилен, ацетон, фенол...) 8%
продовольство (пшениця та ін.) 7%
9 забронити росії ввозити свої товари в європу повітряним транспортом, не пускати рос фури в Європу, не дозволяти рос кораблям причалювати в портах Європи. Митниця ЄС не має пропускати російські товари. (частково реалізовано)
10 не постачати в росію товари високих технологій. (частково реалізовано)
Тільки коли весь цей пакет прийняти - тоді буде якийсь результат.
Я не розумію, чому ці дебіли, європейські політики, не зберуться і не побудують газогін з арабських країн, Катару, ОАЕ, Саудівської Аравії? У ціх трьох країн разомвзятих газу більше, ніж в росії!
Чому це не робиться? Європолітикам подобається ціна на газ 2600? Да там всі люди в Європі уже возмущаються чому такі високі ціни на газ, і починають сердитися на Україну, мовляв це через війну в Україні.
‼️‼️‼️ДАВИДЮК: Ердоган і Гуттереш бояться їхати в Київ, треба добивати путіна, світ боїться росію
https://youtu.be/uNeaIcRWISs
17 авг. 2022 г. політолог Микола Давидюк вважає, що генсек ООН Гуттереш та президент Туреччини Ердоган бояться їхати в Київ, тому зустріч буде у Львові. Він закликав не піддаватись тиску на цій зустрічі.
До Западу - це ви ж хутіна виростили ‼️‼️а сдаватись чомусь мае Україна для вашого спокійного життя⁉️⁉️⁉️