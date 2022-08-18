УКР
Кулеба закликав надати Україні максимальну військову допомогу та запровадити жорсткіші санкції проти РФ

харків,салтівка

У МЗС закликали світ надати Україні максимальну військову допомогу та запровадити набагато жорсткіші санкції проти Росії після удару РФ по Харкову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter голови МЗС Дмитра Кулеби.

"Росіяни завдали удару по житловому району Харкова, вбивши щонайменше 6 і поранивши не менше 16 людей.

Росія продовжує вбивати людей у центрі Європи. Єдиний спосіб зупинити Путіна — надати Україні максимальну військову допомогу та запровадити набагато жорсткіші санкції проти Росії".

Також дивіться: Внаслідок ракетного удару окупантів по Салтівці повністю зруйновано будівлю гуртожитку, - Зеленський. ВIДЕО

Топ коментарі
+7
Де ж ти був Кулеба з 2019 і по 2022 рік? Чому не смикав Боневтіка за його коротенькі штанішки і не примушував будувати армію, а не дороги?
показати весь коментар
18.08.2022 07:16 Відповісти
+5
потрібно було мізки включати на виборах у 2019 році, а сьогодні вже пізно, дуже пізно, бо ворог розбив фактично більшу половину економіки, знищив багато міст і потихеньку, але суне далі. В них ракети, а в нас автомати зщразка 1974 року. Скільки ще має померти за про@оби "зелених"? Україну відстоїмо, але за це буде покладена велика ціна.
показати весь коментар
18.08.2022 07:57 Відповісти
+2
Войска НАТО надо вводить!!!
показати весь коментар
18.08.2022 07:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
І не закликав світ надати військову допомогу с 2019 р.
показати весь коментар
18.08.2022 07:50 Відповісти
А скільки військових заводів терміново передислоковано і побудовано в горах Карпат за пів року?
показати весь коментар
18.08.2022 07:56 Відповісти
я точно цього не знаю, але мабуть дуже мало, якщо вони ще залишилися. Бо де їх продукція? Наєм добив цю галузь і тихо пішов в ліс. Нового нічого, донищили все, що було до них і погрожують США і Європі, щоб дали зброю, бо нас вб'ють.
показати весь коментар
18.08.2022 08:01 Відповісти
захід закликає Україну позбавитися корупції та фсбшної агентури в органах влади та безпеки
показати весь коментар
18.08.2022 07:58 Відповісти
Так, але цього вони не зроблять ніколи, бо це їх смерть. На цьому і для цього вони прийшли.
показати весь коментар
18.08.2022 08:03 Відповісти
повний пакет санкцій, які потрібно прийняти проти росії

1 забрати майно у рос олігархів. (частково реалізовано)

2 забрати майно держави рф по всьому світу. (частково реалізовано)

3 заборонити рос чиновникам виїзджати на захід. (реалізовано)

4 вигнати дітей рос чиновників з заходу з конфіскацією майна. (частково реалізовано)

5 заборонити росіянам в'їзджати в країни заходу (не реалізовано)

6 перестати купувати у росії нафту (буде діяти з нового року)

7 перестати купувати у росії газ (не реалізовано)

8 перестати купувати в росії метал, міндобрива, хімречовини. (не реалізовано)

Структура рос експорту:
нафта, нафтопродукти, газ 54%
метал 10%
товари хімпромисловості (міндобриво та хімречовини: етилен, ацетон, фенол...) 8%
продовольство (пшениця та ін.) 7%

9 забронити росії ввозити свої товари в європу повітряним транспортом, не пускати рос фури в Європу, не дозволяти рос кораблям причалювати в портах Європи. Митниця ЄС не має пропускати російські товари. (частково реалізовано)

10 не постачати в росію товари високих технологій. (частково реалізовано)

Тільки коли весь цей пакет прийняти - тоді буде якийсь результат.
показати весь коментар
18.08.2022 08:02 Відповісти
Ціна на газ в Европі досягла відмітки 2600 доларів!

Я не розумію, чому ці дебіли, європейські політики, не зберуться і не побудують газогін з арабських країн, Катару, ОАЕ, Саудівської Аравії? У ціх трьох країн разомвзятих газу більше, ніж в росії!

Чому це не робиться? Європолітикам подобається ціна на газ 2600? Да там всі люди в Європі уже возмущаються чому такі високі ціни на газ, і починають сердитися на Україну, мовляв це через війну в Україні.

показати весь коментар
18.08.2022 08:15 Відповісти
ось до чого закликав Кулєба за пів-року до війни.https://finbalance.com.ua/news/kuleba---do-vr-ne-holosuyte-za-zvernennya-do-ssha-pro-status-soyuznika-poza-nato
показати весь коментар
18.08.2022 08:59 Відповісти
По переговораМ с Эрдоганом

‼️‼️‼️ДАВИДЮК: Ердоган і Гуттереш бояться їхати в Київ, треба добивати путіна, світ боїться росію

https://youtu.be/uNeaIcRWISs

17 авг. 2022 г. політолог Микола Давидюк вважає, що генсек ООН Гуттереш та президент Туреччини Ердоган бояться їхати в Київ, тому зустріч буде у Львові. Він закликав не піддаватись тиску на цій зустрічі.

До Западу - це ви ж хутіна виростили ‼️‼️а сдаватись чомусь мае Україна для вашого спокійного життя⁉️⁉️⁉️

показати весь коментар
18.08.2022 10:08 Відповісти
Всі знають, що потрібно було робити. Але навіщо це зараз, треба посилено працювати з кожним партнером по забезпеченню України зброєю, будувати тут заводи немає сенсу і грошей.
показати весь коментар
18.08.2022 12:44 Відповісти
 
 