Кулеба закликав надати Україні максимальну військову допомогу та запровадити жорсткіші санкції проти РФ

У МЗС закликали світ надати Україні максимальну військову допомогу та запровадити набагато жорсткіші санкції проти Росії після удару РФ по Харкову.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter голови МЗС Дмитра Кулеби.

"Росіяни завдали удару по житловому району Харкова, вбивши щонайменше 6 і поранивши не менше 16 людей.

Росія продовжує вбивати людей у центрі Європи. Єдиний спосіб зупинити Путіна — надати Україні максимальну військову допомогу та запровадити набагато жорсткіші санкції проти Росії".

Також дивіться: Внаслідок ракетного удару окупантів по Салтівці повністю зруйновано будівлю гуртожитку, - Зеленський. ВIДЕО