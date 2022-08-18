Унаслідок ранкового удару по Харкову загорілася адміністративна будівля та приблизно півтора десятка машин, - Терехов

Вранці "прилетіло" до Слобідського та Холодногірського районів Харкова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Ігор Терехов у телеграмі.

"О 4:32 перший, а потім ще мінімум чотири ракетні удари по Харкову. "Прилетіло" до Слобідського та Холодногірського районів. В одному з місць влучення ракет пожежа", - йдеться в повідомленні.

За його словами, у Холодногірському районі після обстрілу дуже велика пожежа. Горить адміністративна будівля. За словами керівництва ДСНС, почався обвал.

Також у вогні близько півтора десятка машин біля цієї будівлі.

Також читайте: Окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову, є постраждалі, - Синєгубов