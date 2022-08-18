Унаслідок ранкового удару по Харкову загорілася адміністративна будівля та приблизно півтора десятка машин, - Терехов
Вранці "прилетіло" до Слобідського та Холодногірського районів Харкова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Ігор Терехов у телеграмі.
"О 4:32 перший, а потім ще мінімум чотири ракетні удари по Харкову. "Прилетіло" до Слобідського та Холодногірського районів. В одному з місць влучення ракет пожежа", - йдеться в повідомленні.
За його словами, у Холодногірському районі після обстрілу дуже велика пожежа. Горить адміністративна будівля. За словами керівництва ДСНС, почався обвал.
Також у вогні близько півтора десятка машин біля цієї будівлі.
Одне скажу, поки ми не будемо **@шити по бєлгороду - толку не буде...
но вовочке пообещали не пулять по Киеву, пока нет наступления на Херсон?