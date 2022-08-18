УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4153 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
4 926 14

Унаслідок ранкового удару по Харкову загорілася адміністративна будівля та приблизно півтора десятка машин, - Терехов

пожежа

Вранці "прилетіло" до Слобідського та Холодногірського районів Харкова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер міста Ігор Терехов у телеграмі.

"О 4:32 перший, а потім ще мінімум чотири ракетні удари по Харкову. "Прилетіло" до Слобідського та Холодногірського районів. В одному з місць влучення ракет пожежа", - йдеться в повідомленні.

За його словами, у Холодногірському районі після обстрілу дуже велика пожежа. Горить адміністративна будівля. За словами керівництва ДСНС, почався обвал.

Також у вогні близько півтора десятка машин біля цієї будівлі.

Також читайте: Окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову, є постраждалі, - Синєгубов

Автор: 

обстріл (30978) пожежа (4425) Харків (5874) Терехов Ігор (314)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Я в молодості багато часу провів в спілкуванні з кацапами, і служба в армії, і по роботі.
Одне скажу, поки ми не будемо **@шити по бєлгороду - толку не буде...
показати весь коментар
18.08.2022 08:23 Відповісти
+6
Міста, села на прикордонних територіях України кацапи обстрілюють с усіх видів озброєння. Горить Харків, горить Сумщина, Чернігівщина. Потрібен наказ Верховного на дозвіл відповідати по ворогу і нищити в його ж лігві, на його території: бази воєнної техніки, склади БК. А то бачимо що там, то воєнкомах підпалили, чи то опора електропередачі упала. Мілко якось, а може це не війна у когось, а так спецоперація тільки в Україні, а в росії «невинні» буряти в Білгороді?
показати весь коментар
18.08.2022 07:49 Відповісти
+4
эти ублюдки поняли, что со взятием городов у дегенератов проблемы. просто уничтожают, ипаные свинособаки. как же вдолбить в голову, что нужно бомбить хоть как нибудь территорию рашки.
показати весь коментар
18.08.2022 07:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
эти ублюдки поняли, что со взятием городов у дегенератов проблемы. просто уничтожают, ипаные свинособаки. как же вдолбить в голову, что нужно бомбить хоть как нибудь территорию рашки.
показати весь коментар
18.08.2022 07:13 Відповісти
Они поняли что ответа не будет..и поняли это давно..
показати весь коментар
18.08.2022 07:32 Відповісти
Давно пора давать ответку по Белгороду.
показати весь коментар
18.08.2022 07:14 Відповісти
надо давать ответы не по городам а по местам скопления или дислокации кацапских пулялок - если это белгород так белгород , ростов так ростов или в Крыму - куда достанет украинский хаймарс-2
показати весь коментар
18.08.2022 10:33 Відповісти
Можно ****** по белгородув ответ? Хорош сидеть и сцаться, это все равно никак не повлияет на мобилизацию. Если захотят провести, то проведут. А так до орков будет что-то доходить
показати весь коментар
18.08.2022 07:15 Відповісти
Чекаємо повідомлення очільника МВС про відкриття кримінального провадження та генпрокурора про відкриття кримінальної справи.....
показати весь коментар
18.08.2022 07:16 Відповісти
Міста, села на прикордонних територіях України кацапи обстрілюють с усіх видів озброєння. Горить Харків, горить Сумщина, Чернігівщина. Потрібен наказ Верховного на дозвіл відповідати по ворогу і нищити в його ж лігві, на його території: бази воєнної техніки, склади БК. А то бачимо що там, то воєнкомах підпалили, чи то опора електропередачі упала. Мілко якось, а може це не війна у когось, а так спецоперація тільки в Україні, а в росії «невинні» буряти в Білгороді?
показати весь коментар
18.08.2022 07:49 Відповісти
верховный зеленокомандувач обыкновенное квартальное ссцыкло
показати весь коментар
18.08.2022 10:34 Відповісти
Я в молодості багато часу провів в спілкуванні з кацапами, і служба в армії, і по роботі.
Одне скажу, поки ми не будемо **@шити по бєлгороду - толку не буде...
показати весь коментар
18.08.2022 08:23 Відповісти
И по скурску також...
показати весь коментар
18.08.2022 08:34 Відповісти
Всі кацапські прикордонні міста необхідно стирати слиця землі (для початку), потім вже почати знищувати віддалені кацапські міста
показати весь коментар
18.08.2022 09:06 Відповісти
да и в мааскве не мешает что-то подпалить
но вовочке пообещали не пулять по Киеву, пока нет наступления на Херсон?
показати весь коментар
18.08.2022 09:07 Відповісти
 
 