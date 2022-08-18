Військові РФ намагаються створити умови для відновлення наступу на окремих напрямках, - Генштаб ЗСУ

Російські війська планують відновити наступ на окремих ділянках фронту.

Про це у ранковому зведенні у Фейсбуці інформує Генеральний штаб ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, розпочалася сто сімдесят шоста доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі.

Тривають авіаційні та ракетні удари по військових і цивільних об’єктах на території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях.

Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати підрозділи збройних сил Російської Федерації в прикордонних районах Брянської та Курської областей з метою сковування дій підрозділів Сил оборони.

Ворог здійснив обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Вовківка, Яструбине та Попівка Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання зайнятих раніше рубежів та недопущення наступу Сил оборони України.

На Харківському напрямку ворог здійснив вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Карасівка, Петрівка, Базаліївка, Ртищівка, Дуванка, Іванівка, Мосьпанове, Лісне, Великі Проходи, Питомник, Гусарівка та Чепіль.

Здійснив дистанційне мінування місцевості неподалік Леб’яжого.

На Слов’янському напрямку противник обстріляв із артилерії райони Великої Комишувахи, Вірнопілля, Адамівки та Довгенького.

На Краматорському напрямку ворог обстрілював із танків та реактивних систем залпового вогню райони Слов’янська, Краматорська, Спірного, Донецького, Івано-Дарʼївки, Сіверська, Званівки та Райгородка. Завдав авіаційного удару біля Веселого.

Вів наступ у напрямку Миколаївка – Виїмка, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли біля Бахмута, Соледара, Роздолівки, Кодеми та Майорська.

Окупанти вели наступ у напрямках Володимирівка – Соледар, Покровське – Бахмутське, Покровське – Бахмут, Клинове – Бахмут, Семигір’я – Зайцеве, Семигір’я – Кодема та Гольмівський – Зайцеве. На жодному з напрямків наступу загарбники не досягли жодних позитивних результатів та з втратами відійшли.

На Авдіївському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків поблизу Авдіївки, Мар’їнки, Олександрополя, Пісків, Первомайського та Опитного.

Вів наступ на напрямку Лозове – Первомайське, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник веде оборону зайнятих районів. Обстрілював райони населених пунктів Новосілка, Новомихайлівка, Богоявленка, Степногірськ, Шевченко, Бурлацьке, Залізничне, Гуляйпільське, Лукʼянівське, Преображенка, Полтавка.

Вів повітряну розвідку БпЛА біля Полтавки, Гуляйполя, Малинівки, Зеленийого Гаю, Щербаків та Новояковлівки.

Намагався вести штурмові дії у напрямку Єгорівка – Шевченкове, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку війська противника основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих районів та сковуванні дій Сил оборони України.

Обстріли зафіксовано неподалік населених пунктів Миколаїв, Степова Долина, Луч, Посад-Покровське, Галицинове, Олександрівка, Мирне, Широке, Квітневе, Киселівка, Кобзарці, Первомайське, Кавказ, Мурахівка, Андріївка, Осокорівка, Іванівка та Трудолюбівка.

Противник завдав авіаударів біля Білої Криниці, Благодатного, а також балки Хутірської.

Вів повітряну розвідку БпЛА в районах населених пунктів Білогірка, Лозове, Первомайське, Олександрівка, Трудолюбівка, Осокорівка та Іванівка.

За наявною інформацією, в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

