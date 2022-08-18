УКР
Керівництво РФ втрачає впевненість у безпеці Криму після недавніх ударів по військових об’єктах, - ISW

Після недавніх ударів по військових об’єктах в окупованому Криму російське керівництво втрачає впевненість у безпеці півострова.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.

За даними джерел аналітиків, 17 серпня віцеадмірал Віктор Соколов змінив адмірала Ігоря Осипова на посаді командувача Чорноморського флоту.

Водночас Росія прагнула зберегти секретність призначення Соколова, скориставшись запровадженням окупаційною владою високого рівня "терористичної небезпеки" в Севастополі.

"Нещодавні українські удари (пов'язані з українськими партизанами і ЗСУ) по російських військових об'єктах у Криму, включно зі штабом ЧФ у Севастополі, ймовірно, привели російські сили в стан підвищеної бойової готовності і до реструктуризації складу сил, тилового забезпечення і керівництва російського угруповання в Криму з метою пом'якшення наслідків подальших ударів", - вважають аналітики.

У цьому контексті експерти посилаються на звіти української розвідки, що раніше заявила про переправлення десятків літаків і вертольотів РФ, розміщених на передових аеродромах в Криму, у більш глибокі райони Кримського півострова.

Також читайте: РФ намагається виставити удари по Криму терактами, щоб відволікти від своїх воєнних злочинів, - ISW

Крим (14241) росія (67880) Чорноморський флот рф (632)
Топ коментарі
+5
А яка різниця? Від нього нічого не залежить. Не буде його - поставлять іншого виконавця.
18.08.2022 08:25 Відповісти
+5
Сегодня 18 августа 1941 года по приказу сралина НКВДистами Берии была взорана плотина ДнепрГэс...шестиметровые волны уничтожали все на своем пути...по данным историков утонуло свыше 100 тысяч людей...включая краснопузых армейцев...
18.08.2022 09:22 Відповісти
+4
Что, ссуки, понравился принцип "нас там нет"?
А весь мир знает, мы там есть, но вам сццошно признать ....
18.08.2022 08:35 Відповісти
так нізя, нада вєріть!
18.08.2022 08:08 Відповісти
Незрозуміло, навіщо 'зберігати секретність' стосовно зміни командувача ЧФ. Про усунення Осіпова і призначення ВО було повідомлено кілька днів тому. І також - командувач має бути. То що секретного?
18.08.2022 08:21 Відповісти
Так що там, втік Гоблін з Криму чи фейк?
18.08.2022 08:22 Відповісти
18.08.2022 08:25 Відповісти
18.08.2022 08:32 Відповісти
18.08.2022 08:35 Відповісти
18.08.2022 08:35 Відповісти
Интересно, кому в итоге выпадет честь уничтожить *****?
18.08.2022 09:14 Відповісти
Манька Аблигацыя по фамилии ЗаХерова...💀👊😂
18.08.2022 09:31 Відповісти
Вместо баз отдыха в Крыму мавзолейное быдло превратило Крым в атомную военную базу...
Шариковы конченные...Шизоиды...
18.08.2022 09:17 Відповісти
18.08.2022 09:22 Відповісти
У нас такие историки, что на самом деле погибло, скорее всего,
раза в 3 больше...
18.08.2022 10:10 Відповісти
 
 