Керівництво РФ втрачає впевненість у безпеці Криму після недавніх ударів по військових об’єктах, - ISW
Після недавніх ударів по військових об’єктах в окупованому Криму російське керівництво втрачає впевненість у безпеці півострова.
Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає Цензор.НЕТ.
За даними джерел аналітиків, 17 серпня віцеадмірал Віктор Соколов змінив адмірала Ігоря Осипова на посаді командувача Чорноморського флоту.
Водночас Росія прагнула зберегти секретність призначення Соколова, скориставшись запровадженням окупаційною владою високого рівня "терористичної небезпеки" в Севастополі.
"Нещодавні українські удари (пов'язані з українськими партизанами і ЗСУ) по російських військових об'єктах у Криму, включно зі штабом ЧФ у Севастополі, ймовірно, привели російські сили в стан підвищеної бойової готовності і до реструктуризації складу сил, тилового забезпечення і керівництва російського угруповання в Криму з метою пом'якшення наслідків подальших ударів", - вважають аналітики.
У цьому контексті експерти посилаються на звіти української розвідки, що раніше заявила про переправлення десятків літаків і вертольотів РФ, розміщених на передових аеродромах в Криму, у більш глибокі райони Кримського півострова.
А весь мир знает, мы там есть, но вам сццошно признать ....
Шариковы конченные...Шизоиды...
раза в 3 больше...