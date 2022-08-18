Російські війська вели наступ на Краматорському, Бахмутському й Авдіївському напрямках, але зазнали втрат і відійшли, - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти намагалися наступати на Краматорському, Бахмутському й Авдіївському напрямках. ЗСУ завдали ворогу суттєвих втрат і змусили його відійти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"На Краматорському напрямку ворог обстрілював із танків та реактивних систем залпового вогню райони Слов’янська, Краматорська, Спірного, Донецького, Івано-Дарʼївки, Сіверська, Званівки та Райгородка. Завдав авіаційного удару біля Веселого.

Вів наступ у напрямку Миколаївка – Виїмка, успіху не мав, відійшов.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли біля Бахмута, Соледара, Роздолівки, Кодеми та Майорська.

Окупанти вели наступ у напрямках Володимирівка – Соледар, Покровське – Бахмутське, Покровське – Бахмут, Клинове – Бахмут, Семигір’я – Зайцеве, Семигір’я – Кодема та Гольмівський – Зайцеве. На жодному з напрямків наступу загарбники не досягли жодних позитивних результатів та з втратами відійшли.

На Авдіївському напрямку ворог здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків поблизу Авдіївки, Мар’їнки, Олександрополя, Пісків, Первомайського та Опитного.

Вів наступ на напрямку Лозове – Первомайське, успіху не мав, відійшов", - йдеться в повідомленні.

