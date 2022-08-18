Допомога Європи Україні знижується, в липні не дали нових "військових обіцянок", - Politiko
Військова підтримка України з боку Європи поступово знижується з квітня, а в липні країни Європи взагалі не надали Україні нових "військових обіцянок".
Про це з посиланням на дані Кільського інституту світової економіки пише Politiko, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Zn.ua.
Згідно з новими даними, протягом усього липня шість найбільших країн Європи не давали Україні жодних нових військових зобов’язань - це перший такий місяць після вторгнення Росії в лютому. При цьому, зобов'язання Європи щодо військової допомоги Україні мають тенденцію до зниження з кінця квітня.
"Незважаючи на те, що війна вступила в критичну фазу, нові ініціативи з надання допомоги вичерпалися", - заявив голова української групи інституту Крістоф Требеш.
Проте видання зазначає, що союзники минулого тижня в Копенгагені взяли зобов'язання з військової допомоги Україні на 1,5 мільярда євро. Требеш заявив, що сума "мізерна порівняно з тим, про що домовлялися на попередніх конференціях".
Це ілюструє думку, яку неодноразово висловлювали українські військові чиновники та політики: що великі європейські держави не встигають за військовою допомогою, що надходить від Великобританії, Польщі та США. Військові спеціалісти та деякі члени Європейського парламенту останнім часом все частіше повторюють цю тезу.
Требеш певен, що європейські країни повинні розглядати війну в Україні як кризу в Єврозоні чи пандемію коронавірусу. Наприклад, для боротьби з пандемією і її наслідками ЄС направив приблизно 800 мільярдів євро у вигляді позик і грантів. Загальна європейська допомога Україні наразі є невеликою часткою цього.
"Я б сказав, що це напрочуд мало, враховуючи, що поставлено на карту", - сказав він.
Хіба це не при ньому були підірвані найбільші склади *********** на мільярди доларів, яких зараз так не вистачає. І не побудований ні один патронний завод чи завод снарядів.
Народ криком кричав, що треба виділяти гроші на охорону складів, і що? І ніхто і покарання не поніс
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZXlKj5Q77QcrHymZcDpW1D7eRUAiW43LSlrvO2OUI5bG7r4tkj-4IGy_oBbtLQ2A9TEUlPKeZ2rss-xkWl1KfvqVOH477WFHuk3ycWZEIV9g0L4U1LnkNKu_dnY2T4dVeLbrMsCEjIKytvIDmmf4dvZB9fcf1BPCKFzmzIMyzUlNw&__tn__=-UC%2CP-R Тарас Чорновіл
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1736145166750005&id=100010636159003&__cft__[0]=AZXlKj5Q77QcrHymZcDpW1D7eRUAiW43LSlrvO2OUI5bG7r4tkj-4IGy_oBbtLQ2A9TEUlPKeZ2rss-xkWl1KfvqVOH477WFHuk3ycWZEIV9g0L4U1LnkNKu_dnY2T4dVeLbrMsCEjIKytvIDmmf4dvZB9fcf1BPCKFzmzIMyzUlNw&__tn__=%2CO%2CP-R 21 год ·
Трошки від їхніх вошей до наших гнид.
Економіка воєнного часу, додаткові загрози для фінансової системи країни, інфляційний тиск, реальність дефолту, руйнування цілих галузей - це все те, що нам приніс мерзенний пуйло. Він ворог, ніби ж і на інше ми й не сподівалися від цього бидла. Не всі, звісно, дехто ще до цього року мріяв сісти десь по серединці, заглянути в очі й про щось із наволоччю домовитися... Але я про внутрішню складову нинішньої кризи. Ще в квітні голова НБУ скаржився, що з нього витискають потужну емісію гривні, що може закінчитися мегаінфляцією. Оскільки нинішній очільник Нацбанку пригадує, як пресингували його попередників, то поводиться слухняно й друкарський верстат запустив на повну силу. Інфляція наростає, хоча поки це ще відкладена перспектива.
А от зараз про друк нічим не підкріплених грошей заговорив і міністр фінансів. Марченко заявив, що є серйозніші проблеми, ніж інфляція в Україні. Правда. Є серйозніші, але ними займається Залужний. А ти повинен балансувати бюджет, віддавати все необхідне на оборону й посилати вслід за руцкім корабльом зеленську опу, яка вимагає сотні мільярдів на свої хотєлкі, не пов'язані з захистом країни. Але не посилає, видавлює нову емісію, сипле мільярдами на чергові злочинні схеми та штовхає країну в ще одну прірву - фінансову. Як же вбиває оце їхнє хтиве: "війна все спише". Зараз міністр заявив, що друк грошей та висока інфляція не є проблемою, оскільки Україна живе в умовах війни. Для нього це не проблема, курва! Не проблема! Та для тебе якраз саме це й повинно бути першою й головною проблемою!
Чи можна проводити під час війни емісію з явними інфляційними наслідками? Так, можна, як засіб крайньої необхідності, щоб забезпечити оборону країни. Але в Україні ці інфляційні кошти йдуть не на армію. Більше того, слуги на чолі з одіозним Трухіним уже пробували перенаправити частину коштів від ЗСУ на дорожнє крадівництво - 4 голоси їм забракло. Але спільно з Гетьманцевим незабаром продавлять. А ще головні зараз видатки, на які в Марченка завжди знайдуться гроші, хоча вже почалася затримка виплат військовим, це вологі вигадки Зеленського із фінансовою підтримкою стартаперів і дорожнього будівництва. Одних він вважає своїми потенційними виборцями, а другі йому відкачують гігантські статки.
Але ж це абсурд і злочин! Тут питання, чи вистоїть Україна, ще не зняте з порядку денного, а ви розкидаєтеся сотнями мільярдів на корупцію та непрораховані ризики. Дійсно, частину грошей з бюджету можна дуже обережно віддати на підтримку стійких та перевірених галузей економіки, адже діючі, прибуткові підприємства перемістилися з зони бойових дій. Їм треба допомогти і скоро вони повернуть усе своїми податками. А стартап - це ризик, який прийнятний лише в мирні стабільні часи та й то переважно за рахунок кредитів, а не бюджету. Знаєте, що таким чином продемонстрували Зеленський із міністром Марченком? Вони, коли родина вже не доїдає, а за квартиру наростають борги та тероризують колектори, взяли останні гроші й пішли в казино: авось повезе. Та й у приємності ж собі відмовляти не звикли...
Якби він бив у дзвони ще рік тому то і Европа і США военну зброю ставили на виготовлення і допомогу але коли в відповідь вони чули не придумуйте і не нагнітається то їм це для чого було....
Чому українські люди не звинувачуючи себе а завжди когось в бідах?
Ось сирійцям та іншим джихадистам вдається під постійними обстрілами всіх, кого тільки можна, а ми не можемо під керівництвом баранів.
Піпець нам буде
І так,73% мудрого наріду ,прийшовшого на виборчі дільниці на наступних виборах може проголосувати за Януковича,якщо той пообіцяє вернути долар по 8.
Україні потрібен президент-патріот,а не це зелене лайно.
putin-versteher schröder....
"Полютико" начинает свою старую песню о главном.
Может быть кто-то заметил тенденцию: в последнее время правительство объявляет о необходимой сумме для бюджета на месяц и ждет - кто эту сумму даст. сн во всей своей красе -умеют только стоять на паперти и красть
Возле церкви вы не отдадите последние деньги попрошайкам
Видурила молодих здорових жінок з дітьми. Перед тим Захід видурив у нас всю зброю, ЧАЕС і ще багато чого...
І кинув тепер нас під танки і на амбразуру.
єрмака з коломойським..
Розкрадаємо допомогу що нам дають... це взагалі п...ц в країні війна а п...раси броніками торгують чи швидкими .... І це не лише суть у теперешній владі, ця корумпованість роками створювалась і вона наскріз проїла всі вітки влади.... А більшість Українців мовчазно це схвалювала..... Та і половина торгашів з інших політсил....
В моїй патріотичні області вже було безліч випадків крадіжок тепловізорів що передавали із закордону заробітчанами які повертались, потім волентери їх знаходили(і завжди одна тупа відмазка а якщо сюди прийдуть чим маю захищатись, то бл... купи собі піда...с), депутат облради продавав швидкі, помічник місцевого мера патріот продавав авто що йшли бесплатно, члени ТО торгували броніками....і це все потім висвітлюється в їх прессі, як ви вважаєте яка думка про Україну після цього...
По-друге ми повинні орієнтуватись на допомогу тільки двох країн. Це США та Британія.
По-трете, наших військових зараз навчають інструктори НАТО. А то між іншим якісно-стратегічна перевага.
Плюс наших хлопців вчать літати на F15-F16. Не думаю що то ради приколу. А ці літачки між іншим не дешеві.
Плюс, один пілот і пачка інженерів яких теж треба навчати. Думаю що в пентагоні сидять не дурні люди. Поки нам дали зброю для якісного стримування. Далі буде зброя трохи іншого характера. Ну ще човники від британців типу для розмінування. Але хто зна як ми будемо їх використовувати. Бо вони майже невидимі для москалів.
і на 1 млрд американці щойно поставили ніштяків
- письмо конгрессвумэн Виктории Спартц к президенту Байдену с требованием разобраться в родословной лучшего друга и советника Зеленского - некого Ермака
- в ответ сопение из Киева
- Байден даёт команду опубликовать хронологию предупреждений Киева о нападении орков, одновременно возобновляются заседания американского суда, расследующего коррупцию в Украине ( в числе фигурантов - Коломойский и ЗЕЛЕНСКИЙ)
- кремль усиливает давление и требует передышки на фронте ( сегодняшняя встреча Зеленского во Львове с Гуттерешем и Эрдоганом)
- министр обороны Резников вслух размышляет о некой "заморозке" боевых действий, якобы временной
- Зеленский неумело оправдывается и загоняет сам себя в пропагандистский сортир
- США тем самым дают понять, что Зеленский как президент Украины их больше не устраивает ( такая позиция возможна только при наличии других кандидатур)
- ведущие страны Европы , ВКЛЮЧАЯ ПОЛЬШУ (!), ловят на лету мысль Байдена и замораживают военную помощь режиму на Печерских холмах - пока в качестве угрозы перед встречей во Львове
сегодняшний день скажет нам о многом...
такое предупреждение на всякий случай
Політики втрачають рейтинг, виділяючи кошти платників податків на підтримку України де "нє фсьо так адназначна"