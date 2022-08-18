Допомога Європи Україні знижується, в липні не дали нових "військових обіцянок", - Politiko

Військова підтримка України з боку Європи поступово знижується з квітня, а в липні країни Європи взагалі не надали Україні нових "військових обіцянок".

Про це з посиланням на дані Кільського інституту світової економіки пише Politiko, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Zn.ua.

Згідно з новими даними, протягом усього липня шість найбільших країн Європи не давали Україні жодних нових військових зобов’язань - це перший такий місяць після вторгнення Росії в лютому. При цьому, зобов'язання Європи щодо військової допомоги Україні мають тенденцію до зниження з кінця квітня.

"Незважаючи на те, що війна вступила в критичну фазу, нові ініціативи з надання допомоги вичерпалися", - заявив голова української групи інституту Крістоф Требеш.

Проте видання зазначає, що союзники минулого тижня в Копенгагені взяли зобов'язання з військової допомоги Україні на 1,5 мільярда євро. Требеш заявив, що сума "мізерна порівняно з тим, про що домовлялися на попередніх конференціях".

Це ілюструє думку, яку неодноразово висловлювали українські військові чиновники та політики: що великі європейські держави не встигають за військовою допомогою, що надходить від Великобританії, Польщі та США. Військові спеціалісти та деякі члени Європейського парламенту останнім часом все частіше повторюють цю тезу.

Требеш певен, що європейські країни повинні розглядати війну в Україні як кризу в Єврозоні чи пандемію коронавірусу. Наприклад, для боротьби з пандемією і її наслідками ЄС направив приблизно 800 мільярдів євро у вигляді позик і грантів. Загальна європейська допомога Україні наразі є невеликою часткою цього.

"Я б сказав, що це напрочуд мало, враховуючи, що поставлено на карту", ​​- сказав він.