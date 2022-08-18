УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4382 відвідувача онлайн
Новини Війна
12 830 78

Допомога Європи Україні знижується, в липні не дали нових "військових обіцянок", - Politiko

сша,допомога,боєприпаси

Військова підтримка України з боку Європи поступово знижується з квітня, а в липні країни Європи взагалі не надали Україні нових "військових обіцянок".

Про це з посиланням на дані Кільського інституту світової економіки пише Politiko, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Zn.ua.

Згідно з новими даними, протягом усього липня шість найбільших країн Європи не давали Україні жодних нових військових зобов’язань - це перший такий місяць після вторгнення Росії в лютому. При цьому, зобов'язання Європи щодо військової допомоги Україні мають тенденцію до зниження з кінця квітня.

"Незважаючи на те, що війна вступила в критичну фазу, нові ініціативи з надання допомоги вичерпалися", - заявив голова української групи інституту Крістоф Требеш.

Читайте: "Озбройте Україну, доки не пізно. Через надмірну обережність ми уступаємо ініціативу Путіну": дипломати, експерти і військові закликали Байдена діяти рішучіше

Проте видання зазначає, що союзники минулого тижня в Копенгагені взяли зобов'язання з військової допомоги Україні на 1,5 мільярда євро. Требеш заявив, що сума "мізерна порівняно з тим, про що домовлялися на попередніх конференціях".

Це ілюструє думку, яку неодноразово висловлювали українські військові чиновники та політики: що великі європейські держави не встигають за військовою допомогою, що надходить від Великобританії, Польщі та США. Військові спеціалісти та деякі члени Європейського парламенту останнім часом все частіше повторюють цю тезу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба закликав надати Україні максимальну військову допомогу та запровадити жорсткіші санкції проти РФ

Требеш певен, що європейські країни повинні розглядати війну в Україні як кризу в Єврозоні чи пандемію коронавірусу. Наприклад, для боротьби з пандемією і її наслідками ЄС направив приблизно 800 мільярдів євро у вигляді позик і грантів. Загальна європейська допомога Україні наразі є невеликою часткою цього.

"Я б сказав, що це напрочуд мало, враховуючи, що поставлено на карту", ​​- сказав він.

Автор: 

зброя (7737) допомога (8757) Євросоюз (14167)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+46
Аркадий Бабченко: Вообще, феерическое интервью, конечно. Если б мы готовились к войне, то Путин захватил бы нас за три дня. А так как мы не готовились - мы победим. Эммм….. Что? Что ты несёшь? Неподготовка - это подготовка, а подготовка это не подготовка. Мир это война, война это мир. Шашлыки это голод. А майские это январь. Оруэлл. ****. Ты зачем и на Банковой всех покусал? Генератор случайных слов, блин. Валерій Прозапас: За версією Арєстовіча (тм) якби нас попередили про напад - то ми б з'..ались з країни замість укріплювати позиції на Чонгарі, а не на херсонському напрямку, як тепер. За це Арєстовіч (тм) рано чи пізно отримає по хлєбальніку, і ніякі погрози "посадіть на скамєєчку" йому не допоможуть. То позивний Люся ще не знає на чому йому доведеться посідєть. *** Ну ладно, згоден. Паніки і хаосу боялись, масової еміграції, зупинки економіки, та і 7 мільярдів було жалко, на дорозі не валяються, чимось за російську електрику та білоруський бітум платити теж треба. Порошенка навіщо було намагатися посадити якраз в найкритичніші місяці? Це так суспільство об'єднували і ветеранів на бійки з мєнтами відволікали замість збори оголосити? Тим більше коли він ЄДИНИЙ з усіх політиків перед самою війною гасав світом в пошуках підтримки України. ............... Чомусь нічого в інтерв'ю про цю деталь сказано не було. Хоча відповідь очевидна - намагалися усунути центр спротиву на випадок, якщо б втік. Гебня багато в чому рулила, і продовжує рулити.
показати весь коментар
18.08.2022 08:46 Відповісти
+26
а перевести українську промисловість на військові рейки команді Зе-чма і на думку не спадає - організувати наприклад виробництво *********** у станціях метро.

Ось сирійцям та іншим джихадистам вдається під постійними обстрілами всіх, кого тільки можна, а ми не можемо під керівництвом баранів.

Піпець нам буде
показати весь коментар
18.08.2022 08:43 Відповісти
+22
так звані країни-лідери Європи, показали себе ганебними та жалюгідними політичними утвореннями, слабкими та не здатними протистояти реальним загрозам, економічна міць яких визиває сумнів, тому що базується на прямій залежності від паРаші.
показати весь коментар
18.08.2022 08:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Европейские ценности говорите?
показати весь коментар
18.08.2022 08:41 Відповісти
Аркадий Бабченко: Вообще, феерическое интервью, конечно. Если б мы готовились к войне, то Путин захватил бы нас за три дня. А так как мы не готовились - мы победим. Эммм….. Что? Что ты несёшь? Неподготовка - это подготовка, а подготовка это не подготовка. Мир это война, война это мир. Шашлыки это голод. А майские это январь. Оруэлл. ****. Ты зачем и на Банковой всех покусал? Генератор случайных слов, блин. Валерій Прозапас: За версією Арєстовіча (тм) якби нас попередили про напад - то ми б з'..ались з країни замість укріплювати позиції на Чонгарі, а не на херсонському напрямку, як тепер. За це Арєстовіч (тм) рано чи пізно отримає по хлєбальніку, і ніякі погрози "посадіть на скамєєчку" йому не допоможуть. То позивний Люся ще не знає на чому йому доведеться посідєть. *** Ну ладно, згоден. Паніки і хаосу боялись, масової еміграції, зупинки економіки, та і 7 мільярдів було жалко, на дорозі не валяються, чимось за російську електрику та білоруський бітум платити теж треба. Порошенка навіщо було намагатися посадити якраз в найкритичніші місяці? Це так суспільство об'єднували і ветеранів на бійки з мєнтами відволікали замість збори оголосити? Тим більше коли він ЄДИНИЙ з усіх політиків перед самою війною гасав світом в пошуках підтримки України. ............... Чомусь нічого в інтерв'ю про цю деталь сказано не було. Хоча відповідь очевидна - намагалися усунути центр спротиву на випадок, якщо б втік. Гебня багато в чому рулила, і продовжує рулити.
показати весь коментар
18.08.2022 08:46 Відповісти
Скоти які вони скоти
показати весь коментар
18.08.2022 09:04 Відповісти
Ради бога, тільки не згадуйте спасииеля Порошенка. Переслідувати, звісно, не час, хоча і є за що.
Хіба це не при ньому були підірвані найбільші склади *********** на мільярди доларів, яких зараз так не вистачає. І не побудований ні один патронний завод чи завод снарядів.
Народ криком кричав, що треба виділяти гроші на охорону складів, і що? І ніхто і покарання не поніс
показати весь коментар
18.08.2022 09:44 Відповісти
Цікаво, яка ваша думка про нинішньго президента, при правліені якого вже держава понесла збитків на трильйон долларів, і вже вбито стільки людей, що на 100 іловайських котлів вистачить.
показати весь коментар
18.08.2022 10:09 Відповісти
При зеленском стерли с лица земли Марик...
показати весь коментар
18.08.2022 10:14 Відповісти
Виродку зелений, за часів Порошенка, який би він хреновий не був, в Україні створено і доведено до готовності ракетні комплекси Грім-2, Вільха, Нептун... Створено і виготовлено САУ Богдана, створено і запущено в серійне виробництво ПТРК Стугна... За три роки правління тої зеленої мерзоти всі ці розробки заблоковано, армія перебувала на голодному пайку, вагнерівці, здано території, розміновано Чонгар..., у владі купа кротів і зрадників, країною керує всіляка босота і дебіли... В результаті того всього в нас сьогодні війна. Кривава, з десятками тисяч людських жертв, вщент зруйнованими містами, втраченими територіями, мільйонами біженців... Чуєш, сучище, тому й війна, тому й ***** напало, бо такі, як ти, до того довели! І після того всього в тебе, падло ти зелене, ще язик повертається щось там про склади?! Які, до речі, цілком можливо ти або тобі подібні виродки і підривали.
показати весь коментар
18.08.2022 10:51 Відповісти
100%
показати весь коментар
18.08.2022 11:32 Відповісти
гандон зеленый - сначала каломойшу посадим и его зеленого буратину
показати весь коментар
18.08.2022 12:05 Відповісти
Так,а які цінності у уряду України? Дороги і Дороги. Хоч один завод перейшов на виготовлення зброї, чого небудь для Армії? Донори чітко сказали, що зброю потрібно виготовляти, Європа не суцільний склад. Читайте і далі політико і слухайте зе,що ви неадекватні. Вам ціну презедент виставиа, копійка
показати весь коментар
18.08.2022 08:59 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZXlKj5Q77QcrHymZcDpW1D7eRUAiW43LSlrvO2OUI5bG7r4tkj-4IGy_oBbtLQ2A9TEUlPKeZ2rss-xkWl1KfvqVOH477WFHuk3ycWZEIV9g0L4U1LnkNKu_dnY2T4dVeLbrMsCEjIKytvIDmmf4dvZB9fcf1BPCKFzmzIMyzUlNw&__tn__=%3C%2CP-R

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZXlKj5Q77QcrHymZcDpW1D7eRUAiW43LSlrvO2OUI5bG7r4tkj-4IGy_oBbtLQ2A9TEUlPKeZ2rss-xkWl1KfvqVOH477WFHuk3ycWZEIV9g0L4U1LnkNKu_dnY2T4dVeLbrMsCEjIKytvIDmmf4dvZB9fcf1BPCKFzmzIMyzUlNw&__tn__=-UC%2CP-R Тарас Чорновіл

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1736145166750005&id=100010636159003&__cft__[0]=AZXlKj5Q77QcrHymZcDpW1D7eRUAiW43LSlrvO2OUI5bG7r4tkj-4IGy_oBbtLQ2A9TEUlPKeZ2rss-xkWl1KfvqVOH477WFHuk3ycWZEIV9g0L4U1LnkNKu_dnY2T4dVeLbrMsCEjIKytvIDmmf4dvZB9fcf1BPCKFzmzIMyzUlNw&__tn__=%2CO%2CP-R 21 год ·

Трошки від їхніх вошей до наших гнид.

Економіка воєнного часу, додаткові загрози для фінансової системи країни, інфляційний тиск, реальність дефолту, руйнування цілих галузей - це все те, що нам приніс мерзенний пуйло. Він ворог, ніби ж і на інше ми й не сподівалися від цього бидла. Не всі, звісно, дехто ще до цього року мріяв сісти десь по серединці, заглянути в очі й про щось із наволоччю домовитися... Але я про внутрішню складову нинішньої кризи. Ще в квітні голова НБУ скаржився, що з нього витискають потужну емісію гривні, що може закінчитися мегаінфляцією. Оскільки нинішній очільник Нацбанку пригадує, як пресингували його попередників, то поводиться слухняно й друкарський верстат запустив на повну силу. Інфляція наростає, хоча поки це ще відкладена перспектива.

А от зараз про друк нічим не підкріплених грошей заговорив і міністр фінансів. Марченко заявив, що є серйозніші проблеми, ніж інфляція в Україні. Правда. Є серйозніші, але ними займається Залужний. А ти повинен балансувати бюджет, віддавати все необхідне на оборону й посилати вслід за руцкім корабльом зеленську опу, яка вимагає сотні мільярдів на свої хотєлкі, не пов'язані з захистом країни. Але не посилає, видавлює нову емісію, сипле мільярдами на чергові злочинні схеми та штовхає країну в ще одну прірву - фінансову. Як же вбиває оце їхнє хтиве: "війна все спише". Зараз міністр заявив, що друк грошей та висока інфляція не є проблемою, оскільки Україна живе в умовах війни. Для нього це не проблема, курва! Не проблема! Та для тебе якраз саме це й повинно бути першою й головною проблемою!

Чи можна проводити під час війни емісію з явними інфляційними наслідками? Так, можна, як засіб крайньої необхідності, щоб забезпечити оборону країни. Але в Україні ці інфляційні кошти йдуть не на армію. Більше того, слуги на чолі з одіозним Трухіним уже пробували перенаправити частину коштів від ЗСУ на дорожнє крадівництво - 4 голоси їм забракло. Але спільно з Гетьманцевим незабаром продавлять. А ще головні зараз видатки, на які в Марченка завжди знайдуться гроші, хоча вже почалася затримка виплат військовим, це вологі вигадки Зеленського із фінансовою підтримкою стартаперів і дорожнього будівництва. Одних він вважає своїми потенційними виборцями, а другі йому відкачують гігантські статки.

Але ж це абсурд і злочин! Тут питання, чи вистоїть Україна, ще не зняте з порядку денного, а ви розкидаєтеся сотнями мільярдів на корупцію та непрораховані ризики. Дійсно, частину грошей з бюджету можна дуже обережно віддати на підтримку стійких та перевірених галузей економіки, адже діючі, прибуткові підприємства перемістилися з зони бойових дій. Їм треба допомогти і скоро вони повернуть усе своїми податками. А стартап - це ризик, який прийнятний лише в мирні стабільні часи та й то переважно за рахунок кредитів, а не бюджету. Знаєте, що таким чином продемонстрували Зеленський із міністром Марченком? Вони, коли родина вже не доїдає, а за квартиру наростають борги та тероризують колектори, взяли останні гроші й пішли в казино: авось повезе. Та й у приємності ж собі відмовляти не звикли...
показати весь коментар
18.08.2022 09:07 Відповісти
а ты что - европеец ? кацапская морда..
показати весь коментар
18.08.2022 12:03 Відповісти
так звані країни-лідери Європи, показали себе ганебними та жалюгідними політичними утвореннями, слабкими та не здатними протистояти реальним загрозам, економічна міць яких визиває сумнів, тому що базується на прямій залежності від паРаші.
показати весь коментар
18.08.2022 08:42 Відповісти
Не хочуть вони дерьмацьким зеленим крисам нічого давати бо потирять
показати весь коментар
18.08.2022 08:54 Відповісти
та да...а з паРашею вони хочуть дружити тому, що там виключно чесні та порядні люди. все так.
показати весь коментар
18.08.2022 08:57 Відповісти
Ви знаєте як би українське керівництво хоча би на половину робило що робить Европа за нашого спасіння але на жаль((((
Якби він бив у дзвони ще рік тому то і Европа і США военну зброю ставили на виготовлення і допомогу але коли в відповідь вони чули не придумуйте і не нагнітається то їм це для чого було....

Чому українські люди не звинувачуючи себе а завжди когось в бідах?
показати весь коментар
18.08.2022 09:07 Відповісти
Ну то нехай здадуть Україну кацапії і потім на собі відчують усі радощі війни. Це вже буде світ Оруелла. Справа дійсно в тому, що це не локальний конфлікт. Рятуючи Україну (якою б вона не була), вони мають усвідомити, що рятують себе. Бо Україна їм не ворог, а от кацапстан зруйнує весь світ і в першу чергу - європу. Бо уся його сутність - руйнування, усю свою історію кацапстан займається тільки захопленнями і руйнуваннями, одягаючи це в одяг "православія, добродєтєлі і любві к чєловечеству". А європа вперто цього не хоче бачити. Втім, як завжди, бо какапські гроші їм не гидотні.
показати весь коментар
18.08.2022 09:40 Відповісти
ты идиот ватный - зеленое руководство Украины самое сдает все рашке
показати весь коментар
18.08.2022 12:13 Відповісти
Когда они накачивали баблом и оружием афган 10 лет,у них таких мыслей не возникало. А потом за пару недель это все рухнуло, внизапна. В итоге в афгане рулят талибы с кучей американского оружия. Да они ещё никогда небыли в таком шоколаде за всю свою историю. Бен Ладен в гробу переворачивается. В
показати весь коментар
18.08.2022 11:37 Відповісти
тебе кацапу лично никто ничего не должен
показати весь коментар
18.08.2022 12:14 Відповісти
Це ти про ту зеленсько-дєрмаковську мерзоту?
показати весь коментар
18.08.2022 09:08 Відповісти
так некоторые жители Украины еще хуже - сдают своих граждан наводят ракеты кацапские выбирают во власть кремлевских кротов - так что на свое рыло сначала в зеркало смотри
показати весь коментар
18.08.2022 12:12 Відповісти
а перевести українську промисловість на військові рейки команді Зе-чма і на думку не спадає - організувати наприклад виробництво *********** у станціях метро.

Ось сирійцям та іншим джихадистам вдається під постійними обстрілами всіх, кого тільки можна, а ми не можемо під керівництвом баранів.

Піпець нам буде
показати весь коментар
18.08.2022 08:43 Відповісти
вам кацапам пипец
показати весь коментар
18.08.2022 12:15 Відповісти
Крістоф Требеш ..... on v kurse , shto reshili bolshe nichevo neoglashatj ? shto za srany vbors opjatj ?
показати весь коментар
18.08.2022 08:44 Відповісти
Мається на увазі, що інші великі європейські країни, Німеччина і Франція, перед усім дають значно менше обіцяного, ніж Британія , Польща, країни Балтії, Словаччина, тощо.
показати весь коментар
18.08.2022 08:45 Відповісти
по вказівці куйла, фріци блокують фінансову допомогу Україні у 8 млр євро, саме для цього Україні і її народу прорашистська Європа разом із "зеленою прорашистською гоп-компанією " в Україні навязали прорашистську куйню ,котра називається "кандидат в члени ЄС".
показати весь коментар
18.08.2022 08:49 Відповісти
Цілком очікувана тенденція. Проблема в тому, що не зважаючи на всі заяви Зеленського про підготовку до війни до її початку, наша влада по факту не готується до неї і зараз, на шостому місяці вторгнення. Очікувати, що нас постійно будуть забезпечувати всім необхідним може лише дурень або зрадник.
показати весь коментар
18.08.2022 08:50 Відповісти
Це один з чинників.Пройобів та випадків відвертого шкідництва у цієї влади набереться на декілька сторінок,і це все бачать зарубіжні партнери.А вони геть не дурні,і гроші в зелену прірву викидати не мають бажання.
І так,73% мудрого наріду ,прийшовшого на виборчі дільниці на наступних виборах може проголосувати за Януковича,якщо той пообіцяє вернути долар по 8.

Україні потрібен президент-патріот,а не це зелене лайно.
показати весь коментар
18.08.2022 09:36 Відповісти
Усиливается движение за спасение НЕрядового Путина: папа из Рима, председатель правления колхоза ООН, Эрдоган, партии и их сателлиты в Германии по Putin Fershtein - Schröder-изована Европа и Америка...
показати весь коментар
18.08.2022 08:50 Відповісти
рашистська агентура активізувалась та зашевелилась.....шольци, гутеріші...арахамії...єрмачки....та бізнес-партнер раSSії Ердоган...приїдуть "тиснути" на Україну....

putin-versteher schröder....
показати весь коментар
18.08.2022 10:49 Відповісти
так что рашка уже проигрывет войну? что они требуют перемирье
показати весь коментар
18.08.2022 12:16 Відповісти
Как только Хаймарсы дали России проZZраться,
"Полютико" начинает свою старую песню о главном.
показати весь коментар
18.08.2022 08:59 Відповісти
stala kakaja ta "zheltaja gazetjonka" ....ranshe vrode bilo norm.
показати весь коментар
18.08.2022 09:02 Відповісти
ЄС бачить що зелене гівно ні кує, ні меле щоб якось наладити своє виробництво зброї, а тільки бігає по світу з протягнутою рукою дайте, дайте продовжуючи напихати свої опшори баблом.
показати весь коментар
18.08.2022 08:59 Відповісти
А навіщо рекламувати цю допомогу? Можливо все робиться без балачок?
показати весь коментар
18.08.2022 09:00 Відповісти
Дудка ***** цей требеш.
показати весь коментар
18.08.2022 09:00 Відповісти
трудно ожидать помощи от соседей, которым зё-кодла хамит и которых оскорбляет. От которых ТРЕБУЕТ немедленной помощи, при этом ничего для своей страны не делая.
Может быть кто-то заметил тенденцию: в последнее время правительство объявляет о необходимой сумме для бюджета на месяц и ждет - кто эту сумму даст. сн во всей своей красе -умеют только стоять на паперти и красть
Возле церкви вы не отдадите последние деньги попрошайкам
показати весь коментар
18.08.2022 09:01 Відповісти
Європа нам удар страшніший за хутіна нанесла.
Видурила молодих здорових жінок з дітьми. Перед тим Захід видурив у нас всю зброю, ЧАЕС і ще багато чого...
І кинув тепер нас під танки і на амбразуру.
показати весь коментар
18.08.2022 09:05 Відповісти
ты кацапская морда была и такой и сдохнешь
показати весь коментар
18.08.2022 12:18 Відповісти
З такими заявами главЗебіла і такою поведінкою скоро ще гірше стане.Було ж ясно сказано главЗебілу прибати Дерьмака.Що не зрозуміло?Видно не доходить.Значить союзники будуть пояснювати по іншому.Хоча основна проблема в тому,що "мудрий Український нарід" буде за свою тупість розплачуватись своїми життями....
показати весь коментар
18.08.2022 09:06 Відповісти
Завдяки владі у них є желізна відмазка - єрмак з оточенням, до того ж зелені взагалі береги втратили, стільки зашкварів останнім часом, а особливо зернова угода, схоже відмовились від наступу на Херсон і щось вже порішали в Анкарі.
показати весь коментар
18.08.2022 09:10 Відповісти
В Європі зараз мертвии сезон
показати весь коментар
18.08.2022 09:12 Відповісти
В Европе есть две проститутки которые правят Евросоюзом, это Германия и Франция, две обоссаные жалкие шмары. С другой стороны в Европе есть страны с огромными яйцами, которые, надеюсь в дальнейшем и станут лидерами Европы, это Литва, Латвия, Эстония, Польша, Чехия (хотя земан *****). Пора заканчивать с властью немецких и французских шлюх, никчемные лживые трусливые проститутки
показати весь коментар
18.08.2022 09:13 Відповісти
Ось така інфографіка по допомозі від Forbs

показати весь коментар
18.08.2022 09:14 Відповісти
не бажають годувати
єрмака з коломойським..
показати весь коментар
18.08.2022 09:14 Відповісти
kalo\еды
показати весь коментар
18.08.2022 09:14 Відповісти
Любая власть в Украине делает только две вещи, обе из которых описывается одним словом, но с разным ударением - ******!!!
показати весь коментар
18.08.2022 09:22 Відповісти
это у тебя в кацапии так - кремлядь
показати весь коментар
18.08.2022 12:19 Відповісти
Ця заява пішла зразу ж після Теймс, увагу перевести на інше, мов залишили без допомоги і ердоган з оон тут,може порішаємо. А ще Теймс зробив велику послугу зе. Зраду в чистому вигляді проковтнули, без петицій за імпічмент, без каміння в огород оп,так пожурили від циніка до придурка. А те що Маляр учора виправдання несла,що оп і ЗСУ єдина,говорить,що криза дуже велика. По зброї, вчора грузили від США, 4 САУ прийшли+до тих,що надали упс німці. Ще гвинтокрилі приводять в стан. Допоки українці не повірять що війна,будуть мати ціну копійки від господаря. Він ваше життя виміряв грошима його втрат
показати весь коментар
18.08.2022 09:37 Відповісти
не мучай мову читать невозможно пиши на своем кацапском
показати весь коментар
18.08.2022 12:20 Відповісти
А хтось тут думав що Європа буде нам роками допомогати?До самої перемоги? Смішно....
показати весь коментар
18.08.2022 09:47 Відповісти
А ми навіть зараз хочемо собі домогти?
Розкрадаємо допомогу що нам дають... це взагалі п...ц в країні війна а п...раси броніками торгують чи швидкими .... І це не лише суть у теперешній владі, ця корумпованість роками створювалась і вона наскріз проїла всі вітки влади.... А більшість Українців мовчазно це схвалювала..... Та і половина торгашів з інших політсил....

В моїй патріотичні області вже було безліч випадків крадіжок тепловізорів що передавали із закордону заробітчанами які повертались, потім волентери їх знаходили(і завжди одна тупа відмазка а якщо сюди прийдуть чим маю захищатись, то бл... купи собі піда...с), депутат облради продавав швидкі, помічник місцевого мера патріот продавав авто що йшли бесплатно, члени ТО торгували броніками....і це все потім висвітлюється в їх прессі, як ви вважаєте яка думка про Україну після цього...
показати весь коментар
18.08.2022 09:58 Відповісти
не трынди кацапаский бот
показати весь коментар
18.08.2022 12:23 Відповісти
а что Евпропа что то должна твоим зе-дерьмакам кацап?
показати весь коментар
18.08.2022 12:21 Відповісти
Ну тут є одне але. По-перше вся зброя на деревах не росте.
По-друге ми повинні орієнтуватись на допомогу тільки двох країн. Це США та Британія.
По-трете, наших військових зараз навчають інструктори НАТО. А то між іншим якісно-стратегічна перевага.
Плюс наших хлопців вчать літати на F15-F16. Не думаю що то ради приколу. А ці літачки між іншим не дешеві.
Плюс, один пілот і пачка інженерів яких теж треба навчати. Думаю що в пентагоні сидять не дурні люди. Поки нам дали зброю для якісного стримування. Далі буде зброя трохи іншого характера. Ну ще човники від британців типу для розмінування. Але хто зна як ми будемо їх використовувати. Бо вони майже невидимі для москалів.
показати весь коментар
18.08.2022 09:50 Відповісти
Запитала наразі Залужного про якісне і стратегічне в Піски. Селище стояло з 2014,щоб ним нехтувати і піхоту без артилерії залишити. Таке ж становище і в Авдіївка. Райони укріплені, тільки допомогти.
показати весь коментар
18.08.2022 10:56 Відповісти
логічно. хто буде ставити й потужно вкладати в пропарашну й тотально корумповану зверху до низу владу парашного дєрьмака та його кукли, яку той міцно тримає знизу аж за гланди й яка відкрито вбивається горем від того, що не пройшли всі їх надії на те, шо в випадку нападу параші на країну люди розбіжаться, й за 3 дні Україна буде захоплена орками. останній приклад облому американців з трохи менше корумпованим афганом, - абсолютно свіжий в пам'яті світових політиків. між реально масованою допомогою америки та заходу, ЗСУ та народу, що своїм життям виборює не тільки свою свободу, а й майбутьню безпеку европи та світу, стоїть прокладка з шайки тотальних зрадників та абсолютних ворюг, які вже повністю поділили шкуру ще не вбитого ними "плана маршала" по відбудові країни, яку вони мріють вести під час війни й бажано на лінії фронту. доки існують при владі ці олвейси з крильцями, зміни в допомозі країні в позитивному плані будуть не значні.
показати весь коментар
18.08.2022 09:53 Відповісти
та ніхто не хоче вкладати,це так, всі хочуть жити як до війни це правда.Але вони мають розуміти наступне,китай дивиться не на єрмака він дивиться чи саме європа і сша будуть наближати військову перемогу України їм похеру на корупцію.Тут просто треба через не хочу помогти,бо недай бог куйло не впаде в Україні,наступними підуть воювати європейці причому більшість,зараз вони платять копійкою а можуть почати платити життями.І вам в австрії вже не буде так комфортно писати тут коменти,коли Буча прийде до вас.
показати весь коментар
18.08.2022 10:27 Відповісти
згоден з наслідками, якщо Україна не втримається. з того що я побачив за десятиліття, корінні європейці взагалі не вояки. імхо, зі спостережень - не будут вони взагалі серйозно воювати. й справді, якщо українці не втримають орду й вона піде на стару європу, макрон, та особливо шольц з меркель, першими побіжать назустріч ***** в свиті з орбана та ердогана, з ключами від європи на подушечці. цивілізація зробила післявоєнні покоління європейців дуже балуваними. американці та українці (ну може ще британці) можуть захищати европейців. але ніхто з американців теж не буде просто так викидати гроші на підтримку тотально коррумпованої проросійської влади України. сьогодні американці підтримують не тамошню владну пропарашну шоблу, а ЗСУ та її солдат. й на владну корупцію знизу до верху їм таки й не похер. афган навчив їх дути на воду. китай - це додаткова історія.
показати весь коментар
18.08.2022 13:01 Відповісти
А Рєзніков каже, що все робиться
і на 1 млрд американці щойно поставили ніштяків
показати весь коментар
18.08.2022 10:11 Відповісти
Нас приучают стоять с протянутой рукой!Почему кто то должен заботиться о нас? Давать деньги? Оружие? Если наше руководство не справилось с задачей , обмануло нас , подготовило страну к легкой сдаче врагу и только воля народа мешает воплотить это в жизнь , то на х@й это руководство! Почему у нас хватает силы воли воевать с врагом , выдерживать проблемы , но не хватает силы вали раз и навсегда поставить наших керманичей на место! Потому что мы доверчивые и нас разводят как лохов! А он Нелох ! Сам сказал! Мы боимся выгнать предателя? Перед войной он орал что если мы выйдем против него то Путин нападет! Все! Напал ! Никто не вышел а он напал! И предатель , сделавший все для сдачи Украины нами руководит! У меня когнитивный диссонанс! А по простому я ху@ю! Я не понимаю как можно воевать под командованием агента вражеской разведки! Как бы мы не сопротивлялись , какие бы примеры геройства не показывали - конец один! Любая наша победа обернется поражением ! Как было раньше! Любая военная победа оборачивалась политическим поражением из за действий руководства Украины! Думай - ТЕ!
показати весь коментар
18.08.2022 10:44 Відповісти
потому что украинцы - туповатые после тотального зомбирования по зе марафону
показати весь коментар
18.08.2022 12:25 Відповісти
сколько разрозненных мнений и ни одной попытки сложить паззл
- письмо конгрессвумэн Виктории Спартц к президенту Байдену с требованием разобраться в родословной лучшего друга и советника Зеленского - некого Ермака
- в ответ сопение из Киева
- Байден даёт команду опубликовать хронологию предупреждений Киева о нападении орков, одновременно возобновляются заседания американского суда, расследующего коррупцию в Украине ( в числе фигурантов - Коломойский и ЗЕЛЕНСКИЙ)
- кремль усиливает давление и требует передышки на фронте ( сегодняшняя встреча Зеленского во Львове с Гуттерешем и Эрдоганом)
- министр обороны Резников вслух размышляет о некой "заморозке" боевых действий, якобы временной
- Зеленский неумело оправдывается и загоняет сам себя в пропагандистский сортир
- США тем самым дают понять, что Зеленский как президент Украины их больше не устраивает ( такая позиция возможна только при наличии других кандидатур)
- ведущие страны Европы , ВКЛЮЧАЯ ПОЛЬШУ (!), ловят на лету мысль Байдена и замораживают военную помощь режиму на Печерских холмах - пока в качестве угрозы перед встречей во Львове
сегодняшний день скажет нам о многом...
показати весь коментар
18.08.2022 11:55 Відповісти
так что кацапы такие слабые что клянчат перемирье через гутьериша ?
показати весь коментар
18.08.2022 12:26 Відповісти
точно уже прошла инфа про перемирье по всему фронту!
показати весь коментар
18.08.2022 12:30 Відповісти
да, и плюс сегодняшний полёт 4 В-52 из США в Европу с заходом на рубежи пуска ракет по объектам РФ
такое предупреждение на всякий случай
показати весь коментар
18.08.2022 12:09 Відповісти
Сравнили пандемию у них и войну у нас. На войне только мы погибаем, а в пандемию и они тоже. Европейцы видят, что мы и так справимся с парашенцами без оружия. Потому и не дают больше. В истории такое уже было, а история всегда повторяется....
показати весь коментар
18.08.2022 12:11 Відповісти
не гони беса бот - без европейцев а тем более без американцев мы сейчас были в очень очень тяжелом положении с предателем зеленским и его кремлевско шоблой
показати весь коментар
18.08.2022 12:28 Відповісти
Кацапска пропаганда працює!
Політики втрачають рейтинг, виділяючи кошти платників податків на підтримку України де "нє фсьо так адназначна"
показати весь коментар
18.08.2022 14:46 Відповісти
 
 