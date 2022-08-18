УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4382 відвідувача онлайн
Новини Війна
5 573 8

Уночі окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. 4 ракети поцілили в об’єкт інфраструктури, - ОВА

запоріжжя

Уночі, близько 03:00, ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю з Василівського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух.

"За попрередньою інформацією окупант застосував ракетні системи залпового вогню. Чотири ракети поцілили в об’єкт інфраструктури в Шевченківському районі", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація у Запорізькій області: рашисти обстріляли Гуляйполе та Оріхів, - Запорізька ОВА

Зазначається, що будівля зазнала незначних руйнувань.

Запоріжжя (2389) обстріл (30978) Старух Олександр (199)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и ни одного комментария от мера Запорожья по ситуации в городе? такой же ждун русского мира как и харьковский терехов
показати весь коментар
18.08.2022 09:56 Відповісти
мера-то и нет по сути. есть в.о. да и без разницы по сути. всё и так под рукой ахметки и зелени
показати весь коментар
18.08.2022 11:06 Відповісти
еще один дебил
показати весь коментар
18.08.2022 11:04 Відповісти
Все ПВО перекинуто до Києва??
показати весь коментар
18.08.2022 10:29 Відповісти
Писали що ракети летять на малій висоті і їх важко виявити завчасно.
показати весь коментар
18.08.2022 10:37 Відповісти
рсзо! какое нах пво?! зае..ли такие тупые коменты
показати весь коментар
18.08.2022 11:03 Відповісти
РСЗО по Запорожью!? Хорошее такое контрнаступление блдь!
показати весь коментар
18.08.2022 12:26 Відповісти
 
 