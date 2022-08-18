Уночі окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. 4 ракети поцілили в об’єкт інфраструктури, - ОВА

Уночі, близько 03:00, ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю з Василівського району.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух.

"За попрередньою інформацією окупант застосував ракетні системи залпового вогню. Чотири ракети поцілили в об’єкт інфраструктури в Шевченківському районі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що будівля зазнала незначних руйнувань.