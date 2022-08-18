Уночі окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю. 4 ракети поцілили в об’єкт інфраструктури, - ОВА
Уночі, близько 03:00, ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю з Василівського району.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух.
"За попрередньою інформацією окупант застосував ракетні системи залпового вогню. Чотири ракети поцілили в об’єкт інфраструктури в Шевченківському районі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що будівля зазнала незначних руйнувань.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Василий Васечкин
показати весь коментар18.08.2022 09:56 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Anton Oliinyk
показати весь коментар18.08.2022 11:06 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
Anton Oliinyk
показати весь коментар18.08.2022 11:04 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ted #404328
показати весь коментар18.08.2022 10:29 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
5 копійок
показати весь коментар18.08.2022 10:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Anton Oliinyk
показати весь коментар18.08.2022 11:03 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Beer Bear
показати весь коментар18.08.2022 12:26 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль