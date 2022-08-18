УКР
361 дитина загинула в Україні через агресію РФ, понад 714 - поранені, - Офіс Генпрокурора

діти

Більш ніж 1075 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 18 серпня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася - 361. Зросла кількість поранених - понад 714.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільше дітей постраждали в Донецькій області - 376, Харківській - 200, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 60, Херсонській - 55, Запорізькій – 40", - йдеться в повідомленні.

Так, 17 серпня внаслідок влучання ворожого снаряду в житловий будинок у Харкові поранено 12-річну дівчинку. Цього ж дня окупанти обстріляли житлову інфраструктуру м. Красноград Харківської області. Також поранено 12-річну дівчинку.

Через бомбардування та обстріли російськими загарбниками пошкоджено 2328 закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент обстрілу окупантами дитячого майданчика у Харкові. ВIДЕО камер спостереження

діти (5316) Офіс Генпрокурора (3438)
+2
18.08.2022 11:36 Відповісти
+1
Виробництво патронів та снарядів в Україні для захисту українських дітей не створили ні за порошенка за п'ять років, ні за зеленського.
18.08.2022 09:31 Відповісти
+1
Час надходить відповідати
За українських мертвих пташат...
https://www.youtube.com/watch?v=4vH5Zfj7Un8&ab_channel=VolodymyrDon
18.08.2022 10:45 Відповісти
Прокурор, а погибшие и пострадавшие дети до "полномасштабного вторжения" уже не считаются? Это не украинские дети? Или вы, зеленые падлы, гордитесь этим "полномасштабным", до которого вы и довели?
18.08.2022 09:19 Відповісти
Резницкая. Киев. Могу проводить к приемной
18.08.2022 09:22 Відповісти
Зачем?
18.08.2022 09:38 Відповісти
Он так бистрєє услишит
18.08.2022 10:00 Відповісти
На тому тижні було 374
18.08.2022 11:50 Відповісти
18.08.2022 09:31 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
18.08.2022 10:21 Відповісти
18.08.2022 10:45 Відповісти
Слишком добрая песня по отношению к кацапам
Сейчас нужна агрессия , чтобы кацапов испугать до смерти
18.08.2022 10:54 Відповісти
А чого мовчить зелений Лубенец? Може в ООН би з'їздив і там зробив доклад - всяке каміння в бік раши рушить імідж кацапів
18.08.2022 10:47 Відповісти
Із-за одної дитини треба ґвалт в світі підіймати . А вже 361
МОВЧАННЯ В СВІТІ- це якась рабська меншовартість українців
евреі би із-за загибелі одній дитини пів арабів перестреляли

гнать Лубенца з посади омбудсмена ‼️‼️
18.08.2022 10:50 Відповісти
18.08.2022 11:36 Відповісти
 
 