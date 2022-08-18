361 дитина загинула в Україні через агресію РФ, понад 714 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Більш ніж 1075 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 18 серпня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася - 361. Зросла кількість поранених - понад 714.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільше дітей постраждали в Донецькій області - 376, Харківській - 200, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 60, Херсонській - 55, Запорізькій – 40", - йдеться в повідомленні.

Так, 17 серпня внаслідок влучання ворожого снаряду в житловий будинок у Харкові поранено 12-річну дівчинку. Цього ж дня окупанти обстріляли житлову інфраструктуру м. Красноград Харківської області. Також поранено 12-річну дівчинку.

Через бомбардування та обстріли російськими загарбниками пошкоджено 2328 закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Момент обстрілу окупантами дитячого майданчика у Харкові. ВIДЕО камер спостереження