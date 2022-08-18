361 дитина загинула в Україні через агресію РФ, понад 714 - поранені, - Офіс Генпрокурора
Більш ніж 1075 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 18 серпня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася - 361. Зросла кількість поранених - понад 714.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Найбільше дітей постраждали в Донецькій області - 376, Харківській - 200, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 60, Херсонській - 55, Запорізькій – 40", - йдеться в повідомленні.
Так, 17 серпня внаслідок влучання ворожого снаряду в житловий будинок у Харкові поранено 12-річну дівчинку. Цього ж дня окупанти обстріляли житлову інфраструктуру м. Красноград Харківської області. Також поранено 12-річну дівчинку.
Через бомбардування та обстріли російськими загарбниками пошкоджено 2328 закладів освіти, з них 289 зруйновано повністю.
Одужання пораненим.
За українських мертвих пташат...
https://www.youtube.com/watch?v=4vH5Zfj7Un8&ab_channel=VolodymyrDon
Сейчас нужна агрессия , чтобы кацапов испугать до смерти
МОВЧАННЯ В СВІТІ- це якась рабська меншовартість українців
евреі би із-за загибелі одній дитини пів арабів перестреляли
гнать Лубенца з посади омбудсмена ‼️‼️