Війна в Україні торкнеться і Ізраїлю, - Кличко в інтерв’ю The Times of Israel
Росіяни не зупиняться на Маріуполі чи на півдні України і навіть на всій Україні. Їхня мета відтворити неорадянську імперію, тому Україна захищає зараз не лише свою територію, а й усю Європу.
Про це заявив Віталій Кличко в інтерв'ю The Times of Israel.
"Ми боремося і захищаємо не лише наші будинки та нашу Батьківщину. Ми насправді захищаємо цінності та захищаємо Європу. Я знаю менталітет росіян, росіяни заходять настільки далеко, як їм дозволяють. І саме тому ми зараз боремося за всіх у Європі, захищаємо Європу. Найбільшою помилкою буде думати, що вони будуть задоволені частиною Маріуполя та півднем України. Вони мають плани окупувати всю Україну. І це лише перший етап путінської спроби відтворити неорадянську імперію. Вони говорять про країни Балтії, зараз кажуть про Польщу. Ми також ніколи не маємо забувати, що частина Німеччини була частиною радянської імперії", - заявив Кличко.
Він дорікнув лідерам країн, які займають нейтральну позицію.
"Це велика помилка - вважати війну чимось далеким і займати нейтральну позицію. Україна завжди була мирною країною, де мешкають мирні люди. Ми ніколи ні до кого не були агресивними А те, що зробила росія, - це порушення всіх міжнародних правил. Зрештою це може торкнутися інтересів Ізраїлю. І моє послання таке: припиніть торговельні відносини з росією, бо кожен цент, кожен долар, який ви відправляєте до Росії, - це криваві гроші", - наголосив Віталій Кличко.
https://www.youtube.com/watch?v=uGo-8vMh7Aw
- О ядерных взрывах вдоль Днепра.
- Кто, судя по его сновидению, должен запустить туда ядерные ракеты?
- Израиль.
- Почему Израиль, судя по его сну, нанесет ядерный удар?
- Потому что Россия, Белоруссия и Восточная Украина якобы пойдут войной на Израиль, и их войска будут перемещаться на юг именно по реке Днепр.
Вот о чем был сон (вернее сны)! И именно так истолковал их сам Филипп Барнет. А то, что, как показала практика первой публикации, некоторые читатели, увидев совпадение всего лишь в двух словах: "восток Украины" решили, что теперь и все пророчество о войне на Украине - это неправильно (не говоря уже о доказательствах, что это лжепророчество).
_________________________________________________________________________________
Від себе додам.
На івриті "азов", як імператив - залиш.
А як прикметник - покинутый, оставленный, беспризорный, заброшенный, безлюдный, глухой,пустынный
Люди все бачили і все знають.