Війна в Україні торкнеться і Ізраїлю, - Кличко в інтерв’ю The Times of Israel

Росіяни не зупиняться на Маріуполі чи на півдні України і навіть на всій Україні. Їхня мета відтворити неорадянську імперію, тому Україна захищає зараз не лише свою територію, а й усю Європу.

Про це заявив Віталій Кличко в інтерв'ю The Times of Israel.

"Ми боремося і захищаємо не лише наші будинки та нашу Батьківщину. Ми насправді захищаємо цінності та захищаємо Європу. Я знаю менталітет росіян, росіяни заходять настільки далеко, як їм дозволяють. І саме тому ми зараз боремося за всіх у Європі, захищаємо Європу. Найбільшою помилкою буде думати, що вони будуть задоволені частиною Маріуполя та півднем України. Вони мають плани окупувати всю Україну. І це лише перший етап путінської спроби відтворити неорадянську імперію. Вони говорять про країни Балтії, зараз кажуть про Польщу. Ми також ніколи не маємо забувати, що частина Німеччини була частиною радянської імперії", - заявив Кличко.

Він дорікнув лідерам країн, які займають нейтральну позицію.

"Це велика помилка - вважати війну чимось далеким і займати нейтральну позицію. Україна завжди була мирною країною, де мешкають мирні люди. Ми ніколи ні до кого не були агресивними А те, що зробила росія, - це порушення всіх міжнародних правил. Зрештою це може торкнутися інтересів Ізраїлю. І моє послання таке: припиніть торговельні відносини з росією, бо кожен цент, кожен долар, який ви відправляєте до Росії, - це криваві гроші", - наголосив Віталій Кличко.