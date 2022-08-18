УКР
Війна в Україні торкнеться і Ізраїлю, - Кличко в інтерв’ю The Times of Israel

кличко

Росіяни не зупиняться на Маріуполі чи на півдні України і навіть на всій Україні. Їхня мета відтворити неорадянську імперію, тому Україна захищає зараз не лише свою територію, а й усю Європу.

Про це заявив Віталій Кличко в інтерв'ю The Times of Israel.

"Ми боремося і захищаємо не лише наші будинки та нашу Батьківщину. Ми насправді захищаємо цінності та захищаємо Європу. Я знаю менталітет росіян, росіяни заходять настільки далеко, як їм дозволяють. І саме тому ми зараз боремося за всіх у Європі, захищаємо Європу. Найбільшою помилкою буде думати, що вони будуть задоволені частиною Маріуполя та півднем України. Вони мають плани окупувати всю Україну. І це лише перший етап путінської спроби відтворити неорадянську імперію. Вони говорять про країни Балтії, зараз кажуть про Польщу. Ми також ніколи не маємо забувати, що частина Німеччини була частиною радянської імперії", - заявив Кличко.

Він дорікнув лідерам країн, які займають нейтральну позицію.

Також читайте: Обвинувачення української держави у нацизмі - нісенітниця, - посол Ізраїлю Бродський

"Це велика помилка - вважати війну чимось далеким і займати нейтральну позицію. Україна завжди була мирною країною, де мешкають мирні люди. Ми ніколи ні до кого не були агресивними А те, що зробила росія, - це порушення всіх міжнародних правил. Зрештою це може торкнутися інтересів Ізраїлю. І моє послання таке: припиніть торговельні відносини з росією, бо кожен цент, кожен долар, який ви відправляєте до Росії, - це криваві гроші", - наголосив Віталій Кличко.

Ізраїль (1828) Кличко Віталій (3560)
Топ коментарі
+13
Не знаю про які пророцтва ви пишите (зазвичай, заднім числом, після того, як подія відбудеться, ми всі великі майстри пророкувати), але Ізраїль у справі дотримання безпеки держави і народу на пророцтва не покладається, а покладається на свою розвідку, на свою військову промисловість і на свою армію, насамперед на авіацію. Тому він робить все можливе, щоб на нього не напали, а якщо всі засоби попередження вичерпані, нападає першим
18.08.2022 09:36 Відповісти
18.08.2022 09:36 Відповісти
+11
Віталій, по-перше,патріот та Українець з великої літери...Вдала оборона Києва - це і його заслуга разом з військовими та ТРО.
Люди все бачили і все знають.
18.08.2022 10:14 Відповісти
18.08.2022 10:14 Відповісти
+8
Дятелко, ты только что сверкнул неподмытой жопой, заманиваешь?
18.08.2022 09:37 Відповісти
18.08.2022 09:37 Відповісти
Згідно пророцтва 3 Світова почнеться коли ********* нападе на Ізраїль.
18.08.2022 09:25 Відповісти
18.08.2022 09:25 Відповісти
Не знаю про які пророцтва ви пишите (зазвичай, заднім числом, після того, як подія відбудеться, ми всі великі майстри пророкувати), але Ізраїль у справі дотримання безпеки держави і народу на пророцтва не покладається, а покладається на свою розвідку, на свою військову промисловість і на свою армію, насамперед на авіацію. Тому він робить все можливе, щоб на нього не напали, а якщо всі засоби попередження вичерпані, нападає першим
18.08.2022 09:36 Відповісти
18.08.2022 09:36 Відповісти
Азов-Мена. Пророчество Ф.Барнета 2009рік.
https://www.youtube.com/watch?v=uGo-8vMh7Aw
показати весь коментар
18.08.2022 10:02 Відповісти
"...Ибо о чем был сон и как истолковал его Ф. Барнет, вернее якобы получил от Бога толкование своих сновидений?
- О ядерных взрывах вдоль Днепра.
- Кто, судя по его сновидению, должен запустить туда ядерные ракеты?
- Израиль.
- Почему Израиль, судя по его сну, нанесет ядерный удар?
- Потому что Россия, Белоруссия и Восточная Украина якобы пойдут войной на Израиль, и их войска будут перемещаться на юг именно по реке Днепр.
Вот о чем был сон (вернее сны)! И именно так истолковал их сам Филипп Барнет. А то, что, как показала практика первой публикации, некоторые читатели, увидев совпадение всего лишь в двух словах: "восток Украины" решили, что теперь и все пророчество о войне на Украине - это неправильно (не говоря уже о доказательствах, что это лжепророчество).
_________________________________________________________________________________


Від себе додам.
На івриті "азов", як імператив - залиш.
А як прикметник - покинутый, оставленный, беспризорный, заброшенный, безлюдный, глухой,пустынный
18.08.2022 10:24 Відповісти
18.08.2022 10:24 Відповісти
Дятелко, ты только что сверкнул неподмытой жопой, заманиваешь?
18.08.2022 09:37 Відповісти
18.08.2022 09:37 Відповісти
*******, а ты-то чего приперлось на украинский сайт? Водки нет, иди к своим, на русвесна.сру, петухи там тусят.
18.08.2022 09:52 Відповісти
18.08.2022 09:52 Відповісти
Это единственный вид заработка, для этого дрыща. Наверняка он в 19 году голосовал за шута, как и остальное тупое быдло..
18.08.2022 09:48 Відповісти
18.08.2022 09:48 Відповісти
Сам ти "педаля". Які претензії по суті сказаного?
18.08.2022 09:39 Відповісти
18.08.2022 09:39 Відповісти
Израиль помогает Украине не рекламируя это типа Пентагон...пару дней назад...
18.08.2022 09:35 Відповісти
18.08.2022 09:35 Відповісти
А на якій відстані має бути?
18.08.2022 09:47 Відповісти
18.08.2022 09:47 Відповісти
Грузинская прорицательница Какулия обрисовала войну рабZeи и Украины еще в 1992 г...Джохар Дудаев это же сделал через три года...Ютьюб вам в помощь
18.08.2022 09:41 Відповісти
18.08.2022 09:41 Відповісти
такие вещи не относятся к области пророчеств. это озвученные интуитивные выводы из логики развития совка за историю его существования и особенно в плане истории начала второй мировой войны с дележом европы. когда я в начале 90 покидал Украину, на вопросы типо нафига я это делаю, теперь будет всё по другому, впереди светлое будущее и уже наши дети будут наконец жить счастливо, как об этом мечтали все предудущие поколения, я говорил, что рано или поздно раша начнёт войну и нападёт на Украину. первая половина 90х была время массовых загородных огородов и кравчучек и я всегда тогда добавлял - "вони начнуть войну, влізуть в Україну, потопчуть всі ваші городи з картоплЯми й не тільки. а потім, коли їх погонють назад, вони тікаючи витопчуть ваші городи з картоплЯми ще раз". всі тоді хіхікали. й коли з того часу я пару раз перетинався з тими співрозмовниками, то вони згадували мені, шо картоплІ цілі, а городів за містом вже нема. але з 2014 і особливо зараз, тепер вже я, в вайбері нагадую їм ті розмови про витопчені їхні картоплІ. й вони мовчать. з ніякими здібностями до пророцтв таке не звязане. проста озвучена інтуїція на основі висновків з життя при совку, та власних припущень для себе, до чого він завжди приводить - кореї, мадьяри, чехії, афгани,..... залишилась друга половина тодішніх інтуітивних припущень - тепер погонять назад і парашники по новому, вже відступвючи, знову "витопчуть картоплІ". правда тепер ті співрозмовники з квітня живуть в данії )) чисто питання часу., коли парашники побіжать в зад на свою парашу.
18.08.2022 10:38 Відповісти
18.08.2022 10:38 Відповісти
ЗеКодломойские так хотели скинуть Кличко...но вышел пшик...у вас рожи Марьяны Безуглой... Трускавец уже не поможет...
18.08.2022 09:52 Відповісти
18.08.2022 09:52 Відповісти
Думаю что с Виталия смеётся только избиратель зели.
18.08.2022 10:03 Відповісти
18.08.2022 10:03 Відповісти
Я вас здивую, але той прошарок, що голосував "па пріколу", також і Вітальку підтримав. Всі таксисти тощо були за Вітальку. Статистика річ вперта.
18.08.2022 11:03 Відповісти
18.08.2022 11:03 Відповісти
Не те щоб я був проти такої постановки питання, але варто б нам самим спочатку це послання виконати, подати достойний приклад, а тоді вже й до помірно-агресивних закликів до світової спільноти... Чи хоча б паралельно.
18.08.2022 10:10 Відповісти
18.08.2022 10:10 Відповісти
Віталій, по-перше,патріот та Українець з великої літери...Вдала оборона Києва - це і його заслуга разом з військовими та ТРО.
Люди все бачили і все знають.
18.08.2022 10:14 Відповісти
18.08.2022 10:14 Відповісти
Відомий як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA політик , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81 боксер , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BA%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3 кікбоксер Громадянствоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_the_Soviet_Union.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР → https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна Національність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українець
18.08.2022 10:35 Відповісти
18.08.2022 10:35 Відповісти
та пішіть вже геній **********, чого соромитись А хто ще міг таке рішення прийняти.
18.08.2022 11:11 Відповісти
18.08.2022 11:11 Відповісти
Верещук?
18.08.2022 11:14 Відповісти
18.08.2022 11:14 Відповісти
Ребята ,Израиль маленькая ,страна, шо вы докапались , почему нет вопросов ,к Греции, Армении, Сирии, Ирану , Египту ,Мороко ,Эфиопии , я перечислил страны , диаспора которых живёт в Украине, и не меньше чем, Евреев . Вопросы????
18.08.2022 11:32 Відповісти
18.08.2022 11:32 Відповісти
С нетерпением ждём перевода Украинского посольства из Тель Авива в Иерусалим - по примеру США в 2018 году. Ибо - как говаривал Биби Нетаньягу - "Когда дадите - тогда и получите".
18.08.2022 12:34 Відповісти
18.08.2022 12:34 Відповісти
Раша ненавидить ізраільтян , тому і надає постійну допомогу (ракетами) Палестині !
18.08.2022 12:53 Відповісти
18.08.2022 12:53 Відповісти
 
 