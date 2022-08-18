Найтрагічніша ніч для Харківщини: внаслідок масованих ракетних ударів РФ загинули 11 людей, поранені - 37, - Синєгубов. ФОТО
Минула ніч стала однією з найтрагічніших для Харківщини за весь час війни. Протягом ночі росіяни завдавали масованих ракетних ударів по Харкову. Під ударом російських терористів знову опинилися мирні спальні райони з цивільними людьми.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Близько 21:30 російська ракета, імовірно "Іскандер", влучила у триповерховий житловий будинок в Салтівському районі. Будинок майже повністю зруйнований, сталася масштабна пожежа. За останніми даними, під завалами загинули 7 людей, 17 – поранені, в тому числі 11-річна дитина.
Близько 4:30 ранку ворог здійснив пуски ще 8 ракет з м. Бєлгород в напрямку Харківщини. Зафіксовані влучання ракет в Холодногірському та Салтівському районах Харкова. Пошкоджені будівлі, об'єкти інфраструктури, зайнялися пожежі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Слобідському районі одна з ракет влучила в 4-поверхове приміщення гуртожитку. Будівля частково зруйнована. Станом на зараз 2 людини загинули, 18 - дістали поранення, в тому числі 2 дитини. Остаточні наслідки цих влучань ще встановлюються. На місцях працюють усі спеціальні служби.
"Також сьогодні близько 4 ранку ворог завдав ракетного удару по м. Красноград. Зруйновані житлові будинки, більше 10 будинків пошкоджено. 2 мирні людини загинули, 2 - отримали поранення, серед них дитина 12 років. Інформація оновлюється", - пише Синєгубов
На лінії зіткнення тривають бойові дії.
"Усі попередні спроби ворога йти в наступ на позиції наших захисників завершилися відступами і втратами. Наразі окупанти зосереджені на утриманні власних рубежів, обстрілюють позиції наших військових з РСЗВ та артилерії. Дистанційно мінують місцевість. Наші захисники надійно тримають свої позиції та щодня карають окупантів за злочини проти мирних людей", - повідомляють у ОВА.
Українське командування чогось чекає ще?
Особисто будеш стріляти? А потім в міжнародному трибуналі відповідати за смерть російських цивільних?
Американці та британці потрапили під міжнародний трибунал після знищення Дрездена?
Під суд потрапить РФ, оскільки вони першими почали вбивати цивільних. А Україні у відповідь - нічого не залишається.
Когда собираешь манатки и выступаешь в сторону москвы чтобы брать её штурмом?
что тебя там зацепит? забирай свои манатки и переезжай в деревню - может пронесет
Дорости потрібно до рівня Штатів чи Британії, щоб мати можливість без наслідків бомбити міста супротивників.
хоча аеродроми, скупчення рзсв і градів/ураганів на території параші - всяко є легітимною воєнною ціллю і я думаю, що ніхто б не заперечував, якби ми туди вгатили.
бомбёжек.
Тобто озброювати будуть тим більше, чим жорсткіше діятимуть ЗСУ
Дебальцево - так они давили минский договор
Херсон - давят стамбульский договор
устал говорить идиотам-кацапофилам-какабезразницы, что Орде из Мокши пофиг на любовь "хохла"-зрадныка к ней - вы.бут-высушат и выбросят, и это - если идиоту-колаборанту ещё повезёт
Всем привет с Салтовки, Украина должна победить.
, не можу погодитись. Ось пруф:
Одужання пораненим.
Помоги Господи найти ее в больнице, а не в морге...
Інакше як можна пояснити такі обстріли без відповіді по Белгороду. Щоб відповідати по Белгороду навіть якась особлива зброя не потрібна, 20 км від кордону та 40 від Харкова!
Побачивши таку х-ню, раша розігрує наступну комбінацію:
1. Тероризує обстрілами цивільне населення Харкова.
2. Зе (за нашіптуванням єрмака) знімає Залужного.
3. Суспільство не може і не проковтне це.
4. Тут нічого доброго для України.
Увага, питання: навіщо дурне зе саме вдягнуло на себе це ярмо?
Випадковість?
R.I.P. усім загиблим під обстрілами мордорських андрофагів...
Кацапам побажання здохнути і цікавість чому Генштаб не ініцює обстріл військових
обєктів в Бєлгороді - аеродроми, бази, залізничні депо, мости. Про житлові квартали
мова не йде, бо ми не кончені як московитські нащадки Андрофагів