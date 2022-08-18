Найтрагічніша ніч для Харківщини: внаслідок масованих ракетних ударів РФ загинули 11 людей, поранені - 37, - Синєгубов. ФОТО

Минула ніч стала однією з найтрагічніших для Харківщини за весь час війни. Протягом ночі росіяни завдавали масованих ракетних ударів по Харкову. Під ударом російських терористів знову опинилися мирні спальні райони з цивільними людьми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 21:30 російська ракета, імовірно "Іскандер", влучила у триповерховий житловий будинок в Салтівському районі. Будинок майже повністю зруйнований, сталася масштабна пожежа. За останніми даними, під завалами загинули 7 людей, 17 – поранені, в тому числі 11-річна дитина.

Близько 4:30 ранку ворог здійснив пуски ще 8 ракет з м. Бєлгород в напрямку Харківщини. Зафіксовані влучання ракет в Холодногірському та Салтівському районах Харкова. Пошкоджені будівлі, об'єкти інфраструктури, зайнялися пожежі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Слобідському районі одна з ракет влучила в 4-поверхове приміщення гуртожитку. Будівля частково зруйнована. Станом на зараз 2 людини загинули, 18 - дістали поранення, в тому числі 2 дитини. Остаточні наслідки цих влучань ще встановлюються. На місцях працюють усі спеціальні служби.

"Також сьогодні близько 4 ранку ворог завдав ракетного удару по м. Красноград. Зруйновані житлові будинки, більше 10 будинків пошкоджено. 2 мирні людини загинули, 2 - отримали поранення, серед них дитина 12 років. Інформація оновлюється", - пише Синєгубов

На лінії зіткнення тривають бойові дії.

"Усі попередні спроби ворога йти в наступ на позиції наших захисників завершилися відступами і втратами. Наразі окупанти зосереджені на утриманні власних рубежів, обстрілюють позиції наших військових з РСЗВ та артилерії. Дистанційно мінують місцевість. Наші захисники надійно тримають свої позиції та щодня карають окупантів за злочини проти мирних людей", - повідомляють у ОВА.