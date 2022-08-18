УКР
Найтрагічніша ніч для Харківщини: внаслідок масованих ракетних ударів РФ загинули 11 людей, поранені - 37, - Синєгубов. ФОТО

Минула ніч стала однією з найтрагічніших для Харківщини за весь час війни. Протягом ночі росіяни завдавали масованих ракетних ударів по Харкову. Під ударом російських терористів знову опинилися мирні спальні райони з цивільними людьми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 21:30 російська ракета, імовірно "Іскандер", влучила у триповерховий житловий будинок в Салтівському районі. Будинок майже повністю зруйнований, сталася масштабна пожежа. За останніми даними, під завалами загинули 7 людей, 17 – поранені, в тому числі 11-річна дитина.

Близько 4:30 ранку ворог здійснив пуски ще 8 ракет з м. Бєлгород в напрямку Харківщини. Зафіксовані влучання ракет в Холодногірському та Салтівському районах Харкова. Пошкоджені будівлі, об'єкти інфраструктури, зайнялися пожежі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Слобідському районі одна з ракет влучила в 4-поверхове приміщення гуртожитку. Будівля частково зруйнована. Станом на зараз 2 людини загинули, 18 - дістали поранення, в тому числі 2 дитини. Остаточні наслідки цих влучань ще встановлюються. На місцях працюють усі спеціальні служби.

Найтрагічніша ніч для Харківщини: внаслідок масованих ракетних ударів РФ загинули 11 людей, поранені - 37, - Синєгубов 01

"Також сьогодні близько 4 ранку ворог завдав ракетного удару по м. Красноград. Зруйновані житлові будинки, більше 10 будинків пошкоджено. 2 мирні людини загинули, 2 - отримали поранення, серед них дитина 12 років. Інформація оновлюється", - пише Синєгубов

На лінії зіткнення тривають бойові дії.

"Усі попередні спроби ворога йти в наступ на позиції наших захисників завершилися відступами і втратами. Наразі окупанти зосереджені на утриманні власних рубежів, обстрілюють позиції наших військових з РСЗВ та артилерії. Дистанційно мінують місцевість. Наші захисники надійно тримають свої позиції та щодня карають окупантів за злочини проти мирних людей", - повідомляють у ОВА.

Може пора вже наших союзників до Харкова на екскурсію возити а не в Ірпінь?
18.08.2022 09:38 Відповісти
Сегодня ночью ударило в 2 минутах ходьбы от меня. Северная салтовка в руинах, восточная наполовину разрушена. Главное следующее, сегодня приезжает глава ООН и турецкий *** Эрдоган, будут уговаривать бубочку прекратить защищаться и отдать ********* все территории которая она захватила. Резников говорит что будет "охолодження бойових дій", походу нас зелёная чума сольет
18.08.2022 09:45 Відповісти
Німецькі міста за такі "жарти" з британцями були повністю помножені на нуль.
Українське командування чогось чекає ще?
18.08.2022 09:40 Відповісти
Можливо краще ОПу на чолі з Дермаком. Впевнений, зразу обстріли припиняться, можливо навіть паБелгарАду лупануть
показати весь коментар
18.08.2022 11:26 Відповісти
Так, мабуть чекає - порад від Ідіотів.
Особисто будеш стріляти? А потім в міжнародному трибуналі відповідати за смерть російських цивільних?
показати весь коментар
18.08.2022 10:01 Відповісти

Американці та британці потрапили під міжнародний трибунал після знищення Дрездена?
Під суд потрапить РФ, оскільки вони першими почали вбивати цивільних. А Україні у відповідь - нічого не залишається.
показати весь коментар
18.08.2022 10:09 Відповісти
Американцы и британцы, вместе с советами подписали капитуляцию Германии, безаговорочную.
Когда собираешь манатки и выступаешь в сторону москвы чтобы брать её штурмом?
показати весь коментар
18.08.2022 10:27 Відповісти
где ты прочитал про взятие штурмом масквы? боишься,

что тебя там зацепит? забирай свои манатки и переезжай в деревню - может пронесет
показати весь коментар
18.08.2022 14:58 Відповісти
Що дозволено Юпітеру, не дозволено бику.
Дорости потрібно до рівня Штатів чи Британії, щоб мати можливість без наслідків бомбити міста супротивників.
показати весь коментар
18.08.2022 17:31 Відповісти
у українського командування немає своєї зброї, своїх снарядів. ми повністю залежимо від союзників - що вони дадуть, тим і стріляємо. тому вони нам і командують, куди стріляти, а куди - ні.
хоча аеродроми, скупчення рзсв і градів/ураганів на території параші - всяко є легітимною воєнною ціллю і я думаю, що ніхто б не заперечував, якби ми туди вгатили.
показати весь коментар
18.08.2022 10:04 Відповісти
Немає чим, нам нема чим навіть у відповідь по позиціям орків стріляти не те що по мордору. А все тому що дебіли не говорять правду, навішали на вуха макаронів про контрнаступ, а по факту на деяких ділянках одні калаші з саперними лопатками.
показати весь коментар
18.08.2022 11:27 Відповісти
А як там ООН . Дадут ли визу мерину? Что он заявит по поводу этих
бомбёжек.
показати весь коментар
18.08.2022 09:41 Відповісти
А може є деякі, що хочуть здати ще й Харків??!
показати весь коментар
18.08.2022 09:45 Відповісти
будуть телипатися на каштанах
показати весь коментар
18.08.2022 09:49 Відповісти
" в 2-х минутах от меня ..." - біля вас це де, на Пулавській чи Черняковській ...
показати весь коментар
18.08.2022 11:10 Відповісти
Ось на що спроможня ця фашиська терористична недодержава ,вони вбивають мирне населення ,руйнують міста ,що ж за ці злочини мають відповідати не лише проавляча кліка рф ,а і весь дибільний народ цього терористичного утворення.
показати весь коментар
18.08.2022 09:47 Відповісти
Етот итр катится в пропасть. Как какой то террорист взорвет автобус или собьет грузовиком десяток людей так весь мир кричит что террористическая атака. А как кремлевские террористы целенаправленно убили сотни тысяч мирных людей то их террористами не называют а наоборот заставляют жертв становиться на колени и идти на переговоры и уступки
показати весь коментар
18.08.2022 09:50 Відповісти
Пане Вальтер в квадраті,ви тільки но прийшли на Цензор?Амнесті Інтернешл офіційно ж заявила,що Україна розміщає військових в житлових кварталах,лікарнях і т.д.Кацапи тут же відгукнулися-вбито 90 бойовиків.Коли тільки порахувати встигли?Хай ці ,та і всі інші кацапи здохнуть...
показати весь коментар
18.08.2022 11:07 Відповісти
Когда уже в ООН поднимут вопрос о том что страна член ООН ежедневно совершает террористические атаки и убивает сотни гражданских людей? Что это за организация такая что в ней можно находиться даже террористам.
показати весь коментар
18.08.2022 09:53 Відповісти
В эту шарагу возьмут любого,кто будет платить взносы этим дармоедам.
показати весь коментар
18.08.2022 22:35 Відповісти
Українське командування має почати активно мститись за це. Західні союзники просто дивляться на готовність українців до вбивства кацапів і залежно від готовності - озброюватимуть. Коли здали Крим, то хто таких готовий був озброювати?
Тобто озброювати будуть тим більше, чим жорсткіше діятимуть ЗСУ
показати весь коментар
18.08.2022 09:56 Відповісти
Тактика масковитов - терроризировать в момент переговоров
Дебальцево - так они давили минский договор
Херсон - давят стамбульский договор
показати весь коментар
18.08.2022 09:58 Відповісти
За удар по Харькову нужно благодарить Ердогана и Гуттерюша которые приехали во Львовна нас давить. Именно когда начинаются какие то переговоры, рашисты проводят массовые убийства и теракты, чтобы сильнее напугать мировую общественность и склонить к какпитуляции. Вот до чего вы своими переговорами с кремлевским Чортом добиваетесь, а не мира.
показати весь коментар
18.08.2022 09:58 Відповісти
Пора передавати ATACMS.
показати весь коментар
18.08.2022 10:00 Відповісти
кацапы реально дебилы, если уничтожают, когда-то вторых, харьковчан, в Украине по руссофилии после ДаунбаСа (не обижайтесь, харьковчане-патриоты Украины, вас тоже много, но все мы в одной лодке с равнодушными и предателями, сам родился-вырос на стыке Донецкой-Харьковской-Днепровской областей)...
устал говорить идиотам-кацапофилам-какабезразницы, что Орде из Мокши пофиг на любовь "хохла"-зрадныка к ней - вы.бут-высушат и выбросят, и это - если идиоту-колаборанту ещё повезёт
показати весь коментар
18.08.2022 10:04 Відповісти
Не согласна, что Харьков можно сравнивать с донбасом. Вспомните 2014, никаких митингов в поддержку русского мира не было. Знаю я эту одесскую публика, которая более ватная чем в Харькове, да и в Днепре не лучше.
показати весь коментар
18.08.2022 10:20 Відповісти
Хотя и ваты у нас дофига и больше, тут наверное сложно поспорить. Можно вспомнить кого избирали на выборах харьковчане и все станет на свои места.
Всем привет с Салтовки, Украина должна победить.
показати весь коментар
18.08.2022 10:54 Відповісти
Та що Ви таке розповідаєте? А кого в облраді спецназ пов'язав в 2014? Не керівників ХНР? До речі, запитання - де вони? І мітинги були, і на проукраїнські нападали, і Моторилу на нах зафіксовано... То не розповідайте подібного...
показати весь коментар
18.08.2022 10:56 Відповісти
Пані героїня кучерявого негритянського ублюдка,та як би не спецназ із Вінниці,то була би на місці Харькова- ХНР,і не треба брехати про ваш патріотизм.Спали і бачили, в своїй більшості,"Русскій мір".
показати весь коментар
18.08.2022 11:12 Відповісти
все правильно вы говорите. Харьков пытались раскачать, даже собрали какую то "солянку" из местных маргиналов и приезжей кацапни из Белгорода, вместе их было не более пяти тысяч человек, что для полуторамиллионного города сущая чушь. помню, как эти безмозглые ходили мелкими группками и орали "Харьков, вставай!". и харьковчане действительно встали, чтобы надавать звездюлей Ванькам-встанькам, да так наваляли, что те уже побоялись сюда соваться без оружия. спецназ из Винницы уже подчищал остатки, после того как харьковский Ультрас разогнал это стадо ватных баранов. да, и знаменитая песня "путин - )(уйло, ла-ла-ла-ла..." это творчество харьковчан. так что не надо нам тут рассказывать, что мы неправильно родину любим, ага.
показати весь коментар
18.08.2022 17:23 Відповісти
Вспомните 2014, никаких митингов в поддержку русского мира не было. ©

, не можу погодитись. Ось пруф:

показати весь коментар
18.08.2022 21:48 Відповісти
...і ще:

показати весь коментар
18.08.2022 21:50 Відповісти
...і ще:

показати весь коментар
18.08.2022 21:51 Відповісти
...і ще

показати весь коментар
18.08.2022 21:52 Відповісти
У нас в Украине полно колаборантов и народ их знает и молчит. Понятно же, что среди охранников, дворников прочих жителей Харькова полно наводчиков. Полиция не справляется.
показати весь коментар
18.08.2022 10:15 Відповісти
Народ не мовчить. Це влада яка створила кубло колаборантів мовчить! Бо коли "заговорить" саме зараз народ то може погано закінчитися саме для держави.
показати весь коментар
18.08.2022 10:23 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
показати весь коментар
18.08.2022 10:20 Відповісти
Що воно фашист це ясно а ось про Бога так і не зрозумів...
показати весь коментар
18.08.2022 10:51 Відповісти
Треба ********** кацапів увздовж границі РФ
показати весь коментар
18.08.2022 11:05 Відповісти
Дурень думкою багатіє.Налякаєш бабу великим %уєм,Толька Дрімучий.Від Харькова до вас кацапів близько-будем,як чеченці ще довго в ваших є%єнях вам і вашим ********* голови різати.
показати весь коментар
18.08.2022 11:16 Відповісти
Господи, мы не знаем что же с нашей сотрудницей, месяц назад отпраздновали ее 35-летие, сегодня ее общежитие накрыли ракетками эти потвори.
Помоги Господи найти ее в больнице, а не в морге...
показати весь коментар
18.08.2022 10:51 Відповісти
Мордор должен быть уничтожен от слова совсем!
показати весь коментар
18.08.2022 10:56 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
18.08.2022 11:02 Відповісти
убивать их всех !!!! их детей , стариков, маток , убивать, убивать, убивать !!!!! всю русню по всему миру резать как скотину , вспарывать живот и в рот запихивать их флаг , от этих тварей не должно остатся и памяти !!!!!! и детям нашим и внукам говорить про это , и дети наши и внуки должны их ******* , везде и всегда , и днем и ночью , эти паРашные твари должны доживать последние дни в страхе , ни жалеть ни кого !!!!!
показати весь коментар
18.08.2022 11:16 Відповісти
Куча контрбатарейних систем, Байрактарів, дронів-камікадзе, невже не можна вдарити по системам, які обстрілюють Харків? Чи владі , ка в Києві на життя наплювати? А на відновленні Харкова планують щей заробити на відкатах?
показати весь коментар
18.08.2022 11:21 Відповісти
Прям таки "куча" ? Орки їх не знищують ? Ця "куча" розмножується під обстрілами орків ? І ще-для диванних стратегів-системи, якими обстрілюють Харків та область-мобільні. Тобто-вони відстрілялись та одразу поїхали, а не чекають, доки їх вирахують та знищать. Житлові квартали ми обстрілювати не можемо, тому що самі станемо терористами і захід перестане постачати нам зброю. До того ж це розв'яже руки ***** задля оголошення повної примусової мобілізації. Про це вже величезну купу разів казали у різних темах.
показати весь коментар
18.08.2022 11:55 Відповісти
Мождлива наш Гавнокомандуючий окрім усього іншого ще й мазохіст?
Інакше як можна пояснити такі обстріли без відповіді по Белгороду. Щоб відповідати по Белгороду навіть якась особлива зброя не потрібна, 20 км від кордону та 40 від Харкова!
показати весь коментар
18.08.2022 11:24 Відповісти
Куди саме по белгороду ? По житлових кварталах ?
показати весь коментар
18.08.2022 11:56 Відповісти
ассиметричнА, епта
показати весь коментар
18.08.2022 13:58 Відповісти
Схоже нашій "владі", а преЗЕрвавтиву особливо, просто П О Х У Ю те що кацапів не можуть відтіснити від Харкова. Київ звільнили і зашибісь.
показати весь коментар
18.08.2022 11:38 Відповісти
ЗеКодломойский обещал путлеру не мочить в сортире мацковию...Крым можно..это территория Украины...
показати весь коментар
18.08.2022 11:59 Відповісти
Куда смотрит Гутериш, так ведь давно пора исключить страну-террорист из совета безопасности оон.
показати весь коментар
18.08.2022 12:02 Відповісти
А за что Гуттаперчевый столоваться будет.Рашка ведь взносы исправно платит.
показати весь коментар
18.08.2022 22:43 Відповісти
Якщо хтось забув, смиренно нагадую, що зезилент дав доручення персонально В. Залужному захистити Харків від обстрілу.

Побачивши таку х-ню, раша розігрує наступну комбінацію:

1. Тероризує обстрілами цивільне населення Харкова.
2. Зе (за нашіптуванням єрмака) знімає Залужного.
3. Суспільство не може і не проковтне це.
4. Тут нічого доброго для України.

Увага, питання: навіщо дурне зе саме вдягнуло на себе це ярмо?
Випадковість?
показати весь коментар
18.08.2022 13:46 Відповісти
якшо ZV-піаніст знімить Залужного, то народ Країни за 48-72 години "знімить" ZV, за котрим вже давненько 111-та стаття плаче. і це не припущення або жарти якісь.
показати весь коментар
18.08.2022 14:58 Відповісти
ну, звісно ж, Салтівка -- просто штаб-квартира та розплідник харківських бандерівців, котра на кожних виборах давала найвищий відсоток голосів за "ригів" по Харкову!!!
R.I.P. усім загиблим під обстрілами мордорських андрофагів...
показати весь коментар
18.08.2022 14:54 Відповісти
Забули про дві ракети можливо С 300 за 25 лікарнею за ХТЗ, десь у тому районі.

Кацапам побажання здохнути і цікавість чому Генштаб не ініцює обстріл військових
обєктів в Бєлгороді - аеродроми, бази, залізничні депо, мости. Про житлові квартали
мова не йде, бо ми не кончені як московитські нащадки Андрофагів
показати весь коментар
18.08.2022 15:02 Відповісти
Уже 17 погибших....😢
показати весь коментар
18.08.2022 19:21 Відповісти
 
 