На сьогодні в Миколаєві залишилося приблизно 220 тис. з майже пів мільйона людей, темпи евакуації з міста знизилися, - Сєнкевич
Темпи евакуації з Миколаєва знизилися, зараз у місті залишається приблизно 220 тис. осіб.
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора проводилася евакуація, за вчора евакуювали 35 людей. Тобто відносно того, що раніше це було 500 людей, сьогодні - це 35 людей. Темпи евакуації знизилися, і люди, не зважаючи на те, що інтенсивність обстрілів то спадає, то знову збільшується, не хочуть покидати місто", - сказав мер.
За його словами, на сьогодні з майже пів мільйона людей, які жили до війни в Миколаєві, в місті залишилося приблизно 220 тис.
Но клоун,как и вся зеленая шобла, для обороны за полгода не сделала НИЧЕГО!!
Что касается оборонных мероприятий, если бы не сделано было НИЧЕГО, всё бы закончилось очень быстро и трагично. Сделано было процентов 30 от того, что надо было и главное можно было сделать. Да и не надо забывать, что уже почти 15000 тысяч дел о прямом предательстве политических и военных руководителей заведено.
Но в целом суть такова, башкой надо было думать на выборах в 19 году, а не жопой. Это не к тебе претензия, это к тому, что народ тоже получил то, что заслужил в какой-то степени.
Нехай половина -75тис. Де вони? Бо в нас на Заході повигрібали нехіло так народу, в основному по селах. Чому великі міста минають? Це такий план набору?