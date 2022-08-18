На сьогодні в Миколаєві залишилося приблизно 220 тис. з майже пів мільйона людей, темпи евакуації з міста знизилися, - Сєнкевич

Темпи евакуації з Миколаєва знизилися, зараз у місті залишається приблизно 220 тис. осіб.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора проводилася евакуація, за вчора евакуювали 35 людей. Тобто відносно того, що раніше це було 500 людей, сьогодні - це 35 людей. Темпи евакуації знизилися, і люди, не зважаючи на те, що інтенсивність обстрілів то спадає, то знову збільшується, не хочуть покидати місто", - сказав мер.

За його словами, на сьогодні з майже пів мільйона людей, які жили до війни в Миколаєві, в місті залишилося приблизно 220 тис.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілів Миколаєва та області російськими окупантами. ФОТОрепортаж