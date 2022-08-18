УКР
На сьогодні в Миколаєві залишилося приблизно 220 тис. з майже пів мільйона людей, темпи евакуації з міста знизилися, - Сєнкевич

миколаїв

Темпи евакуації з Миколаєва знизилися, зараз у місті залишається приблизно 220 тис. осіб.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора проводилася евакуація, за вчора евакуювали 35 людей. Тобто відносно того, що раніше це було 500 людей, сьогодні - це 35 людей. Темпи евакуації знизилися, і люди, не зважаючи на те, що інтенсивність обстрілів то спадає, то знову збільшується, не хочуть покидати місто", - сказав мер.

За його словами, на сьогодні з майже пів мільйона людей, які жили до війни в Миколаєві, в місті залишилося приблизно 220 тис.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілів Миколаєва та області російськими окупантами. ФОТОрепортаж

Автор: 

Миколаїв (1856) евакуація (2423) Сєнкевич Олександр (231)
Наслідок здачі півдня зеленим зрадником.
18.08.2022 09:48 Відповісти
Не укакайся от смеха, юморист мля.
18.08.2022 10:06 Відповісти
Вскукарекнувший клоун, из своего петушиного угла, я желаю тебе оказаться в самое ближайшее время под еженочными ракетными обстрелами, как у нас, в Николаеве.
18.08.2022 10:18 Відповісти
Наслідок здачі півдня зеленим зрадником.
18.08.2022 09:48 Відповісти
ждуны?
18.08.2022 10:02 Відповісти
Не укакайся от смеха, юморист мля.
18.08.2022 10:06 Відповісти
Вскукарекнувший клоун, из своего петушиного угла, я желаю тебе оказаться в самое ближайшее время под еженочными ракетными обстрелами, как у нас, в Николаеве.
18.08.2022 10:18 Відповісти
Ждуны? Давай я к тебе приеду пожить из Николаева со всей семьей и не просто так, а что бы была хотя бы элементарная достойная работа. Примешь? Таких как я 220 тысяч горожан.
18.08.2022 10:27 Відповісти
из серии, почему не предупредили народ, а то бы мы... полгода война, город беспощадно обстреливается, половина населения на месте. Больше всего походу о том, что не предупредили вопят те, кто хотел слинять заграницу по-скорому.
18.08.2022 10:12 Відповісти
Не путай рамсы и не переводи стрелки. Десятки тысяч погибших при вторжении с севера, там многие могли бы спастись, если бы предупредили. И не "вопят", а гнев и ненависть вызывает факт, что за полгода можно было бы значительно укрепить обороноспособность Украины и жертв и оккупированных территорий было бы в разы меньше.
Но клоун,как и вся зеленая шобла, для обороны за полгода не сделала НИЧЕГО!!
18.08.2022 10:23 Відповісти
Я констатирую ФАКТ. Что касается предупреждений, ты где жил Вася? На Луне? С сентября 21 года бесконечно и каждодневно шли разговоры о том, что Рашка может напасть. С апреля 21 года известно было, что кругом границ стоит 200 тыщ войска орков и количество растет. В декабре 21 года говорили, что уже даже госпиталя разворачивают. Никто ничего не скрывал, всё это открыто обсуждалось. Каких тебе еще предупреждений надо было? От зеленой шоблы ты хотел предупреждений?! Которую ниже плинтуса считаешь? От клоуна хотел? Да ты первый в январе 22 года его бы на смех поднял. Пять раз переносили срок нападения в РФ. Вспомни заседание где Путин свою камарилью собирал, даже из них НИКТО не верил в то, что происходит.
Что касается оборонных мероприятий, если бы не сделано было НИЧЕГО, всё бы закончилось очень быстро и трагично. Сделано было процентов 30 от того, что надо было и главное можно было сделать. Да и не надо забывать, что уже почти 15000 тысяч дел о прямом предательстве политических и военных руководителей заведено.
Но в целом суть такова, башкой надо было думать на выборах в 19 году, а не жопой. Это не к тебе претензия, это к тому, что народ тоже получил то, что заслужил в какой-то степени.
18.08.2022 10:36 Відповісти
спасибо зеленым ******* , которые смотрели как паРаша готовится убивать нас и молчали , вас сук зеленых нужно вешать на столбах , твари , сцыкливые , обосранные клоуны , все ваши дети пусть болеют раком и подыхают в муках !!!!!!!!!!
18.08.2022 11:22 Відповісти
Вважається, що мобілізаційний резерв 30% населення, 500*0.3= 150 тис.
Нехай половина -75тис. Де вони? Бо в нас на Заході повигрібали нехіло так народу, в основному по селах. Чому великі міста минають? Це такий план набору?
18.08.2022 12:19 Відповісти
 
 