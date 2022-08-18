19 грузинських неурядових організацій вимагають запровадити візовий режим для росіян, - ЗМІ

Близько двох десятків впливових грузинських громадських неурядових організацій закликали владу запровадити візовий режим для громадян РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Новини-Грузія.

"Ми вважаємо, що контроль за в’їздом у Грузію російських громадян і підприємств - це питання національної безпеки країни... Вимагаємо негайно встановити візовий режим для громадян РФ і переглянути правовий статус тих, хто вже в’їхав на територію країни", - підкреслюють активісти.

Зазначається, що у Грузії з лютого 2022 року було зареєстровано близько 6400 російських компаній, що у 7 разів перевищує річний показник 2021 року. Неурядовий сектор вважає, що громадяни РФ "можуть вільно використати окуповану Грузію для виходу зі складної економічної ситуації, створеної санкціями проти Російської Федерації".

"Триваюча окупація, етнічні чистки, скоєні рф у Грузії, злочини проти людяності, триваючий конфлікт в Україні й часто використовуваний рф підхід - інтервенція в іноземну державу під приводом "захисту" власних громадян - все це створює достатні підстави для встановлення візового режиму", - аргументують у заяві.

Що стосується правової основи, то представники громадських організацій нагадують, що обмеження у правах громадян країною-агресором є поширеною практикою і не суперечить міжнародним стандартам у сфері прав людини, а отримання притулку для росіян все одно буде можливим і такі ситуації розглядаються в індивідуальному порядку.

У заяві також висловлюють повну підтримку українцям у боротьбу за свободу.

Звернення підписали 19 організацій: Фонд "Відкрите суспільство", Медіа-омбудсмен, "Сірцхвіліа", "Інститут громадянського суспільства", "Асоціація молодих юристів Грузії", "Рух за рівність", "Права Грузія", Група підтримки жіночих ініціатив, "Європейський фонд", "Міжнародна обсерваторія адвокатів і юристів", "Сапарі", "Вартові демократії", "Центр соціальних наук", Court Watch, "Зелена альтернатива", "Індекс демократії - Грузія", платформа "Проспект", BGI Advisory Services Georgia, співзасновник "Адвокатської колегії Грузії".