Гендиректор МАГАТЕ Гроссі у відповідь на запрошення України готовий очолити делегацію на ЗАЕС, - Кулеба
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив главу МЗС України Дмитра Кулебу, що готовий очолити делегацію на Запорізьку АЕС.
Про це глава української дипломатії поінформував у твітері, передає Цензор.НЕТ.
"У нашій розмові генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив мені, що у відповідь на запрошення України він готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію", - написав Кулеба.
Глава МЗС наголосив на "невідкладності місії для усунення загроз ядерній безпеці, викликаних військовими діями Росії".
