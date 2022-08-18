Гендиректор МАГАТЕ Гроссі у відповідь на запрошення України готовий очолити делегацію на ЗАЕС, - Кулеба

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив главу МЗС України Дмитра Кулебу, що готовий очолити делегацію на Запорізьку АЕС.

Про це глава української дипломатії поінформував у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"У нашій розмові генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив мені, що у відповідь на запрошення України він готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію", - написав Кулеба.

Глава МЗС наголосив на "невідкладності місії для усунення загроз ядерній безпеці, викликаних військовими діями Росії".

