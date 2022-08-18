УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4415 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 700 8

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі у відповідь на запрошення України готовий очолити делегацію на ЗАЕС, - Кулеба

магате

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив главу МЗС України Дмитра Кулебу, що готовий очолити делегацію на Запорізьку АЕС.

Про це глава української дипломатії поінформував у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"У нашій розмові генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив мені, що у відповідь на запрошення України він готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію", - написав Кулеба.

Глава МЗС наголосив на "невідкладності місії для усунення загроз ядерній безпеці, викликаних військовими діями Росії".

Читайте: На ЗАЕС необхідно терміново відправити міжнародну місію, війська РФ ставлять під загрозу безпеку всього континенту, - Кулеба

Автор: 

МАГАТЕ (774) Запорізька АЕС (1454) Гроссі Рафаель (325)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не для того московити обстрілюють ЗАЕС щоб пускати туди якусь делегацію. Кулеба лошара.
показати весь коментар
18.08.2022 10:15 Відповісти
Поступок, достойный уважения.
Кто бы там что ни говорил - а яйца у него есть.
показати весь коментар
18.08.2022 10:15 Відповісти
Орки на завтра анонсували удари по аес,нібито це зробить зсу щоб дезкрититувати рос армію,а ми мол предупреждаем до того кажуть ні техніки ні зброї на аес нема,вони захищають від неонацисиів станцію
показати весь коментар
18.08.2022 10:31 Відповісти
Дуже цікавий матеріал в світі зустрічі Зе с гуттерешем і Ердоганом

ДАВИДЮК: Ердоган і Гуттереш бояться їхати в Київ, треба добивати путіна, світ боїться росію

https://youtu.be/uNeaIcRWISs

17 авг. 2022 г. політолог Микола Давидюк вважає, що генсек ООН Гуттереш та президент Туреччини Ердоган бояться їхати в Київ, тому зустріч буде у Львові.
Він закликав не піддаватись тиску на цій зустрічі.
показати весь коментар
18.08.2022 10:38 Відповісти
Эта херня с участием МАГАТЭ и ООН - это одна из операций раши по легализации отжатия станции, которая активно продвигается некоторыми нашими полезными идиотами, попомните мои слова
показати весь коментар
18.08.2022 10:43 Відповісти
все равно комиссия ООН - это и для Украины и мира - наиболее объективная возможность установить истину. Так что за мнение Гуттиэрешей и Гросси надо бороться.
Это в наших интересах.
показати весь коментар
18.08.2022 11:02 Відповісти
Да, да, для мира, как раз под этими лозунгами, в точности как и со спасением Африки от голода, ну, а заодно и Рабиновича от бедности, за счёт Украины
показати весь коментар
18.08.2022 11:20 Відповісти
 
 