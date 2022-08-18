УКР
Новини Війна
Ляшко про вплив війни на здоров’я українців: Збільшення хвороб, зокрема онкологічних та серцево-судинних

Війна в Україні призведе до збільшення різного виду хвороб, включаючи онкологічні та серцево-судинні захворювання.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Хотілося, щоби (війна. - ред.) не вплинула і щоби перемога якомога скоріше настала. Але ми вже зараз розуміємо, що матимемо негативні наслідки, оскільки питання скринінгу, профілактичних оглядів сьогодні точно не в пріоритеті українців. А з огляду на те, що ми зараз маємо війну, а до цього два роки коронавірусної хвороби, яка теж обмежувала доступ до медичної допомоги, ми готуємось до декількох проблемних моментів", - пояснив міністр.

За його словами, перший - це потенційне збільшення росту хвороб із запущеними стадіями розвитку - онкологічних третьої та четвертої стадії, що стосується і гіпертонічних хвороб - будуть зростати інфаркти, інсульти в більш молодому віці.

Також міністр наголосив, війна матиме вплив на стан психічного здоров'я.

"За попередніми аналізами, які ми робили на базі країн, де були локальні конфлікти, а в нас повномасштабна війна, потенційну кількість людей, яка потребуватиме психологічної підтримки, ми оцінюємо в плюс-мінус 15 мільйонів людей. З них, якщо не буде надана психологічна підтримка, приблизно 3 мільйони далі потребуватимуть ще допомоги психіатра чи психотерапевта. Потім, якщо знову не буде допомоги фахівця, то багато людей потребуватимуть медикаментозного лікування", - розповідає Ляшко.

+2
Нехай Ляшко скаже скільки пальмової технічної олії в хлібі, випічці,
навіть у сухарях, не кажучи про кондитерку.
Нехай скаже на якій пальмовій олії робиться "сметана", "морозиво"
та інші "молоковмістні" продукти.
Серцево-судинні захворювання починаються саме із цього.
показати весь коментар
18.08.2022 11:49 Відповісти
+2
Все очень просто. Медицину бесплатную у нас решили уничтожить. И сделали это очень успешно. Теперь медицина - обычный бизнес. Нет денег - готовся на кладбище. Если с тебя нечего взять - ты бесполезный балласт. Вперед в светлое будущее!
показати весь коментар
18.08.2022 12:03 Відповісти
+1
А Вы откуда беженцы?
показати весь коментар
18.08.2022 11:31 Відповісти
А як рухається справа із анонсованою рік тому Ляшком опцією в застосунку "Дія" про цифрову посмерну згоду абонента на вилучення його людських органів і роздачу їх всім охочим?
показати весь коментар
18.08.2022 10:28 Відповісти
Ты хоть знаешь сколько стоит выявить эти заболевания? Нигде нет бесплатного кт , мрт, узи!! Нигде !!! Я беженцев второй раз. Вы мне платите 2000 гривен. Вот мне дали направление на мрт головного мозга. Стоимость 1800!! До этого делали мрт позвоночника - 3800!! Поскольку я имею генетические заболевания, то обследования мне необходимы раз в три месяца в том числе и лабораторные. Остались без работы оба. Мужа , вы гниды закрыли в стране, с 1 октября закроете и меня. Вы хоть понимаете, что проклинать я вас буду до конца дней. ? Вы мрази лишили меня элементарного- права на жизнь. !!
показати весь коментар
18.08.2022 11:06 Відповісти
А Вы откуда беженцы?
показати весь коментар
18.08.2022 11:31 Відповісти
Вторй раз !! Из донецкой. П
показати весь коментар
18.08.2022 12:41 Відповісти
я так и знала. Чего ж не отправились в парашку эвакуироваться, если так Вам хреново в Украине? Еще не поздно, можно через крымский мост туда поехать, там Вам всё дадут и проклинать будет некого.
показати весь коментар
18.08.2022 12:45 Відповісти
Да нихрена ты не знала, глупый ты пучек перьев. Я не въездная туда 8 лет , в отличии от вас, я пожертвовала всем !! А чем пожертвовали вы ?
показати весь коментар
18.08.2022 12:50 Відповісти
Буду несказанно рада, когда Вам таки ротяку Вашу паршивую закроют. А каким образом, то уже неважно)))
показати весь коментар
18.08.2022 12:59 Відповісти
Смотри что бы тебе твою не порвали !
показати весь коментар
18.08.2022 14:05 Відповісти
А на хера ты эти болезни так запустил ?
Бухать надо меньше, а не всех вокруг обвинять.
Твоё здоровье - ТВОЯ первейшая забота.
показати весь коментар
18.08.2022 11:43 Відповісти
Я так понимаю, что это женщина. Я не знаю из какого города она беженка, но что касается МРТ и прочих процедур, то все они всегда были дорогими. Те же капельницы после инсульта, которые мы сейчас вынуждены проходить и ПЛАТИМ ДЕНЬГИ!

Тут другое. Уже сыпят проклёны. Хотя трудно ВСЕМ! Исключений нету!
Я спросила откуда эта дама беженка потому, что к нам везут ей подобных сотнями! Вот и думайте, будут ли БЕЖЕНЦЫ платить свои кровные за то же МРТ? Врядли! Им ВСЁ дадут бесплатно! Но с местных сдерут в три шкуры. А что не сдерут, то отберут силой, я так уже это понимаю. И тогда местные начнут сыпать проклёны на тех, кто перемешал всех в кучу, и данецких, и харьковских, но внутрь ни к кому не заглядывали, хотя прекрасно знали, чего от них ожидать.

У нас жили ТРИ года данецкие по соседству. Учились - бесплатно! Кормили ЧЕТЫРЕ раза в день бесплатно! Лечили - как вы думаете? Но каждый раз, б..., каждый раз они смотрели волками и говорили, что всё-равно они нас ненавидят! Куда они свалили, не в курсе, я только перекрестилась.

Сейчас везут и везут, везут и везут... кучами, старики и дети, дети и старики!

Так что такие дела... Еще много прокленов мы все услышим, я так понимаю.
показати весь коментар
18.08.2022 12:02 Відповісти
Я уже заплатила 3800 за мрт позвоночника. Сегодня 1800 за головной мозг. Увы! Нет у меня 6000 на анализ на все аминокислоты, коагулограмма и липидограмму. Генетический скрининг оплатила сама 1500!грн. Уважаемая, закройте рот. !!
показати весь коментар
18.08.2022 12:45 Відповісти
Вы мне не хамите! Я Вам в данецк войну НЕ звала. Это всё Ваша мания вЯличия и вот - результат! Я Вам НЕ верю! А если и приходится платить за обследование, почему ЭТОГО НЕ джелали на Родине? В данецке? И оставлаись бы там, чего сюда чургыкали? ЗАЧЕМ??? Чтобы гадости людям говорить?

Смотрите, чтоб Вам рот Ваш не закрыли те, кто просто не выдержит Вашего хзамства и ответит Вам по заслугам! Но еще раз - возвращайтесь домой, а оттуда - на парашковию! Скатертью!
показати весь коментар
18.08.2022 12:47 Відповісти
Я Вас услышала
показати весь коментар
18.08.2022 12:57 Відповісти
Я за 8 лет не получала нигде никоакой помощи- ибо не беременный афганец. Пахала на аптеки и клинники. Но сейчас я второй раз теряю жильё! Второй раз бегу стрессами и майками , но толко в этот раз ноги уже почти не идут. Время пришло. А мне толко 43 !! Увы. Я орфан.
показати весь коментар
18.08.2022 12:47 Відповісти
Все болячки ОТ НЕРВОВ! А у Вас их уже нет! Вы их истратили на проклёны! И вот результат, чего ж удивляетесь? Идите в церковь грехи замаливать))
показати весь коментар
18.08.2022 12:49 Відповісти
Ты о генетических орфанных болезнях слышал? Открой Гугл.
показати весь коментар
18.08.2022 12:43 Відповісти
Нехай Ляшко скаже скільки пальмової технічної олії в хлібі, випічці,
навіть у сухарях, не кажучи про кондитерку.
Нехай скаже на якій пальмовій олії робиться "сметана", "морозиво"
та інші "молоковмістні" продукти.
Серцево-судинні захворювання починаються саме із цього.
показати весь коментар
18.08.2022 11:49 Відповісти
Це все наслідки від ваших експерементальних вакцин проти COVID-19
показати весь коментар
18.08.2022 11:50 Відповісти
Все очень просто. Медицину бесплатную у нас решили уничтожить. И сделали это очень успешно. Теперь медицина - обычный бизнес. Нет денег - готовся на кладбище. Если с тебя нечего взять - ты бесполезный балласт. Вперед в светлое будущее!
показати весь коментар
18.08.2022 12:03 Відповісти
Во всех областных центрах сидят фопы.
показати весь коментар
18.08.2022 12:49 Відповісти
 
 