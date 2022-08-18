Ляшко про вплив війни на здоров’я українців: Збільшення хвороб, зокрема онкологічних та серцево-судинних
Війна в Україні призведе до збільшення різного виду хвороб, включаючи онкологічні та серцево-судинні захворювання.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив очільник МОЗ Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
"Хотілося, щоби (війна. - ред.) не вплинула і щоби перемога якомога скоріше настала. Але ми вже зараз розуміємо, що матимемо негативні наслідки, оскільки питання скринінгу, профілактичних оглядів сьогодні точно не в пріоритеті українців. А з огляду на те, що ми зараз маємо війну, а до цього два роки коронавірусної хвороби, яка теж обмежувала доступ до медичної допомоги, ми готуємось до декількох проблемних моментів", - пояснив міністр.
За його словами, перший - це потенційне збільшення росту хвороб із запущеними стадіями розвитку - онкологічних третьої та четвертої стадії, що стосується і гіпертонічних хвороб - будуть зростати інфаркти, інсульти в більш молодому віці.
Також міністр наголосив, війна матиме вплив на стан психічного здоров'я.
"За попередніми аналізами, які ми робили на базі країн, де були локальні конфлікти, а в нас повномасштабна війна, потенційну кількість людей, яка потребуватиме психологічної підтримки, ми оцінюємо в плюс-мінус 15 мільйонів людей. З них, якщо не буде надана психологічна підтримка, приблизно 3 мільйони далі потребуватимуть ще допомоги психіатра чи психотерапевта. Потім, якщо знову не буде допомоги фахівця, то багато людей потребуватимуть медикаментозного лікування", - розповідає Ляшко.
