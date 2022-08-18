Капітан армії РФ застрелив таксиста в Ростові-на-Дону: Чоловіки посперечались про війну в Україні

Російський офіцер застрелив таксиста в Ростові-на-Дону. Причиною стала суперечка про війну в Україні.

Про це повідомляє 161.ru, інформує Цензор.НЕТ.

За даними джерел видання, капітан, який прибув з Московської області, посперечався з таксистом, який його підвіз на набережну. Між чоловіками виникла суперечка про війну в Україні. Вичерпавши аргументи, військовослужбовець чотири рази вистрілив у опонента з пістолета Макарова.

Загиблий був уродженцем Азербайджану, до Ростовської області переїхав багато років тому.

Наразі військовослужбовця відправили до СІЗО на 2 місяці.

