Капітан армії РФ застрелив таксиста в Ростові-на-Дону: Чоловіки посперечались про війну в Україні
Російський офіцер застрелив таксиста в Ростові-на-Дону. Причиною стала суперечка про війну в Україні.
Про це повідомляє 161.ru, інформує Цензор.НЕТ.
За даними джерел видання, капітан, який прибув з Московської області, посперечався з таксистом, який його підвіз на набережну. Між чоловіками виникла суперечка про війну в Україні. Вичерпавши аргументи, військовослужбовець чотири рази вистрілив у опонента з пістолета Макарова.
Загиблий був уродженцем Азербайджану, до Ростовської області переїхав багато років тому.
Наразі військовослужбовця відправили до СІЗО на 2 місяці.
шоб вони по миру не стреляли
2. Помститися за людину, яка підтримувала близьку до нашої позицію - справа рук не мітичних "азербайджанців", серед яких можуть бути як симпатики роісі, так і противники, а саме українців.
3. Оскільки цю гниду, радше за все, незабаром випустять "смивать кров'ю правонарушеніє", то у наших вояків безперечно з'явиться нагода зробити з гниди погній для наших ланів.
Слава Україні!
Тепер і самої пітьми.
Подлая нация с мелкой душонкой. Вызывает презрение.
-в спорє раждаєтся істіна!!!
а істіна така-одного посадять-не буде воювати
іншого закопають..