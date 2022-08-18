УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4415 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 817 44

Міноборони РФ про обстріл Харкова: Заявили про удар по "пункту розміщення найманців" та "знищення 90 бойовиків"

конашенков

В Міністерстві оборони Росії прокоментували обстріли Харкова, внаслідок яких загинули 11 цивільних осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"ЗС РФ високоточною зброєю наземного базування вразили пункт розміщення найманців у Харкові, знищено понад 90 бойовиків", - зазначили в Міноборони країни-окупанта.

Нагадаємо, 17 серпня російські окупанти завдавали масованих ракетних ударів по Харкову. Під ударом російських терористів знову опинилися мирні спальні райони з цивільними людьми. Внаслідок обстрілів загинули 11 людей, поранення дістали 37 осіб.

Читайте: Окупанти завдали ракетних ударів по Харкову, є влучання у гуртожиток у Слобідському районі, 18 поранених, 1 людина загинула, - Синєгубов (оновлено)

Автор: 

росія (67880) Харків (5874) Міноборони рф (727)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Еслибы у Гитлера был бы Конашенков, он бы до сих пор считал что войну выиграл.
показати весь коментар
18.08.2022 10:45 Відповісти
+18
Расстрелять глухонемых инвалидов и обявить о победе может только вяликая инепабедзимая руZZкая армия. Пригласите комиссию ООН и красного креста в Харьков и задокументируйте какх *наемников и 90 боевиков* разбомбили рашисты
показати весь коментар
18.08.2022 10:50 Відповісти
+12
Та да. Вони возили на передову ракети для Хаймерсів на транваЯх.
показати весь коментар
18.08.2022 10:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Еслибы у Гитлера был бы Конашенков, он бы до сих пор считал что войну выиграл.
показати весь коментар
18.08.2022 10:45 Відповісти
Лавров с Захаровой, Скабеевой и Симонян тоже бы у Гитлера ужились. Но тогда бы у дверей Рейхсканцелярии пришлось бы повесить красный фонарь.
показати весь коментар
18.08.2022 11:04 Відповісти
Net! Togda bi prislosj povesitj nad dverju vedro govna. Potomu cto bljadi po sravneniju s etimi esco v polne prilicnije zenscini.
показати весь коментар
18.08.2022 13:30 Відповісти
Этому канашенкову надо было существовать министром пропаганды третьего рейха. Ошибка природы? Да. Но он нашел выход. Он служит у путлера .Так что никакой разницы...
показати весь коментар
18.08.2022 11:06 Відповісти
А хто був гірший - сталін, чи гітлер?
показати весь коментар
18.08.2022 11:15 Відповісти
Сталін. Гітлер будував соціялізм для німців а Сралін тільки для себе
показати весь коментар
18.08.2022 13:10 Відповісти
Смерть кацапской орде. Чтоб вы твари выздыхали все, за наши муки, за наших невинно убитых. Украинцы, пора взрослеть и убирать эту зеленую плесень.
показати весь коментар
18.08.2022 11:32 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2022 10:46 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2022 11:28 Відповісти
І 12 Хаймарсів )))
показати весь коментар
18.08.2022 10:46 Відповісти
Та да. Вони возили на передову ракети для Хаймерсів на транваЯх.
показати весь коментар
18.08.2022 10:46 Відповісти
Расстрелять глухонемых инвалидов и обявить о победе может только вяликая инепабедзимая руZZкая армия. Пригласите комиссию ООН и красного креста в Харьков и задокументируйте какх *наемников и 90 боевиков* разбомбили рашисты
показати весь коментар
18.08.2022 10:50 Відповісти
комісія ООН в Харків не заїде: адже його обстрілюють. сумний жарт, але це правда.
показати весь коментар
18.08.2022 11:04 Відповісти
Потвори. Цинічни ублюдки. Розплата буде обов'язково!!!
показати весь коментар
18.08.2022 10:53 Відповісти
Арестович , Подоляк Зеленский обещали КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ в Херсоне ⁉️… Невозможно победить врага , имея на банковой ПРЕДАТЕЛЕЙ ‼️ На они брехали ,тем временем в Стамбуле сдали все ,сняли санкции с ***** и Абрамовича на сотни миллиардов , прямо сегодня во Львове договариваются о перемирии с шестерками *****
показати весь коментар
18.08.2022 11:13 Відповісти
Откуда такая информация про Львов?
показати весь коментар
18.08.2022 11:27 Відповісти
Та чого ви розлаялися . Контрнаступ іде . Он за пару тижнів усі 20 000 кацапів самі на колінах попросять щоб їх погодували бо вони вже кілька діб нічого не їли
показати весь коментар
18.08.2022 13:12 Відповісти
За всі свої "геройства" дочекається цей "рыжий хенераль", що високоточна куля влетить прямо в його особистий "центр принятия решений", тобто у голову.
показати весь коментар
18.08.2022 10:57 Відповісти
Какого ***** хера, Терехов не эвакуировал инвалидов?
показати весь коментар
18.08.2022 10:59 Відповісти
Аншлаг в Минобороне России на сегодня не заканчивается.

Там заявили, что ВСУ готовят «резонансную провокацию» на Запорожской АЭС для того, чтобы обвинить Россию в создании «техногенной катастрофы».

По версии военных начальников бункерного, провокация случится завтра, 19 августа, когда 44-я артиллерийская бригада ВСУ нанесёт удары по ЗАЭС с огневых позиций в городе Никополь, и возложит вину за последствия на оккупантов.
https://t.me/zaborzp/24382
показати весь коментар
18.08.2022 11:01 Відповісти
кацапская морда иди нахер - давай мы по твоей дурной башке лупанем
показати весь коментар
18.08.2022 11:56 Відповісти
Лучше сами там между собой разбирайтесь. Не надо в ваши внутренние славянские разборки весь свет впутывать.
показати весь коментар
18.08.2022 13:35 Відповісти
https://t.me/rf200_nooow/9192 https://t.me/rf200_nooow/9192
показати весь коментар
18.08.2022 11:04 Відповісти
когда єтого дурака повесят или шлепнут смакарова я даже пива куплю какого то в атб. хрен с ним роскошелюся
показати весь коментар
18.08.2022 11:06 Відповісти
Те 90 наёмники наверное взяты из того же списка где 180 уничтоженные химарсы.
показати весь коментар
18.08.2022 11:09 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
18.08.2022 11:09 Відповісти
зачем нужны эти фейковые отчеты, непонятно..., их публика и так жаждет крови - больше убитых хохлов им только в радость, причем неважно кого, женщин, стариков или детей, они всем убийствам только рады..., на кого рассчитан это БСК...
показати весь коментар
18.08.2022 11:13 Відповісти
Ага, глухонемые "боевики"...Гореть тебе и всем твоим родственникам в Огне Вечном, ***** рыжий! Та и всем кацапам кацапским вообще!
показати весь коментар
18.08.2022 11:16 Відповісти
Санька з Невловимих -- немішало би иого вже вспокоіти
показати весь коментар
18.08.2022 11:19 Відповісти
Общие боевые потери России на 18 августа ориентировочно составили:
личного состава - около 44300 (+200) человек ликвидировано; танков - 1889 (+3); боевых бронированных машин - 4179 (+17); артиллерийских систем - 1010 (+17); РСЗО - 265 (+2); средства ПВО - 136 (+0); самолетов - 234 (+1); вертолетов - 197 (+1); беспилотников оперативно-тактического уровня - 793 (+1); крылатые ракеты - 190 (+0); корабли / катера - 15 (+0); автомобильной техники и автоцистерн - 3061 (+7); специальной техники - 93 (+0).
показати весь коментар
18.08.2022 11:26 Відповісти
- Врут везде и всегда. Не соврал, день пропал. А.С. Пушкин
показати весь коментар
18.08.2022 11:26 Відповісти
⚡️🇺🇦 Тамара Горіха Зерня
Іще один момент з інтерв'ю Зеленського. На питання, чи він особисто вірив у можливість вторгнення, той відповів: та хто б міг у таке повірити? Що вони катуватимуть людей? Ніхто не вірив, що все буде так. Ніхто цього не знав. Цитата англійською: "Look, how can you believe this? That they will torture people and that this is their goal? No one believed it would be like this. And no one knew it." Хто міг знати?!! Хто міг повірити, що вони катуватимуть і гвалтуватимуть?

Ми могли! Всі ми, для кого війна почалася у чотирнадцятому, хто мінімально цікавився новинами з окупованих територій, хто мав бажання хоч раз поговорити з біженцями.
Ах ти ж... Глянь в очі дружині Рибака або мамі Стьопочки Чубенка, і посмій їм сказати, що ти не знав!! Далі вже моя думка, яку я нікому не нав'язую, але яка для мене багато пояснює. Країну готували до капітуляції, колонізації, але Вові при цьому сказали, що все буде тихо-мирно, ніхто не постраждає. Ну стрельнуть десь пару разів, ну прапори поміняють - та какая разніца на ті прапори. Та і черговий сезон «Скотів» скоро знімати з Шиферами…
показати весь коментар
18.08.2022 11:27 Відповісти
Більш того, в нас така вся історія, а не лише з 2014 року! Але ватні тупі жадібні зелені виродки її знати не хотіли!!! Лише 1 приклад - катівня у Львові ! Всі були у Львові!!!! Але знати історії не хотіли!!!! 'А какая разніца то ж било давно!'
показати весь коментар
18.08.2022 11:34 Відповісти
ты что типа оправдываешь кацапов ?
показати весь коментар
18.08.2022 11:58 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2022 11:30 Відповісти
Схоже нашій "владі", а преЗЕрвавтиву особливо, просто П О Х У Ю те що кацапів не можуть відтіснити від Харкова. Київ звільнили і зашибісь.
показати весь коментар
18.08.2022 11:35 Відповісти
конченные ****** как и *********** первый.......................
показати весь коментар
18.08.2022 11:47 Відповісти
Кацапы конченые мрази.
показати весь коментар
18.08.2022 12:25 Відповісти
Падлюки! Куди влучили - там і штаб!
показати весь коментар
18.08.2022 13:23 Відповісти
Наша проблема в тому що ми це лайно не наказуємо.Особливо пропагандистів яких прилюдно потрібно наказати .
показати весь коментар
18.08.2022 19:28 Відповісти
До речі де рішення що Росія країна терорист і спонсор тероризму також в розшук всіх пропагандистів як посібників терористів .6 місяць війни !!!
показати весь коментар
18.08.2022 19:29 Відповісти
 
 