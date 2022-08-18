Міноборони РФ про обстріл Харкова: Заявили про удар по "пункту розміщення найманців" та "знищення 90 бойовиків"
В Міністерстві оборони Росії прокоментували обстріли Харкова, внаслідок яких загинули 11 цивільних осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"ЗС РФ високоточною зброєю наземного базування вразили пункт розміщення найманців у Харкові, знищено понад 90 бойовиків", - зазначили в Міноборони країни-окупанта.
Нагадаємо, 17 серпня російські окупанти завдавали масованих ракетних ударів по Харкову. Під ударом російських терористів знову опинилися мирні спальні райони з цивільними людьми. Внаслідок обстрілів загинули 11 людей, поранення дістали 37 осіб.
Там заявили, что ВСУ готовят «резонансную провокацию» на Запорожской АЭС для того, чтобы обвинить Россию в создании «техногенной катастрофы».
По версии военных начальников бункерного, провокация случится завтра, 19 августа, когда 44-я артиллерийская бригада ВСУ нанесёт удары по ЗАЭС с огневых позиций в городе Никополь, и возложит вину за последствия на оккупантов.
https://t.me/zaborzp/24382
личного состава - около 44300 (+200) человек ликвидировано; танков - 1889 (+3); боевых бронированных машин - 4179 (+17); артиллерийских систем - 1010 (+17); РСЗО - 265 (+2); средства ПВО - 136 (+0); самолетов - 234 (+1); вертолетов - 197 (+1); беспилотников оперативно-тактического уровня - 793 (+1); крылатые ракеты - 190 (+0); корабли / катера - 15 (+0); автомобильной техники и автоцистерн - 3061 (+7); специальной техники - 93 (+0).
Іще один момент з інтерв'ю Зеленського. На питання, чи він особисто вірив у можливість вторгнення, той відповів: та хто б міг у таке повірити? Що вони катуватимуть людей? Ніхто не вірив, що все буде так. Ніхто цього не знав. Цитата англійською: "Look, how can you believe this? That they will torture people and that this is their goal? No one believed it would be like this. And no one knew it." Хто міг знати?!! Хто міг повірити, що вони катуватимуть і гвалтуватимуть?
Ми могли! Всі ми, для кого війна почалася у чотирнадцятому, хто мінімально цікавився новинами з окупованих територій, хто мав бажання хоч раз поговорити з біженцями.
Ах ти ж... Глянь в очі дружині Рибака або мамі Стьопочки Чубенка, і посмій їм сказати, що ти не знав!! Далі вже моя думка, яку я нікому не нав'язую, але яка для мене багато пояснює. Країну готували до капітуляції, колонізації, але Вові при цьому сказали, що все буде тихо-мирно, ніхто не постраждає. Ну стрельнуть десь пару разів, ну прапори поміняють - та какая разніца на ті прапори. Та і черговий сезон «Скотів» скоро знімати з Шиферами…