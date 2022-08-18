Міноборони РФ про обстріл Харкова: Заявили про удар по "пункту розміщення найманців" та "знищення 90 бойовиків"

В Міністерстві оборони Росії прокоментували обстріли Харкова, внаслідок яких загинули 11 цивільних осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"ЗС РФ високоточною зброєю наземного базування вразили пункт розміщення найманців у Харкові, знищено понад 90 бойовиків", - зазначили в Міноборони країни-окупанта.

Нагадаємо, 17 серпня російські окупанти завдавали масованих ракетних ударів по Харкову. Під ударом російських терористів знову опинилися мирні спальні райони з цивільними людьми. Внаслідок обстрілів загинули 11 людей, поранення дістали 37 осіб.

