УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4415 відвідувачів онлайн
Новини
1 489 13

Усі гарантії, надані РФ у питаннях прав людини, є не більш ніж порожніми деклараціями: в Європарламенті просять Єврокомісію заборонити екстрадицію до Росії

європарламент

Депутат Європарламенту від Болгарії Радан Канев закликав Європейську комісію дати чітку рекомендацію державам-членам ЄС припинити всі процедури екстрадиції російських громадян із ЄС до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

Цей крок спрямований на запобігання екстрадиції до Росії Алексєя Алчина, громадянина Росії, який спалив свій паспорт у Болгарії на знак протесту проти війни в Україні. Він, імовірно, буде екстрадований до країни походження за рішенням болгарського суду.

"Усі гарантії, надані Російською Федерацією у питаннях прав людини, є не більш ніж порожніми деклараціями, а будь-якому громадянинові Росії, який бере участь у відкритій антивоєнній та опозиційній діяльності, загрожують не лише тортури, приниження та нелюдське поводження, а й навіть загрожує дієвий, якщо не офіційно винесений, смертний вирок", - написав Канев у листі до президентки Європарламенту Роберти Метсоли.

Депутат закликав Комісію дати чітку рекомендацію всім державам-членам призупинити всі поточні та майбутні процедури екстрадиції громадян Росії, особливо у тих випадках, коли ці громадяни виступають проти режиму в Кремлі.

Ініціатива зараз збирає підписи серед депутатів Європарламенту.

Росія вимагала екстрадиції Алчина на батьківщину у зв'язку з розслідуванням податкового шахрайства. Алчин та його дружина Ольга Гюрова переконані, що російський запит політично мотивований.

Також читайте: Єврокомісія про скандальний звіт Amnesty International: Те, що відбувається в Україні, - прямі наслідки війни, розв’язаної РФ

Автор: 

Єврокомісія (2288) Європарламент (1076) росія (67880) екстрадиція (443)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
в Болгарії як ів Грузіі понаїхало російських кротів, замість того щоб боротись з режимом - тікають зі своїм імперським наротивом.......
всіх к родним березкам на чістие пруди......
показати весь коментар
18.08.2022 11:17 Відповісти
+3
⚡️🇺🇦 Тамара Горіха Зерня

Іще один момент з інтерв'ю Зеленського.

На питання, чи він особисто вірив у можливість вторгнення, той відповів: та хто б міг у таке повірити? Що вони катуватимуть людей? Ніхто не вірив, що все буде так. Ніхто цього не знав.

Цитата англійською: "Look, how can you believe this? That they will torture people and that this is their goal? No one believed it would be like this. And no one knew it."

Хто міг знати?!! Хто міг повірити, що вони катуватимуть і гвалтуватимуть?

Ми могли! Всі ми, для кого війна почалася у чотирнадцятому, хто мінімально цікавився новинами з окупованих територій, хто мав бажання хоч раз поговорити з біженцями.

Ах ти ж... Глянь в очі дружині Рибака або мамі Стьопочки Чубенка, і посмій їм сказати, що ти не знав!!

Далі вже моя думка, яку я нікому не нав'язую, але яка для мене багато пояснює.

Країну готували до капітуляції, колонізації, але Вові при цьому сказали, що все буде тихо-мирно, ніхто не постраждає.

Ну стрельнуть десь пару разів, ну прапори поміняють - та какая разніца на ті прапори.

Та і черговий сезон «Скотів» скоро знімати з Шиферами…
показати весь коментар
18.08.2022 11:24 Відповісти
+2
Параша объявила давно,что международное право для нее ничто.
И запад с этим согласен.
показати весь коментар
18.08.2022 11:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
18.08.2022 11:14 Відповісти
в Болгарії як ів Грузіі понаїхало російських кротів, замість того щоб боротись з режимом - тікають зі своїм імперським наротивом.......
всіх к родним березкам на чістие пруди......
показати весь коментар
18.08.2022 11:17 Відповісти
Ну чому так круто. Відправити на ПМЖ таварішшей Мйоркель, Шрйодера, Берлусконі в РФію
показати весь коментар
18.08.2022 12:46 Відповісти
Краще не к березкам, а на березках!
показати весь коментар
18.08.2022 13:00 Відповісти
Параша объявила давно,что международное право для нее ничто.
И запад с этим согласен.
показати весь коментар
18.08.2022 11:18 Відповісти
⚡️🇺🇦 Тамара Горіха Зерня

Іще один момент з інтерв'ю Зеленського.

На питання, чи він особисто вірив у можливість вторгнення, той відповів: та хто б міг у таке повірити? Що вони катуватимуть людей? Ніхто не вірив, що все буде так. Ніхто цього не знав.

Цитата англійською: "Look, how can you believe this? That they will torture people and that this is their goal? No one believed it would be like this. And no one knew it."

Хто міг знати?!! Хто міг повірити, що вони катуватимуть і гвалтуватимуть?

Ми могли! Всі ми, для кого війна почалася у чотирнадцятому, хто мінімально цікавився новинами з окупованих територій, хто мав бажання хоч раз поговорити з біженцями.

Ах ти ж... Глянь в очі дружині Рибака або мамі Стьопочки Чубенка, і посмій їм сказати, що ти не знав!!

Далі вже моя думка, яку я нікому не нав'язую, але яка для мене багато пояснює.

Країну готували до капітуляції, колонізації, але Вові при цьому сказали, що все буде тихо-мирно, ніхто не постраждає.

Ну стрельнуть десь пару разів, ну прапори поміняють - та какая разніца на ті прапори.

Та і черговий сезон «Скотів» скоро знімати з Шиферами…
показати весь коментар
18.08.2022 11:24 Відповісти
Чого ви усі чіпляєтеся до Зелі. Він так хотів подивитися в очко реббе Вови Шаламова. Там стільки цікавих думок і образів як і на картині ,, ЧОРНИЙ КВАДРАТ ,, українського (маланського) художника-авангардиста Казимира Малевича. Дивишся у дупу Путіна а там цілий космос , Всесвіт. Яка там сила думки (в очку Путіна)
показати весь коментар
18.08.2022 12:53 Відповісти
Не розумію одного: чи вони там дійсно такі є, чи просто придурюються? Ті харошіє рускіє, що тікають закордон, - то ті ж самі рашисти, що будуть співати про вєлікую і непабєдімую, але просто хочуть то робити в комфорті. Чи вони там вже антипутінській рух влаштовують? Нє? Не бачу
показати весь коментар
18.08.2022 11:28 Відповісти
европейці навіть ігіл у себе приймають
показати весь коментар
18.08.2022 11:43 Відповісти
Мабуть, чекають, щоб той ігіл себе проявив, тоді занепокояться. Харошій ігіл, а шо
показати весь коментар
18.08.2022 11:47 Відповісти
шольц мабуть буде проти ущємлєнія прав рускагаварящіх
показати весь коментар
18.08.2022 12:07 Відповісти
Читаєш про Соцдемократів з Німеччини і зразу згадуєш фразу із ,,ПЕРЕСІЧНИХ ШЛЯХІВ,, І. Франка--що за кожним соціял-демократом вилазить облудла пика ......
показати весь коментар
18.08.2022 13:07 Відповісти
 
 