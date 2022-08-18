Усі гарантії, надані РФ у питаннях прав людини, є не більш ніж порожніми деклараціями: в Європарламенті просять Єврокомісію заборонити екстрадицію до Росії
Депутат Європарламенту від Болгарії Радан Канев закликав Європейську комісію дати чітку рекомендацію державам-членам ЄС припинити всі процедури екстрадиції російських громадян із ЄС до Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.
Цей крок спрямований на запобігання екстрадиції до Росії Алексєя Алчина, громадянина Росії, який спалив свій паспорт у Болгарії на знак протесту проти війни в Україні. Він, імовірно, буде екстрадований до країни походження за рішенням болгарського суду.
"Усі гарантії, надані Російською Федерацією у питаннях прав людини, є не більш ніж порожніми деклараціями, а будь-якому громадянинові Росії, який бере участь у відкритій антивоєнній та опозиційній діяльності, загрожують не лише тортури, приниження та нелюдське поводження, а й навіть загрожує дієвий, якщо не офіційно винесений, смертний вирок", - написав Канев у листі до президентки Європарламенту Роберти Метсоли.
Депутат закликав Комісію дати чітку рекомендацію всім державам-членам призупинити всі поточні та майбутні процедури екстрадиції громадян Росії, особливо у тих випадках, коли ці громадяни виступають проти режиму в Кремлі.
Ініціатива зараз збирає підписи серед депутатів Європарламенту.
Росія вимагала екстрадиції Алчина на батьківщину у зв'язку з розслідуванням податкового шахрайства. Алчин та його дружина Ольга Гюрова переконані, що російський запит політично мотивований.
всіх к родним березкам на чістие пруди......
И запад с этим согласен.
Іще один момент з інтерв'ю Зеленського.
На питання, чи він особисто вірив у можливість вторгнення, той відповів: та хто б міг у таке повірити? Що вони катуватимуть людей? Ніхто не вірив, що все буде так. Ніхто цього не знав.
Цитата англійською: "Look, how can you believe this? That they will torture people and that this is their goal? No one believed it would be like this. And no one knew it."
Хто міг знати?!! Хто міг повірити, що вони катуватимуть і гвалтуватимуть?
Ми могли! Всі ми, для кого війна почалася у чотирнадцятому, хто мінімально цікавився новинами з окупованих територій, хто мав бажання хоч раз поговорити з біженцями.
Ах ти ж... Глянь в очі дружині Рибака або мамі Стьопочки Чубенка, і посмій їм сказати, що ти не знав!!
Далі вже моя думка, яку я нікому не нав'язую, але яка для мене багато пояснює.
Країну готували до капітуляції, колонізації, але Вові при цьому сказали, що все буде тихо-мирно, ніхто не постраждає.
Ну стрельнуть десь пару разів, ну прапори поміняють - та какая разніца на ті прапори.
Та і черговий сезон «Скотів» скоро знімати з Шиферами…