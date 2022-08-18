Росія тягне до кордону з Україною ешелон з ракетами з Улан-Уде, - Стратком ЗСУ
На початку серпня з Улан-Уде вийшов ешелон з боєприпасами у складі 28 вагонів. Він везе до кордонів України ракети для ЗРК С-300. Очікують, що ешелон прибуде до кордону у 20-х числах.
Про це повідомляє Стратком ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що на початку серпня з Улан-Уде вийшов ешелон із боєприпасами: він складається з 28 вагонів і везе 32 ракети до зенітних ракетних комплексів С-300. У Страткомі очікують, що він прибуде до кордонів України у 20-х числах місяця.
Також повідомляється, що до середини серпня з арсеналу комплексного зберігання боєприпасів у Котовому було вилучено понад 120 контейнерів із ракетами до С-300.
Крім того, у Страткомі повідомляють, що 440 транспортно-пускових контейнерів (ТПК) до ЗРК С-300 зберігалися в районі Джанкоя у Криму. Поки що складно сказати, чи були вони знищені повністю після нещодавніх вибухів. Ще понад 60 ТПК до С-300 є на аеродромі Зябрівка у Білорусі.
"Загроза масованого обстрілу території України, як мінімум, ракетами С-300 очевидна. З урахуванням прибуття ряду ешелонів до 20 числа, очевидно і те, що вони концентруються до 24 серпня", - додали у Страткомі
(а не так, як намагається переконати Ердоган самозакоханого нарциса-боневтіка)
Власне, вам і самім похжєр: дохнете як таргани і всім начхати.
ти ще напиши що Бог дороги будував замість того щоб рити окопи
Эшелоны с техникой и боеприпасами идут в Украину ЕЖЕДНЕВНО. Пик возможностей Мордора - вторая половина 2023 г. После чего эшелонов будет все меньше и меньше.
про які ердоган меле
І також, це показує, що кацапи втратили дуже великий запас цих ракет, та пускових установок.
Досвід знищення вже є.
Жахнуть бы по мавзолейным крысам путлера парой ракет Гимарс...