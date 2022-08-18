УКР
Росія тягне до кордону з Україною ешелон з ракетами з Улан-Уде, - Стратком ЗСУ

ракети

На початку серпня з Улан-Уде вийшов ешелон з боєприпасами у складі 28 вагонів. Він везе до кордонів України ракети для ЗРК С-300. Очікують, що ешелон прибуде до кордону у 20-х числах.

Про це повідомляє Стратком ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на початку серпня з Улан-Уде вийшов ешелон із боєприпасами: він складається з 28 вагонів і везе 32 ракети до зенітних ракетних комплексів С-300. У Страткомі очікують, що він прибуде до кордонів України у 20-х числах місяця.

Також повідомляється, що до середини серпня з арсеналу комплексного зберігання боєприпасів у Котовому було вилучено понад 120 контейнерів із ракетами до С-300.

Крім того, у Страткомі повідомляють, що 440 транспортно-пускових контейнерів (ТПК) до ЗРК С-300 зберігалися в районі Джанкоя у Криму. Поки що складно сказати, чи були вони знищені повністю після нещодавніх вибухів. Ще понад 60 ТПК до С-300 є на аеродромі Зябрівка у Білорусі.

"Загроза масованого обстрілу території України, як мінімум, ракетами С-300 очевидна. З урахуванням прибуття ряду ешелонів до 20 числа, очевидно і те, що вони концентруються до 24 серпня", - додали у Страткомі

+41
Это все, что надо знать о потенциальных переговорах с россией. Дорожная карта будет проста - вы там пока погуляйте, пока мы эшелоны подтянем.
18.08.2022 12:01 Відповісти
+31
Це переговорна група їде?
18.08.2022 12:02 Відповісти
+28
ну от...тепер видно що саме так росія готовиться до перемовин...
(а не так, як намагається переконати Ердоган самозакоханого нарциса-боневтіка)
18.08.2022 12:02 Відповісти
ну...курите на здоровье. дайошь бавовну
18.08.2022 12:00 Відповісти
Пора 300 км ракетки Хаймерс запускать.
18.08.2022 12:45 Відповісти
Не парся, они уже напряглись как член молодого льва и ждут. Я скажу больше, дядя Сэм придумал какие-то новые ракеты для систем Хаймерс. А сейчас угадай где их будут испытывать в боевых условиях? А шо там слышно за крымский хлопок, не знаешь? Чем это жахнули?....
18.08.2022 16:13 Відповісти
Похоже на то, что цивилизация меняет риторику общения с террористом №1. Как учит нас Святое письмо-Каждому будет отмеряно его-же линейкой. То есть говорим одно, а делаем другое.
18.08.2022 16:18 Відповісти
вже уявляю як гарно воно буде літати разом з вагонами
18.08.2022 12:01 Відповісти
Это все, что надо знать о потенциальных переговорах с россией. Дорожная карта будет проста - вы там пока погуляйте, пока мы эшелоны подтянем.
18.08.2022 12:01 Відповісти
ну от...тепер видно що саме так росія готовиться до перемовин...
(а не так, як намагається переконати Ердоган самозакоханого нарциса-боневтіка)
18.08.2022 12:02 Відповісти
Це переговорна група їде?
18.08.2022 12:02 Відповісти
18.08.2022 12:24 Відповісти
Віримо в ЗСУ
18.08.2022 12:02 Відповісти
Віримо в Бога та ЗСУ
18.08.2022 12:05 Відповісти
Богу похер на вас.
18.08.2022 12:11 Відповісти
З твого висеру видно, що на тебе так точно
18.08.2022 12:23 Відповісти
А те що ти мізками обділена - це за що кара?
18.08.2022 15:41 Відповісти
у вас взагалі не має власних,за вас думає чорт звідси ваша злість і дурість. підгоріло від одного нагадування про Бога
18.08.2022 16:46 Відповісти
Правду вчені кажуть, що віруючі мають слабкий інтелект)))
18.08.2022 17:23 Відповісти
Доказывать верующим о древнееврейских сказках о их прекрасном боге, тоже самое что любителям уйла о вяличии их вождя)))))
18.08.2022 18:19 Відповісти
Богу начхати на вас: це доказують ваші втрати, що втричі перевищують Афганістан!
Власне, вам і самім похжєр: дохнете як таргани і всім начхати.
18.08.2022 13:36 Відповісти
Ознака дебіла - у всіх бачити кацапів.
18.08.2022 15:40 Відповісти
361 дитина загинула, 714 поранено, вірте далі.
18.08.2022 12:12 Відповісти
Це кара за тупість стада у 19 році. А зебіли думали так минеться?
18.08.2022 12:42 Відповісти
Який класний у вас бог, що карає вбивством дітей. Респект.
18.08.2022 15:42 Відповісти
Бог допомагає відправляти в пекло покидьків які вбивають українських дітей.
ти ще напиши що Бог дороги будував замість того щоб рити окопи
18.08.2022 16:44 Відповісти
Допомагає західна зброя, ідіот))
18.08.2022 17:24 Відповісти
От твоих богов и всяческих религий погибло сколько людей за всю историю человечества...что тебе лучше помолчать((((
18.08.2022 18:25 Відповісти
Китайцы вперёд двери открыты.
18.08.2022 12:03 Відповісти
Когда Зябровка будет уничтожена? Что там говорил Данилов о политической воле зеленых соплей?
18.08.2022 12:03 Відповісти
Що вся iхня "воля" на памперсi засохла...
18.08.2022 13:10 Відповісти
Ердоган не в курсі про ешелони,інакше мір не предлагав би
18.08.2022 12:04 Відповісти
Султан хороший - паши плохие.
18.08.2022 12:19 Відповісти
И что? Низ-з-зя по рашкиной территории западным оружием стрелять, надеюсь найдется пара Украинских ракет для этих целей.
18.08.2022 12:05 Відповісти
От би добре було пустити його під укіс. Хай би ракети над Рашестаном політали...
18.08.2022 12:08 Відповісти
Новость?
Эшелоны с техникой и боеприпасами идут в Украину ЕЖЕДНЕВНО. Пик возможностей Мордора - вторая половина 2023 г. После чего эшелонов будет все меньше и меньше.
18.08.2022 12:09 Відповісти
Дык гляди, кабы нас к тому времени не стало не меньше, а совсем
18.08.2022 12:41 Відповісти
вас кацапов скоро вообще не будет - будут болота с жабами
18.08.2022 15:19 Відповісти
А Біба поїхав зі старим чмонею та східним торгашем перемовини вести ... нехай турки з курдами домовляться а ООН викене країни-терористи з членів, тоді буде про що розмовляти
18.08.2022 12:10 Відповісти
це так готуються до «переговорів»?

показати весь коментар
18.08.2022 12:13 Відповісти
тлеет окурок в этом эшелоне ожидается красивый атракцион...
18.08.2022 12:14 Відповісти
А по ешелону можно хлопнуть ?
18.08.2022 12:14 Відповісти
нужно
18.08.2022 12:18 Відповісти
Взагалі, це дуже гарна новина: важливе свідчення того, що кацапи якщо і мають зараз виробництво ракет до системи с-300, воно вже не покриває витрат.
І також, це показує, що кацапи втратили дуже великий запас цих ракет, та пускових установок.
18.08.2022 12:19 Відповісти
Столица Бурятии Баран-Удэ самая нищая на рабZee и занимает последнее место по финансированию всякого разного бизнеса...и т.д.
18.08.2022 12:23 Відповісти
Ну так ***ните по нему пока они не разгрузились. Или ето вброс для попытки нас запугать на фоне приезда Ердогана с предложением начать с росийскими нацистами переговоры?
18.08.2022 12:28 Відповісти
Треба спрацювати на випередження.
Досвід знищення вже є.
18.08.2022 12:29 Відповісти
Гимарсы с дальностью поражения 500 км.,уже в Украине ...нужно лишь точное их нахождение при помощи спутников Илана Маска нужных логистических объектов крыс путлера это сделать не трудно...
18.08.2022 12:29 Відповісти
Зуб даёшь... Зеленского, можна и дерьмака, что такие ракетачги ужо есть у нас 🤔
18.08.2022 12:37 Відповісти
У нас тоже есть ракеты С-300. Почему мы не ****шим по рашистам и бульбашам?
18.08.2022 12:30 Відповісти
Патамушта асфальт ісчо нє успєлі пралажіть пааабліже к бульбашіі
18.08.2022 12:33 Відповісти
Ракеты с-300 - зенитные. Для обстрела наземных целе й нужны модифицированные.
18.08.2022 12:55 Відповісти
Ждем новый видосик от Зеленского, с рекомендациями всем соблюдать спокойствие и мариновать шашлыки на 24 августа
18.08.2022 12:31 Відповісти
Но не забыть при этом штаны одеть ширинкой назад 😝😝😝😝😜🤪
18.08.2022 12:34 Відповісти
23 августа 1939 года на мацковию прилетел фон Риббентроп для заключения союза нацистской братской Германии и краснопузого быдла Сралина...два нациста делили Европу...
Жахнуть бы по мавзолейным крысам путлера парой ракет Гимарс...
18.08.2022 12:36 Відповісти
Мячты, мячты... где ваша сладость, хотя мечты имеют свойство сбываться🤔🧐😁 Дай Бог твои слова да Марсу в ухи 😝😝😝😝😜🤪
18.08.2022 12:39 Відповісти
Було б класно влаштувати тому ешелону "бавовну".
18.08.2022 12:41 Відповісти
Готуємо каравай такий кілограм на 10, бажано і більше... з тротилу 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
18.08.2022 12:42 Відповісти
Фейерверк с бавовной в Крыму будет продолжен...айродромов путлера в Крыму аж пять...а Крымский мост то таке...на Закуску генерал Залужный оставил...
18.08.2022 12:42 Відповісти
А серед цiх коментаторiв е люди? Чи тiки .....???
18.08.2022 12:54 Відповісти
зелеботы не люди а тупые гусеницы
18.08.2022 15:21 Відповісти
Захерачить эшелон!!!!!
18.08.2022 12:56 Відповісти
Пора формулировать стратегию победы. Один из вариантов -окончательное решение русскаго вопроса - это уничтожение раши, как государства, и создание московии в рамках 2-3х областей. Для этого есть все средства, такие как опыт создания ракетных носителей и запасы для них на ЧАЭС и др. Пора понять - или мы, или они.
18.08.2022 13:02 Відповісти
це аргумент кацапів на переговори .
18.08.2022 13:09 Відповісти
фєкальній поровоз с фаленками
18.08.2022 14:02 Відповісти
и опять зебилы спокойно наблюдают как идет подготовка к нападению и ниче не делают
18.08.2022 14:09 Відповісти
***** моему Харькову
18.08.2022 14:48 Відповісти
Слишком подозрительно всем известно-а не подстава это?
18.08.2022 15:34 Відповісти
Ага! Ось ердоган і хоче, щоб зеленський швиденько підписав все, про що мріє *****.
18.08.2022 15:44 Відповісти
І значіт єсть работа для хаймарса!
18.08.2022 22:36 Відповісти
 
 