Росія тягне до кордону з Україною ешелон з ракетами з Улан-Уде, - Стратком ЗСУ

На початку серпня з Улан-Уде вийшов ешелон з боєприпасами у складі 28 вагонів. Він везе до кордонів України ракети для ЗРК С-300. Очікують, що ешелон прибуде до кордону у 20-х числах.

Також повідомляється, що до середини серпня з арсеналу комплексного зберігання боєприпасів у Котовому було вилучено понад 120 контейнерів із ракетами до С-300.

Крім того, у Страткомі повідомляють, що 440 транспортно-пускових контейнерів (ТПК) до ЗРК С-300 зберігалися в районі Джанкоя у Криму. Поки що складно сказати, чи були вони знищені повністю після нещодавніх вибухів. Ще понад 60 ТПК до С-300 є на аеродромі Зябрівка у Білорусі.

"Загроза масованого обстрілу території України, як мінімум, ракетами С-300 очевидна. З урахуванням прибуття ряду ешелонів до 20 числа, очевидно і те, що вони концентруються до 24 серпня", - додали у Страткомі