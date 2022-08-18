УКР
62% українців вважають, що на час війни навіть конструктивна критика влади є неприпустимою, - опитування КМІС

41% громадян України вважає, що влада за жодних обставин не може порушувати закон, зокрема під час війни.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження "Демократія, права і свободи громадян та медіаспоживання в умовах війни", яке на замовлення Громадянської мережі ОПОРА провів у липні Київський міжнародний інститут соціології, передає Цензор.НЕТ.

Так, 62% опитаних вважають, що що на час війни навіть конструктивна критика влади є неприпустимою. Натомість 32% респондентів вказали, що навіть зараз має зберігатися політична конкуренція.

Водночас за чіткий розподіл повноважень виступають 16%, а прихильниками демократичної системи позиціонують себе 14% опитаних.

Разом з тим, 41% вважає, що за жодних обставин влада не може порушувати закони.

Опитування проводилось методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (із випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей, окупованих до 24 лютого). Опитування проводилося серед дорослих (віком від 18 років) громадян України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювала влада України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не ввійшли жителі територій, тимчасово не підконтрольних владі України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% — для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 10%.

Методом щоденникового опитування опитано 100 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей, окупованих до 24 лютого). Польовий етап дослідження тривав з 6 до 15 липня 2022 року. Опитування проведене серед дорослих (віком від 18 років) громадян України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювала влада України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не ввійшли жителі територій, тимчасово не підконтрольних владі України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Серед опитаних спостерігалося пропорційне представництво за статтю. Не менш ніж 70% опитаних мають вищу освіту, зайняті у різних сферах. Також представлені й економічно неактивні групи. Всі учасники цікавляться подіями в Україні та за кордоном і майже щоденно споживають новини через різні медіа. Не менш ніж 30% учасників використовують російську мову для спілкування вдома.

Йой, які «вигідні» комусь опитування! І це перед зустріччю із курвами у Львові!
А критикувати Пороха виходить можна було чи тоді війни не було?
18.08.2022 12:06 Відповісти
КМИСу верить- себя не уважать! Обычные зеленожопые проституты!
Ни кто не имеет право нарушать закон. Это основа победы. Влада , которая допускает преступления это не влада, это пособники врага.
Походу ці опитування прямо в ОП пишуть, щоб ЗЄ не вцявся прямо зараз.
62% мудаков
Йой, смішно, опитали 100 респондентів, і роблять висновки стосовно всіх українців. ІПСО якась, чи рашистів, чи єрмакістів... Метод "абсолютної очевидності" в дії. Гидко...
Як зручно без критики як на єдиному марафоні Як скаже так і добре Що люди вибрали чим думали під час війни?
хватит уже брехать своей заказухой от ОП! по последним опросам, 90% украинцев поддерживающих ВСУ, готовы также подержать за горло Зеленского и его кодло.
це жахливо.
А я вірю в опитування, вірогідно люди так і думають. Бо одна мадама в фейсбуці сперечалась, що президента обсирають, а там була розміщена його пряма цитата з інтервью. Спочатку вона казала, що це монтаж, він такого не говорив і це накладений звук, потім казала що Вашингтон пост це бульварна газета, яку ніхто в Америці не поважає, а в коли крити було більше нічим, сказала, що не хоче нічого знати що робить президент, а ми всі вороги-порохоботи (хоча про пороха взагалі ні слова не було) і повинні йому ноги цілувати за те, що він для нас робить. Просто людина з промитими мізками і, нажаль, таких більшість. А 16% просто не дивляться телебрехнемарафон
В телефонному режимі опитування анонімними важко назвати, відповідно результати вигідні владі треба ділити мінімум на 2. Маю глибокі сумніви, що мешканці окупованого Херсон вважають конструктивну критику влади неприпустимою, а невиїзні мешканці Закарпаття, Львівщини чи Буковини мовчки зирять в сторону кордонів ЄС і підтримують обмеження пересування.
48% вважають, що для пришвидшення перемоги у війні владі можна порушувати закон - це просто чудово, бо зняттю санкцій з "гаманців" *****, роздача кацапам українського громадянства , позбавлення Корбана громадянства, мародерство, закриття каналів, президентський бізнес з рашкою якось перемогу не наближають.
Ці опитування для того, щоб бути впевненим, що нам ******* навіть без війни?
