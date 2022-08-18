Українці мають запит на "сильну руку": 58% вважають, що для країни зараз найважливішим є сильний лідер, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

64% українців надають перевагу сильній державі та керівництву, а для 16% пріоритетами є демократія та плюралізм.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології, передає Цензор.НЕТ.

"На тлі війни поруч із бажанням зберегти демократичну державу українці мають запит на "сильну руку". Так, за даними липневого соціологічного дослідження, 58% опитаних вважають, що для України зараз найважливішим є сильний лідер; 79% думають, що Президент має втручатися у діяльність парламенту та уряду (для посилення оборони)", - зазначають соціологи.

Так, 64% респондентів надають перевагу сильній державі та керівництву і лише для 16% пріоритетами є демократія та плюралізм. Решта - 20% - отримали проміжний бал, що свідчить про невизначеність або суперечливість їхніх поглядів.

"Серед усіх респондентів 48% вважають, що зараз потрібно враховувати права та інтереси громадян, навіть якщо вони розходяться з інтересами держави, а за пріоритетність інтересів держави виступили 40% опитаних. 57% респондентів вважають, що на період війни влада має притягати до відповідальності громадян за "шкідливі" для держави погляди, тоді як 37% переконані, що будь-хто повинен мати можливість публічно висловлювати свою позицію, не боячись переслідувань влади. Заборону діяльності політиків і партій, підозрюваних у співпраці з росією, за першої підозри навіть без юридичних доказів підтримують 47% респондентів, а 46% вважають, що така заборона можлива лише за наявності надійних юридичних доказів", - свідчить опитування.

Опитування проводилось методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (із випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей, окупованих до 24 лютого). Опитування проводилося серед дорослих (віком від 18 років) громадян України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювала влада України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не ввійшли жителі територій, тимчасово не підконтрольних владі України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% — для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 10%.

Методом щоденникового опитування опитано 100 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей, окупованих до 24 лютого). Польовий етап дослідження тривав з 6 до 15 липня 2022 року. Опитування проведене серед дорослих (віком від 18 років) громадян України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювала влада України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не ввійшли жителі територій, тимчасово не підконтрольних владі України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Серед опитаних спостерігалося пропорційне представництво за статтю. Не менш ніж 70% опитаних мають вищу освіту, зайняті у різних сферах. Також представлені й економічно неактивні групи. Всі учасники цікавляться подіями в Україні та за кордоном і майже щоденно споживають новини через різні медіа. Не менш ніж 30% учасників використовують російську мову для спілкування вдома.

