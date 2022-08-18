УКР
Українці мають запит на "сильну руку": 58% вважають, що для країни зараз найважливішим є сильний лідер, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

зеленський

64% українців надають перевагу сильній державі та керівництву, а для 16% пріоритетами є демократія та плюралізм.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології, передає Цензор.НЕТ.

"На тлі війни поруч із бажанням зберегти демократичну державу українці мають запит на "сильну руку". Так, за даними липневого соціологічного дослідження, 58% опитаних вважають, що для України зараз найважливішим є сильний лідер; 79% думають, що Президент має втручатися у діяльність парламенту та уряду (для посилення оборони)", - зазначають соціологи.

Так, 64% респондентів надають перевагу сильній державі та керівництву і лише для 16% пріоритетами є демократія та плюралізм. Решта - 20% - отримали проміжний бал, що свідчить про невизначеність або суперечливість їхніх поглядів.

"Серед усіх респондентів 48% вважають, що зараз потрібно враховувати права та інтереси громадян, навіть якщо вони розходяться з інтересами держави, а за пріоритетність інтересів держави виступили 40% опитаних. 57% респондентів вважають, що на період війни влада має притягати до відповідальності громадян за "шкідливі" для держави погляди, тоді як 37% переконані, що будь-хто повинен мати можливість публічно висловлювати свою позицію, не боячись переслідувань влади. Заборону діяльності політиків і партій, підозрюваних у співпраці з росією, за першої підозри навіть без юридичних доказів підтримують 47% респондентів, а 46% вважають, що така заборона можлива лише за наявності надійних юридичних доказів", - свідчить опитування.

Опитування проводилось методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (із випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) опитано 1000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей, окупованих до 24 лютого). Опитування проводилося серед дорослих (віком від 18 років) громадян України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювала влада України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не ввійшли жителі територій, тимчасово не підконтрольних владі України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує 3,4% для показників, близьких до 50%, 3,0% — для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 10%.

Методом щоденникового опитування опитано 100 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей, окупованих до 24 лютого). Польовий етап дослідження тривав з 6 до 15 липня 2022 року. Опитування проведене серед дорослих (віком від 18 років) громадян України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювала влада України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не ввійшли жителі територій, тимчасово не підконтрольних владі України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Серед опитаних спостерігалося пропорційне представництво за статтю. Не менш ніж 70% опитаних мають вищу освіту, зайняті у різних сферах. Також представлені й економічно неактивні групи. Всі учасники цікавляться подіями в Україні та за кордоном і майже щоденно споживають новини через різні медіа. Не менш ніж 30% учасників використовують російську мову для спілкування вдома.

Українці мають запит на сильну руку: 58% вважають, що для країни зараз найважливішим є сильний лідер, - опитування КМІС
Українці мають запит на сильну руку: 58% вважають, що для країни зараз найважливішим є сильний лідер, - опитування КМІС

влада (387) опитування (2050) КМІС (357)
+43
Яке вiдношення "сильна рука" маЭ до того малорослого малороса на фото з заставки теми??
18.08.2022 12:35 Відповісти
+40
Знову цинічна брехня. Ніколи українці не потребували і не шукали "сільного лідера". Це все кацапська тема
18.08.2022 12:35 Відповісти
+37
Схоже, хтось очкує розкриття всієї правди про підготовку до війни і готується закручувати гайки в стилі кремлядєй. Одна "сильна рука" в 2014 вже здриснула в кацапстан, можемо павтаріть.
18.08.2022 12:36 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Отак серед стада з'являються Лукашенкі.
Не до вподоби вам була армія, мова, віра?
Вас поставить раком "какая разніца".
18.08.2022 14:30 Відповісти
у мене питання-чим українці відрізняються від росіян після таких опросів? відповідь- майже нічим. сильна рука, нквд, локшина на вухах. я вже перестаю віріти у перемогу над орками, тому що орки вже серед українців.
18.08.2022 14:35 Відповісти
Вы верите в эти результаты опросов?
18.08.2022 15:11 Відповісти
а х..й не відсосуть ці невтікайки 64% у 23% активних пасіонаріїв!
18.08.2022 14:41 Відповісти
Это что за какие-то ******** вопросы ,разогнать к херам этот некчемный заказник,в стране война,какие могут быть опросы,когда они воюют,другие в эвакуации,часть под окупацией, вы ***** нормальные?
18.08.2022 14:44 Відповісти
Для мене "сильна рука" - це,перш за все,Муж,який дбає про захист своїх громадян,який виробляє зброю для захисту країни,який укріплює кордон та риє окопи,який мінує територію та мости з боку потенційного ворога,який дбає про ЗСУ.
18.08.2022 14:45 Відповісти
Отут я згоден. Є такий запит у народу. Бо дуже вже треба, щоб хтось взяв за зябра всю зелену шоблу скопом разом із суддями і прокурорами, які відпускають зрадників і диверсанів,
18.08.2022 15:01 Відповісти
Так нафуя усі ці жертви!? Лягайте під підорашку і буде правити вами (********) моторило з сільною рукою
18.08.2022 15:15 Відповісти
Зеленский узурпирует власть, назначает послушных и преданных жополизов, подавляет любое инакомыслие, т.е. становится диктатором в худшем понимании этого слова. Все это КМИС спрятал за формулировкой "сильная рука". И своим опросом как бы подтверждает "правильность" этого: Ну а ****, у народа запрос такой ...
Противно и гадко от такой продажной "социологии"!
18.08.2022 15:35 Відповісти
Залужний замість Мямлі з його мутною шоблою
18.08.2022 15:41 Відповісти
А що вони так сполошились? Почалися ці опитування. Де не подивишся----зе накращий. Якщо ще хоче бути кимсь, нехай очистить своє оточення. Інакше тікати буде разом з оточенням....якщо вдастся. Напевно все навпаки , народ не підтримує зелену владу, вони зрозуміли, що треба спасати свою шкіру купують рейтинги. В мирний час, таке би пройшло, але не тепер, коли країна проливає стільки крові
18.08.2022 15:41 Відповісти
Ви здивуєтесь, але й війна почалась бо рейтинги почали сильно падати й зенаріку світив імпічмент, а ***** попросив ще потерпіти красавіцу, хоч і нє нравіца їй.
18.08.2022 16:39 Відповісти
украинцы нуждаются не столько в "сильной руке", как в сильных мозгах, с чем у Зеленского как раз очень большие проблемы.
18.08.2022 16:32 Відповісти
18.08.2022 16:33 Відповісти
На кожну сильну руку(жопу), є болт з лівою різьбою.
18.08.2022 16:35 Відповісти
Хтось пригадує подібні опитування за Порошенка ?
Такою хрєнню ніхто не страждав.
Якось поваги до українців більше було. Тепер намагаються на якихось холопів перетворити.
18.08.2022 18:22 Відповісти
Саме цікаве те, що ті, хто хоче сильної руки, зазвичай власний х*й не можуть втримати. І підтримують таких же "сильноруких".
18.08.2022 20:20 Відповісти
я за сильну руку але адекватного президента і то чітко на наприклад на пів року чи рік і з якимись чіткими повноваженнями, що можна, що не можна. Мабуть тільки в кадрових питаннях і частично в економічних.
18.08.2022 22:00 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 