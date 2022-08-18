УКР
Окупант Дрьомов про удар по Харкову: Винищення мирних людей допоможе нам виграти війну

дрьомов

Росіський окупант Анатолій Дрьомов визнає, що ударом по Харкову його країна знищила мирних людей та виправдовує це вбивство.

Про це Дрьомов пише у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Удар росіян по Харкову він назвав "вимушеним заходом".

"Ця війна вже всіх виснажила. Замість двох тижнів ця війна затяглася на пів року. Час переходити до радикальних дій. Винищення мирних людей може вплинути на Київ, і це допоможе нам виграти війну. На жаль, інакше нам не перемогти", - пише окупант.

Дивіться: Ракетний удар РФ по гуртожитку у Харкові: загинуло 3 людей, серед них хлопчик 2009 р.н, - ДСНС. ФОТО

Окупант Дрьомов про удар по Харкову: Винищення мирних людей допоможе нам виграти війну 01

Дрьомов вже не вперше виправдовує воєнні злочини росіян. Так, він знімав і публікував ролики про те, як окупанти хазяйнують в домах українців та мародерять . Після удару РФ по Вінниці він написав: "Якщо ми не бомбитимемо пологові будинки, школи, прості будинки, нам не виграти цієї війни".

армія рф (18773) Харків (5874)
Топ коментарі
+40
Боже якаж це мразь

таких як він треба знищувати зразу без суду і слідства
показати весь коментар
18.08.2022 12:43 Відповісти
+37
показати весь коментар
18.08.2022 12:50 Відповісти
+33
Вони майже всі так думають. І лише цей один покидьок оприлюднив спільну думку переважної більшості росіян.
показати весь коментар
18.08.2022 12:46 Відповісти
да, но есть Донецк, Луганск...
показати весь коментар
18.08.2022 12:42 Відповісти
Есть москва, питер и т.д. И никто и ничто теперь не сдерживает наших людей от актов возмездия.
показати весь коментар
18.08.2022 12:48 Відповісти
Донецк, Луганск и севастополь - это украина. А вот Москву и Петербург достать бы...
показати весь коментар
18.08.2022 12:52 Відповісти
... и Севастополь - это Украина.
показати весь коментар
18.08.2022 12:53 Відповісти
Ну, цивільних чіпати не треба. А військові об'єкти у Росії треба винищувати!
показати весь коментар
18.08.2022 12:56 Відповісти
Каких гражданских? Которые призывают уничтожать нас и наших детей?
показати весь коментар
18.08.2022 13:12 Відповісти
Око за око! Иначе россияки обнаглеют от вседозволенности и безнаказанности..
показати весь коментар
18.08.2022 14:47 Відповісти
по чому попали, то і військовий об'єкт, хто загинув той терорист, на кацапії інших немає.
показати весь коментар
18.08.2022 17:57 Відповісти
Боже якаж це мразь

таких як він треба знищувати зразу без суду і слідства
показати весь коментар
18.08.2022 12:43 Відповісти
Кацапи усі такі. Без винятків.
показати весь коментар
18.08.2022 12:46 Відповісти
«Не народ, а адский урод». - В.Розанов - русский философ,
показати весь коментар
18.08.2022 12:44 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2022 12:50 Відповісти
Ще й вбивства свої виправдовувати Богом намогаються ублюдки прокляті.
показати весь коментар
18.08.2022 12:45 Відповісти
Действительно пора, за вас и ваши семьи, а как вы хотели?
показати весь коментар
18.08.2022 12:45 Відповісти
Кацапські мерзенні вбивці-ваш бог сатана і цю війну вам ніколи не виграти...
показати весь коментар
18.08.2022 12:46 Відповісти
Вони майже всі так думають. І лише цей один покидьок оприлюднив спільну думку переважної більшості росіян.
показати весь коментар
18.08.2022 12:46 Відповісти
Напрасно він так світиться.
Вже вкоротив собі віку років на 50.
показати весь коментар
18.08.2022 12:46 Відповісти
Схоже родич пашки-локатора, але той вже давно на концерті кобзона
показати весь коментар
18.08.2022 12:47 Відповісти
Ні, Кобзону зараз чорти глибоке горло роблять, лікують, він голос за пів року війни зірвав на цілодобових концертах. Дохлу кацапню зараз зустрічає Михайло Задротов (Задорнов) майстер розмовного жанру, ну той що зараз легше повітря, і глибше землі.
показати весь коментар
18.08.2022 13:20 Відповісти
Нам тоже нужно уничтожать рашистов на рашистской территории чтобы повлиять на Москву. Ну если на Москву не повлияем я не сильно расстроюсь.
показати весь коментар
18.08.2022 12:48 Відповісти
що це воно за таке? Який щабель рангу в орках посідає?
показати весь коментар
18.08.2022 12:48 Відповісти
Там 99% таких. Нация моральных уродов. Коллективное *****.
показати весь коментар
18.08.2022 12:52 Відповісти
Хлопці, заваліть цю тварину!
показати весь коментар
18.08.2022 12:48 Відповісти
"С намі Бог»… десь я вже це чув і бачив…А! «Gott mit uns" шолє!? Знову кацапня щось скиздила в когось.
показати весь коментар
18.08.2022 12:48 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2022 12:56 Відповісти
У суді в Гаазі буде дуже тісно.
показати весь коментар
18.08.2022 12:48 Відповісти
Гаага не для "дрьомових".
На суді в Гаазі сидітиме Конашенков, бо він сказав уранці, що у Харкові розбомбили "базу найманців". А Дрьомов рубає неприкриту правду - "Вбиваємо цивільних, тому що іншого шляху закінчити війну, окрім тотального терору, вже не бачимо". Дрьомова чекає проста петля, без жодного суду.
показати весь коментар
18.08.2022 13:00 Відповісти
Дрёмов уже давно здох под Киевом, страницу ведет какой- то другой мудак от его имени.
показати весь коментар
18.08.2022 19:01 Відповісти
Откуда такие сведения?
показати весь коментар
18.08.2022 22:27 Відповісти
коли Зе-чмо підпишить проголосовану ВР заборону на ввезення в Україну російських книжок - хто знає?

Вже скоро 2 місяці як проголосували
показати весь коментар
18.08.2022 12:49 Відповісти
Нужно опубликовать адрес где живет семья етого выродыша. Чтобы так же с помощью его семьи и канцелярского ножа повлиять на мнение етой твари.
показати весь коментар
18.08.2022 12:49 Відповісти
Когда он в слезах и соплях будет лазить по развалинам своего дома пусть не забудет это повторить.
показати весь коментар
18.08.2022 12:50 Відповісти
"Чтобы выиграть эту войну нам надо убивать мирных людей. С нами бох" - рпцэшников надо вырезать точно так же, как и прочую кацапскую лядву.
показати весь коментар
18.08.2022 12:50 Відповісти
Бажаю рашиським варварам смерті ,а росії розвалитись ,це варварське терористичне утворення не має права на існуваня в ********* світі.
показати весь коментар
18.08.2022 12:52 Відповісти
Це "логіка" всіх воєн. Так Британія у 2 Світову воювала з Рейхом. Маючи на увазі, що тил - це підживлення армії. Так воювали Штати з Японією. Україні, щоб виграти у війні, не залишається вибору. Дійде зрештою до бомбардувань московського прикордоння. Тільки б Захід не толераствував.
показати весь коментар
18.08.2022 12:53 Відповісти
Зараз усе ж по-іншому...
показати весь коментар
18.08.2022 12:58 Відповісти
Так у них така тактика. Звільнити Україну від українців.
показати весь коментар
18.08.2022 12:53 Відповісти
*стратегія
показати весь коментар
18.08.2022 12:55 Відповісти
А х@йця смоктанути ця істота не хоче?? В пеклі у чортів!
показати весь коментар
18.08.2022 12:54 Відповісти
Бог точно не з вами,мразі і ублюдкі.
показати весь коментар
18.08.2022 12:55 Відповісти
прошу пардону, но кто этот "авторитетный" рузький, что его мнение цитирует ЦЕНЗОР!?
показати весь коментар
18.08.2022 12:56 Відповісти
Дійде і до вас черга.
показати весь коментар
18.08.2022 12:56 Відповісти
Главное продолжайте брать в плен русню, лечите их в больничках, сосите им ***** на ночь, колыбельную спойте, прочитайте им их права по международным конвенциям, допросики ведите давайте родственникам позвонить. Фу ***** ******
показати весь коментар
18.08.2022 12:57 Відповісти
Розкажи це родичам азовців , яких зеблани здали на смерть в тортурах.
показати весь коментар
18.08.2022 12:59 Відповісти
Йух ти вгадав мерзота, чим більше ви вбиваєте нас - тим більше ми вас ненавидимо, тим більше вас і ваших сімей сдохне не тільки в Україні але й у вашому козлостана та й у всьому світі, де б ви не ховалися.
показати весь коментар
18.08.2022 12:58 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2022 12:59 Відповісти
Чему удивляться, представительница самых кошерных. Умеет работать только языком. Кому война, а кому новая машина...
показати весь коментар
18.08.2022 13:19 Відповісти
К.рва, більше слів нема, повторює пропоганду пукіна - як і всі зелені.

Пам'ятаєте, десь за тиждень чи раніше до 24 зЕ давав інтерв'ю якомусь виданню на Заході де говорив приблизно таке - Так, він не виключає вторгнення і що в Україні є регіони де багато російськомовних громадян і там є підтримка русні - і привів в приклад Харків!!!

Все вони знали (зелені) і все робили (і тепер роблять) свідомо.
Ніякий він не дурень, висновки робіть самі, панове.
показати весь коментар
18.08.2022 14:36 Відповісти
Визнав себе терористом. Це вже доказ для міжнародного трибуналу якщо ЗСУ не утилізують цього виродка раніше.
показати весь коментар
18.08.2022 12:59 Відповісти
З тобою не Бог, а чорт, і затягне він тебе у пекло.. Слава ЗСУ!
показати весь коментар
18.08.2022 13:02 Відповісти
Фейк.
Иногда фейки оправданы. Но не стоит отрываться от реальности изображая врагов полными идиотами.
показати весь коментар
18.08.2022 13:15 Відповісти
Не пи#ди.
показати весь коментар
18.08.2022 13:54 Відповісти
Очевидно что орки прямо не признаются в уничтожении мирных жителей. Ссылка на настоящий ТГ канал есть в его ВК.
Если хавать все подряд, можно потерять связь с реальностью и стать жертвой собственной пропаганды. Что и случилось с РФ в начале войны.
показати весь коментар
18.08.2022 14:49 Відповісти
Типичный представитель орды. Большинство парашенцев поддержат его потому, что также думают. С этими уродами нельзя жить как с людьми. Это не люди, отгородиться нужно от них железным забором и занавесом на многие десятилетия...
показати весь коментар
18.08.2022 13:15 Відповісти
Їй бо - здохнеш ти, курва обдристана, від гангрени сраки....
показати весь коментар
18.08.2022 13:15 Відповісти
НА КОНЦЕРТ СОБРАЛСЯ . ЖДУТ УЖЕ. СЛАВА ВСУ!
показати весь коментар
18.08.2022 13:17 Відповісти
Кацапи в черговий раз показали , які ж вони мерзотники бидляцькі і вбивці !
Століттями вони намагалися знищити нашу націю , так як у них немає нації, а є дика орда неземних потвор , які звикли існувати за наш рахунок !!

всі здохнете на нашій землі і на цей раз це вже точно 100%
показати весь коментар
18.08.2022 13:24 Відповісти
Какой-то смертник этот дрёмов
показати весь коментар
18.08.2022 13:24 Відповісти
как бы ни старалось оно пафосно и кровожадно выблевать свои бредни, одно единственное оно не учло...что ведь бумеранг может прилететь и по русне... так что не богохульствуй тварь!!!
показати весь коментар
18.08.2022 13:28 Відповісти
Тем не менее число взорванных складов и баз в Донецке резко упало после обстрела ракетами из Бульбостана 1.5 месяца назад. При этом, очевидно, тот мощный залп и затем еще поменьше - это было все, что у них есть, следующая возможность в лучшем случае через 2 недели. И они якобы за отказ от дешевых и выгодных обстрелов артой выторговывали отсутствие ракетных обстрелов по Киеву. То есть это сработало. Они сделали чистый террор, затем продали блеф (будущие обстрелы, когда стрелять мало чем есть, слишком много брака в ракетах, многое в Сирии слито или взорвалось там же и неучтено это в документах, то есть ракеты только на бумаге) и получили выгодны. Сейчас тоже самое. Только ракет у них побольше для такого террора, но все равно их мало на дистанции всей войны. Сейчас они требуют прекратить атаковать Крым в ответ на прекращение террора в Харькове. Это ужасное и невыгодное соглашение. Они так и так отстреляют все до одной ракеты. Зато выторгуют себе очень важное для них соглашение, так как Крым для них все по политическим причинам. Надо просто стиснуть зубы, ждать еще под 50 взорванных жилых домов (то есть переселить людей в пустующие квартиры в Киеве и дать им реально много денег на жизнь, а не просто селить в какие-то лагеря без пособий) и воевать без оглядки на ограничения. Только так можно победить.
показати весь коментар
18.08.2022 13:32 Відповісти
Это полезный для нас идиот.Чем больше будет таких публичных высеров, тем больше на рашку навешают санкций и дадут оружия для уничтожения русошвайнов.
показати весь коментар
18.08.2022 13:32 Відповісти
его бы в плен взять, для дальнейшей дачи показаний
показати весь коментар
18.08.2022 13:54 Відповісти
Вони на початку квітня опублікували https://web.archive.org/web/20220403212023/https://ria.ru/20220403/ukraina-1781469605.html план жорстокого "перевиховання" усіх українців на РІА Новості . Потім цю занадто відверту статтю видалили, та рукописи в мережі не горять.

... "Украинизм - искусственная антирусская конструкция, не имеющая собственного цивилизационного содержания, подчиненный элемент чужой и чуждой цивилизации. Дебандеризации будет самой по себе недостаточно для денацификации - бандеровский элемент есть лишь исполнитель и ширма, маскировка для европейского проекта нацистской Украины, поэтому денацификация Украины - это и ее неизбежная деевропеизация.

Бандеровская верхушка должна быть ликвидирована, ее перевоспитание невозможно. Социальное "болото", активно и пассивно ее поддержавшее действием и бездействием, должно пережить тяготы войны и усвоить пережитый опыт как исторический урок и искупление своей вины"...
показати весь коментар
18.08.2022 13:32 Відповісти
С ними Бог?
Жесть.
Люди мерзкие существа.
Особенно руские.
показати весь коментар
18.08.2022 13:36 Відповісти
Помимо признания военного преступления тут еще признание что они не могут победить.
показати весь коментар
18.08.2022 13:38 Відповісти
"Ця війна вже всіх виснажила. Замість двох тижнів ця війна затяглася на півроку. Час переходити до радикальних дій. Винищення мирних людей може вплинути на Київ, і це допоможе нам виграти війну. На жаль, інакше нам не перемогти", - пише окупант. Джерело:
1- виграти цю війну (добре що вже розумієте що це ніяка не спецоперація) - вам нічого не допоможе !
2- якщо , чисто полюдськи, то - просто пожалій мирних людей ...
3- а ще май на увазі , що кожним обстрілом - ви наносити величезні збитки . Враховуючи п.1 - після війни вашій країні прийдеться виплачавати репарації і можливо не одне покоління ...

Просто хочу щоб ти знав :
- твій залп - і у тебе нема телевізора ;
- другий залп - і дитина піде у школу в старому одязі ;
- третій залп - і пристойний могильний батькам - - прогнивший хрестик - ...
- ...
і так багато !
показати весь коментар
18.08.2022 13:43 Відповісти
Это только в голове этих российских сталинистов-сатанистов укладывается в одном сообщении

"Истребление мирных людей поможет повлиять на Киев, и это поможет выиграть нам войну"

и

"С нами Бог"

Российский сатанат должен быть уничтожен.
показати весь коментар
18.08.2022 13:46 Відповісти
Оккупант дрьомов конечно сдохнет, но подобное мировоззрение остальной кацапни таким и останется. Только аннигиляция этого безумного лапотного стада.
показати весь коментар
18.08.2022 13:50 Відповісти
фашик российский
показати весь коментар
18.08.2022 13:52 Відповісти
русо-фашисти!
показати весь коментар
18.08.2022 13:53 Відповісти
Щось дуже вже зажився на цьому світі цей кацапський недоносок...
показати весь коментар
18.08.2022 13:54 Відповісти
Що? Вже війна, а не спецоперація? Так це ж дискредитація рашистської армії, як він сміє - під трибунал його!
показати весь коментар
18.08.2022 13:56 Відповісти
А кто тебе сказал, что с вами бог?

Если твой бог сатана, тогда так. Русские самая гадостная нация на свете.
У вас как у народа нет друзей. Для вас все враги. Живете в дерме и этим довольны. У нации нет стремления к лучшему. Жить в дерме ваш удел.
Ну не хочу я и не могу быть с тобой рядом. Ты же весь обосранный и этом доволен. Вроде бы молод еще, а стремление к лучшему не просматривается. Ты же фашист по своей сути. А фашизм осужден трибуналом в Нюрнберге. Наказанием там была виселица. Бог в твоем случае может послать тебе одно - крепкую веревку, чтобы не оборвался. Тебе и всему твоему роду паскудному.
показати весь коментар
18.08.2022 14:37 Відповісти
Він ще живий? Цей виродок з Санкт-Петербурга з перших днів війни воює і отримує з цього кайф. Він любить свою злочинну справу і вірить у те що каже. І зверніть увагу "Так ми убиваємо мирних жителів України... З нами Бог". У якого бога вірить, до такого й відправиться. Але хотілося б щоб ця погань попала в полон. Цвкаво що він вже в полоні буде казати.
показати весь коментар
18.08.2022 14:38 Відповісти
вот этот мозгодрон путинский ещё жив?
показати весь коментар
18.08.2022 14:40 Відповісти
І морда не бурятська ...
показати весь коментар
18.08.2022 15:16 Відповісти
НАЩО ТРАНСЛЮВАТИ ХВОРИХ І БОЖЕВІЛЬНИХ - В РОСІЇ БІЛЬЩІСТЬ ТАКИХ ЛЮДЕЙ.
А як по іншому як що вони алкоголіки у пятому і сьомому поколіні, окрім морального
виродження від них нічого чекати
показати весь коментар
18.08.2022 15:30 Відповісти
Подавляюча більшість кацапів - психічно неповноцінні істоти і моральні виродки.
показати весь коментар
18.08.2022 15:48 Відповісти
****, як чешуться руки дістати цього дрімучого уйобка дрьомова і вирвати йому яйця! А ще краще - насадити на палю і спостерігати, як дохне цей шакал!... Господи, прости мене! Невже я від цієї ***** злітаю з котушок? Хочеться вбити цього покидька, а воно ж людиноподібна істота... Жах!
показати весь коментар
18.08.2022 15:49 Відповісти
Идём убивать мирных людей потому что с нами бох ,рукалицо
показати весь коментар
18.08.2022 15:51 Відповісти
кацапи діляться на три категорії:
1)погані кацапи
2)дуже погані кацапи
3)утилізовані кацапи із першої та другої категорій
показати весь коментар
18.08.2022 16:30 Відповісти
Там дєсь один з рєкламою бігав,поїхав додому у мішку,цєй довго нє затримується,а мабудь вжє і дєсь їде тожє в мішку додому.
показати весь коментар
18.08.2022 16:37 Відповісти
Шольцу с переводом на немецкий отправьте
показати весь коментар
18.08.2022 16:55 Відповісти
Та ні !!! підарюга, виграємо МИ(УКРАЇНА), а ти імбіцил, хочу щоб попав в полон....щоб помирав довго, боляче.....так і буде сучище
показати весь коментар
18.08.2022 18:38 Відповісти
А нам потрібно в 30 км зоні на кордоні на території рашки все зрівняти с землею. !!! А ми сидимо тільки фіксуємо обстріли.А на кожен обстріл потрібно відповідати кратно ! Це війна а на верху досі граються в дурню.
показати весь коментар
18.08.2022 19:22 Відповісти
Я думаю потрібно нашим спецслужбам підірвати його родню і потім йому повідомити що нажаль нам цю війну не виграти без цих заходів. Нам потрібно буде хоч не хочеш, а вести війну на території росіі, бо інакше це штучне державне утворення не ліквідувати. У нас нема виходу - перемога або смерть…миру не буде..це вже всі починають розуміти
показати весь коментар
18.08.2022 22:23 Відповісти
 
 