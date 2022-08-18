Окупант Дрьомов про удар по Харкову: Винищення мирних людей допоможе нам виграти війну
Росіський окупант Анатолій Дрьомов визнає, що ударом по Харкову його країна знищила мирних людей та виправдовує це вбивство.
Про це Дрьомов пише у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Удар росіян по Харкову він назвав "вимушеним заходом".
"Ця війна вже всіх виснажила. Замість двох тижнів ця війна затяглася на пів року. Час переходити до радикальних дій. Винищення мирних людей може вплинути на Київ, і це допоможе нам виграти війну. На жаль, інакше нам не перемогти", - пише окупант.
Дрьомов вже не вперше виправдовує воєнні злочини росіян. Так, він знімав і публікував ролики про те, як окупанти хазяйнують в домах українців та мародерять . Після удару РФ по Вінниці він написав: "Якщо ми не бомбитимемо пологові будинки, школи, прості будинки, нам не виграти цієї війни".
таких як він треба знищувати зразу без суду і слідства
Вже вкоротив собі віку років на 50.
На суді в Гаазі сидітиме Конашенков, бо він сказав уранці, що у Харкові розбомбили "базу найманців". А Дрьомов рубає неприкриту правду - "Вбиваємо цивільних, тому що іншого шляху закінчити війну, окрім тотального терору, вже не бачимо". Дрьомова чекає проста петля, без жодного суду.
Вже скоро 2 місяці як проголосували
Пам'ятаєте, десь за тиждень чи раніше до 24 зЕ давав інтерв'ю якомусь виданню на Заході де говорив приблизно таке - Так, він не виключає вторгнення і що в Україні є регіони де багато російськомовних громадян і там є підтримка русні - і привів в приклад Харків!!!
Все вони знали (зелені) і все робили (і тепер роблять) свідомо.
Ніякий він не дурень, висновки робіть самі, панове.
Иногда фейки оправданы. Но не стоит отрываться от реальности изображая врагов полными идиотами.
Если хавать все подряд, можно потерять связь с реальностью и стать жертвой собственной пропаганды. Что и случилось с РФ в начале войны.
Століттями вони намагалися знищити нашу націю , так як у них немає нації, а є дика орда неземних потвор , які звикли існувати за наш рахунок !!
всі здохнете на нашій землі і на цей раз це вже точно 100%
... "Украинизм - искусственная антирусская конструкция, не имеющая собственного цивилизационного содержания, подчиненный элемент чужой и чуждой цивилизации. Дебандеризации будет самой по себе недостаточно для денацификации - бандеровский элемент есть лишь исполнитель и ширма, маскировка для европейского проекта нацистской Украины, поэтому денацификация Украины - это и ее неизбежная деевропеизация.
Бандеровская верхушка должна быть ликвидирована, ее перевоспитание невозможно. Социальное "болото", активно и пассивно ее поддержавшее действием и бездействием, должно пережить тяготы войны и усвоить пережитый опыт как исторический урок и искупление своей вины"...
Жесть.
Люди мерзкие существа.
Особенно руские.
1- виграти цю війну (добре що вже розумієте що це ніяка не спецоперація) - вам нічого не допоможе !
2- якщо , чисто полюдськи, то - просто пожалій мирних людей ...
3- а ще май на увазі , що кожним обстрілом - ви наносити величезні збитки . Враховуючи п.1 - після війни вашій країні прийдеться виплачавати репарації і можливо не одне покоління ...
Просто хочу щоб ти знав :
- твій залп - і у тебе нема телевізора ;
- другий залп - і дитина піде у школу в старому одязі ;
- третій залп - і пристойний могильний батькам - - прогнивший хрестик - ...
- ...
і так багато !
"Истребление мирных людей поможет повлиять на Киев, и это поможет выиграть нам войну"
и
"С нами Бог"
Российский сатанат должен быть уничтожен.
Если твой бог сатана, тогда так. Русские самая гадостная нация на свете.
У вас как у народа нет друзей. Для вас все враги. Живете в дерме и этим довольны. У нации нет стремления к лучшему. Жить в дерме ваш удел.
Ну не хочу я и не могу быть с тобой рядом. Ты же весь обосранный и этом доволен. Вроде бы молод еще, а стремление к лучшему не просматривается. Ты же фашист по своей сути. А фашизм осужден трибуналом в Нюрнберге. Наказанием там была виселица. Бог в твоем случае может послать тебе одно - крепкую веревку, чтобы не оборвался. Тебе и всему твоему роду паскудному.
А як по іншому як що вони алкоголіки у пятому і сьомому поколіні, окрім морального
виродження від них нічого чекати
1)погані кацапи
2)дуже погані кацапи
3)утилізовані кацапи із першої та другої категорій