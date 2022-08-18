Окупант Дрьомов про удар по Харкову: Винищення мирних людей допоможе нам виграти війну

Росіський окупант Анатолій Дрьомов визнає, що ударом по Харкову його країна знищила мирних людей та виправдовує це вбивство.

Про це Дрьомов пише у телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Удар росіян по Харкову він назвав "вимушеним заходом".

"Ця війна вже всіх виснажила. Замість двох тижнів ця війна затяглася на пів року. Час переходити до радикальних дій. Винищення мирних людей може вплинути на Київ, і це допоможе нам виграти війну. На жаль, інакше нам не перемогти", - пише окупант.

Дивіться: Ракетний удар РФ по гуртожитку у Харкові: загинуло 3 людей, серед них хлопчик 2009 р.н, - ДСНС. ФОТО

Дрьомов вже не вперше виправдовує воєнні злочини росіян. Так, він знімав і публікував ролики про те, як окупанти хазяйнують в домах українців та мародерять . Після удару РФ по Вінниці він написав: "Якщо ми не бомбитимемо пологові будинки, школи, прості будинки, нам не виграти цієї війни".