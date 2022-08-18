Рашисти обстріляли околиці Запоріжжя, загинула жінка, 3 особи постраждали, - секретар міськради Куртєв

Російські окупаційні війська вдарили по околицям Запоріжжя та поцілили в один з інфраструктурних об’єктів міста. Внаслідок обстрілу загинула жінка.

Про це у Telegram повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, близько третьої години ночі, під час повітряної тривоги, ворог знову атакував околиці одного з районів міста. За попередньою інформацією обласної військової адміністрації, окупанти застосували ракетну систему залпового вогню. Також повідомляється, що обстріл вівся з Василівського району. Чотири випущені ракети поцілили в один з інфраструктурних обʼєктів Запоріжжя. Є незначні руйнування", - розповів він.

Під час обстрілів троє людей постраждало, а ще одна жінка загинула.

