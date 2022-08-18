УКР
Рашисти обстріляли околиці Запоріжжя, загинула жінка, 3 особи постраждали, - секретар міськради Куртєв

обстріл

Російські окупаційні війська вдарили по околицям Запоріжжя та поцілили в один з інфраструктурних об’єктів міста. Внаслідок обстрілу загинула жінка.

Про це у Telegram повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, близько третьої години ночі, під час повітряної тривоги, ворог знову атакував околиці одного з районів міста. За попередньою інформацією обласної військової адміністрації, окупанти застосували ракетну систему залпового вогню. Також повідомляється, що обстріл вівся з Василівського району. Чотири випущені ракети поцілили в один з інфраструктурних обʼєктів Запоріжжя. Є незначні руйнування", - розповів він.

Під час обстрілів троє людей постраждало, а ще одна жінка загинула.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти заблокували виїзд з Мелітополя у бік окупованого Криму, на в’їзді в місто проводять тотальну фільтрацію, - Федоров

обстріл (30978) Запорізька область (4086)
Мокшанські пітараси
18.08.2022 12:50 Відповісти
Тільки з Запоріжжя пишуть що не було ніякої повітряної тривоги ні до ні після обстрілу...
18.08.2022 12:54 Відповісти
Була.
18.08.2022 12:58 Відповісти
у твоїх фантазіях
18.08.2022 13:01 Відповісти
Мабуть ти спав без задніх ніг і не чув.
18.08.2022 13:46 Відповісти
саме так, не було. взагалі, в 95% випадках прильотів ніякої сирени немає. а коли вмикають, то прильотів майже нема
18.08.2022 13:00 Відповісти
Была тревога. Примерно в 2.45 начались прилеты, 4 точно.
18.08.2022 13:12 Відповісти
прильоти були а сирени не чув ні до ні після
18.08.2022 13:23 Відповісти
отето я не слішал слішал бабкти обсуждали не в соем дворе не того района
18.08.2022 14:03 Відповісти
 
 